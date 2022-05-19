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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Сассуоло
 
Позже
Милан
Прогнозы 49
Сассуоло 2% (1)
X 6.1% (3)
Милан 91.8% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Милан
7.00
6.73
4.75
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Сассуоло
Милан

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

38.1%
9.5%
52.4%
8 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
23.8%
47.6%
6 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
4:3
ТМК
3:2
СA
2:0
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
3:2
К
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:3
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 16 (1) 0.43
Берарди Доменико 15 (6) 0.41
Распадори Джакомо 10 0.27
Траоре Хамед 7 0.19
Фраттези Давиде 4 0.11
Дефрель Грегоре 2 0.05
Лопес Максим 2 0.05
Джуричич Филип 2 0.05
Капуто Франческо 1 0.03
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Самеле Луиджи 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 11 0.3
Жиру Оливье 9 (2) 0.24
Ибрагимович Златан 8 0.22
Тео Эрнандес 5 (1) 0.14
Тонали Сандро 5 0.14
Мессьяс Жуниор 5 0.14
Кесси Франк 5 (2) 0.14
Диас Браим 3 0.08
Калабрия Давиде 2 0.05
Ребич Анте 2 0.05
Беннасер Исмаэль 2 0.05
Флоренци Алессандро 2 0.05
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Крунич Раде 0 0
Меньян Майк 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 13 0
Распадори Джакомо 8 1
Берарди Доменико 9 0
Скамакка Джанлука 7 0
Феррари Джанмарко 5 1
Фраттези Давиде 6 0
Кирьякопулос Георгиос 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Мюлдюр Мерт 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Айхан Кан 2 1
Энрике Матеус 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Траоре Хамед 3 0
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Нето Руан 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 8 0
Беннасер Исмаэль 7 0
Романьоли Алессио 4 1
Жиру Оливье 4 0
Томори Фикайо 4 0
Диас Браим 4 0
Леау Рафаэл 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Ибрагимович Златан 2 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Кесси Франк 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
38
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
1
4%
6
16%
1-15
4
17%
2
5%
16-30
3
13%
5
13%
31-45
5
21%
9
24%
46-60
7
29%
29%
6
16%
61-75
4
17%
10
26%
76-90

Пропущено

30
19
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
2
7%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
10
33%
3
16%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
11
37%
7
37%
76-90

Забито

37
27
21 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 14
20 Не забивали 22
4
11%
6
22%
1-15
10
27%
7
26%
16-30
7
19%
4
15%
31-45
2
5%
2
7%
46-60
6
16%
3
11%
61-75
8
22%
5
19%
76-90

Пропущено

36
13
20 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 8
7
19%
4
31%
1-15
7
19%
3
23%
16-30
6
17%
1
8%
31-45
5
14%
0
0%
46-60
3
8%
3
23%
61-75
8
22%
2
15%
76-90

Забито

61
65
29 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 35
16 Забивали первыми 25
6 Не забивали 5
5
8%
12
18%
1-15
14
23%
9
14%
16-30
10
16%
9
14%
31-45
7
11%
11
17%
46-60
13
21%
9
14%
61-75
12
20%
15
23%
76-90

Пропущено

66
32
32 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 9
34 Не пропускали 20
9
14%
7
22%
1-15
7
11%
6
19%
16-30
16
24%
4
13%
31-45
12
18%
2
6%
46-60
3
5%
4
13%
61-75
19
29%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2
Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1
Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2
Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 37 20 10 7 57 - 35 70
5. Лацио Заявка 37 18 9 10 74 - 55 63
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 37 4 16 17 27 - 59 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
7. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 25 минут.

    Главный судья: Довери Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Сассуоло 2% (1)
    X 6.1% (3)
    Милан 91.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Милан
    7.00
    6.73
    4.75
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Сассуоло - Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    2% (1)
    Ничья
    6.1% (3)
    Милан
    91.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.93% (34)
    Меньше
    17.07% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    55.1% (27)
    0:2 Милан
    10.2% (5)
    2:3 Милан
    4.1% (2)
    1:3 Милан
    4.1% (2)
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    Сассуоло
    Милан
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