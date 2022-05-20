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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Торино
0:3
Второй тайм: 90+'
Рома
0'
20' Желтая карточка
Ибаньес Рожер
21' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
0:1
33' Гол
Абрахам Тэмми
0:2
42' Пенальти
Абрахам Тэмми
76' Желтая карточка
Шомуродов Элдор
78' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
0:3
78' Пенальти
Пеллегрини Лоренцо
90'+1
0:3. Гол с пенальти Лоренцо Пелл...
0:2. Гол с пенальти Тэмми Абраха...
0:1. Гол Тэмми Абрахама (видео)....

Ход матча

20'
 
Ибаньес Рожер
21'
Ансальди Кристиан
 
33'
0:1
Абрахам Тэмми
(Пеллегрини Лоренцо)
42'
0:2
Абрахам Тэмми
46'
Буонджорно Алессандро
Родригес Рикардо
 
46'
Пьяца Марко
Брекало Йосип
 
46'
Сек Демба
Ансальди Кристиан
 
58'
 
Кристанте Бриан
Оливейра Сержиу
58'
 
Карсдорп Рик
Залевски Никола
68'
Пеллегри Пьетро
Белотти Андреа
 
76'
 
Шомуродов Элдор
76'
 
Дзаньоло Николо
Шомуродов Элдор
78'
Буонджорно Алессандро
 
78'
0:3
Пеллегрини Лоренцо
82'
 
Винья Матиас
Спинаццола Леонардо
82'
 
Эль-Шаарави Стефан
Пеллегрини Лоренцо
84'
Мандрагора Роландо
Риччи Самуэле
 

Владение мячом

Прогнозы 118
Торино 8.5% (10)
X 28.8% (34)
Рома 62.7% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Рома
75.35
3.80
3.66
Все Коэффициенты
Новости
1
Бериша
Этрит
10
Лукич
Саша
6
Зима
Давид
13
Родригес
Рикардо
34
Эйна
Ола
4
Побега
Томмазо
28
Риччи
Самуэле
15
Ансальди
Кристиан
14
Брекало
Йосип
22
Прат
Деннис
9
Белотти
Андреа
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
24
Кумбулла
Мараш
3
Ибаньес
Рожер
59
Залевски
Никола
27
Оливейра
Сержиу
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
14
Шомуродов
Элдор
9
Абрахам
Тэмми
Торино
3-4-2-1
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Торино
Рома

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

26 матчей

19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
К
4:0
К
3:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 8 (3) 0.21
Брекало Йосип 7 0.18
Санабрия Антонио 6 0.16
Лукич Саша 5 (3) 0.13
Побега Томмазо 4 0.11
Синго Вилфред 3 0.08
Бремер Глейсон 3 0.08
Пьяца Марко 3 0.08
Прат Деннис 2 0.05
Верди Симоне 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Войвода Мергим 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 17 (3) 0.45
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.21
Мхитарян Генрих 5 0.13
Верету Жордан 4 (1) 0.11
Шомуродов Элдор 3 0.08
Смоллинг Крис 3 0.08
Эль-Шаарави Стефан 3 0.08
Ибаньес Рожер 3 0.08
Дзаньоло Николо 2 0.05
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.05
Кристанте Бриан 2 0.05
Афена-Гьян Феликс 2 0.05
Перес Карлес 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 11 0
Лукич Саша 10 0
Мандрагора Роландо 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Джиджи Коффи 5 1
Синго Вилфред 5 1
Юрич Иван 6 0
Иццо Армандо 4 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Прат Деннис 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Войвода Мергим 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Зима Давид 3 0
Ансальди Кристиан 2 0
Ринкон Томас 2 0
Линетти Кароль 2 0
Паро Маттео 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Брекало Йосип 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 15 1
Дзаньоло Николо 10 2
Карсдорп Рик 8 1
Кристанте Бриан 9 0
Абрахам Тэмми 9 0
Ибаньес Рожер 9 0
Пеллегрини Лоренцо 6 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кумбулла Мараш 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Оливейра Сержиу 5 0
Мхитарян Генрих 3 1
Патрисиу Руй 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Фузато Даниэл 0 1
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Спинаццола Леонардо 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
31
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
7
25%
1
3%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
3
11%
10
32%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
6
21%
10
32%
76-90

