Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
20' Желтая карточкаИбаньес Рожер
21' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
0:1
33' ГолАбрахам Тэмми
0:2
42' ПенальтиАбрахам Тэмми
76' Желтая карточкаШомуродов Элдор
78' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
0:3
78' ПенальтиПеллегрини Лоренцо
Ход матча
20'
33'
42'
0:2
76'
78'
Владение мячом
10
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
22
Прат
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лукич СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Рома
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
26 матчей
19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белотти Андреа
|8 (3)
|0.21
|Брекало Йосип
|7
|0.18
|Санабрия Антонио
|6
|0.16
|Лукич Саша
|5 (3)
|0.13
|Побега Томмазо
|4
|0.11
|Синго Вилфред
|3
|0.08
|Бремер Глейсон
|3
|0.08
|Пьяца Марко
|3
|0.08
|Прат Деннис
|2
|0.05
|Верди Симоне
|1
|0.03
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|17 (3)
|0.45
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.21
|Мхитарян Генрих
|5
|0.13
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.11
|Шомуродов Элдор
|3
|0.08
|Смоллинг Крис
|3
|0.08
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.08
|Ибаньес Рожер
|3
|0.08
|Дзаньоло Николо
|2
|0.05
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.05
|Кристанте Бриан
|2
|0.05
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.05
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|11
|0
|Лукич Саша
|10
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Бремер Глейсон
|7
|0
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Синго Вилфред
|5
|1
|Юрич Иван
|6
|0
|Иццо Армандо
|4
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Прат Деннис
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Зима Давид
|3
|0
|Ансальди Кристиан
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Бериша Этрит
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|15
|1
|Дзаньоло Николо
|10
|2
|Карсдорп Рик
|8
|1
|Кристанте Бриан
|9
|0
|Абрахам Тэмми
|9
|0
|Ибаньес Рожер
|9
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|1
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Кумбулла Мараш
|6
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|1
|Оливейра Сержиу
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|3
|1
|Патрисиу Руй
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Фузато Даниэл
|0
|1
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Спинаццола Леонардо
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
31
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
7
25%
1
3%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
3
11%
10
32%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
6
21%
10
32%
76-90
Пропущено
19
26
4 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
5%
7
27%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
5
26%
6
23%
61-75
9
47%
1
4%
76-90
Забито
15
26
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
27 Не забивали 22
1
7%
3
12%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
1
7%
7
27%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
5
33%
7
27%
76-90
Пропущено
22
16
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
3
14%
3
19%
1-15
4
18%
5
31%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
32%
2
13%
76-90
Забито
43
57
21 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 19
12 Не забивали 7
8
19%
4
7%
1-15
9
21%
5
9%
16-30
4
9%
17
30%
30%
31-45
6
14%
7
12%
46-60
5
12%
7
12%
61-75
11
26%
17
30%
30%
76-90
Пропущено
41
42
14 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 22
4
10%
10
24%
1-15
5
12%
9
21%
16-30
5
12%
3
7%
31-45
4
10%
9
21%
46-60
7
17%
8
19%
61-75
16
39%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4
Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0
Рома
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0
Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|66 - 31
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|81 - 32
|81
|3.
|Наполи
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|71 - 31
|76
|4.
|Ювентус
|Заявка
|37
|20
|10
|7
|57 - 35
|70
|5.
|Рома
|3:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|59 - 43
|63
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|74 - 55
|63
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|18
|5
|14
|57 - 51
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|65 - 47
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|0:3 Заявка
|38
|13
|11
|14
|46 - 41
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|43 - 55
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|46 - 60
|36
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|34 - 68
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|37
|4
|16
|17
|27 - 59
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|4.
|Рома
|3:0 Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|6.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|25 - 14
|35
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|0:3 Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 21
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|29 - 32
|21
|14.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 33
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 16
|39
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|35 - 33
|28
|7.
|Рома
|3:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 27
|27
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|0:3 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 31
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|15.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|16.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 0:3 Рома
Исход игры
Торино
8.5% (10)
Ничья
28.8% (34)
Рома
62.7% (74)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (57)
Меньше
44.12% (45)
Обе команды забьют
Да
82.35% (84)
Нет
17.65% (18)
Популярный счёт
1:2 Рома
38.1% (45)
1:1 Ничья
22.9% (27)
0:1 Рома
8.5% (10)
0:2 Рома
5.1% (6)
2:1 Торино
5.1% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:3 Рома
1.7% (2)
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