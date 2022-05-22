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Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва на стадионе Пьерлуиджи Пенцо. Противостояние между “Венеция” и командой “Кальяри”. Будем надеяться, что команды покажут, яркий и качественный футбол.