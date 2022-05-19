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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Специя
 
Позже
Наполи
Прогнозы 46
Специя 0% (0)
X 4.3% (2)
Наполи 95.7% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Наполи
5.98
5.94
4.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Специя
Наполи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
1:4
К
4:2
СA
1:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 8 (1) 0.22
Гьяси Эммануэль 6 0.16
Манай Рей 5 (2) 0.14
Бастони Симоне 3 0.08
Агудело Кевин 3 0.08
Маджоре Джулио 2 0.05
Нзола М'Бала 2 0.05
Эрлич Мартин 2 0.05
Коваленко Виктор 1 0.03
Амьен-Аду Кельвен 1 0.03
Христов Петко 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Феррер Сальвадор 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 14 0.38
Инсинье Лоренцо 11 (9) 0.3
Мертенс Дрис 11 (1) 0.3
Фабиан Руис 7 0.19
Зелиньски Пётр 5 0.14
Лосано Ирвинг 5 0.14
Ррахмани Амир 4 0.11
Элмас Эльиф 3 0.08
Кулибали Калиду 3 0.08
Петанья Андреа 3 0.08
Политано Маттео 2 0.05
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Лоботка Станислав 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 8 2
Гьяси Эммануэль 10 0
Маджоре Джулио 9 0
Манай Рей 8 0
Николау Димитрис 7 0
Бастони Симоне 5 1
Кивёр Якуб 6 0
Эрлич Мартин 5 0
Коваленко Виктор 4 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 5 1
Осимхен Виктор 5 1
Ррахмани Амир 5 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
Демме Диего 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Оспина Давид 1 0
Манолас Костас 1 0
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Уна Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
34
5 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 15
23 Не забивали 20
1
5%
4
12%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
7
33%
9
26%
46-60
4
19%
4
12%
61-75
5
24%
7
21%
76-90

Пропущено

27
15
6 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
8
30%
30%
3
20%
61-75
10
37%
6
40%
76-90

Забито

20
38
12 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
8
40%
7
18%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
3
15%
6
16%
31-45
2
10%
8
21%
46-60
1
5%
5
13%
61-75
5
25%
6
16%
76-90

Пропущено

41
15
22 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
7
17%
3
20%
1-15
5
12%
2
13%
16-30
10
24%
1
7%
31-45
5
12%
2
13%
46-60
7
17%
5
33%
61-75
7
17%
2
13%
76-90

Забито

41
72
17 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 27
11 Не забивали 3
9
22%
11
15%
1-15
2
5%
10
14%
16-30
6
15%
12
17%
31-45
9
22%
17
24%
46-60
5
12%
9
13%
61-75
10
24%
13
18%
76-90

Пропущено

68
30
28 В 1-м тайме 9
40 Во 2-м тайме 21
23 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 21
7
10%
3
10%
1-15
7
10%
4
13%
16-30
14
21%
2
7%
31-45
8
12%
5
17%
46-60
15
22%
8
27%
61-75
17
25%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1
Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1
Наполи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2
Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 37 20 10 7 57 - 35 70
5. Лацио Заявка 37 18 9 10 74 - 55 63
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 37 4 16 17 27 - 59 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
7. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
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    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 7 часов 55 минут.

    Главный судья: Matteo Marchetti

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Специя 0% (0)
    X 4.3% (2)
    Наполи 95.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Наполи
    5.98
    5.94
    4.60
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Специя - Наполи

    Исход игры
    Специя
    0% (0)
    Ничья
    4.3% (2)
    Наполи
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (32)
    Меньше
    30.43% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (32)
    Нет
    30.43% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    52.2% (24)
    0:2 Наполи
    21.7% (10)
    1:3 Наполи
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    0:3 Наполи
    4.3% (2)
    0:1 Наполи
    4.3% (2)
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    Специя
    Наполи
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