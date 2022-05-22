Стадион: Аречи
0:0
Первый тайм: 3'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
72
Белек
Вид
10
Верди
Симоне
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Удинезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|10 (2)
|0.27
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.14
|Верди Симоне
|5 (1)
|0.14
|Эдерсон Хонорато
|2
|0.05
|Кулибали Мамаду
|2
|0.05
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Радованович Иван
|1
|0.03
|Скьявоне Андреа
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Раньери Лука
|1
|0.03
|Рибери Франк
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Бохинен Эмиль
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|12 (1)
|0.32
|Гомеш Бету
|11
|0.3
|Молина Науэль
|7
|0.19
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|0.11
|Удоги Дестини
|4
|0.11
|Саксесс Исаак
|2
|0.05
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.05
|Самарджич Лазар
|2
|0.05
|Форестьери Фернандо
|2
|0.05
|Бекао Родриго
|2
|0.05
|Мари Пабло
|2
|0.05
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|1
|0.03
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Раньери Лука
|9
|0
|Бонаццоли Федерико
|6
|0
|Джурич Милан II
|6
|0
|Кастанос Григорис
|4
|1
|Эдерсон Хонорато
|5
|0
|Бохинен Эмиль
|5
|0
|Рибери Франк
|3
|1
|Оби Джоэл
|4
|0
|Радованович Иван
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Весели Фредерик
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Сепе Луиджи
|2
|0
|Давиде Никола
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Перотти Диего
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|10
|0
|Перейра Роберто
|8
|1
|Арслан Толгай-Али
|9
|0
|Делофеу Херард
|9
|0
|Уолас Соуза
|6
|1
|Макенго Жан-Виктор
|6
|1
|Молина Науэль
|6
|1
|Перес Неуэн
|6
|0
|Самир Каэтано
|5
|0
|Пуссетто Игнасио
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Мари Пабло
|2
|1
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
27
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
26 Не забивали 24
5
28%
3
11%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
2
11%
6
22%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
5
28%
2
7%
61-75
3
17%
9
33%
76-90
Пропущено
34
28
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
8
24%
4
14%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
5
15%
10
36%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
5
15%
5
18%
76-90
Забито
16
28
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
2
13%
6
21%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
1
6%
5
18%
46-60
3
19%
3
11%
61-75
4
25%
9
32%
76-90
Пропущено
39
32
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
3
8%
5
16%
1-15
4
10%
6
19%
16-30
9
23%
8
25%
31-45
7
18%
3
9%
46-60
7
18%
2
6%
61-75
9
23%
8
25%
76-90
Забито
34
55
17 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 17
14 Не забивали 9
7
21%
9
16%
1-15
5
15%
8
15%
16-30
5
15%
8
15%
31-45
2
6%
7
13%
46-60
8
24%
5
9%
61-75
7
21%
18
33%
76-90
Пропущено
73
60
34 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 32
23 Пропускали первыми 18
35 Не пропускали 30
11
15%
9
15%
1-15
10
14%
8
13%
16-30
13
18%
11
18%
31-45
12
16%
13
22%
46-60
13
18%
6
10%
61-75
14
19%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1
Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5
Удинезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4
Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|69 - 31
|86
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|25
|9
|4
|84 - 32
|84
|3.
|Наполи
|Заявка
|38
|24
|7
|7
|74 - 31
|79
|4.
|Ювентус
|Заявка
|38
|20
|10
|8
|57 - 37
|70
|5.
|Лацио
|Заявка
|38
|18
|10
|10
|77 - 58
|64
|6.
|Рома
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|59 - 43
|63
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|19
|5
|14
|59 - 51
|62
|8.
|Аталанта
|Заявка
|38
|16
|11
|11
|65 - 48
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|65 - 59
|53
|10.
|Торино
|Заявка
|38
|13
|11
|14
|46 - 41
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|38
|13
|11
|14
|64 - 66
|50
|12.
|Болонья
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|44 - 55
|46
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|38
|10
|15
|13
|57 - 58
|45
|14.
|Эмполи
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|50 - 70
|41
|15.
|Специя
|Заявка
|38
|10
|6
|22
|41 - 71
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|38
|10
|6
|22
|46 - 63
|36
|17.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|38
|7
|11
|20
|33 - 74
|32
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|38
|6
|12
|20
|34 - 68
|30
|19.
|Дженоа
|Заявка
|38
|4
|16
|18
|27 - 60
|28
|20.
|Венеция
|0:0 Заявка
|38
|6
|9
|23
|34 - 69
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|48 - 16
|45
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|38 - 20
|41
|3.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|6.
|Лацио
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|42 - 25
|36
|7.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|25 - 14
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 21
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 30
|24
|13.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|29 - 32
|21
|14.
|Аталанта
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 29
|20
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 30
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|14 - 25
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|17 - 35
|16
|19.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 33
|15
|20.
|Венеция
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|21 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 19
|46
|2.
|Наполи
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 15
|43
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 16
|39
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|35 - 33
|28
|7.
|Рома
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 27
|27
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|9.
|Эмполи
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|31 - 34
|23
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 31
|21
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|26 - 29
|20
|14.
|Болонья
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|16.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 35
|15
|18.
|Сампдория
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|17 - 31
|15
|19.
|Венеция
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Удинезе
Исход игры
Салернитана
50.9% (57)
Ничья
20.5% (23)
Удинезе
28.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
55.24% (58)
Меньше
44.76% (47)
Обе команды забьют
Да
73.33% (77)
Нет
26.67% (28)
Популярный счёт
2:1 Салернитана
33% (37)
1:2 Удинезе
17% (19)
1:1 Ничья
17% (19)
1:0 Салернитана
14.3% (16)
0:1 Удинезе
7.1% (8)
0:2 Удинезе
1.8% (2)
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