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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Венеция
0:0
Первый тайм: 3'
Кальяри
0' 3'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 108
Венеция 28.7% (31)
X 28.7% (31)
Кальяри 42.6% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Кальяри
5.55
4.88
4.13
Все Коэффициенты
Новости
1
Маенпяя
Ники
30
Свобода
Михаэль
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
37
Матею
Алеш
33
Чрнигой
Домен
44
Ампаду
Этан
55
Хапс
Ридгесиано
42
Перец
Дор
21
Кюизанс
Микаэль
17
Йонсен
Деннис
28
Краньо
Алессио
15
Альтаре
Джорджо
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
12
Белланова
Рауль
18
Нандес
Найтан
27
Грасси
Альберто
14
Дейола
Алессандро
22
Ликояннис
Хараламбос
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
Венеция
3-4-2-1
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Кальяри

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 9 0.24
Араму Маттиа 7 (3) 0.19
Окереке Давид 7 0.19
Чрнигой Домен 3 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.05
Йонсен Деннис 1 0.03
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Кийине Софиан 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Маенпяя Ники 0 0
Матею Алеш 0 0
Перец Дор 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 13 (3) 0.35
Паволетти Леонардо 5 0.14
Перейро Гастон 4 0.11
Дейола Алессандро 4 0.11
Кейта Бальде 3 0.08
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Ликояннис Хараламбос 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Годин Диего 0 0
Базелли Даниэле 0 0
Рог Марко 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 12 2
Кийине Софиан 8 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 7 1
Бузио Джанлука 8 0
Анри Тома 5 1
Окереке Давид 5 1
Хапс Ридгесиано 6 0
Араму Маттиа 6 0
Вакка Антонио 5 0
Хейманс Дан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Свобода Михаэль 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Матею Алеш 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Перец Дор 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Шнегг Давид 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 9 0
Паволетти Леонардо 9 0
Далберт Эстеван 9 0
Грасси Альберто 5 1
Марин Рэзван 5 1
Карбони Андреа 6 0
Дейола Алессандро 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Ловато Маттео 4 0
Годин Диего 3 0
Краньо Алессио 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Белланова Рауль 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Кейта Бальде 2 0
Радунович Борис 0 1
Базелли Даниэле 1 0
Перейро Гастон 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 28
5
23%
1
7%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
5
23%
2
14%
76-90

Пропущено

37
35
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 17
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
8
22%
9
26%
31-45
7
19%
9
26%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
7
19%
4
11%
76-90

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 22
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
3
21%
7
33%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
3
21%
2
10%
76-90

Пропущено

30
32
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
6
20%
4
13%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
8
27%
7
22%
61-75
8
27%
7
22%
76-90

Забито

36
35
16 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 13
7
19%
3
9%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
6
17%
11
31%
46-60
6
17%
9
26%
61-75
8
22%
4
11%
76-90

Пропущено

67
67
28 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 39
25 Пропускали первыми 23
34 Не пропускали 34
10
15%
6
9%
1-15
8
12%
8
12%
16-30
10
15%
14
21%
31-45
10
15%
15
22%
46-60
14
21%
13
19%
61-75
15
22%
11
16%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1
Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3
Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0
Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 38 26 8 4 69 - 31 86
2. Интер Милан Заявка 38 25 9 4 84 - 32 84
3. Наполи Заявка 38 24 7 7 74 - 31 79
4. Ювентус Заявка 38 20 10 8 57 - 37 70
5. Лацио Заявка 38 18 10 10 77 - 58 64
6. Рома Заявка 38 18 9 11 59 - 43 63
7. Фиорентина Заявка 38 19 5 14 59 - 51 62
8. Аталанта Заявка 38 16 11 11 65 - 48 59
9. Верона Заявка 38 14 11 13 65 - 59 53
10. Торино Заявка 38 13 11 14 46 - 41 50
11. Сассуоло Заявка 38 13 11 14 64 - 66 50
12. Болонья Заявка 38 12 10 16 44 - 55 46
13. Удинезе 0:0 Заявка 38 10 15 13 57 - 58 45
14. Эмполи Заявка 38 10 11 17 50 - 70 41
15. Специя Заявка 38 10 6 22 41 - 71 36
16. Сампдория Заявка 38 10 6 22 46 - 63 36
17. Салернитана 0:0 Заявка 38 7 11 20 33 - 74 32
18. Кальяри 0:0 Заявка 38 6 12 20 34 - 68 30
19. Дженоа Заявка 38 4 16 18 27 - 60 28
20. Венеция 0:0 Заявка 38 6 9 23 34 - 69 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 14 3 2 48 - 16 45
2. Фиорентина Заявка 19 13 2 4 38 - 20 41
3. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Лацио Заявка 19 10 6 3 42 - 25 36
7. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 19 8 5 6 29 - 21 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе 0:0 Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 19 6 6 7 27 - 30 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 19 4 8 7 31 - 29 20
15. Специя Заявка 19 5 3 11 21 - 30 18
16. Дженоа Заявка 19 3 8 8 14 - 25 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана 0:0 Заявка 19 3 7 9 17 - 35 16
19. Кальяри 0:0 Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция 0:0 Заявка 19 3 5 11 21 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 14 4 1 41 - 19 46
2. Наполи Заявка 19 13 4 2 37 - 15 43
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Рома Заявка 19 8 3 8 33 - 27 27
8. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
9. Эмполи Заявка 19 6 6 7 22 - 26 24
10. Верона Заявка 19 5 8 6 31 - 34 23
11. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
12. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
13. Удинезе 0:0 Заявка 19 4 8 7 26 - 29 20
14. Болонья Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
16. Салернитана 0:0 Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
17. Кальяри 0:0 Заявка 19 3 6 10 14 - 35 15
18. Сампдория Заявка 19 4 3 12 17 - 31 15
19. Венеция 0:0 Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва на стадионе Пьерлуиджи Пенцо. Противостояние между “Венеция” и командой “Кальяри”. Будем надеяться, что команды покажут, яркий и качественный футбол.
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Нандес Найтан из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ампаду Этан
  • 3'
    Венеция контролирует мяч.
  • 2'
    Кальяри пытается что-то создать.
  • 1'
    Кальяри контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Кальяри начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Венеция 0:0 Кальяри

Исход игры
Венеция
27.9% (31)
Ничья
27.9% (31)
Кальяри
44.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
44.34% (47)
Меньше
55.66% (59)
Обе команды забьют
Да
68.87% (73)
Нет
31.13% (33)
Популярный счёт
1:2 Кальяри
28.8% (32)
1:1 Ничья
23.4% (26)
1:0 Венеция
13.5% (15)
2:1 Венеция
10.8% (12)
0:1 Кальяри
10.8% (12)
0:0 Ничья
2.7% (3)
1:3 Кальяри
1.8% (2)
2:0 Венеция
1.8% (2)
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Венеция
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