Эль-Шаарави по диагонали приблизился к чужим воротам с левой стороны, пробил - и хозяев выручил Бериша.

Кристанте зацепил Прата перед своей штрафной.

Пьяца с левого полуфланга навесил, и мяч отправился за лицевую рядом с дальней штангой.

Второй пенальти в ворота "Торино".

Буонджорно в своей штрафной схватил за туловище Дзаньоло и получил жёлтую карточку.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Лоренцо Пеллерини (с пенальти)! Пеллегрини с 11-метрового поразил левый нижний угол. Бериша угадал, но не достал.

Дзаньоло проследовал в штрафную по зоне правого инсайда и пробил в ближний угол в руки Бериши.

Свежий Дзаньоло активен - вот он принял мяч впереди на правом фланге.

Абрахам пробовал провернуть трюк с выходом один на один, но не удалось ему это сделать, хотя угловой он заработал.

Винья заменил Спинаццолу в составе "Ромы", а ещё вышел Эль-Шаарави вместо Пеллегрини.

Патрисиу выбьет мяч от ворот в центр поля.

Нет предпосылок к тому, что "Торино" спасёт матч.

"Рома" отобрала мяч и провела ответную атаку, но она оборвалась на линии штрафной хозяев.

Шомуродова уронили в центре поля - сделал это.

Побега приблизился к чужой штрафной и не решился на дальний удар, а передачу сделал сопернику.

Пеллегрини вернулся в игру, хотя готовится замена.

Шомуродов сфолил на своей половине и получил жёлтую карточку.

Дзаньоло в составе "Ромы" заменил как раз Шомуродова.

Тройная замена у "Торино": Буонджорно вместо Рикардо Родригеса, Пьяца вместо Брекало и Демба Сек вместо Ансальди.

Абрахам лежит на газоне - Зима попал ему ногой по рукам и по лбу.

Белотти подцепил мяч на правом фланге. Посмотрим, какое продолжение будет.

А вот какое. Белотти низом отдал в штрафную на Демба Сека, который сфолил против Верету.

Опасно! Классно разыграли атаку туринцы пасами в касание, и Побега вырвался на ударную позицию по левому полуфлангу, но не переиграл Патрисиу.

Спинаццола выкатил слева от лицевой под удар Пеллегрини, но он был заблокирован.

Пеллегрини не по правилам обошёлся с Белотти - небольшой фол.

Белотти, пытаясь пробить с близкого расстояния в палении, ударил ногой Кумбуллу.

Зима попробовал сделать доставку слева, и от Залевски мяч ушёл на корнер.

"Рома" играет вторым номером, в этом нет сомнений. По методичке Моуринью.

Пьяца подал с корнера, а Белотти на дальней штанге пробил вторым этажом рядом со штангой.

Двойная замена в составе "Ромы". Кристанте вместо Сержиу Оливейры. Также Залевски уступает своё место на поле Карсдорпу.

Верету с линии штрафной направил мяч по земле к дальнему углу, и Бериша перевёл его на угловой.

Пеллегрини задумал обхитрить соперника финтами на правом фланге, но не получилось.

Сейчас отрезок, когда "Рома" больше владеет мячом.

Манчини в центре поля нарушил правила на Прате.

Белотти полежал в центре поля, но медики не потребовались.

Шомуродов дотащил мяч до чужой штрафной и поделился им с Абрахамом, а тот не сделал чёткий обратный пас, и Элдору пришлось выигрывать мяч в борьбе.

Опасной ситуации после этого не возникло.

Под аплодисменты уходит на замену Белотти, вместо него появляется Пеллегри.

Первый тайм

— Свисток на перерыв.

45' Шомуродов оказался в маленьком офсайде.

45' +2 минуты.

45' В контратаке Белотти нарушил правила в подкате против Пеллегрини.

44' Вбросили аут римляне и не завели мяч в чужую штрафную, потеряв его.

44' Эйна получил некое повреждение на правом фланге обороны. Он боролся со Спинаццолой.

42' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Тэмми Абрахам (с пенальти)!

Абрахам оформляет дубль, посылая мяч с 11-метрового по центру створа. Бериша зря дёрнулся от себя вправо.

41' Пенальти в ворота "Торино". Бериша срубил Абрахама на краю своей вратарской.

39' Во вне игры забрался на левом фланге Йосип Брекало.

39' Сержиу Оливейра издали закинул мяч за лицевую правее ворот.

38' У Пеллегрини какое-то повреждение... Всё нормально.

37' Дальняя низовая попытка Зимы - несильно и рядом с правой штангой.

35' Побега уронил Абрахама подкатом, и они дали "пять" друг другу.

34' С точки зрения разницы в классе команд, произошло то, что и должно было произойти.

33' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Тэмми Абрахам!

Обрезались хозяева на своей половине, и зародилась голевая атака "волков". Пеллегрини покатил пас в штрафную на Абрахама, который воспользовался тем, что Зима поскользнулся, и с глазу на глаз переиграл Беришу.

32' Не радует игра моментами зрителей, но, может, всё ещё впереди.

31' Белотти получил пас на ход на правом полуфланге, вошёл в штрафную и за малым не попал в створ.

29' Брекало навесил с корнера в центр штрафной, и Манчини ногой сделал вынос.

29' "Торино" исполнит угловой от правого флажа.

28' Брекало после передачи с правого фланга пробил низом в центр створа в руки Патрисиу.

27' Абрахам с подступов к штрафной пальнул немного выше правой девятки.

26' Белотти оказался в офсайде.

25' Мини-перерыв на водопой.

24' Залевски продрался справа к лицевой и прострелил, но мяч вынес Побега.

23' Лукич разошёлся недалеко от своей штрафной и упустил мяч в аут.

22' Небольшое положение "вне игры" на правом фланге. Эйна залез в офсайд.

21' А теперь Пеллегрини пострадал от фола, и предупреждение получил Ансальди.

20' Пеллегрини схлопотал жёлтую карточку за нарушение в центре поля на Прате.

19' Пеллегрини справа навесил с нового корнера, и на этот раз Белотти сделал вынос.

19' Навес на ближнюю штангу, и Кумбулла бьёт головой под перекладину - Бериша вытаскивает.

18' Бериша не смог сохранить мяч в поле, будет теперь корнер "Ромы" с правой стороны.

18' Разыграли стандарт туринцы, и образовалась у них обычная позиционная атака, в которой они упустили мяч.

17' Прат готовится исполнить угловой с правого края.

16' Кумбулла лежит на газоне по итогам верхового столкновения с Белотти.

15' Залевски подаёт с правого фланга, и мяч забирает Бериша.

14' Дальний удар Пеллегрини - мяч летит значительно выше створа.

13' "Рома" играет за еврокубковую зону, а для "Торино" этот матч ничего не решает.

12' Эйна выбивает мяч в аут на правой бровке обороны.

11' Туринцы вернулись к практике позиционных атак, при этом моменты не создаются.

10' Мелкое нарушение правил на половине "Торино" - Залевски пострадал от действий Ансальди.

9' Прат стал перекладывать мяч на левую ногу около чужой штрафной и потерял владение.

8' Верету подал корнер слева на дальний край вратарской, и игрок гостей головой неопасно отправил мяч за дицевую линию.

7' Прострел исполнил Залевски с правого края, и мяч не доходит до Шомуродова. Угловой будет, поскольку Зима сделал вынос.

6' В стенку попадает игрок хозяев ударом со штрафного.

5' Против Белотти нарушены правила, фол допустил Сержиу Оливейра. Стандарт будет из района левого угла штрафной "Ромы".

4' Пока "Рома" не атакует, а только позиционно обороняется.Вот Кумбулла выбивает мяч за боковую.

3' Начало игры спокойное, мяч держится в основном в центре поля.

2' "Рома" вышла в оранжевой форме, а "Торино" играет в бордовой.