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  4. ФНЛ-2. Группа 4 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ-2. Группа 4

Новосибирск
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 44
Новосибирск 27.3% (12)
X 15.9% (7)
Тюмень 56.8% (25)
Все прогнозы

История личных встреч

Новосибирск
Тюмень

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Ф2Г4
0:3
П
1:1
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Новосибирск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Житнев Максим 9 (1) 0.35
Георгиевский Святослав 5 0.19
Макурин Антон 5 (1) 0.19
Шалаев Олег 4 0.15
Галиакберов Руслан 3 0.12
Dan Novitski 3 0.12
Крамаренко Сергей 2 0.08
Нарылков Сергей 1 0.04
Радченко Александр 1 0.04
Плопа Максим 1 0.04
Кушнирук Антон 1 0.04
Манько Валерий 1 0.04
Васильев Максим Сергеевич 1 0.04
Nikita Rozhkov 1 0.04
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 19 (2) 0.7
Малеев Артемий 10 (1) 0.37
Шадрин Павел 8 0.3
Кобялко Антон 8 (1) 0.3
Тюрин Владислав 7 0.26
Криворучко Даниил 4 0.15
Полюткин Антон 3 0.11
Казанков Максим 2 0.07
Магадиев Денис 2 0.07
Машнев Максим 2 0.07
Горулёв Виталий 2 0.07
Насыров Исламжан 2 0.07
Третьяков Артём 2 0.07
Рябокобыленко Артур 1 0.04
Бочаров Антон 1 0.04
Николаев Олег 1 0.04
Петров Михаил 1 0.04

Карточки

Новосибирск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гладышев Алексей 0 1
Бакай Дмитрий 0 1
Основ Герман 0 1
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насыров Исламжан 0 1

Голы по времени матча

Забито

23
31
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
2
9%
7
23%
1-15
5
22%
5
16%
16-30
4
17%
2
6%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
7
30%
6
19%
61-75
3
13%
7
23%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
6
38%
76-90

Забито

15
44
12 В 1-м тайме 23
3 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
20%
10
23%
1-15
5
33%
8
18%
16-30
4
27%
5
11%
31-45
1
7%
5
11%
46-60
1
7%
8
18%
61-75
1
7%
8
18%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

38
75
23 В 1-м тайме 37
15 Во 2-м тайме 38
17 Забивали первыми 19
5 Не забивали 4
5
13%
17
23%
1-15
10
26%
13
17%
16-30
8
21%
7
9%
31-45
3
8%
9
12%
46-60
8
21%
14
19%
61-75
4
11%
15
20%
76-90

