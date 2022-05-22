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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Сассуоло
0:3
Второй тайм: 53'
Милан
0'
0:1
17' Гол
Жиру Оливье
0:2
32' Гол
Жиру Оливье
34' Желтая карточка
Тонали Сандро
0:3
36' Гол
Кесси Франк
37' Желтая карточка
Лопес Максим
53'
0:3. Гол Франка Кесси (видео). Ч...
0:2. Гол Оливье Жиру (видео). Че...
0:1. Гол Оливье Жиру (видео). Че...
Гости дважды упускают возможност...

Ход матча

17'
0:1
Жиру Оливье
(Леау Рафаэл)
32'
0:2
Жиру Оливье
(Леау Рафаэл)
34'
 
Тонали Сандро
36'
0:3
Кесси Франк
(Леау Рафаэл)
37'
Лопес Максим
 
46'
 
Беннасер Исмаэль
Тонали Сандро
46'
Маньянелли Франческо
Лопес Максим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 11
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 134
Сассуоло 3.7% (5)
X 7.5% (10)
Милан 88.8% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Милан
7.60
7.26
4.97
Все Коэффициенты
Новости
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
97
Энрике
Матеус
25
Берарди
Доменико
91
Скамакка
Джанлука
18
Распадори
Джакомо
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Сассуоло
4-3-3
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Сассуоло
Милан

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

38.1%
9.5%
52.4%
8 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
4:3
ТМК
3:2
СA
2:0
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
3:2
К
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:3
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 16 (1) 0.42
Берарди Доменико 15 (6) 0.39
Распадори Джакомо 10 0.26
Траоре Хамед 7 0.18
Фраттези Давиде 4 0.11
Дефрель Грегоре 2 0.05
Лопес Максим 2 0.05
Джуричич Филип 2 0.05
Капуто Франческо 1 0.03
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Самеле Луиджи 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 11 0.29
Жиру Оливье 11 (2) 0.29
Ибрагимович Златан 8 0.21
Кесси Франк 6 (2) 0.16
Тео Эрнандес 5 (1) 0.13
Тонали Сандро 5 0.13
Мессьяс Жуниор 5 0.13
Диас Браим 3 0.08
Калабрия Давиде 2 0.05
Ребич Анте 2 0.05
Беннасер Исмаэль 2 0.05
Флоренци Алессандро 2 0.05
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Крунич Раде 0 0
Меньян Майк 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 14 0
Распадори Джакомо 8 1
Берарди Доменико 9 0
Скамакка Джанлука 7 0
Феррари Джанмарко 5 1
Фраттези Давиде 6 0
Кирьякопулос Георгиос 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Мюлдюр Мерт 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Айхан Кан 2 1
Энрике Матеус 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Траоре Хамед 3 0
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Нето Руан 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 9 0
Беннасер Исмаэль 7 0
Романьоли Алессио 4 1
Жиру Оливье 4 0
Томори Фикайо 4 0
Диас Браим 4 0
Леау Рафаэл 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Ибрагимович Златан 2 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Кесси Франк 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
38
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
1
4%
6
16%
1-15
4
17%
2
5%
16-30
3
13%
5
13%
31-45
5
21%
9
24%
46-60
7
29%
29%
6
16%
61-75
4
17%
10
26%
76-90

Пропущено

30
19
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
2
7%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
10
33%
3
16%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
11
37%
7
37%
76-90

Забито

37
27
21 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 14
20 Не забивали 22
4
11%
6
22%
1-15
10
27%
7
26%
16-30
7
19%
4
15%
31-45
2
5%
2
7%
46-60
6
16%
3
11%
61-75
8
22%
5
19%
76-90

Пропущено

36
13
20 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 8
7
19%
4
31%
1-15
7
19%
3
23%
16-30
6
17%
1
8%
31-45
5
14%
0
0%
46-60
3
8%
3
23%
61-75
8
22%
2
15%
76-90

Забито

61
65
29 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 35
16 Забивали первыми 25
6 Не забивали 5
5
8%
12
18%
1-15
14
23%
9
14%
16-30
10
16%
9
14%
31-45
7
11%
11
17%
46-60
13
21%
9
14%
61-75
12
20%
15
23%
76-90

