Позже
История личных встреч
Новосибирск
Тюмень
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Новосибирск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Житнев Максим
|9 (1)
|0.35
|Георгиевский Святослав
|5
|0.19
|Макурин Антон
|5 (1)
|0.19
|Шалаев Олег
|4
|0.15
|Галиакберов Руслан
|3
|0.12
|Dan Novitski
|3
|0.12
|Крамаренко Сергей
|2
|0.08
|Нарылков Сергей
|1
|0.04
|Радченко Александр
|1
|0.04
|Плопа Максим
|1
|0.04
|Кушнирук Антон
|1
|0.04
|Манько Валерий
|1
|0.04
|Васильев Максим Сергеевич
|1
|0.04
|Nikita Rozhkov
|1
|0.04
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|19 (2)
|0.7
|Малеев Артемий
|10 (1)
|0.37
|Шадрин Павел
|8
|0.3
|Кобялко Антон
|8 (1)
|0.3
|Тюрин Владислав
|7
|0.26
|Криворучко Даниил
|4
|0.15
|Полюткин Антон
|3
|0.11
|Казанков Максим
|2
|0.07
|Магадиев Денис
|2
|0.07
|Машнев Максим
|2
|0.07
|Горулёв Виталий
|2
|0.07
|Насыров Исламжан
|2
|0.07
|Третьяков Артём
|2
|0.07
|Рябокобыленко Артур
|1
|0.04
|Бочаров Антон
|1
|0.04
|Николаев Олег
|1
|0.04
|Петров Михаил
|1
|0.04
Карточки
Новосибирск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гладышев Алексей
|0
|1
|Бакай Дмитрий
|0
|1
|Основ Герман
|0
|1
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насыров Исламжан
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
23
31
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
2
9%
7
23%
1-15
5
22%
5
16%
16-30
4
17%
2
6%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
7
30%
6
19%
61-75
3
13%
7
23%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 8
1
17%
1
6%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
6
38%
76-90
Забито
15
44
12 В 1-м тайме 23
3 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
20%
10
23%
1-15
5
33%
8
18%
16-30
4
27%
5
11%
31-45
1
7%
5
11%
46-60
1
7%
8
18%
61-75
1
7%
8
18%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
38
75
23 В 1-м тайме 37
15 Во 2-м тайме 38
17 Забивали первыми 19
5 Не забивали 4
5
13%
17
23%
1-15
10
26%
13
17%
16-30
8
21%
7
9%
31-45
3
8%
9
12%
46-60
8
21%
14
19%
61-75
4
11%
15
20%
76-90
Пропущено
19
30
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 15
3
16%
3
10%
1-15
4
21%
3
10%
16-30
4
21%
7
23%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
2
11%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Новосибирск
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Урал-2 - Новосибирск 2:0 Челябинск - Новосибирск 2:0 Новосибирск - Спартак-Туймазы 5:1 Новосибирск - Торпедо Миасс 0:0
Лада-Тольятти - Новосибирск 0:4 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Зенит-Ижевск 2:0 Новосибирск - Амкар 4:0 Новосибирск - Носта 2:0 Новосибирск - Оренбург-2 1:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:0 Новосибирск - Иртыш Омск 2:0 Иртыш Омск - Новосибирск 3:1 Динамо Барнаул - Новосибирск 1:2 Оренбург-2 - Новосибирск 0:0 Носта - Новосибирск 0:1 Амкар - Новосибирск 1:0 Зенит-Ижевск - Новосибирск 0:1 Новосибирск - Волга Ульяновск 1:0 Новосибирск - Лада-Тольятти 2:0
Тюмень
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Тюмень - Амкар 1:0 Спартак-Туймазы - Тюмень 1:4 Тюмень - Динамо Барнаул 3:0 Тюмень - Иртыш Омск 7:2
Торпедо Миасс - Тюмень 0:3 Тюмень - Оренбург-2 4:0 Урал-2 - Тюмень 2:2 Тюмень - Носта 1:1 Тюмень - Зенит-Ижевск 3:0 Тюмень - Звезда Пермь 0:0 Челябинск - Тюмень 0:0 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Тюмень - Лада-Тольятти 7:0 Лада-Тольятти - Тюмень 0:2 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Тюмень - Челябинск 3:0 Звезда Пермь - Тюмень 3:0 Зенит-Ижевск - Тюмень 0:4 Носта - Тюмень 1:1 Тюмень - Урал-2 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тюмень
|27
|17
|6
|4
|75 - 30
|57
|2.