Пропущено

19
30
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 15
3
16%
3
10%
1-15
4
21%
3
10%
16-30
4
21%
7
23%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
2
11%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Новосибирск
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Урал-2 - Новосибирск 2:0 Челябинск - Новосибирск 2:0 Новосибирск - Спартак-Туймазы 5:1 Новосибирск - Торпедо Миасс 0:0
Лада-Тольятти - Новосибирск 0:4 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Зенит-Ижевск 2:0 Новосибирск - Амкар 4:0 Новосибирск - Носта 2:0 Новосибирск - Оренбург-2 1:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:0 Новосибирск - Иртыш Омск 2:0 Иртыш Омск - Новосибирск 3:1 Динамо Барнаул - Новосибирск 1:2 Оренбург-2 - Новосибирск 0:0 Носта - Новосибирск 0:1 Амкар - Новосибирск 1:0 Зенит-Ижевск - Новосибирск 0:1 Новосибирск - Волга Ульяновск 1:0 Новосибирск - Лада-Тольятти 2:0
Тюмень
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тюмень - Амкар 1:0 Спартак-Туймазы - Тюмень 1:4 Тюмень - Динамо Барнаул 3:0 Тюмень - Иртыш Омск 7:2
Торпедо Миасс - Тюмень 0:3 Тюмень - Оренбург-2 4:0 Урал-2 - Тюмень 2:2 Тюмень - Носта 1:1 Тюмень - Зенит-Ижевск 3:0 Тюмень - Звезда Пермь 0:0 Челябинск - Тюмень 0:0 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Тюмень - Лада-Тольятти 7:0 Лада-Тольятти - Тюмень 0:2 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Тюмень - Челябинск 3:0 Звезда Пермь - Тюмень 3:0 Зенит-Ижевск - Тюмень 0:4 Носта - Тюмень 1:1 Тюмень - Урал-2 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тюмень 27 17 6 4 75 - 30 57
2. Волга Ульяновск 26 16 8 2 52 - 19 56
3. Челябинск 26 18 2 6 49 - 23 56
4. Новосибирск 26 15 5 6 39 - 18 50
5. Звезда Пермь 27 15 4 8 50 - 27 49
6. Амкар 26 14 4 8 40 - 28 46
7. Урал-2 26 11 6 9 46 - 36 39
8. Иртыш Омск 26 9 8 9 47 - 47 35
9. Спартак-Туймазы 26 10 2 14 42 - 61 32
10. Торпедо Миасс 26 8 5 13 25 - 38 29
11. Оренбург-2 26 6 9 11 30 - 47 27
12. Динамо Барнаул 26 7 4 15 28 - 40 25
13. Носта 26 6 3 17 23 - 51 21
14. Зенит-Ижевск 26 4 3 19 19 - 51 15
15. Лада-Тольятти 26 3 5 18 23 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Звезда Пермь 14 10 2 2 31 - 10 32
2. Тюмень 14 10 2 2 44 - 14 32
3. Новосибирск 12 9 1 2 23 - 6 28
4. Волга Ульяновск 13 8 4 1 23 - 9 28
5. Челябинск 13 9 1 3 25 - 12 28
6. Иртыш Омск 14 7 4 3 27 - 18 25
7. Амкар 12 7 3 2 22 - 8 24
8. Урал-2 13 7 3 3 27 - 19 24
9. Динамо Барнаул 14 5 4 5 19 - 12 19
10. Спартак-Туймазы 13 6 1 6 25 - 29 19
11. Оренбург-2 13 3 5 5 21 - 25 14
12. Торпедо Миасс 12 4 1 7 11 - 18 13
13. Носта 13 4 1 8 11 - 23 13
14. Лада-Тольятти 14 3 3 8 12 - 31 12
15. Зенит-Ижевск 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волга Ульяновск 13 8 4 1 29 - 10 28
2. Челябинск 13 9 1 3 24 - 11 28
3. Тюмень 13 7 4 2 31 - 16 25
4. Новосибирск 14 6 4 4 16 - 12 22
5. Амкар 14 7 1 6 18 - 20 22
6. Звезда Пермь 13 5 2 6 19 - 17 17
7. Торпедо Миасс 14 4 4 6 14 - 20 16
8. Урал-2 13 4 3 6 19 - 17 15
9. Спартак-Туймазы 13 4 1 8 17 - 32 13
10. Оренбург-2 13 3 4 6 9 - 22 13
11. Иртыш Омск 12 2 4 6 20 - 29 10
12. Носта 13 2 2 9 12 - 28 8
13. Зенит-Ижевск 14 2 1 11 10 - 27 7
14. Динамо Барнаул 12 2 0 10 9 - 28 6
15. Лада-Тольятти 12 0 2 10 11 - 41 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Новосибирск - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2022, осталось 2 дня 4 часа 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Новосибирск 27.3% (12)
    X 15.9% (7)
    Тюмень 56.8% (25)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Новосибирск - Тюмень онлайн

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    Прогнозы на матч Новосибирск - Тюмень

    Исход игры
    Новосибирск
    27.3% (12)
    Ничья
    15.9% (7)
    Тюмень
    56.8% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    76.74% (33)
    Нет
    23.26% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Тюмень
    43.2% (19)
    1:0 Новосибирск
    13.6% (6)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    2:1 Новосибирск
    13.6% (6)
    0:1 Тюмень
    6.8% (3)
    1:3 Тюмень
    4.5% (2)
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    Новосибирск
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