Пропущено

19
26
4 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
5%
7
27%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
5
26%
6
23%
61-75
9
47%
1
4%
76-90

Забито

15
26
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
27 Не забивали 22
1
7%
3
12%
1-15
3
20%
2
8%
16-30
1
7%
7
27%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
5
33%
7
27%
76-90

Пропущено

22
16
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
3
14%
3
19%
1-15
4
18%
5
31%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
7
32%
2
13%
76-90

Забито

43
57
21 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 19
12 Не забивали 7
8
19%
4
7%
1-15
9
21%
5
9%
16-30
4
9%
17
30%
30%
31-45
6
14%
7
12%
46-60
5
12%
7
12%
61-75
11
26%
17
30%
30%
76-90

Пропущено

41
42
14 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 22
4
10%
10
24%
1-15
5
12%
9
21%
16-30
5
12%
3
7%
31-45
4
10%
9
21%
46-60
7
17%
8
19%
61-75
16
39%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4
Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0
Рома
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0
Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 37 20 10 7 57 - 35 70
5. Рома 3:0 Заявка 38 18 9 11 59 - 43 63
6. Лацио Заявка 37 18 9 10 74 - 55 63
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино 0:3 Заявка 38 13 11 14 46 - 41 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 37 4 16 17 27 - 59 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома 3:0 Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
7. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино 0:3 Заявка 19 8 5 6 29 - 21 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Рома 3:0 Заявка 19 8 3 8 33 - 27 27
8. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино 0:3 Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    89'
    Кристанте зацепил Прата перед своей штрафной.
  • 88'
    Контратака "Ромы", Дзаньоло теряет мяч в полукруге штрафной.
  • 86'
    Верету навесил слева с корнера неудачно - мяч покинул пределы поля.
  • Опасный момент
    85'
    Эль-Шаарави по диагонали приблизился к чужим воротам с левой стороны, пробил - и хозяев выручил Бериша.
  • 84'
    Дальний удар Мандрагоры с подбора пришёлся выше створа.
  • Замена
    84'
    Замена в составе хозяев: Мандрагора вместо Риччи.
  • Угловой
    83'
    Право на ответный корнер получила команда "Торино".
  • Замена
    82'
    Винья заменил Спинаццолу в составе "Ромы", а ещё вышел Эль-Шаарави вместо Пеллегрини.
  • Угловой
    82'
    Абрахам пробовал провернуть трюк с выходом один на один, но не удалось ему это сделать, хотя угловой он заработал.
  • 81'
    Свежий Дзаньоло активен - вот он принял мяч впереди на правом фланге.
  • Опасный момент
    80'
    Дзаньоло проследовал в штрафную по зоне правого инсайда и пробил в ближний угол в руки Бериши.
  • Пенальти
    78'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Лоренцо Пеллерини (с пенальти)!
    Пеллегрини с 11-метрового поразил левый нижний угол. Бериша угадал, но не достал.
  • Желтая карточка
    78'
    Буонджорно в своей штрафной схватил за туловище Дзаньоло и получил жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    78'
    Второй пенальти в ворота "Торино".
  • 77'
    Пьяца с левого полуфланга навесил, и мяч отправился за лицевую рядом с дальней штангой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      76'
      Дзаньоло в составе "Ромы" заменил как раз Шомуродова.
    • Желтая карточка
      76'
      Шомуродов сфолил на своей половине и получил жёлтую карточку.
    • 75'
      Пеллегрини вернулся в игру, хотя готовится замена.
    • Травма, повреждение
      74'
      Пеллегрини получает медицинскую помощь.
    • Фол, нарушение
      73'
      Лукич толкнул Пеллегрини в середине поля.
    • 73'
      Побега приблизился к чужой штрафной и не решился на дальний удар, а передачу сделал сопернику.
    • Фол, нарушение
      72'
      Шомуродова уронили в центре поля - сделал это. 
    • 72'
      "Рома" отобрала мяч и провела ответную атаку, но она оборвалась на линии штрафной хозяев.
