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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Интер Милан
 
Позже
Сампдория
Прогнозы 44
Интер Милан 100% (44)
X 0% (0)
Сампдория 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Сампдория
22.77
9.60
9.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Интер Милан
Сампдория

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

29 матчей

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:2
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:5
СA
3:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:0
К
2:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
К
1:0
К
3:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 21 (3) 0.57
Джеко Эдин 13 0.35
Чалханоглу Хакан 7 (3) 0.19
Перишич Иван 7 (1) 0.19
Дюмфрис Дензел 5 0.14
Санчес Алексис 5 0.14
Корреа Хоакин 4 0.11
Барелла Николо 3 0.08
Шкриньяр Милан 3 0.08
Димарко Федерико 2 0.05
Гальярдини Роберто 2 0.05
Дармиан Маттео 2 0.05
Брозович Марсело 2 0.05
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Госенс Робин 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 11 0.3
Кандрева Антонио 7 (1) 0.19
Габбьядини Маноло 6 0.16
Квальярелла Фабио 4 (1) 0.11
Сабири Абдельхамид 3 0.08
Торсби Мортен 3 0.08
Йосида Майя 2 0.05
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Конти Андреа 1 0.03
Экдаль Альбин 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Сенси Стефано 1 0.03
Феррари Алекс 1 0.03
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 11 0
Барелла Николо 8 0
Брозович Марсело 7 0
Мартинес Лаутаро 6 0
Индзаги Симоне 3 1
Дармиан Маттео 4 0
Перишич Иван 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Видаль Артуро 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Шкриньяр Милан 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Весино Матиас 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 12 0
Экдаль Альбин 10 1
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 6 1
Колли Омар 6 1
Мурру Никола 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Ринкон Томас 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Феррари Алекс 3 0
Виейра Ронни 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Аудеро Эмиль 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Сенси Стефано 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Тримболи Симоне 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

44
15
22 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 27
4
9%
3
20%
1-15
10
23%
1
7%
16-30
8
18%
5
33%
31-45
7
16%
2
13%
46-60
12
27%
1
7%
61-75
3
7%
3
20%
76-90

Пропущено

17
30
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
12%
6
20%
1-15
5
29%
29%
3
10%
16-30
3
18%
6
20%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
1
6%
6
20%
61-75
5
29%
29%
6
20%
76-90

Забито

37
29
18 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
6
16%
5
17%
1-15
4
11%
8
28%
16-30
8
22%
3
10%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
2
5%
3
10%
61-75
10
27%
7
24%
76-90

Пропущено

15
32
7 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
20%
7
22%
1-15
3
20%
6
19%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
2
6%
61-75
4
27%
7
22%
76-90

Забито

81
44
40 В 1-м тайме 25
41 Во 2-м тайме 19
25 Забивали первыми 14
3 Не забивали 11
10
12%
8
18%
1-15
14
17%
9
20%
16-30
16
20%
8
18%
31-45
14
17%
5
11%
46-60
14
17%
4
9%
61-75
13
16%
10
23%
76-90

Пропущено

32
62
17 В 1-м тайме 34
15 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 22
22 Не пропускали 31
5
16%
13
21%
1-15
8
25%
9
15%
16-30
4
13%
12
19%
31-45
3
9%
7
11%
46-60
3
9%
8
13%
61-75
9
28%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2
Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0
Сампдория
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1
Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 37 20 10 7 57 - 35 70
5. Лацио Заявка 37 18 9 10 74 - 55 63
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 37 4 16 17 27 - 59 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
7. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 25 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Интер Милан 100% (44)
    X 0% (0)
    Сампдория 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Сампдория
    22.77
    9.60
    9.40
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Сампдория

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Сампдория
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    39.53% (17)
    Нет
    60.47% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    47.7% (21)
    2:1 Интер Милан
    27.3% (12)
    3:1 Интер Милан
    11.4% (5)
    3:0 Интер Милан
    6.8% (3)
    1:0 Интер Милан
    4.5% (2)
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    Интер Милан
    Сампдория
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