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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Истанбул Башакшехир
1:0
Первый тайм: 20'
Трабзонспор
0'
1:0
11' Гол
Окака Стефано
20'

Ход матча

11'
Окака Стефано
(Текдемир Махмут)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Трабзонспор
4.73
3.98
4.70
Все Коэффициенты
1
Бабаджан
Волкан
80
Кайсара
Жуниор
5
Дуарте
Леонардо
6
Епуряну
Александр
60
Лима
Лукас
28
Джигерджи
Толга
14
Гюрлер
Сердар
21
Текдемир
Махмут
8
Алексич
Даниел
27
Трезеге
77
Окака
Стефано
1
Чакыр
Угурджан
8
Токёз
Дорукхан
70
Каплан
Ахметджан
13
Vitor
Hugo
III2
23
Кейбаши
Исмаил
6
Сиопис
Манолис
5
Оздемир
Берат
18
Вишча
Эдин
11
Бакасетас
Тасос
9
Нвакаеме
Энтони
14
Корнелиус
Андреас
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Трабзонспор

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

19 матчей

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
ТМК
0:0
С
0:1
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
2:2
С
2:4
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:3
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окака Стефано 11 0.29
Вишча Эдин 9 (1) 0.24
Трезеге 6 0.16
Алексич Даниел 6 (2) 0.16
Тюрюдж Дениз 6 (1) 0.16
Гульбрандсен Фредрик 5 0.13
Озджан Беркай 3 0.08
Текдемир Махмут 3 0.08
Кайсара Жуниор 2 0.05
Шадли Насер 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Джигерджи Толга 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Калдырым Хасан Али 0 0
Шахинер Омер Али 0 0
Чичек Атабей 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 15 0.39
Нвакаеме Энтони 12 (2) 0.32
Джанини Жорже 10 (3) 0.26
Бакасетас Тасос 8 (3) 0.21
Эмюр Абдулкадир 7 0.18
Гамшик Марек 2 0.05
Токёз Дорукхан 2 0.05
Жервиньо Куасси 2 0.05
Vitor Hugo III2 1 0.03
Перес Бруно 1 (1) 0.03
Сари Юсуф 1 0.03
Денсвил Стефано 0 0
Койта Бенгали-Фоде 0 0
Сиопис Манолис 0 0
Тюркмен Хюсейин 0 0
Оздемир Берат 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахинер Омер Али 6 1
Дуарте Леонардо 6 1
Джигерджи Толга 7 0
Кайсара Жуниор 6 0
Тюрюдж Дениз 6 0
Окака Стефано 5 0
Текдемир Махмут 4 0
Ндайишимийе Юссуф 4 0
Епуряну Александр 3 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Понк Карлуш 3 0
Алексич Даниел 2 0
Шадли Насер 2 0
Учан Салих 2 0
Лима Лукас 2 0
Бабаджан Волкан 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Трезеге 1 0
Озджан Беркай 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Бруно 6 1
Чакыр Угурджан 5 1
Тюркмен Хюсейин 5 1
Ие Эдгар 6 0
Бакасетас Тасос 5 0
Гамшик Марек 4 0
Джанини Жорже 4 0
Vitor Hugo III2 2 1
Вишча Эдин 3 0
Денсвил Стефано 3 0
Нвакаеме Энтони 3 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Оздемир Берат 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Кейбаши Исмаил 1 0
Малли Юнус 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Трондсен Андерс 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
33
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 14
24 Не забивали 20
0
0%
8
24%
1-15
7
27%
6
18%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
3
12%
6
18%
46-60
4
15%
5
15%
61-75
10
38%
4
12%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Забито

25
34
16 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
8%
4
12%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
11
44%
8
24%
31-45
6
24%
8
24%
46-60
2
8%
4
12%
61-75
1
4%
5
15%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
14%
1
6%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
4
18%
6
33%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
8
36%
2
11%
76-90

Забито

51
67
25 В 1-м тайме 35
26 Во 2-м тайме 32
22 Забивали первыми 23
8 Не забивали 2
2
4%
12
18%
1-15
10
20%
11
16%
16-30
13
25%
12
18%
31-45
9
18%
14
21%
46-60
6
12%
9
13%
61-75
11
22%
9
13%
76-90

