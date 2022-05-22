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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Специя
0:3
Первый тайм: 45'
Наполи
0'
0:1
4' Гол
Политано Маттео
0:2
25' Гол
Зелиньски Пётр
0:3
36' Гол
Демме Диего
45'
0:1. Гол Маттео Политано (видео)...

Ход матча

4'
0:1
Политано Маттео
(Кулибали Калиду)
25'
0:2
Зелиньски Пётр
36'
0:3
Демме Диего
(Петанья Андреа)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 116
Специя 1.7% (2)
X 5.2% (6)
Наполи 93.1% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Наполи
52.42
6.03
4.65
Все Коэффициенты
Новости
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
21
Феррер
Сальвадор
14
Кивёр
Якуб
25
Маджоре
Джулио
10
Верде
Даниэле
33
Агудело
Кевин
22
Антист
Жанис
9
Манай
Рей
1
Мерет
Алекс
59
Дзаноли
Алессандро
5
Жуан
Жезус
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
4
Демме
Диего
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
7
Элмас
Эльиф
37
Петанья
Андреа
Специя
4-2-3-1
Наполи
4-2-3-1

История личных встреч

Специя
Наполи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
1:4
К
4:2
СA
1:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 8 (1) 0.21
Гьяси Эммануэль 6 0.16
Манай Рей 5 (2) 0.13
Бастони Симоне 3 0.08
Агудело Кевин 3 0.08
Маджоре Джулио 2 0.05
Нзола М'Бала 2 0.05
Эрлич Мартин 2 0.05
Коваленко Виктор 1 0.03
Амьен-Аду Кельвен 1 0.03
Христов Петко 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Феррер Сальвадор 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 14 0.37
Инсинье Лоренцо 11 (9) 0.29
Мертенс Дрис 11 (1) 0.29
Фабиан Руис 7 0.18
Зелиньски Пётр 6 0.16
Лосано Ирвинг 5 0.13
Ррахмани Амир 4 0.11
Политано Маттео 3 0.08
Элмас Эльиф 3 0.08
Кулибали Калиду 3 0.08
Петанья Андреа 3 0.08
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Лоботка Станислав 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 8 2
Гьяси Эммануэль 10 0
Маджоре Джулио 9 0
Манай Рей 8 0
Николау Димитрис 7 0
Бастони Симоне 5 1
Кивёр Якуб 6 0
Эрлич Мартин 5 0
Коваленко Виктор 4 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 5 1
Осимхен Виктор 5 1
Ррахмани Амир 5 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
Демме Диего 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Оспина Давид 1 0
Манолас Костас 1 0
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Уна Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
34
5 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 15
23 Не забивали 20
1
5%
4
12%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
7
33%
9
26%
46-60
4
19%
4
12%
61-75
5
24%
7
21%
76-90

Пропущено

27
15
6 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
8
30%
30%
3
20%
61-75
10
37%
6
40%
76-90

Забито

20
38
12 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
8
40%
7
18%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
3
15%
6
16%
31-45
2
10%
8
21%
46-60
1
5%
5
13%
61-75
5
25%
6
16%
76-90

Пропущено

41
15
22 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
7
17%
3
20%
1-15
5
12%
2
13%
16-30
10
24%
1
7%
31-45
5
12%
2
13%
46-60
7
17%
5
33%
61-75
7
17%
2
13%
76-90

Забито

41
72
17 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 27
11 Не забивали 3
9
22%
11
15%
1-15
2
5%
10
14%
16-30
6
15%
12
17%
31-45
9
22%
17
24%
46-60
5
12%
9
13%
61-75
10
24%
13
18%
76-90

