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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Салернитана
 
Позже
Удинезе

История личных встреч

Салернитана
Удинезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 10 (2) 0.27
Джурич Милан II 5 (1) 0.14
Верди Симоне 5 (1) 0.14
Эдерсон Хонорато 2 0.05
Кулибали Мамаду 2 0.05
Цортеа Надир 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Радованович Иван 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Бохинен Эмиль 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 12 (1) 0.32
Гомеш Бету 11 0.3
Молина Науэль 7 0.19
Пуссетто Игнасио 4 (1) 0.11
Удоги Дестини 4 0.11
Саксесс Исаак 2 0.05
Перейра Роберто 2 (1) 0.05
Самарджич Лазар 2 0.05
Форестьери Фернандо 2 0.05
Бекао Родриго 2 0.05
Мари Пабло 2 0.05
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Нюйтинк Брэм 1 0.03
Уолас Соуза 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Перес Неуэн 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Раньери Лука 9 0
Бонаццоли Федерико 6 0
Джурич Милан II 6 0
Кастанос Григорис 4 1
Эдерсон Хонорато 5 0
Бохинен Эмиль 5 0
Рибери Франк 3 1
Оби Джоэл 4 0
Радованович Иван 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Верди Симоне 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Цортеа Надир 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Сепе Луиджи 2 0
Давиде Никола 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Перотти Диего 1 0
Айя Рамзи 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Перейра Роберто 8 1
Арслан Толгай-Али 9 0
Делофеу Херард 9 0
Уолас Соуза 6 1
Макенго Жан-Виктор 6 1
Молина Науэль 6 1
Перес Неуэн 6 0
Самир Каэтано 5 0
Пуссетто Игнасио 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Удоги Дестини 4 0
Мари Пабло 2 1
Зеегелаар Марвин 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Яяло Мато 2 0
Нюйтинк Брэм 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
27
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
26 Не забивали 24
5
28%
3
11%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
2
11%
6
22%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
5
28%
2
7%
61-75
3
17%
9
33%
76-90

Пропущено

34
28
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
8
24%
4
14%
1-15
6
18%
2
7%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
5
15%
10
36%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
5
15%
5
18%
76-90

Забито

16
28
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
2
13%
6
21%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
2
7%
31-45
1
6%
5
18%
46-60
3
19%
3
11%
61-75
4
25%
9
32%
76-90

Пропущено

39
32
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
3
8%
5
16%
1-15
4
10%
6
19%
16-30
9
23%
8
25%
31-45
7
18%
3
9%
46-60
7
18%
2
6%
61-75
9
23%
8
25%
76-90

Забито

34
55
17 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 17
14 Не забивали 9
7
21%
9
16%
1-15
5
15%
8
15%
16-30
5
15%
8
15%
31-45
2
6%
7
13%
46-60
8
24%
5
9%
61-75
7
21%
18
33%
76-90

Пропущено

73
60
34 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 32
23 Пропускали первыми 18
35 Не пропускали 30
11
15%
9
15%
1-15
10
14%
8
13%
16-30
13
18%
11
18%
31-45
12
16%
13
22%
46-60
13
18%
6
10%
61-75
14
19%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1
Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5
Удинезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4
Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 37 20 10 7 57 - 35 70
5. Лацио Заявка 37 18 9 10 74 - 55 63
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 37 4 16 17 27 - 59 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
7. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 16 часов 25 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Салернитана 40% (16)
    X 22.5% (9)
    Удинезе 37.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Удинезе
    4.50
    4.34
    4.60
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Салернитана - Удинезе

    Исход игры
    Салернитана
    40% (16)
    Ничья
    22.5% (9)
    Удинезе
    37.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (24)
    Меньше
    38.46% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Удинезе
    30% (12)
    2:1 Салернитана
    30% (12)
    1:1 Ничья
    17.5% (7)
    1:0 Салернитана
    10% (4)
    0:1 Удинезе
    5% (2)
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    Удинезе
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