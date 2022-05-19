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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Томь
 
Позже
Металлург Липецк
Прогнозы 50
Томь 92% (46)
X 6% (3)
Металлург Липецк 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
Металлург Липецк
4.24
4.00
4.42
Все Коэффициенты

История личных встреч

Томь
Металлург Липецк

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ФПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 17 (9) 0.46
Кирсанов Никита 6 0.16
Кудряшов Павел 5 0.14
Кубышкин Илья 4 0.11
Корж Константин 4 0.11
Обивалин Сергей 2 0.05
Гордюшенко Астемир 2 0.05
Дуарте Дениш 2 0.05
Зуйков Сергей 1 0.03
Галаджан Артём 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Семейкин Артём 1 0.03
Станисавлевич Александар 1 0.03
Металлург Липецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арустамян Артур 9 0.24
Бабаев Владлен 4 0.11
Кутьин Александр 4 (2) 0.11
Войдель Роман 2 0.05
Ахвледиани Руслан 2 0.05
Овчинников Андрей 1 0.03
Шаповалов Руслан 1 0.03
Завезён Юрий 1 0.03
Сазонов Максим 1 0.03
Никитенков Алексей 1 0.03
Иваньков Александр 1 0.03

Карточки

Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубышкин Илья 16 1
Почивалин Валерий 10 0
Кудряшов Павел 10 0
Савиных Данил 6 2
Гордюшенко Астемир 9 0
Абрамов Артём 6 1
Ставпец Александр 7 0
Зуйков Сергей 7 0
Радостев Семён 7 0
Коробов Никита 3 1
Апшацев Марат 3 1
Обивалин Сергей 4 0
Корж Константин 4 0
Дмитриев Максим II 4 0
Мамин Артём 2 1
Семейкин Артём 3 0
Леонов Олег 3 0
Галаджан Артём 2 0
Кирсанов Никита 2 0
Антипов Константин 2 0
Климов Игорь 1 0
Першин Юрий 1 0
Станисавлевич Александар 1 0
Металлург Липецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войдель Роман 13 0
Киселёв Геннадий 12 0
Овчинников Андрей 10 0
Редькович Дмитрий 7 0
Поярков Денис 5 1
Кутьин Александр 6 0
Арустамян Артур 5 0
Шаповалов Руслан 4 0
Завезён Юрий 4 0
Баульчев Илья 4 0
Яковлев Михаил 4 0
Сазонов Максим 4 0
Карпов Максим 3 0
Великородный Дмитрий 3 0
Иваньков Александр 3 0
Dmitri Sukharev 3 0
Поликутин Илья 2 0
Фролов Евгений II 2 0
Титов Константин 2 0
Никитенков Алексей 2 0
Кобзев Александр 1 0
Ахвледиани Руслан 1 0
Долгов Павел 1 0
Иканович Давид 1 0
Визнович Илья 1 0
Герчиков Леонид 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
21 Не забивали 28
4
20%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
25%
7
44%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
5
25%
4
25%
76-90

Пропущено

23
39
12 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 14
4
17%
5
13%
1-15
3
13%
12
31%
16-30
5
22%
5
13%
31-45
3
13%
5
13%
46-60
5
22%
4
10%
61-75
3
13%
8
21%
76-90

Забито

28
13
8 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
23 Не забивали 27
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
3
11%
4
31%
31-45
10
36%
3
23%
46-60
4
14%
3
23%
61-75
6
21%
2
15%
76-90

Пропущено

36
29
10 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 14
3
8%
5
17%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
3
8%
9
31%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
10
28%
5
17%
61-75
10
28%
3
10%
76-90

Забито

48
29
17 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 8
7 Не забивали 18
6
13%
2
7%
1-15
3
6%
1
3%
16-30
8
17%
11
38%
31-45
13
27%
3
10%
46-60
7
15%
6
21%
61-75
11
23%
6
21%
76-90