Пропущено

66
32
32 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 9
34 Не пропускали 20
9
14%
7
22%
1-15
7
11%
6
19%
16-30
16
24%
4
13%
31-45
12
18%
2
6%
46-60
3
5%
4
13%
61-75
19
29%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2
Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1
Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2
Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 3:0 Заявка 38 26 8 4 69 - 31 86
2. Интер Милан 1:0 Заявка 38 25 9 4 82 - 32 84
3. Наполи Заявка 38 24 7 7 74 - 31 79
4. Ювентус Заявка 38 20 10 8 57 - 37 70
5. Лацио Заявка 38 18 10 10 77 - 58 64
6. Рома Заявка 38 18 9 11 59 - 43 63
7. Фиорентина Заявка 38 19 5 14 59 - 51 62
8. Аталанта Заявка 38 16 11 11 65 - 48 59
9. Верона Заявка 38 14 11 13 65 - 59 53
10. Торино Заявка 38 13 11 14 46 - 41 50
11. Сассуоло 0:3 Заявка 38 13 11 14 64 - 66 50
12. Болонья Заявка 38 12 10 16 44 - 55 46
13. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
14. Эмполи Заявка 38 10 11 17 50 - 70 41
15. Специя Заявка 38 10 6 22 41 - 71 36
16. Сампдория 0:1 Заявка 38 10 6 22 46 - 61 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 38 4 16 18 27 - 60 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 19 14 3 2 46 - 16 45
2. Фиорентина Заявка 19 13 2 4 38 - 20 41
3. Милан 3:0 Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Лацио Заявка 19 10 6 3 42 - 25 36
7. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 19 8 5 6 29 - 21 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло 0:3 Заявка 19 6 6 7 27 - 30 24
13. Сампдория 0:1 Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 19 4 8 7 31 - 29 20
15. Специя Заявка 19 5 3 11 21 - 30 18
16. Дженоа Заявка 19 3 8 8 14 - 25 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 3:0 Заявка 19 14 4 1 41 - 19 46
2. Наполи Заявка 19 13 4 2 37 - 15 43
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан 1:0 Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Рома Заявка 19 8 3 8 33 - 27 27
8. Сассуоло 0:3 Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
9. Эмполи Заявка 19 6 6 7 22 - 26 24
10. Верона Заявка 19 5 8 6 31 - 34 23
11. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
12. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Болонья Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
16. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
17. Сампдория 0:1 Заявка 19 4 3 12 17 - 29 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 52'
    Падают сейчас один за другим футболисты на мокром газоне. Видимо, обильно была полита трава в перерыве. Обратная сторона медали влажного поля в действии.
  • Опасный момент
    51'
    Берарди после подачи с левого фланга нанес удар по воротам соперника, но в падении через себя он направил снаряд намного правее цели.
  • 50'
    Забивает у нас первый гол в своем матче и "Интер", но это сейчас меньше всего интересует "Милан", который уверенно ведет в счете с разницей в три мяча.
  • 48'
    Берарди сейчас нанес дальний удар по воротам соперника, но мяч полетел намного выше цели. В итоге сфера в руках голкипера оказалась.
  • 47'
    Кстати говоря, три ассистента сегодня оформил на свой счет Леау. Так что Оливье Жиру еще нужно поспорить за звание лучшего игрока матча.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:3. Впереди футболисты "Милана". Уходим на перерыв!
  • 44'
    Жиру теперь отметился дальним ударом. Много бить стали футболисты миланской команды, но не всегда это оправдано. Не оправданным оказался этот факт и сейчас.
  • 42'
    Кесси! Пробил он по воротам соперника с 22-х метров, но мяч полетел намного выше цели. Было здорово, но чуть неточно.
  • 40'
    Да, друзья, огромный шаг на пути к победе сделал "Милан". И вряд ли после перерыва удастся три гола отыграть "Сассуоло".
  • Угловой
    39'
    Первый угловой сейчас подали футболисты "Сассуоло", но ничего придумать со стандарта "нероверди" не смогли. Миланская команда спокойно отбивается.
  • Желтая карточка
    38'
    Максим Лопес получил карточку за фол против оппонента в центре поля.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! КЕССИ!
