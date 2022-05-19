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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Венеция
 
Позже
Кальяри
Прогнозы 40
Венеция 27.5% (11)
X 32.5% (13)
Кальяри 40% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Кальяри
4.86
4.70
4.05
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Венеция
Кальяри

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 9 0.24
Араму Маттиа 7 (3) 0.19
Окереке Давид 7 0.19
Чрнигой Домен 3 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.05
Йонсен Деннис 1 0.03
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Кийине Софиан 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Маенпяя Ники 0 0
Матею Алеш 0 0
Перец Дор 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 13 (3) 0.35
Паволетти Леонардо 5 0.14
Перейро Гастон 4 0.11
Дейола Алессандро 4 0.11
Кейта Бальде 3 0.08
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Ликояннис Хараламбос 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Годин Диего 0 0
Базелли Даниэле 0 0
Рог Марко 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 12 2
Кийине Софиан 8 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 7 1
Бузио Джанлука 8 0
Анри Тома 5 1
Окереке Давид 5 1
Хапс Ридгесиано 6 0
Араму Маттиа 6 0
Вакка Антонио 5 0
Хейманс Дан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Свобода Михаэль 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Матею Алеш 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Перец Дор 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Шнегг Давид 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 9 0
Паволетти Леонардо 9 0
Далберт Эстеван 9 0
Грасси Альберто 5 1
Марин Рэзван 5 1
Карбони Андреа 6 0
Дейола Алессандро 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Ловато Маттео 4 0
Годин Диего 3 0
Краньо Алессио 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Белланова Рауль 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Кейта Бальде 2 0
Радунович Борис 0 1
Базелли Даниэле 1 0
Перейро Гастон 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 28
5
23%
1
7%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
5
23%
2
14%
76-90

Пропущено

37
35
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 17
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
8
22%
9
26%
31-45
7
19%
9
26%
46-60
6
16%
6
17%
61-75
7
19%
4
11%
76-90

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 22
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
3
21%
7
33%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
3
21%
2
10%
76-90

Пропущено

30
32
11 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
6
20%
4
13%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
2
7%
5
16%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
8
27%
7
22%
61-75
8
27%
7
22%
76-90

Забито

36
35
16 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 13
7
19%
3
9%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
6
17%
11
31%
46-60
6
17%
9
26%
61-75
8
22%
4
11%
76-90

Пропущено

67
67
28 В 1-м тайме 28
39 Во 2-м тайме 39
25 Пропускали первыми 23
34 Не пропускали 34
10
15%
6
9%
1-15
8
12%
8
12%
16-30
10
15%
14
21%
31-45
10
15%
15
22%
46-60
14
21%
13
19%
61-75
15
22%
11
16%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1
Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3
Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0
Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 37 20 10 7 57 - 35 70
5. Лацио Заявка 37 18 9 10 74 - 55 63
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 37 4 16 17 27 - 59 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
7. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венеция - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 16 часов 25 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Венеция 27.5% (11)
    X 32.5% (13)
    Кальяри 40% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венеция
    Ничья
    Кальяри
    4.86
    4.70
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Венеция - Кальяри

    Исход игры
    Венеция
    27.5% (11)
    Ничья
    32.5% (13)
    Кальяри
    40% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (18)
    Меньше
    55% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (28)
    Нет
    30% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Кальяри
    35% (14)
    1:1 Ничья
    25% (10)
    1:0 Венеция
    12.5% (5)
    2:1 Венеция
    10% (4)
    0:0 Ничья
    7.5% (3)
    0:1 Кальяри
    5% (2)
    2:0 Венеция
    5% (2)
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    Венеция
    Кальяри
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