    • 71'
      Нет предпосылок к тому, что "Торино" спасёт матч.
    • 70'
      Патрисиу выбьет мяч от ворот в центр поля.
    • 68'
      Мини-перерыв на водопой.
    • Замена
      67'
      Под аплодисменты уходит на замену Белотти, вместо него появляется Пеллегри.
    • 66'
      Опасной ситуации после этого не возникло.
    • 66'
      Шомуродов дотащил мяч до чужой штрафной и поделился им с Абрахамом, а тот не сделал чёткий обратный пас, и Элдору пришлось выигрывать мяч в борьбе.
    • Травма, повреждение
      65'
      Белотти полежал в центре поля, но медики не потребовались.
    • Фол, нарушение
      64'
      Манчини в центре поля нарушил правила на Прате.
    • 63'
      Сейчас отрезок, когда "Рома" больше владеет мячом.
    • 62'
      Пеллегрини задумал обхитрить соперника финтами на правом фланге, но не получилось.
    • Угловой
      61'
      Верету с линии штрафной направил мяч по земле к дальнему углу, и Бериша перевёл его на угловой.
    • Травма, повреждение
      59'
      Медицинскую помощь оказывают Шомуродову.
    • Замена
      58'
      Двойная замена в составе "Ромы". Кристанте вместо Сержиу Оливейры. Также Залевски уступает своё место на поле Карсдорпу.
    • Опасный момент
      57'
      Пьяца подал с корнера, а Белотти на дальней штанге пробил вторым этажом рядом со штангой.
    • Угловой
      57'
      Белотти, выполняя прострел слева, заработал угловой.
    • 56'
      "Рома" играет вторым номером, в этом нет сомнений. По методичке Моуринью.
    • Угловой
      55'
      Зима попробовал сделать доставку слева, и от Залевски мяч ушёл на корнер.
    • Фол, нарушение
      54'
      Белотти, пытаясь пробить с близкого расстояния в палении, ударил ногой Кумбуллу.
    • Фол, нарушение
      53'
      Пеллегрини не по правилам обошёлся с Белотти - небольшой фол.
    • 52'
      Спинаццола выкатил слева от лицевой под удар Пеллегрини, но он был заблокирован.
    • Опасный момент
      51'
      Опасно! Классно разыграли атаку туринцы пасами в касание, и Побега вырвался на ударную позицию по левому полуфлангу, но не переиграл Патрисиу.
    • Фол, нарушение
      49'
      А вот какое. Белотти низом отдал в штрафную на Демба Сека, который сфолил против Верету.
    • 48'
      Белотти подцепил мяч на правом фланге. Посмотрим, какое продолжение будет.
    • Травма, повреждение
      47'
      Абрахам лежит на газоне - Зима попал ему ногой по рукам и по лбу.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Замена
      Тройная замена у "Торино": Буонджорно вместо Рикардо Родригеса, Пьяца вместо Брекало и Демба Сек вместо Ансальди.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв.
    • Офсайд
      45'
      Шомуродов оказался в маленьком офсайде.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты.
    • Фол, нарушение
      45'
      В контратаке Белотти нарушил правила в подкате против Пеллегрини.
    • 44'
      Вбросили аут римляне и не завели мяч в чужую штрафную, потеряв его.
    • Травма, повреждение
      44'
      Эйна получил некое повреждение на правом фланге обороны. Он боролся со Спинаццолой.
    • Пенальти
      42'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Тэмми Абрахам (с пенальти)!
      Абрахам оформляет дубль, посылая мяч с 11-метрового по центру створа. Бериша зря дёрнулся от себя вправо.
    • Пенальти!
      41'
      Пенальти в ворота "Торино". Бериша срубил Абрахама на краю своей вратарской.
    • Офсайд
      39'
      Во вне игры забрался на левом фланге Йосип Брекало.
    • 39'
      Сержиу Оливейра издали закинул мяч за лицевую правее ворот. 
    • Травма, повреждение
      38'
      У Пеллегрини какое-то повреждение... Всё нормально.
    • 37'
      Дальняя низовая попытка Зимы - несильно и рядом с правой штангой.
    • Фол, нарушение
      35'
      Побега уронил Абрахама подкатом, и они дали "пять" друг другу.
    • 34'
      С точки зрения разницы в классе команд, произошло то, что и должно было произойти.
    • Описание гола
      33'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Тэмми Абрахам!