Пропущено

68
30
28 В 1-м тайме 9
40 Во 2-м тайме 21
23 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 21
7
10%
3
10%
1-15
7
10%
4
13%
16-30
14
21%
2
7%
31-45
8
12%
5
17%
46-60
15
22%
8
27%
61-75
17
25%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1
Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1
Наполи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2
Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи 3:0 Заявка 38 24 7 7 74 - 31 79
4. Ювентус Заявка 38 20 10 8 57 - 37 70
5. Лацио Заявка 38 18 10 10 77 - 58 64
6. Рома Заявка 38 18 9 11 59 - 43 63
7. Фиорентина Заявка 38 19 5 14 59 - 51 62
8. Аталанта Заявка 38 16 11 11 65 - 48 59
9. Верона Заявка 38 14 11 13 65 - 59 53
10. Торино Заявка 38 13 11 14 46 - 41 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Болонья Заявка 38 12 10 16 44 - 55 46
13. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
14. Эмполи Заявка 38 10 11 17 50 - 70 41
15. Специя 0:3 Заявка 38 10 6 22 41 - 71 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 38 4 16 18 27 - 60 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 19 13 2 4 38 - 20 41
3. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи 3:0 Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Лацио Заявка 19 10 6 3 42 - 25 36
7. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 19 8 5 6 29 - 21 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 19 4 8 7 31 - 29 20
15. Специя 0:3 Заявка 19 5 3 11 21 - 30 18
16. Дженоа Заявка 19 3 8 8 14 - 25 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи 3:0 Заявка 19 13 4 2 37 - 15 43
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Рома Заявка 19 8 3 8 33 - 27 27
8. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
9. Эмполи Заявка 19 6 6 7 22 - 26 24
10. Верона Заявка 19 5 8 6 31 - 34 23
11. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
12. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Болонья Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15. Специя 0:3 Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
16. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Офсайд
    43'
    Гол удалось забить футболистам "Специи", передача с фланга была выполнена, Агудело пробил и смог отправить его в сетку, но взятие ворот отменено из-за офсайда. 
  • Опасный момент
    42'
    Манаж! Какой момент! После подача с угла поля Манаж уже в упор расстреливал голкипера, но немного не хватило ему, чтобы забить - выше цели пролетел игровой снаряд. 
  • Опасный момент
    41'
    Верде! Штрафной удар заработали футболисты "Специи" прямо на линии! Верде смог переиграть "стенку", но пробил прямо по центру - кипер уверенно справился, угловой удар будет. 
  • 40'
    Так, все хорошо, положения "вне игры" не было, гол был забит по правилам, поэтому поздравляем Демме с его первым голом в сезоне! 
  • 39'
    Первый гол для Демме в нынешнем сезоне, но сейчас судья отправился смотреть VAR на предмет положения "вне игры". 
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 0:3. Разгром намечается у нас сегодня. Просто невероятная комбинация на углу вратарской, несколько передач в касание, и потом Демме пробил в ближний сильно и точно. 
  • 36'
    Сейчас уже Лоботка угрожал воротам соперника, выполнил он кросс в штрафную с левого фланга, но там сразу два защитника оказались. 
  • 35'
    Десять минут осталось до конца первого тайма. Элмаз сейчас попытался обострить, с линии штрафной площади нанес он удар, но угодил в плечо сопернику. 
  • 33'
    Хороший отрезок в исполнении футболистов "Наполи", Верде сейчас с фланга подавал в район вратарской площади - вновь кипер на чеку. 
  • 31'
    Маджоре получил игровой снаряд на фланге, накрутил защитника и выполнил кросс в штрафную площадь - кипер "Наполи" решил сыграть на опережение. 
  • 30'
    Продолжают футболисты "Наполи" уверенно контролировать ход игры, демонстрируя нам отличный контроль мяча. 
  • 28'
    Первый удар по воротам "Наполи" мы увидели, хозяева провели контратаку, Кевин Агудело вырвался на пространство и низом пробил - кипер без особых проблем справился с угрозой. 
  • 27'
    И пока ничего не получается у игроков "Специи", и уже надо сейчас признать, что гости вышли играть исключительно на победу. 
  • Опасный момент
    26'
    Элмас! Ух, и третий гол сейчас могли забить гости! Петанья сделал разрезающую передачу на Элмаса, тот вырвался один на один и попытался перекинуть вратаря, но вот эту задумку кипер прочитал. 
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 0:2. Зеленьски. И сразу второй гол смогли забить гости. Последовала подача в штрафную с правого фланга, небольшая неразбериха была, и Петанья скинул мяч под удар Зеленьски, и тот вколотил сходу в угол ворот. 
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    • 23'
      Появились ребята в касках возле фан-сектора "Специи". Напомню, что пауза была связана с тем, что сразу несколько игроков прорвались на футбольное поле. 
    • 22'
      Больше пяти минут уже продолжается у нас пауза, но совсем скоро матч продолжится. И все это из-за того, что кому-то на трибунах стало скучно. 
    • 16'
      Небольшая пауза в игре, болельщики выбежал на футбольное поле! 
    • 15'
      В предыдущем туре игроки "Специи" смогли обыграть "Удинезе" - 2:3, а "Наполи" на домашней арене разгромили "Дженоа" - 3:0.
    • 14'
      7%% игрового времени на старте мяч находится под контролем гостевого коллектива. Пока игроки "Наполи" владеют инициативой. 
    • 12'
      В матче первого круга футболисты "Специи" сенсационно обыграли на выезде "Наполи" с минимальным счётом - 0:1. 
    • 11'
      Первую свою атаку провели футболисты "Специи", Верде выполнил прострел в штрафную площадь с фланга - защита отбилась. 
    • 10'
      Владеют инициативой футболисты "Наполи", демонстрируя нам хороший контроль мяча. 
    • 8'
      Николау сорвал атаку соперника, но все закончилось устным предупреждением. 
    • 6'
      Напомню, что этот матч уже никак не повлияет на турнирное положение обеих команд. 
    • 5'
      Бодрый старт матч продемонстрировали нам футболисты "Наполи". Теперь крайне важно удержать это преимущество. 
    • Описание гола
      4'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л. 0:1. В первом своем нападении смогли открыть счет гости. Политано вырвался на оперативное пространство и линии штрафной площади идеально пробил! 
    • 2'
      Футболисты "Наполи" стараются владеть инициативой на старте встречи. 
    • Первый тайм начался
      Матч начался! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Специя 0:3 Наполи

    Исход игры
    Специя
    1.7% (2)
    Ничья
    5.2% (6)
    Наполи
    93.1% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.03% (76)
    Меньше
    28.97% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    72.9% (78)
    Нет
    27.1% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    44% (51)
    0:2 Наполи
    16.4% (19)
    1:3 Наполи
    15.5% (18)
    0:1 Наполи
    6.9% (8)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    0:3 Наполи
    1.7% (2)
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