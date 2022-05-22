Стадион: Башакшехир Фатих Терим
1:0
Первый тайм: 20'
1:0
11' ГолОкака Стефано
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
51 Владение мячом, % 49
60
Лима
Лукас
27
Трезеге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
52 Чолак ЭмреПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
48 Учан СалихПолузащитник
-
20 Пицци ЛуишПолузащитник
-
11 Шадли НасерПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Чичек АтабейНападающий
-
-
Главный тренер: Emre Belozoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вишча ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Акбулут АрдаВратарь
- Защитник
-
20 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Куасси ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
67 Kerem Sen
-
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
19 матчей
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окака Стефано
|11
|0.29
|Вишча Эдин
|9 (1)
|0.24
|Трезеге
|6
|0.16
|Алексич Даниел
|6 (2)
|0.16
|Тюрюдж Дениз
|6 (1)
|0.16
|Гульбрандсен Фредрик
|5
|0.13
|Озджан Беркай
|3
|0.08
|Текдемир Махмут
|3
|0.08
|Кайсара Жуниор
|2
|0.05
|Шадли Насер
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Джигерджи Толга
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|Чичек Атабей
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|15
|0.39
|Нвакаеме Энтони
|12 (2)
|0.32
|Джанини Жорже
|10 (3)
|0.26
|Бакасетас Тасос
|8 (3)
|0.21
|Эмюр Абдулкадир
|7
|0.18
|Гамшик Марек
|2
|0.05
|Токёз Дорукхан
|2
|0.05
|Жервиньо Куасси
|2
|0.05
|Vitor Hugo III2
|1
|0.03
|Перес Бруно
|1 (1)
|0.03
|Сари Юсуф
|1
|0.03
|Денсвил Стефано
|0
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|0
|0
|Сиопис Манолис
|0
|0
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахинер Омер Али
|6
|1
|Дуарте Леонардо
|6
|1
|Джигерджи Толга
|7
|0
|Кайсара Жуниор
|6
|0
|Тюрюдж Дениз
|6
|0
|Окака Стефано
|5
|0
|Текдемир Махмут
|4
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0
|Епуряну Александр
|3
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Понк Карлуш
|3
|0
|Алексич Даниел
|2
|0
|Шадли Насер
|2
|0
|Учан Салих
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Трезеге
|1
|0
|Озджан Беркай
|1
|0
|Шенгезер Мухаммед
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Бруно
|6
|1
|Чакыр Угурджан
|5
|1
|Тюркмен Хюсейин
|5
|1
|Ие Эдгар
|6
|0
|Бакасетас Тасос
|5
|0
|Гамшик Марек
|4
|0
|Джанини Жорже
|4
|0
|Vitor Hugo III2
|2
|1
|Вишча Эдин
|3
|0
|Денсвил Стефано
|3
|0
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Малли Юнус
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Трондсен Андерс
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
33
9 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 14
24 Не забивали 20
0
0%
8
24%
1-15
7
27%
6
18%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
3
12%
6
18%
46-60
4
15%
5
15%
61-75
10
38%
4
12%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
27%
5
31%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
3
20%
3
19%
76-90
Забито
25
34
16 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
8%
4
12%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
11
44%
8
24%
31-45
6
24%
8
24%
46-60
2
8%
4
12%
61-75
1
4%
5
15%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
14%
1
6%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
4
18%
6
33%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
8
36%
2
11%
76-90
Забито
51
67
25 В 1-м тайме 35
26 Во 2-м тайме 32
22 Забивали первыми 23
8 Не забивали 2
2
4%
12
18%
1-15
10
20%
11
16%
16-30
13
25%
12
18%
31-45
9
18%
14
21%
46-60
6
12%
9
13%
61-75
11
22%
9
13%
76-90
Пропущено
37
34
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 25
5
14%
1
3%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
8
22%
11
32%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
4
11%
8
24%
61-75
11
30%
30%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0
Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 0:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Трабзонспор - Алтай 2:1 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:2
Адана Демирспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Кайсериспор 1:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Гёзтепе 4:2 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Денизлиспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Галатасарай - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:1
|38
|23
|12
|3
|68 - 34
|81
|2.
|Фенербахче
|38
|21
|10
|7
|73 - 38
|73
|3.
