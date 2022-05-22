Сейчас уже Лоботка угрожал воротам соперника, выполнил он кросс в штрафную с левого фланга, но там сразу два защитника оказались.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 0:3. Разгром намечается у нас сегодня. Просто невероятная комбинация на углу вратарской, несколько передач в касание, и потом Демме пробил в ближний сильно и точно.

Первый гол для Демме в нынешнем сезоне, но сейчас судья отправился смотреть VAR на предмет положения "вне игры".

Так, все хорошо, положения "вне игры" не было, гол был забит по правилам, поэтому поздравляем Демме с его первым голом в сезоне!

Верде! Штрафной удар заработали футболисты "Специи" прямо на линии! Верде смог переиграть "стенку", но пробил прямо по центру - кипер уверенно справился, угловой удар будет.

Манаж! Какой момент! После подача с угла поля Манаж уже в упор расстреливал голкипера, но немного не хватило ему, чтобы забить - выше цели пролетел игровой снаряд.

Гол удалось забить футболистам "Специи", передача с фланга была выполнена, Агудело пробил и смог отправить его в сетку, но взятие ворот отменено из-за офсайда.

35' Десять минут осталось до конца первого тайма. Элмаз сейчас попытался обострить, с линии штрафной площади нанес он удар, но угодил в плечо сопернику.

33' Хороший отрезок в исполнении футболистов "Наполи", Верде сейчас с фланга подавал в район вратарской площади - вновь кипер на чеку.

31' Маджоре получил игровой снаряд на фланге, накрутил защитника и выполнил кросс в штрафную площадь - кипер "Наполи" решил сыграть на опережение.

30' Продолжают футболисты "Наполи" уверенно контролировать ход игры, демонстрируя нам отличный контроль мяча.

28' Первый удар по воротам "Наполи" мы увидели, хозяева провели контратаку, Кевин Агудело вырвался на пространство и низом пробил - кипер без особых проблем справился с угрозой.

27' И пока ничего не получается у игроков "Специи", и уже надо сейчас признать, что гости вышли играть исключительно на победу.

26' Элмас! Ух, и третий гол сейчас могли забить гости! Петанья сделал разрезающую передачу на Элмаса, тот вырвался один на один и попытался перекинуть вратаря, но вот эту задумку кипер прочитал.