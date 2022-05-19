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История личных встреч
Томь
Металлург Липецк
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Томь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставпец Александр
|17 (9)
|0.46
|Кирсанов Никита
|6
|0.16
|Кудряшов Павел
|5
|0.14
|Кубышкин Илья
|4
|0.11
|Корж Константин
|4
|0.11
|Обивалин Сергей
|2
|0.05
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.05
|Дуарте Дениш
|2
|0.05
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|Галаджан Артём
|1
|0.03
|Горовых Даниил
|1
|0.03
|Семейкин Артём
|1
|0.03
|Станисавлевич Александар
|1
|0.03
Металлург Липецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арустамян Артур
|9
|0.24
|Бабаев Владлен
|4
|0.11
|Кутьин Александр
|4 (2)
|0.11
|Войдель Роман
|2
|0.05
|Ахвледиани Руслан
|2
|0.05
|Овчинников Андрей
|1
|0.03
|Шаповалов Руслан
|1
|0.03
|Завезён Юрий
|1
|0.03
|Сазонов Максим
|1
|0.03
|Никитенков Алексей
|1
|0.03
|Иваньков Александр
|1
|0.03
Карточки
Томь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубышкин Илья
|16
|1
|Почивалин Валерий
|10
|0
|Кудряшов Павел
|10
|0
|Савиных Данил
|6
|2
|Гордюшенко Астемир
|9
|0
|Абрамов Артём
|6
|1
|Ставпец Александр
|7
|0
|Зуйков Сергей
|7
|0
|Радостев Семён
|7
|0
|Коробов Никита
|3
|1
|Апшацев Марат
|3
|1
|Обивалин Сергей
|4
|0
|Корж Константин
|4
|0
|Дмитриев Максим II
|4
|0
|Мамин Артём
|2
|1
|Семейкин Артём
|3
|0
|Леонов Олег
|3
|0
|Галаджан Артём
|2
|0
|Кирсанов Никита
|2
|0
|Антипов Константин
|2
|0
|Климов Игорь
|1
|0
|Першин Юрий
|1
|0
|Станисавлевич Александар
|1
|0
Металлург Липецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войдель Роман
|13
|0
|Киселёв Геннадий
|12
|0
|Овчинников Андрей
|10
|0
|Редькович Дмитрий
|7
|0
|Поярков Денис
|5
|1
|Кутьин Александр
|6
|0
|Арустамян Артур
|5
|0
|Шаповалов Руслан
|4
|0
|Завезён Юрий
|4
|0
|Баульчев Илья
|4
|0
|Яковлев Михаил
|4
|0
|Сазонов Максим
|4
|0
|Карпов Максим
|3
|0
|Великородный Дмитрий
|3
|0
|Иваньков Александр
|3
|0
|Dmitri Sukharev
|3
|0
|Поликутин Илья
|2
|0
|Фролов Евгений II
|2
|0
|Титов Константин
|2
|0
|Никитенков Алексей
|2
|0
|Кобзев Александр
|1
|0
|Ахвледиани Руслан
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Иканович Давид
|1
|0
|Визнович Илья
|1
|0
|Герчиков Леонид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
21 Не забивали 28
4
20%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
25%
7
44%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
5
25%
4
25%
76-90
Пропущено
23
39
12 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 14
4
17%
5
13%
1-15
3
13%
12
31%
16-30
5
22%
5
13%
31-45
3
13%
5
13%
46-60
5
22%
4
10%
61-75
3
13%
8
21%
76-90
Забито
28
13
8 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
23 Не забивали 27
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
3
11%
4
31%
31-45
10
36%
3
23%
46-60
4
14%
3
23%
61-75
6
21%
2
15%
76-90
Пропущено
36
29
10 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 14
3
8%
5
17%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
3
8%
9
31%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
10
28%
5
17%
61-75
10
28%
3
10%
76-90
Забито
48
29
17 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 8
7 Не забивали 18
6
13%
2
7%
1-15
3
6%
1
3%
16-30
8
17%
11
38%
31-45
13
27%
3
10%
46-60
7
15%
6
21%
61-75
11
23%
6
21%
76-90
Пропущено
59
68
22 В 1-м тайме 39
37 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 26
30 Не пропускали 28
7
12%
10
15%
1-15
7
12%
15
22%
16-30
8
14%
14
21%
31-45
9
15%
9
13%
46-60
15
25%
9
13%
61-75
13
22%
11
16%
76-90
Результаты последних матчей
Томь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волгарь - Томь 0:3 СКА-Хабаровск - Томь 2:0 Олимп-Долгопрудный - Томь 1:0 Томь - Текстильщик 1:0
Алания - Томь 3:0 Томь - Спартак-2 1:0 ФК Кубань - Томь 2:2 Томь - Енисей 0:1 Томь - Торпедо Москва 2:5 Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1
Металлург Липецк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Металлург Липецк - Факел 1:2 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Балтика - Металлург Липецк 0:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2
Металлург Липецк - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2 Металлург Липецк - Алания 0:3 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Металлург Липецк 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|37
|20
|14
|3
|63 - 34
|74
|2.
|Оренбург
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|62 - 35
|73
|3.
|Факел
|Заявка
|37
|22
|5
|10
|59 - 33
|71
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|37
|19
|8
|10
|48 - 35
|65
|5.
|Енисей
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|55 - 53
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|37
|14
|16
|7
|51 - 29
|58
|7.
|Алания
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|72 - 51
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|56 - 41
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|17
|4
|16
|45 - 54
|55
|10.
|Акрон
|Заявка
|37
|15
|10
|12
|44 - 40
|55
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|44 - 42
|53
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|37
|14
|6
|17
|43 - 45
|48
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|43 - 46
|48
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|13
|8
|16
|49 - 58
|47
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|33 - 43
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|28 - 41
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|27 - 42
|37
|18.
|Ротор
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 52
|33
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|29 - 68
|32
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|37
|5
|8
|24
|30 - 73
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|31 - 13
|43
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 21
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 20
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 28
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 24
|28
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|17 - 20
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 31
|22
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|23 - 36
|18
|18.
|Волгарь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 29
|16
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|29 - 21
|36
|2.
|Оренбург
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|30 - 21
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 18
|29
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|Факел
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|30 - 23
|26
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|7.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 22
|24
|9.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Ротор
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|12 - 24
|19
|15.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|18.
|Томь
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|27 - 37
|16
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|7 - 21
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
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- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
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Прогнозы на матч Томь - Металлург Липецк
Исход игры
Томь
92% (46)
Ничья
6% (3)
Металлург Липецк
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.61% (15)
Меньше
69.39% (34)
Обе команды забьют
Да
32.65% (16)
Нет
67.35% (33)
Популярный счёт
1:0 Томь
40% (20)
2:1 Томь
24% (12)
2:0 Томь
22% (11)
1:1 Ничья
6% (3)
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