|Волга Ульяновск
|26
|16
|8
|2
|52 - 19
|56
|3.
|Челябинск
|26
|18
|2
|6
|49 - 23
|56
|4.
|Новосибирск
|26
|15
|5
|6
|39 - 18
|50
|5.
|Звезда Пермь
|27
|15
|4
|8
|50 - 27
|49
|6.
|Амкар
|26
|14
|4
|8
|40 - 28
|46
|7.
|Урал-2
|26
|11
|6
|9
|46 - 36
|39
|8.
|Иртыш Омск
|26
|9
|8
|9
|47 - 47
|35
|9.
|Спартак-Туймазы
|26
|10
|2
|14
|42 - 61
|32
|10.
|Торпедо Миасс
|26
|8
|5
|13
|25 - 38
|29
|11.
|Оренбург-2
|26
|6
|9
|11
|30 - 47
|27
|12.
|Динамо Барнаул
|26
|7
|4
|15
|28 - 40
|25
|13.
|Носта
|26
|6
|3
|17
|23 - 51
|21
|14.
|Зенит-Ижевск
|26
|4
|3
|19
|19 - 51
|15
|15.
|Лада-Тольятти
|26
|3
|5
|18
|23 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Звезда Пермь
|14
|10
|2
|2
|31 - 10
|32
|2.
|Тюмень
|14
|10
|2
|2
|44 - 14
|32
|3.
|Новосибирск
|12
|9
|1
|2
|23 - 6
|28
|4.
|Волга Ульяновск
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|5.
|Челябинск
|13
|9
|1
|3
|25 - 12
|28
|6.
|Иртыш Омск
|14
|7
|4
|3
|27 - 18
|25
|7.
|Амкар
|12
|7
|3
|2
|22 - 8
|24
|8.
|Урал-2
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|9.
|Динамо Барнаул
|14
|5
|4
|5
|19 - 12
|19
|10.
|Спартак-Туймазы
|13
|6
|1
|6
|25 - 29
|19
|11.
|Оренбург-2
|13
|3
|5
|5
|21 - 25
|14
|12.
|Торпедо Миасс
|12
|4
|1
|7
|11 - 18
|13
|13.
|Носта
|13
|4
|1
|8
|11 - 23
|13
|14.
|Лада-Тольятти
|14
|3
|3
|8
|12 - 31
|12
|15.
|Зенит-Ижевск
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волга Ульяновск
|13
|8
|4
|1
|29 - 10
|28
|2.
|Челябинск
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|3.
|Тюмень
|13
|7
|4
|2
|31 - 16
|25
|4.
|Новосибирск
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|5.
|Амкар
|14
|7
|1
|6
|18 - 20
|22
|6.
|Звезда Пермь
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|7.
|Торпедо Миасс
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|8.
|Урал-2
|13
|4
|3
|6
|19 - 17
|15
|9.
|Спартак-Туймазы
|13
|4
|1
|8
|17 - 32
|13
|10.
|Оренбург-2
|13
|3
|4
|6
|9 - 22
|13
|11.
|Иртыш Омск
|12
|2
|4
|6
|20 - 29
|10
|12.
|Носта
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|13.
|Зенит-Ижевск
|14
|2
|1
|11
|10 - 27
|7
|14.
|Динамо Барнаул
|12
|2
|0
|10
|9 - 28
|6
|15.
|Лада-Тольятти
|12
|0
|2
|10
|11 - 41
|2
Прогнозы на матч Новосибирск - Тюмень
Исход игры
Новосибирск
27.3% (12)
Ничья
15.9% (7)
Тюмень
56.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (27)
Меньше
37.21% (16)
Обе команды забьют
Да
76.74% (33)
Нет
23.26% (10)
Популярный счёт
1:2 Тюмень
43.2% (19)
1:0 Новосибирск
13.6% (6)
1:1 Ничья
13.6% (6)
2:1 Новосибирск
13.6% (6)
0:1 Тюмень
6.8% (3)
1:3 Тюмень
4.5% (2)
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