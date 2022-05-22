Кстати говоря, три ассистента сегодня оформил на свой счет Леау. Так что Оливье Жиру еще нужно поспорить за звание лучшего игрока матча.

Берарди сейчас нанес дальний удар по воротам соперника, но мяч полетел намного выше цели. В итоге сфера в руках голкипера оказалась.

Забивает у нас первый гол в своем матче и "Интер", но это сейчас меньше всего интересует "Милан", который уверенно ведет в счете с разницей в три мяча.

Берарди после подачи с левого фланга нанес удар по воротам соперника, но в падении через себя он направил снаряд намного правее цели.

Падают сейчас один за другим футболисты на мокром газоне. Видимо, обильно была полита трава в перерыве. Обратная сторона медали влажного поля в действии.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:3. Впереди футболисты "Милана". Уходим на перерыв!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 0:2! Огромный шаг к чемпионству от "Милана". Леау с левого края выполнил передачу в центр, куда подключился Жиру, который в касание переправил сферу в сетку!

Тонали срывает атаку своего соперника, после чего получает от рефери карточку желтого цвета.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! КЕССИ! Вот это да! Кесси! Классный он мяч получил от партнера, после чего нанес удар по рамке противника, и сфера оказалась в сетке.

Максим Лопес получил карточку за фол против оппонента в центре поля.

Первый угловой сейчас подали футболисты "Сассуоло", но ничего придумать со стандарта "нероверди" не смогли. Миланская команда спокойно отбивается.

Да, друзья, огромный шаг на пути к победе сделал "Милан". И вряд ли после перерыва удастся три гола отыграть "Сассуоло".

Кесси! Пробил он по воротам соперника с 22-х метров, но мяч полетел намного выше цели. Было здорово, но чуть неточно.

Жиру теперь отметился дальним ударом. Много бить стали футболисты миланской команды, но не всегда это оправдано. Не оправданным оказался этот факт и сейчас.

31' Честно говоря, уверенно переигрывает соперника "Милан" пока что. Единственное, забил пока всего 1 мяч коллектив гостей, что, конечно же, представляет собой опасность.

29' Пауза на водопой у нас тем временем была назначена. Да, друзья, в Италии уже жарко, и хорошо, что играется последний тур.

27' Неудачно очередной угловой подал "Милан". Спокойно на выходе сыграл голкипер Консильи, против которого там нарушили правила.

25' ТОНАЛИ! Опасно! Классно он пробил с дальней дистанции, и снова Консильи выручает свой коллектив, выбивая мяч на угловой!

23' Спокойно сейчас проходит игра. "Милан" активно прессингует соперника и делает все, чтобы забить второй мяч в рамку своего противника.

21' Пятый угловой тем временем заработал "Милан". Первым был корнер с правого фланга, откуда пошла подача на дальнюю штангу. Никого там не оказалось.

19' Круто сыграл Жиру, честно говоря. Не каждый смог бы подстроиться к этому отскоку, но только не Оливье, который максимально приблизил свою команду к чемпионскому титулу.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 0:1!

Вполне вероятно, что этот гол чемпионский для "Милана". После неудавшегося прострела от партнера Оливье сориентировался на добивании и отправил снаряд в сетку.

15' Еще один угловой "Милан" зарабатывает тем временем. С левого края снова в руки вратарю сфера прилетает. Уверенные действия кипера в рамке.