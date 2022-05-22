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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Салернитана
0:0
Первый тайм: 3'
Удинезе
0' 3'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 108
Салернитана 51.9% (56)
X 19.4% (21)
Удинезе 28.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Удинезе
4.85
4.34
4.90
Все Коэффициенты
Новости
72
Белек
Вид
23
Дьомбер
Норберт
16
Радованович
Иван
17
Фасио
Федерико
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
15
Бохинен
Эмиль
10
Верди
Симоне
3
Руджери
Маттео
9
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
II
20
Паделли
Даниэле
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
30
Несторовски
Илья
Салернитана
3-5-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Салернитана
Удинезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 10 (2) 0.27
Джурич Милан II 5 (1) 0.14
Верди Симоне 5 (1) 0.14
Эдерсон Хонорато 2 0.05
Кулибали Мамаду 2 0.05
Цортеа Надир 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Радованович Иван 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Бохинен Эмиль 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 12 (1) 0.32
Гомеш Бету 11 0.3
Молина Науэль 7 0.19
Пуссетто Игнасио 4 (1) 0.11
Удоги Дестини 4 0.11
Саксесс Исаак 2 0.05
Перейра Роберто 2 (1) 0.05
Самарджич Лазар 2 0.05
Форестьери Фернандо 2 0.05
Бекао Родриго 2 0.05
Мари Пабло 2 0.05
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Нюйтинк Брэм 1 0.03
Уолас Соуза 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Раньери Лука 9 0
Бонаццоли Федерико 6 0
Джурич Милан II 6 0
Кастанос Григорис 4 1
Эдерсон Хонорато 5 0
Бохинен Эмиль 5 0
Рибери Франк 3 1
Оби Джоэл 4 0
Радованович Иван 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Верди Симоне 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Цортеа Надир 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Сепе Луиджи 2 0
Давиде Никола 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Перотти Диего 1 0
Айя Рамзи 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Перейра Роберто 8 1
Арслан Толгай-Али 9 0
Делофеу Херард 9 0
Уолас Соуза 6 1
Макенго Жан-Виктор 6 1
Молина Науэль 6 1
Перес Неуэн 6 0
Самир Каэтано 5 0
Пуссетто Игнасио 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Удоги Дестини 4 0
Мари Пабло 2 1
Зеегелаар Марвин 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Яяло Мато 2 0
Нюйтинк Брэм 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
27
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
26 Не забивали 24
5
28%
3
11%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
2
11%
6
22%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
5
28%
2
7%
61-75
3
17%
9
33%
76-90

Пропущено

34
28
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
8
24%
4
14%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
5
15%
10
36%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
5
15%
5
18%
76-90

Забито

16
28
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
2
13%
6
21%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
1
6%
5
18%
46-60
3
19%
3
11%
61-75
4
25%
9
32%
76-90

Пропущено

39
32
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
3
8%
5
16%
1-15
4
10%
6
19%
16-30
9
23%
8
25%
31-45
7
18%
3
9%
46-60
7
18%
2
6%
61-75
9
23%
8
25%
76-90

Забито

34
55
17 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 17
14 Не забивали 9
7
21%
9
16%
1-15
5
15%
8
15%
16-30
5
15%
8
15%
31-45
2
6%
7
13%
46-60
8
24%
5
9%
61-75
7
21%
18
33%
76-90

Пропущено

73
60
34 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 32
23 Пропускали первыми 18
35 Не пропускали 30
11
15%
9
15%
1-15
10
14%
8
13%
16-30
13
18%
11
18%
31-45
12
16%
13
22%
46-60
13
18%
6
10%
61-75
14
19%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1
Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5
Удинезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4
Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 38 26 8 4 69 - 31 86
2. Интер Милан Заявка 38 25 9 4 84 - 32 84
3. Наполи Заявка 38 24 7 7 74 - 31 79
4. Ювентус Заявка 38 20 10 8 57 - 37 70
5. Лацио Заявка 38 18 10 10 77 - 58 64
6. Рома Заявка 38 18 9 11 59 - 43 63
7. Фиорентина Заявка 38 19 5 14 59 - 51 62
8. Аталанта Заявка 38 16 11 11 65 - 48 59
9. Верона Заявка 38 14 11 13 65 - 59 53
10. Торино Заявка 38 13 11 14 46 - 41 50
11. Сассуоло Заявка 38 13 11 14 64 - 66 50
12. Болонья Заявка 38 12 10 16 44 - 55 46
13. Удинезе 0:0 Заявка 38 10 15 13 57 - 58 45
14. Эмполи Заявка 38 10 11 17 50 - 70 41
15. Специя Заявка 38 10 6 22 41 - 71 36
16. Сампдория Заявка 38 10 6 22 46 - 63 36
17. Салернитана 0:0 Заявка 38 7 11 20 33 - 74 32
18. Кальяри 0:0 Заявка 38 6 12 20 34 - 68 30
19. Дженоа Заявка 38 4 16 18 27 - 60 28
20. Венеция 0:0 Заявка 38 6 9 23 34 - 69 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 3 2 48 - 16 45
2. Фиорентина Заявка 19 13 2 4 38 - 20 41
3. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Лацио Заявка 19 10 6 3 42 - 25 36
7. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 19 8 5 6 29 - 21 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе 0:0 Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 27 - 30 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 19 4 8 7 31 - 29 20
15. Специя Заявка 19 5 3 11 21 - 30 18
16. Дженоа Заявка 19 3 8 8 14 - 25 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана 0:0 Заявка 19 3 7 9 17 - 35 16
19. Кальяри 0:0 Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция 0:0 Заявка 19 3 5 11 21 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 14 4 1 41 - 19 46
2. Наполи Заявка 19 13 4 2 37 - 15 43
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Рома Заявка 19 8 3 8 33 - 27 27
8. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
9. Эмполи Заявка 19 6 6 7 22 - 26 24
10. Верона Заявка 19 5 8 6 31 - 34 23
11. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
12. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
13. Удинезе 0:0 Заявка 19 4 8 7 26 - 29 20
14. Болонья Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
16. Салернитана 0:0 Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
17. Кальяри 0:0 Заявка 19 3 6 10 14 - 35 15
18. Сампдория Заявка 19 4 3 12 17 - 31 15
19. Венеция 0:0 Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 2'
    В традиционных цветах в черно-белую полоску игроки "Удинезе", в то время, как игроки "Салернитаны" вышли на газон в гранатовом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • 2'
    Салернитана контролирует мяч.
  • 2'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 2'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Молина Науэль из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Делофеу Херард из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Удинезе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Удинезе

Исход игры
Салернитана
50.9% (57)
Ничья
20.5% (23)
Удинезе
28.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
55.24% (58)
Меньше
44.76% (47)
Обе команды забьют
Да
73.33% (77)
Нет
26.67% (28)
Популярный счёт
2:1 Салернитана
33% (37)
1:2 Удинезе
17% (19)
1:1 Ничья
17% (19)
1:0 Салернитана
14.3% (16)
0:1 Удинезе
7.1% (8)
0:2 Удинезе
1.8% (2)
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