|Коньяспор
|38
|20
|8
|10
|66 - 45
|68
|4.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|38
|19
|8
|11
|54 - 35
|65
|5.
|Аланьяспор
|0:0
|38
|18
|8
|12
|66 - 58
|62
|6.
|Бешикташ
|38
|15
|14
|9
|56 - 48
|59
|7.
|Антальяспор
|38
|16
|11
|11
|54 - 47
|59
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0
|38
|16
|10
|12
|47 - 51
|58
|9.
|Сивасспор
|38
|14
|12
|12
|52 - 50
|54
|10.
|Касымпаша
|38
|15
|8
|15
|67 - 57
|53
|11.
|Адана Демирспор
|37
|14
|10
|13
|53 - 47
|52
|12.
|Галатасарай
|38
|14
|10
|14
|51 - 53
|52
|13.
|Хатайспор
|37
|14
|8
|15
|52 - 59
|50
|14.
|Кайсериспор
|38
|12
|11
|15
|54 - 61
|47
|15.
|Газиантеп
|0:0
|39
|12
|11
|16
|48 - 56
|47
|16.
|Гиресунспор
|37
|12
|9
|16
|40 - 43
|45
|17.
|Ризеспор
|38
|10
|6
|22
|44 - 71
|36
|18.
|Алтай
|38
|9
|7
|22
|39 - 57
|34
|19.
|Гёзтепе
|37
|7
|7
|23
|40 - 70
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|39
|5
|6
|28
|27 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:1
|19
|12
|7
|0
|35 - 17
|43
|2.
|Коньяспор
|19
|13
|4
|2
|36 - 15
|43
|3.
|Газиантеп
|0:0
|20
|11
|8
|1
|35 - 17
|41
|4.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|19
|12
|2
|5
|28 - 14
|38
|5.
|Фенербахче
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|6.
|Бешикташ
|19
|10
|6
|3
|32 - 23
|36
|7.
|Антальяспор
|19
|10
|6
|3
|34 - 19
|36
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0
|19
|10
|6
|3
|29 - 17
|36
|9.
|Кайсериспор
|19
|10
|4
|5
|32 - 22
|34
|10.
|Галатасарай
|19
|10
|3
|6
|31 - 23
|33
|11.
|Хатайспор
|18
|9
|5
|4
|32 - 20
|32
|12.
|Аланьяспор
|0:0
|19
|9
|4
|6
|39 - 31
|31
|13.
|Сивасспор
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|14.
|Адана Демирспор
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|15.
|Касымпаша
|19
|8
|4
|7
|36 - 29
|28
|16.
|Гиресунспор
|19
|7
|5
|7
|23 - 21
|26
|17.
|Ризеспор
|19
|8
|2
|9
|24 - 31
|26
|18.
|Алтай
|19
|5
|4
|10
|20 - 27
|19
|19.
|Гёзтепе
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|19
|3
|3
|13
|20 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:1
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|2.
|Фенербахче
|19
|10
|5
|4
|40 - 21
|35
|3.
|Аланьяспор
|0:0
|19
|9
|4
|6
|27 - 27
|31
|4.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|19
|7
|6
|6
|26 - 21
|27
|5.
|Касымпаша
|19
|7
|4
|8
|31 - 28
|25
|6.
|Коньяспор
|19
|7
|4
|8
|30 - 30
|25
|7.
|Сивасспор
|19
|7
|4
|8
|24 - 29
|25
|8.
|Адана Демирспор
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|9.
|Бешикташ
|19
|5
|8
|6
|24 - 25
|23
|10.
|Антальяспор
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0
|19
|6
|4
|9
|18 - 34
|22
|12.
|Галатасарай
|19
|4
|7
|8
|20 - 30
|19
|13.
|Гиресунспор
|18
|5
|4
|9
|17 - 22
|19
|14.
|Хатайспор
|19
|5
|3
|11
|20 - 39
|18
|15.
|Алтай
|19
|4
|3
|12
|19 - 30
|15
|16.
|Гёзтепе
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
|17.
|Кайсериспор
|19
|2
|7
|10
|22 - 39
|13
|18.
|Ризеспор
|19
|2
|4
|13
|20 - 40
|10
|19.
|Малатьяспор
|0:0
|20
|2
|3
|15
|7 - 28
|9
|20.
|Газиантеп
|0:0
|19
|1
|3
|15
|13 - 39
|6