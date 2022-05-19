Стадион: Читта-дель-Триколоре
История личных встреч
Сассуоло
Милан
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
21 матч
38.1%
9.5%
52.4%
8 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|16 (1)
|0.43
|Берарди Доменико
|15 (6)
|0.41
|Распадори Джакомо
|10
|0.27
|Траоре Хамед
|7
|0.19
|Фраттези Давиде
|4
|0.11
|Дефрель Грегоре
|2
|0.05
|Лопес Максим
|2
|0.05
|Джуричич Филип
|2
|0.05
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Самеле Луиджи
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|11
|0.3
|Жиру Оливье
|9 (2)
|0.24
|Ибрагимович Златан
|8
|0.22
|Тео Эрнандес
|5 (1)
|0.14
|Тонали Сандро
|5
|0.14
|Мессьяс Жуниор
|5
|0.14
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.14
|Диас Браим
|3
|0.08
|Калабрия Давиде
|2
|0.05
|Ребич Анте
|2
|0.05
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.05
|Флоренци Алессандро
|2
|0.05
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Мальдини Даниэль
|1
|0.03
|Крунич Раде
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|13
|0
|Распадори Джакомо
|8
|1
|Берарди Доменико
|9
|0
|Скамакка Джанлука
|7
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|1
|Фраттези Давиде
|6
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Мюлдюр Мерт
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Айхан Кан
|2
|1
|Энрике Матеус
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Траоре Хамед
|3
|0
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Харрауи Абдау
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Нето Руан
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|6
|2
|Тонали Сандро
|8
|0
|Беннасер Исмаэль
|7
|0
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Жиру Оливье
|4
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Леау Рафаэл
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Кесси Франк
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
38
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
1
4%
6
16%
1-15
4
17%
2
5%
16-30
3
13%
5
13%
31-45
5
21%
9
24%
46-60
7
29%
29%
6
16%
61-75
4
17%
10
26%
76-90
Пропущено
30
19
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
2
7%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
10
33%
3
16%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
11
37%
7
37%
76-90
Забито
37
27
21 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 14
20 Не забивали 22
4
11%
6
22%
1-15
10
27%
7
26%
16-30
7
19%
4
15%
31-45
2
5%
2
7%
46-60
6
16%
3
11%
61-75
8
22%
5
19%
76-90
Пропущено
36
13
20 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 8
7
19%
4
31%
1-15
7
19%
3
23%
16-30
6
17%
1
8%
31-45
5
14%
0
0%
46-60
3
8%
3
23%
61-75
8
22%
2
15%
76-90
Забито
61
65
29 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 35
16 Забивали первыми 25
6 Не забивали 5
5
8%
12
18%
1-15
14
23%
9
14%
16-30
10
16%
9
14%
31-45
7
11%
11
17%
46-60
13
21%
9
14%
61-75
12
20%
15
23%
76-90
Пропущено
66
32
32 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 9
34 Не пропускали 20
9
14%
7
22%
1-15
7
11%
6
19%
16-30
16
24%
4
13%
31-45
12
18%
2
6%
46-60
3
5%
4
13%
61-75
19
29%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2
Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1
Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2
Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|66 - 31
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|81 - 32
|81
|3.
|Наполи
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|71 - 31
|76
|4.
|Ювентус
|Заявка
|37
|20
|10
|7
|57 - 35
|70
|5.
|Лацио
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|74 - 55
|63
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|56 - 43
|60
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|18
|5
|14
|57 - 51
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|65 - 47
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 38
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|43 - 55
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|46 - 60
|36
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|34 - 68
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|37
|4
|16
|17
|27 - 59
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|6.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|25 - 14
|35
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|29 - 32
|21
|14.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 33
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 16
|39
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|35 - 33
|28
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|8.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 31
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|15.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|16.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Милан
Исход игры
Сассуоло
2% (1)
Ничья
6.1% (3)
Милан
91.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
82.93% (34)
Меньше
17.07% (7)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
1:2 Милан
55.1% (27)
0:2 Милан
10.2% (5)
2:3 Милан
4.1% (2)
1:3 Милан
4.1% (2)
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