Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
37
Матею
Алеш
44
Ампаду
Этан
42
Перец
Дор
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Patrick Leal
-
-
46 Melvin Remy
-
-
Главный тренер: Andrea Soncin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Agostini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Венеция
Кальяри
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|9
|0.24
|Араму Маттиа
|7 (3)
|0.19
|Окереке Давид
|7
|0.19
|Чрнигой Домен
|3
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.05
|Йонсен Деннис
|1
|0.03
|Бузио Джанлука
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Форте Франческо
|1
|0.03
|Кальдара Маттиа
|1
|0.03
|Кийине Софиан
|1
|0.03
|Ампаду Этан
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Маенпяя Ники
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Перец Дор
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|13 (3)
|0.35
|Паволетти Леонардо
|5
|0.14
|Перейро Гастон
|4
|0.11
|Дейола Алессандро
|4
|0.11
|Кейта Бальде
|3
|0.08
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|1
|0.03
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Базелли Даниэле
|0
|0
|Рог Марко
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|12
|2
|Кийине Софиан
|8
|1
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|7
|1
|Бузио Джанлука
|8
|0
|Анри Тома
|5
|1
|Окереке Давид
|5
|1
|Хапс Ридгесиано
|6
|0
|Араму Маттиа
|6
|0
|Вакка Антонио
|5
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Свобода Михаэль
|2
|1
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Перец Дор
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Жоао
|9
|0
|Паволетти Леонардо
|9
|0
|Далберт Эстеван
|9
|0
|Грасси Альберто
|5
|1
|Марин Рэзван
|5
|1
|Карбони Андреа
|6
|0
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Ловато Маттео
|4
|0
|Годин Диего
|3
|0
|Краньо Алессио
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Белланова Рауль
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Радунович Борис
|0
|1
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 28
5
23%
1
7%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
5
23%
2
14%
76-90
Пропущено
37
35
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 17
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
8
22%
9
26%
31-45
7
19%
9
26%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
7
19%
4
11%
76-90
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 22
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
3
21%
7
33%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
3
21%
2
10%
76-90
Пропущено
30
32
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
6
20%
4
13%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
8
27%
7
22%
61-75
8
27%
7
22%
76-90
Забито
36
35
16 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 13
7
19%
3
9%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
6
17%
11
31%
46-60
6
17%
9
26%
61-75
8
22%
4
11%
76-90
Пропущено
67
67
28 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 39
25 Пропускали первыми 23
34 Не пропускали 34
10
15%
6
9%
1-15
8
12%
8
12%
16-30
10
15%
14
21%
31-45
10
15%
15
22%
46-60
14
21%
13
19%
61-75
15
22%
11
16%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1
Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3
Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0
Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|69 - 31
|86
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|25
|9
|4
|84 - 32
|84
|3.
|Наполи
|Заявка
|38
|24
|7
|7
|74 - 31
|79
|4.
|Ювентус
|Заявка
|38
|20
|10
|8
|57 - 37
|70
|5.
|Лацио
|Заявка
|38
|18
|10
|10
|77 - 58
|64
|6.
|Рома
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|59 - 43
|63
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|19
|5
|14
|59 - 51
|62
|8.
|Аталанта
|Заявка
|38
|16
|11
|11
|65 - 48
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|65 - 59
|53
|10.
|Торино
|Заявка
|38
|13
|11
|14
|46 - 41
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|38
|13
|11
|14
|64 - 66
|50
|12.
|Болонья
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|44 - 55
|46
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|38
|10
|15
|13
|57 - 58
|45
|14.
|Эмполи
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|50 - 70
|41
|15.
|Специя
|Заявка
|38
|10
|6
|22
|41 - 71
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|38
|10
|6
|22
|46 - 63
|36
|17.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|38
|7
|11
|20
|33 - 74
|32
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|38
|6
|12
|20
|34 - 68
|30
|19.
|Дженоа
|Заявка
|38
|4
|16
|18
|27 - 60
|28
|20.
|Венеция
|0:0 Заявка
|38
|6
|9
|23
|34 - 69
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|48 - 16
|45
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|38 - 20
|41
|3.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|6.
|Лацио
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|42 - 25
|36
|7.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|25 - 14
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 21
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 30
|24
|13.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|29 - 32
|21
|14.
|Аталанта
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|31 - 29
|20
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 30
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|14 - 25
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|17 - 35
|16
|19.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 33
|15
|20.
|Венеция
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|21 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 19
|46
|2.
|Наполи
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 15
|43
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 16
|39
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|35 - 33
|28
|7.
|Рома
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 27
|27
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|9.
|Эмполи
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|31 - 34
|23
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 31
|21
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|26 - 29
|20
|14.
|Болонья
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|16.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 35
|15
|18.
|Сампдория
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|17 - 31
|15
|19.
|Венеция
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция 0:0 Кальяри
Исход игры
Венеция
27.9% (31)
Ничья
27.9% (31)
Кальяри
44.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
44.34% (47)
Меньше
55.66% (59)
Обе команды забьют
Да
68.87% (73)
Нет
31.13% (33)
Популярный счёт
1:2 Кальяри
28.8% (32)
1:1 Ничья
23.4% (26)
1:0 Венеция
13.5% (15)
2:1 Венеция
10.8% (12)
0:1 Кальяри
10.8% (12)
0:0 Ничья
2.7% (3)
1:3 Кальяри
1.8% (2)
2:0 Венеция
1.8% (2)
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