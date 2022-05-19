Стадион: Сан-Сиро
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Сампдория
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
29 матчей
55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|21 (3)
|0.57
|Джеко Эдин
|13
|0.35
|Чалханоглу Хакан
|7 (3)
|0.19
|Перишич Иван
|7 (1)
|0.19
|Дюмфрис Дензел
|5
|0.14
|Санчес Алексис
|5
|0.14
|Корреа Хоакин
|4
|0.11
|Барелла Николо
|3
|0.08
|Шкриньяр Милан
|3
|0.08
|Димарко Федерико
|2
|0.05
|Гальярдини Роберто
|2
|0.05
|Дармиан Маттео
|2
|0.05
|Брозович Марсело
|2
|0.05
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|Весино Матиас
|1
|0.03
|Госенс Робин
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|11
|0.3
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.19
|Габбьядини Маноло
|6
|0.16
|Квальярелла Фабио
|4 (1)
|0.11
|Сабири Абдельхамид
|3
|0.08
|Торсби Мортен
|3
|0.08
|Йосида Майя
|2
|0.05
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Конти Андреа
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Сенси Стефано
|1
|0.03
|Феррари Алекс
|1
|0.03
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|11
|0
|Барелла Николо
|8
|0
|Брозович Марсело
|7
|0
|Мартинес Лаутаро
|6
|0
|Индзаги Симоне
|3
|1
|Дармиан Маттео
|4
|0
|Перишич Иван
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|3
|0
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Раноккия Андреа
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|12
|0
|Экдаль Альбин
|10
|1
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|6
|1
|Колли Омар
|6
|1
|Мурру Никола
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Ринкон Томас
|3
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Аудеро Эмиль
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Сенси Стефано
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Тримболи Симоне
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
44
15
22 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 27
4
9%
3
20%
1-15
10
23%
1
7%
16-30
8
18%
5
33%
31-45
7
16%
2
13%
46-60
12
27%
1
7%
61-75
3
7%
3
20%
76-90
Пропущено
17
30
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
12%
6
20%
1-15
5
29%
29%
3
10%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
1
6%
6
20%
61-75
5
29%
29%
6
20%
76-90
Забито
37
29
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
6
16%
5
17%
1-15
4
11%
8
28%
16-30
8
22%
3
10%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
2
5%
3
10%
61-75
10
27%
7
24%
76-90
Пропущено
15
32
7 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
20%
7
22%
1-15
3
20%
6
19%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
2
6%
61-75
4
27%
7
22%
76-90
Забито
81
44
40 В 1-м тайме 25
41 Во 2-м тайме 19
25 Забивали первыми 14
3 Не забивали 11
10
12%
8
18%
1-15
14
17%
9
20%
16-30
16
20%
8
18%
31-45
14
17%
5
11%
46-60
14
17%
4
9%
61-75
13
16%
10
23%
76-90
Пропущено
32
62
17 В 1-м тайме 34
15 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 31
5
16%
13
21%
1-15
8
25%
9
15%
16-30
4
13%
12
19%
31-45
3
9%
7
11%
46-60
3
9%
8
13%
61-75
9
28%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2
Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0
Сампдория
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1
Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|66 - 31
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|81 - 32
|81
|3.
|Наполи
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|71 - 31
|76
|4.
|Ювентус
|Заявка
|37
|20
|10
|7
|57 - 35
|70
|5.
|Лацио
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|74 - 55
|63
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|56 - 43
|60
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|18
|5
|14
|57 - 51
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|65 - 47
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 38
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|43 - 55
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|46 - 60
|36
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|34 - 68
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|37
|4
|16
|17
|27 - 59
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|6.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|25 - 14
|35
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|29 - 32
|21
|14.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 33
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 16
|39
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|35 - 33
|28
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|8.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 31
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|15.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|16.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Сампдория
Исход игры
Интер Милан
100% (44)
Ничья
0% (0)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (20)
Меньше
53.49% (23)
Обе команды забьют
Да
39.53% (17)
Нет
60.47% (26)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
47.7% (21)
2:1 Интер Милан
27.3% (12)
3:1 Интер Милан
11.4% (5)
3:0 Интер Милан
6.8% (3)
1:0 Интер Милан
4.5% (2)
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