Стадион: Альберто Пиччи
История личных встреч
Специя
Наполи
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|8 (1)
|0.22
|Гьяси Эммануэль
|6
|0.16
|Манай Рей
|5 (2)
|0.14
|Бастони Симоне
|3
|0.08
|Агудело Кевин
|3
|0.08
|Маджоре Джулио
|2
|0.05
|Нзола М'Бала
|2
|0.05
|Эрлич Мартин
|2
|0.05
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0.03
|Христов Петко
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Сала Якопо
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|14
|0.38
|Инсинье Лоренцо
|11 (9)
|0.3
|Мертенс Дрис
|11 (1)
|0.3
|Фабиан Руис
|7
|0.19
|Зелиньски Пётр
|5
|0.14
|Лосано Ирвинг
|5
|0.14
|Ррахмани Амир
|4
|0.11
|Элмас Эльиф
|3
|0.08
|Кулибали Калиду
|3
|0.08
|Петанья Андреа
|3
|0.08
|Политано Маттео
|2
|0.05
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Лоботка Станислав
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амьен-Аду Кельвен
|8
|2
|Гьяси Эммануэль
|10
|0
|Маджоре Джулио
|9
|0
|Манай Рей
|8
|0
|Николау Димитрис
|7
|0
|Бастони Симоне
|5
|1
|Кивёр Якуб
|6
|0
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Коваленко Виктор
|4
|0
|Агудело Кевин
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Сала Якопо
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Кулибали Калиду
|5
|1
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|Демме Диего
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Элмас Эльиф
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
34
5 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 15
23 Не забивали 20
1
5%
4
12%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
7
33%
9
26%
46-60
4
19%
4
12%
61-75
5
24%
7
21%
76-90
Пропущено
27
15
6 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
8
30%
30%
3
20%
61-75
10
37%
6
40%
76-90
Забито
20
38
12 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
8
40%
7
18%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
3
15%
6
16%
31-45
2
10%
8
21%
46-60
1
5%
5
13%
61-75
5
25%
6
16%
76-90
Пропущено
41
15
22 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
7
17%
3
20%
1-15
5
12%
2
13%
16-30
10
24%
1
7%
31-45
5
12%
2
13%
46-60
7
17%
5
33%
61-75
7
17%
2
13%
76-90
Забито
41
72
17 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 27
11 Не забивали 3
9
22%
11
15%
1-15
2
5%
10
14%
16-30
6
15%
12
17%
31-45
9
22%
17
24%
46-60
5
12%
9
13%
61-75
10
24%
13
18%
76-90
Пропущено
68
30
28 В 1-м тайме 9
40 Во 2-м тайме 21
23 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 21
7
10%
3
10%
1-15
7
10%
4
13%
16-30
14
21%
2
7%
31-45
8
12%
5
17%
46-60
15
22%
8
27%
61-75
17
25%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1
Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1
Наполи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2
Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|66 - 31
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|81 - 32
|81
|3.
|Наполи
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|71 - 31
|76
|4.
|Ювентус
|Заявка
|37
|20
|10
|7
|57 - 35
|70
|5.
|Лацио
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|74 - 55
|63
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|56 - 43
|60
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|18
|5
|14
|57 - 51
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|65 - 47
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 38
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|43 - 55
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|46 - 60
|36
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|34 - 68
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|37
|4
|16
|17
|27 - 59
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|6.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|25 - 14
|35
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|29 - 32
|21
|14.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 33
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 16
|39
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|35 - 33
|28
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|8.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 31
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|15.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|16.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя - Наполи
Исход игры
Специя
0% (0)
Ничья
4.3% (2)
Наполи
95.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (32)
Меньше
30.43% (14)
Обе команды забьют
Да
69.57% (32)
Нет
30.43% (14)
Популярный счёт
1:2 Наполи
52.2% (24)
0:2 Наполи
21.7% (10)
1:3 Наполи
10.9% (5)
1:1 Ничья
4.3% (2)
0:3 Наполи
4.3% (2)
0:1 Наполи
4.3% (2)
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