Пропущено

37
34
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 25
5
14%
1
3%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
8
22%
11
32%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
4
11%
8
24%
61-75
11
30%
30%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0
Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Трабзонспор - Алтай 2:1 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:2
Адана Демирспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Кайсериспор 1:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Гёзтепе 4:2 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:1 38 23 12 3 68 - 34 81
2. Фенербахче 38 21 10 7 73 - 38 73
3. Коньяспор 38 20 8 10 66 - 45 68
4. Истанбул Башакшехир 1:0 38 19 8 11 54 - 35 65
5. Аланьяспор 0:0 38 18 8 12 66 - 58 62
6. Бешикташ 38 15 14 9 56 - 48 59
7. Антальяспор 38 16 11 11 54 - 47 59
8. Фатих Карагюмрюк 0:0 38 16 10 12 47 - 51 58
9. Сивасспор 38 14 12 12 52 - 50 54
10. Касымпаша 38 15 8 15 67 - 57 53
11. Адана Демирспор 37 14 10 13 53 - 47 52
12. Галатасарай 38 14 10 14 51 - 53 52
13. Хатайспор 37 14 8 15 52 - 59 50
14. Кайсериспор 38 12 11 15 54 - 61 47
15. Газиантеп 0:0 39 12 11 16 48 - 56 47
16. Гиресунспор 37 12 9 16 40 - 43 45
17. Ризеспор 38 10 6 22 44 - 71 36
18. Алтай 38 9 7 22 39 - 57 34
19. Гёзтепе 37 7 7 23 40 - 70 28
20. Малатьяспор 0:0 39 5 6 28 27 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:1 19 12 7 0 35 - 17 43
2. Коньяспор 19 13 4 2 36 - 15 43
3. Газиантеп 0:0 20 11 8 1 35 - 17 41
4. Истанбул Башакшехир 1:0 19 12 2 5 28 - 14 38
5. Фенербахче 19 11 5 3 33 - 17 38
6. Бешикташ 19 10 6 3 32 - 23 36
7. Антальяспор 19 10 6 3 34 - 19 36
8. Фатих Карагюмрюк 0:0 19 10 6 3 29 - 17 36
9. Кайсериспор 19 10 4 5 32 - 22 34
10. Галатасарай 19 10 3 6 31 - 23 33
11. Хатайспор 18 9 5 4 32 - 20 32
12. Аланьяспор 0:0 19 9 4 6 39 - 31 31
13. Сивасспор 19 7 8 4 28 - 21 29
14. Адана Демирспор 18 8 5 5 28 - 17 29
15. Касымпаша 19 8 4 7 36 - 29 28
16. Гиресунспор 19 7 5 7 23 - 21 26
17. Ризеспор 19 8 2 9 24 - 31 26
18. Алтай 19 5 4 10 20 - 27 19
19. Гёзтепе 19 4 2 13 18 - 34 14
20. Малатьяспор 0:0 19 3 3 13 20 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:1 19 11 5 3 33 - 17 38
2. Фенербахче 19 10 5 4 40 - 21 35
3. Аланьяспор 0:0 19 9 4 6 27 - 27 31
4. Истанбул Башакшехир 1:0 19 7 6 6 26 - 21 27
5. Касымпаша 19 7 4 8 31 - 28 25
6. Коньяспор 19 7 4 8 30 - 30 25
7. Сивасспор 19 7 4 8 24 - 29 25
8. Адана Демирспор 19 6 5 8 25 - 30 23
9. Бешикташ 19 5 8 6 24 - 25 23
10. Антальяспор 19 6 5 8 20 - 28 23
11. Фатих Карагюмрюк 0:0 19 6 4 9 18 - 34 22
12. Галатасарай 19 4 7 8 20 - 30 19
13. Гиресунспор 18 5 4 9 17 - 22 19
14. Хатайспор 19 5 3 11 20 - 39 18
15. Алтай 19 4 3 12 19 - 30 15
16. Гёзтепе 18 3 5 10 22 - 36 14
17. Кайсериспор 19 2 7 10 22 - 39 13
18. Ризеспор 19 2 4 13 20 - 40 10
19. Малатьяспор 0:0 20 2 3 15 7 - 28 9
20. Газиантеп 0:0 19 1 3 15 13 - 39 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Окака Стефано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Трабзонспор
4.73
3.98
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор онлайн

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