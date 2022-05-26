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История личных встреч
Оренбург-2
Челябинск
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Gulko
|6 (1)
|0.23
|Феденко Денис
|5
|0.19
|Шилов Данила
|5
|0.19
|Лобов Артём
|4 (1)
|0.15
|Болотов Евгений
|2
|0.08
|Юрин Семен
|2
|0.08
|Артемьев Кирилл
|1
|0.04
|Николаев Тимур
|1
|0.04
|Бидловский Давид
|1
|0.04
|Бадюкевич Владимир
|1
|0.04
|Victor Cheryazov
|1
|0.04
Челябинск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дорохов Егор
|9 (1)
|0.35
|Касаткин Никита
|8
|0.31
|Шайморданов Марат
|8 (3)
|0.31
|Руднев Максим
|5
|0.19
|Курышев Виктор
|4
|0.15
|Зырянов Никита
|4 (2)
|0.15
|Дубровский Владислав
|3
|0.12
|Киселёв Виктор
|3 (2)
|0.12
|Валиахметов Эдуард
|2
|0.08
|Пипо Алексей
|1
|0.04
|Vladimir Ulyanovskiy
|1
|0.04
Карточки
Оренбург-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лобов Артём
|0
|1
|Ivan Gulko
|0
|1
Челябинск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дёмин Вячеслав
|0
|1
|Дубровский Владислав
|0
|1
|Курышев Виктор
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
7
35%
6
26%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
4
17%
76-90
Пропущено
26
12
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
8%
2
17%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
4
15%
3
25%
46-60
7
27%
3
25%
61-75
5
19%
3
25%
76-90
Забито
9
25
3 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 11
20 Не забивали 14
1
11%
6
24%
1-15
2
22%
4
16%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
1
11%
4
16%
46-60
3
33%
3
12%
61-75
2
22%
4
16%
76-90
Пропущено
22
12
14 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 6
6
27%
0
0%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
5
23%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
1
5%
4
33%
76-90
Забито
29
48
12 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 22
11 Не забивали 3
2
7%
9
19%
1-15
3
10%
9
19%
16-30
7
24%
10
21%
31-45
4
14%
6
13%
46-60
6
21%
6
13%
61-75
7
24%
8
17%
76-90
Пропущено
48
24
24 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 3
23 Не пропускали 13
8
17%
2
8%
1-15
10
21%
1
4%
16-30
6
13%
2
8%
31-45
9
19%
6
25%
46-60
9
19%
6
25%
61-75
6
13%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург-2
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Барнаул - Оренбург-2 3:0 Иртыш Омск - Оренбург-2 1:1 Оренбург-2 - Урал-2 2:2 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3
Спартак-Туймазы - Оренбург-2 1:2 Тюмень - Оренбург-2 4:0 Оренбург-2 - Лада-Тольятти 3:2 Звезда Пермь - Оренбург-2 1:2 Новосибирск - Оренбург-2 1:0 Амкар - Оренбург-2 3:0 Оренбург-2 - Носта 0:2 Зенит-Ижевск - Оренбург-2 1:1 Оренбург-2 - Зенит-Ижевск 2:2 Носта - Оренбург-2 3:0 Оренбург-2 - Амкар 4:1 Оренбург-2 - Новосибирск 0:0 Оренбург-2 - Звезда Пермь 0:0 Лада-Тольятти - Оренбург-2 0:0 Оренбург-2 - Тюмень 3:7 Оренбург-2 - Спартак-Туймазы 1:2
Челябинск
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Челябинск - Новосибирск 2:0 Зенит-Ижевск - Челябинск 0:6 Челябинск - Амкар 1:0 Динамо Барнаул - Челябинск 0:1
Иртыш Омск - Челябинск 1:2 Челябинск - Носта 4:1 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Челябинск - Спартак-Туймазы 2:4 Урал-2 - Челябинск 1:2 Челябинск - Тюмень 0:0 Звезда Пермь - Челябинск 2:1 Челябинск - Торпедо Миасс 2:0 Торпедо Миасс - Челябинск 0:1 Челябинск - Звезда Пермь 1:2 Тюмень - Челябинск 3:0 Челябинск - Урал-2 3:0 Спартак-Туймазы - Челябинск 2:2 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Носта - Челябинск 0:3 Челябинск - Иртыш Омск 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тюмень
|27
|17
|6
|4
|75 - 30
|57
|2.