    Вот это да! Кесси! Классный он мяч получил от партнера, после чего нанес удар по рамке противника, и сфера оказалась в сетке.
  • Желтая карточка
    35'
    Тонали срывает атаку своего соперника, после чего получает от рефери карточку желтого цвета.
  • 2 гола - дубль!
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 0:2!
    Огромный шаг к чемпионству от "Милана". Леау с левого края выполнил передачу в центр, куда подключился Жиру, который в касание переправил сферу в сетку!
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    • 31'
      Честно говоря, уверенно переигрывает соперника "Милан" пока что. Единственное, забил пока всего 1 мяч коллектив гостей, что, конечно же, представляет собой опасность.
    • 29'
      Пауза на водопой у нас тем временем была назначена. Да, друзья, в Италии уже жарко, и хорошо, что играется последний тур.
    • Угловой
      27'
      Неудачно очередной угловой подал "Милан". Спокойно на выходе сыграл голкипер Консильи, против которого там нарушили правила.
    • Опасный момент
      25'
      ТОНАЛИ! Опасно! Классно он пробил с дальней дистанции, и снова Консильи выручает свой коллектив, выбивая мяч на угловой!
    • 23'
      Спокойно сейчас проходит игра. "Милан" активно прессингует соперника и делает все, чтобы забить второй мяч в рамку своего противника.
    • Угловой
      21'
      Пятый угловой тем временем заработал "Милан". Первым был корнер с правого фланга, откуда пошла подача на дальнюю штангу. Никого там не оказалось.
    • 19'
      Круто сыграл Жиру, честно говоря. Не каждый смог бы подстроиться к этому отскоку, но только не Оливье, который максимально приблизил свою команду к чемпионскому титулу.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 0:1!
      Вполне вероятно, что этот гол чемпионский для "Милана". После неудавшегося прострела от партнера Оливье сориентировался на добивании и отправил снаряд в сетку.
    • Угловой
      15'
      Еще один угловой "Милан" зарабатывает тем временем. С левого края снова в руки вратарю сфера прилетает. Уверенные действия кипера в рамке.
    • 13'
      Миланцы активно прессингуют своего соперника. При должном подходе команда сможет открыть счет в матче уже в первом тайме.
    • Угловой
      11'
      Еще один корнер следом подали "россонери", и на сей раз точно в руки Консильи сфера прилетела. Уверенно кипер "Сассуоло" сыграл на выходе.
    • Угловой
      9'
      Второй в матче угловой подали футболисты "Милана". Навес пошел с левого края на ближнюю штангу, и построиться там к снаряду не успел Жиру.
    • 8'
      Леау оказался слева на ударной позиции. Нанес он удар по воротам соперника, и мяч полетел несколько выше цели. Было опасно, честно признаемся.
    • 7'
      Параллельным курсом мы с вами будем следить и за игрок "Интера", который также играет матч 38-го тура. Сегодня решится судьба чемпионского титула.
    • 5'
      Никак миланской команде не удается расположиться на половине поля соперника в полной мере. С контролем мяча все нормально, но не более того.
    • Опасный момент
      4'
      УХ! Момент! Жиру получил снаряд в чужой штрафной, после чего с 11-ти метров пробил по рамке противника, но сфера полетела чуть выше цели.
    • Угловой
      2'
      Сразу же угловой заработали миланцы. Тео выполнил подачу с левого края, но прямо в руки голкиперу соперника. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, ключевой матч года стартовал тем временем! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Милан начинает с центра поля
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Сассуоло 0:3 Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    3.7% (5)
    Ничья
    7.5% (10)
    Милан
    88.8% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.31% (81)
    Меньше
    25.69% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    76.15% (83)
    Нет
    23.85% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    47% (63)
    0:1 Милан
    9% (12)
    0:2 Милан
    7.5% (10)
    1:3 Милан
    6.7% (9)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    2:3 Милан
    2.2% (3)
    0:3 Милан
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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