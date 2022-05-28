Первый тайм

11' Дубровский от углового флага навесил на Дёмина, которому соперники не позволил нанести удар головой по воротам.

10' Амелину не удалось справа прострелить к воротам. Мяч полетел в сетку с внешней стороны.

8' Стартовые минуты проходят с небольшим преимуществом "Челябинска".

7' Юрин на правом фланге атаки нарушил правила.

5' Касаткин от углового флага навесил к дальней штанге. Последовала скидка в центр. Амелин с разворота с двенадцати метров пробил выше ворот.

4' После прострела слева Руднем пробил в правый нижний угол. Захарчук в прыжке забрал мяч в руки.