|Волга Ульяновск
|26
|16
|8
|2
|52 - 19
|56
|3.
|Челябинск
|26
|18
|2
|6
|49 - 23
|56
|4.
|Новосибирск
|26
|15
|5
|6
|39 - 18
|50
|5.
|Звезда Пермь
|27
|15
|4
|8
|50 - 27
|49
|6.
|Амкар
|26
|14
|4
|8
|40 - 28
|46
|7.
|Урал-2
|26
|11
|6
|9
|46 - 36
|39
|8.
|Иртыш Омск
|26
|9
|8
|9
|47 - 47
|35
|9.
|Спартак-Туймазы
|26
|10
|2
|14
|42 - 61
|32
|10.
|Торпедо Миасс
|26
|8
|5
|13
|25 - 38
|29
|11.
|Оренбург-2
|26
|6
|9
|11
|30 - 47
|27
|12.
|Динамо Барнаул
|26
|7
|4
|15
|28 - 40
|25
|13.
|Носта
|26
|6
|3
|17
|23 - 51
|21
|14.
|Зенит-Ижевск
|26
|4
|3
|19
|19 - 51
|15
|15.
|Лада-Тольятти
|26
|3
|5
|18
|23 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Звезда Пермь
|14
|10
|2
|2
|31 - 10
|32
|2.
|Тюмень
|14
|10
|2
|2
|44 - 14
|32
|3.
|Новосибирск
|12
|9
|1
|2
|23 - 6
|28
|4.
|Волга Ульяновск
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|5.
|Челябинск
|13
|9
|1
|3
|25 - 12
|28
|6.
|Иртыш Омск
|14
|7
|4
|3
|27 - 18
|25
|7.
|Амкар
|12
|7
|3
|2
|22 - 8
|24
|8.
|Урал-2
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|9.
|Динамо Барнаул
|14
|5
|4
|5
|19 - 12
|19
|10.
|Спартак-Туймазы
|13
|6
|1
|6
|25 - 29
|19
|11.
|Оренбург-2
|13
|3
|5
|5
|21 - 25
|14
|12.
|Торпедо Миасс
|12
|4
|1
|7
|11 - 18
|13
|13.
|Носта
|13
|4
|1
|8
|11 - 23
|13
|14.
|Лада-Тольятти
|14
|3
|3
|8
|12 - 31
|12
|15.
|Зенит-Ижевск
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волга Ульяновск
|13
|8
|4
|1
|29 - 10
|28
|2.
|Челябинск
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|3.
|Тюмень
|13
|7
|4
|2
|31 - 16
|25
|4.
|Новосибирск
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|5.
|Амкар
|14
|7
|1
|6
|18 - 20
|22
|6.
|Звезда Пермь
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|7.
|Торпедо Миасс
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|8.
|Урал-2
|13
|4
|3
|6
|19 - 17
|15
|9.
|Спартак-Туймазы
|13
|4
|1
|8
|17 - 32
|13
|10.
|Оренбург-2
|13
|3
|4
|6
|9 - 22
|13
|11.
|Иртыш Омск
|12
|2
|4
|6
|20 - 29
|10
|12.
|Носта
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|13.
|Зенит-Ижевск
|14
|2
|1
|11
|10 - 27
|7
|14.
|Динамо Барнаул
|12
|2
|0
|10
|9 - 28
|6
|15.
|Лада-Тольятти
|12
|0
|2
|10
|11 - 41
|2
Прогнозы на матч Оренбург-2 - Челябинск
Исход игры
Оренбург-2
29.7% (11)
Ничья
16.2% (6)
Челябинск
54.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (22)
Меньше
38.89% (14)
Обе команды забьют
Да
72.22% (26)
Нет
27.78% (10)
Популярный счёт
1:2 Челябинск
32.4% (12)
2:1 Оренбург-2
18.9% (7)
1:1 Ничья
10.8% (4)
1:0 Оренбург-2
8.1% (3)
0:1 Челябинск
8.1% (3)
0:2 Челябинск
5.4% (2)
1:3 Челябинск
5.4% (2)
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