      Обрезались хозяева на своей половине, и зародилась голевая атака "волков". Пеллегрини покатил пас в штрафную на Абрахама, который воспользовался тем, что Зима поскользнулся, и с глазу на глаз переиграл Беришу.
    • 32'
      Не радует игра моментами зрителей, но, может, всё ещё впереди.
    • Опасный момент
      31'
      Белотти получил пас на ход на правом полуфланге, вошёл в штрафную и за малым не попал в створ.
    • 29'
      Брекало навесил с корнера в центр штрафной, и Манчини ногой сделал вынос.
    • Угловой
      29'
      "Торино" исполнит угловой от правого флажа.
    • 28'
      Брекало после передачи с правого фланга пробил низом в центр створа в руки Патрисиу.
    • 27'
      Абрахам с подступов к штрафной пальнул немного выше правой девятки.
    • Офсайд
      26'
      Белотти оказался в офсайде.
    • 25'
      Мини-перерыв на водопой.
    • 24'
      Залевски продрался справа к лицевой и прострелил, но мяч вынес Побега.
    • 23'
      Лукич разошёлся недалеко от своей штрафной и упустил мяч в аут.
    • Офсайд
      22'
      Небольшое положение "вне игры" на правом фланге. Эйна залез в офсайд.
    • Желтая карточка
      21'
      А теперь Пеллегрини пострадал от фола, и предупреждение получил Ансальди.
    • Желтая карточка
      20'
      Пеллегрини схлопотал жёлтую карточку за нарушение в центре поля на Прате.
    • Угловой
      19'
      Пеллегрини справа навесил с нового корнера, и на этот раз Белотти сделал вынос. 
    • Опасный момент
      19'
      Навес на ближнюю штангу, и Кумбулла бьёт головой под перекладину - Бериша вытаскивает.
    • Угловой
      18'
      Бериша не смог сохранить мяч в поле, будет теперь корнер "Ромы" с правой стороны.
    • 18'
      Разыграли стандарт туринцы, и образовалась у них обычная позиционная атака, в которой они упустили мяч.
    • Угловой
      17'
      Прат готовится исполнить угловой с правого края.
    • Травма, повреждение
      16'
      Кумбулла лежит на газоне по итогам верхового столкновения с Белотти.
    • 15'
      Залевски подаёт с правого фланга, и мяч забирает Бериша.
    • 14'
      Дальний удар Пеллегрини - мяч летит значительно выше створа.
    • 13'
      "Рома" играет за еврокубковую зону, а для "Торино" этот матч ничего не решает.
    • 12'
      Эйна выбивает мяч в аут на правой бровке обороны.
    • 11'
      Туринцы вернулись к практике позиционных атак, при этом моменты не создаются. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Мелкое нарушение правил на половине "Торино" - Залевски пострадал от действий Ансальди.
    • 9'
      Прат стал перекладывать мяч на левую ногу около чужой штрафной и потерял владение.
    • 8'
      Верету подал корнер слева на дальний край вратарской, и игрок гостей головой неопасно отправил мяч за дицевую линию.
    • Угловой
      7'
      Прострел исполнил Залевски с правого края, и мяч не доходит до Шомуродова. Угловой будет, поскольку Зима сделал вынос.
    • 6'
      В стенку попадает игрок хозяев ударом со штрафного.
    • Фол, нарушение
      5'
      Против Белотти нарушены правила, фол допустил Сержиу Оливейра. Стандарт будет из района левого угла штрафной "Ромы". 
    • 4'
      Пока "Рома" не атакует, а только позиционно обороняется.Вот Кумбулла выбивает мяч за боковую.
    • 3'
      Начало игры спокойное, мяч держится в основном в центре поля.
    • 2'
      "Рома" вышла в оранжевой форме, а "Торино" играет в бордовой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Торино 0:3 Рома

    Исход игры
    Торино
    8.5% (10)
    Ничья
    28.8% (34)
    Рома
    62.7% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (57)
    Меньше
    44.12% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (84)
    Нет
    17.65% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    38.1% (45)
    1:1 Ничья
    22.9% (27)
    0:1 Рома
    8.5% (10)
    0:2 Рома
    5.1% (6)
    2:1 Торино
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Рома
    1.7% (2)
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