Пропущено

59
68
22 В 1-м тайме 39
37 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 26
30 Не пропускали 28
7
12%
10
15%
1-15
7
12%
15
22%
16-30
8
14%
14
21%
31-45
9
15%
9
13%
46-60
15
25%
9
13%
61-75
13
22%
11
16%
76-90

Результаты последних матчей

Томь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волгарь - Томь 0:3 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 Олимп-Долгопрудный - Томь 1:0 Томь - Текстильщик 1:0
Алания - Томь 3:0 Томь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Томь 2:2 Томь - Енисей 0:1 Томь - Торпедо Москва 2:5 Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1
Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Металлург Липецк - Факел 1:2 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2
Металлург Липецк - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Алания 0:3 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Металлург Липецк 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 37 20 14 3 63 - 34 74
2. Оренбург Заявка 37 23 4 10 62 - 35 73
3. Факел Заявка 37 22 5 10 59 - 33 71
4. СКА-Хабаровск Заявка 37 19 8 10 48 - 35 65
5. Енисей Заявка 37 18 6 13 55 - 53 60
6. Балтика Заявка 37 14 16 7 51 - 29 58
7. Алания Заявка 37 16 9 12 72 - 51 57
8. Нефтехимик Заявка 37 16 7 14 56 - 41 55
9. Спартак-2 Заявка 37 17 4 16 45 - 54 55
10. Акрон Заявка 37 15 10 12 44 - 40 55
11. Краснодар-2 Заявка 37 15 8 14 44 - 42 53
12. Велес Москва Заявка 37 14 6 17 43 - 45 48
13. ФК Кубань Заявка 37 13 9 15 43 - 46 48
14. Томь Заявка 37 13 8 16 49 - 58 47
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 37 9 14 14 33 - 43 41
16. Волгарь Заявка 37 10 8 19 28 - 41 38
17. КАМАЗ Заявка 37 8 13 16 27 - 42 37
18. Ротор Заявка 37 7 12 18 34 - 52 33
19. Металлург Липецк Заявка 37 9 5 23 29 - 68 32
20. Текстильщик Заявка 37 5 8 24 30 - 73 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 18 14 1 3 31 - 13 43
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 18 11 1 6 38 - 21 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 18 10 4 4 29 - 20 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 19 8 4 7 26 - 28 28
13. Спартак-2 Заявка 19 8 4 7 24 - 24 28
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 6 7 5 17 - 20 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 19 6 4 9 20 - 31 22
17. Текстильщик Заявка 18 5 3 10 23 - 36 18
18. Волгарь Заявка 18 4 5 9 12 - 21 17
19. Металлург Липецк Заявка 19 4 4 11 13 - 29 16
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 19 10 6 3 29 - 21 36
2. Оренбург Заявка 18 9 2 7 30 - 21 29
3. Балтика Заявка 19 7 8 4 30 - 18 29
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. Факел Заявка 18 8 2 8 30 - 23 26
6. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
7. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
8. Нефтехимик Заявка 18 7 3 8 22 - 22 24
9. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Ротор Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
14. Краснодар-2 Заявка 19 5 4 10 12 - 24 19
15. Акрон Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
17. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
18. Томь Заявка 19 4 4 11 27 - 37 16
19. КАМАЗ Заявка 18 2 7 9 7 - 21 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Металлург Липецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 6 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Томь 92% (46)
    X 6% (3)
    Металлург Липецк 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Томь
    Ничья
    Металлург Липецк
    4.24
    4.00
    4.42
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    Прогнозы на матч Томь - Металлург Липецк

    Исход игры
    Томь
    92% (46)
    Ничья
    6% (3)
    Металлург Липецк
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.61% (15)
    Меньше
    69.39% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    32.65% (16)
    Нет
    67.35% (33)
    Популярный счёт
    1:0 Томь
    40% (20)
    2:1 Томь
    24% (12)
    2:0 Томь
    22% (11)
    1:1 Ничья
    6% (3)
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    Томь
    Металлург Липецк
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