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  4. ФНЛ-2. Группа 4 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ-2. Группа 4

Оренбург-2
 
Позже
Челябинск
Прогнозы 38
Оренбург-2 28.9% (11)
X 15.8% (6)
Челябинск 55.3% (21)
Все прогнозы

История личных встреч

Оренбург-2
Челябинск

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Ф2Г4
2:0
П
3:1
П
1:3
ВДЗУП
2:2
ВДЗУП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Gulko 6 (1) 0.23
Феденко Денис 5 0.19
Шилов Данила 5 0.19
Лобов Артём 4 (1) 0.15
Болотов Евгений 2 0.08
Юрин Семен 2 0.08
Артемьев Кирилл 1 0.04
Николаев Тимур 1 0.04
Бидловский Давид 1 0.04
Бадюкевич Владимир 1 0.04
Victor Cheryazov 1 0.04
Челябинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дорохов Егор 9 (1) 0.35
Касаткин Никита 8 0.31
Шайморданов Марат 8 (3) 0.31
Руднев Максим 5 0.19
Курышев Виктор 4 0.15
Зырянов Никита 4 (2) 0.15
Дубровский Владислав 3 0.12
Киселёв Виктор 3 (2) 0.12
Валиахметов Эдуард 2 0.08
Пипо Алексей 1 0.04
Vladimir Ulyanovskiy 1 0.04

Карточки

Оренбург-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лобов Артём 0 1
Ivan Gulko 0 1
Челябинск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дёмин Вячеслав 0 1
Дубровский Владислав 0 1
Курышев Виктор 0 1

Голы по времени матча

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
7
35%
6
26%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
4
17%
76-90

Пропущено

26
12
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
8%
2
17%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
1
8%
31-45
4
15%
3
25%
46-60
7
27%
3
25%
61-75
5
19%
3
25%
76-90

Забито

9
25
3 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 11
20 Не забивали 14
1
11%
6
24%
1-15
2
22%
4
16%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
1
11%
4
16%
46-60
3
33%
3
12%
61-75
2
22%
4
16%
76-90

Пропущено

22
12
14 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 6
6
27%
0
0%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
5
23%
3
25%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
1
5%
4
33%
76-90

Забито

29
48
12 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 22
11 Не забивали 3
2
7%
9
19%
1-15
3
10%
9
19%
16-30
7
24%
10
21%
31-45
4
14%
6
13%
46-60
6
21%
6
13%
61-75
7
24%
8
17%
76-90

Пропущено

48
24
24 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 3
23 Не пропускали 13
8
17%
2
8%
1-15
10
21%
1
4%
16-30
6
13%
2
8%
31-45
9
19%
6
25%
46-60
9
19%
6
25%
61-75
6
13%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург-2
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Барнаул - Оренбург-2 3:0 Иртыш Омск - Оренбург-2 1:1 Оренбург-2 - Урал-2 2:2 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3
Спартак-Туймазы - Оренбург-2 1:2 Тюмень - Оренбург-2 4:0 Оренбург-2 - Лада-Тольятти 3:2 Звезда Пермь - Оренбург-2 1:2 Новосибирск - Оренбург-2 1:0 Амкар - Оренбург-2 3:0 Оренбург-2 - Носта 0:2 Зенит-Ижевск - Оренбург-2 1:1 Оренбург-2 - Зенит-Ижевск 2:2 Носта - Оренбург-2 3:0 Оренбург-2 - Амкар 4:1 Оренбург-2 - Новосибирск 0:0 Оренбург-2 - Звезда Пермь 0:0 Лада-Тольятти - Оренбург-2 0:0 Оренбург-2 - Тюмень 3:7 Оренбург-2 - Спартак-Туймазы 1:2
Челябинск
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Челябинск - Новосибирск 2:0 Зенит-Ижевск - Челябинск 0:6 Челябинск - Амкар 1:0 Динамо Барнаул - Челябинск 0:1
Иртыш Омск - Челябинск 1:2 Челябинск - Носта 4:1 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Челябинск - Спартак-Туймазы 2:4 Урал-2 - Челябинск 1:2 Челябинск - Тюмень 0:0 Звезда Пермь - Челябинск 2:1 Челябинск - Торпедо Миасс 2:0 Торпедо Миасс - Челябинск 0:1 Челябинск - Звезда Пермь 1:2 Тюмень - Челябинск 3:0 Челябинск - Урал-2 3:0 Спартак-Туймазы - Челябинск 2:2 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Носта - Челябинск 0:3 Челябинск - Иртыш Омск 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тюмень 27 17 6 4 75 - 30 57
2. Волга Ульяновск 26 16 8 2 52 - 19 56
3. Челябинск 26 18 2 6 49 - 23 56
4. Новосибирск 26 15 5 6 39 - 18 50
5. Звезда Пермь 27 15 4 8 50 - 27 49
6. Амкар 26 14 4 8 40 - 28 46
7. Урал-2 26 11 6 9 46 - 36 39
8. Иртыш Омск 26 9 8 9 47 - 47 35
9. Спартак-Туймазы 26 10 2 14 42 - 61 32
10. Торпедо Миасс 26 8 5 13 25 - 38 29
11. Оренбург-2 26 6 9 11 30 - 47 27
12. Динамо Барнаул 26 7 4 15 28 - 40 25
13. Носта 26 6 3 17 23 - 51 21
14. Зенит-Ижевск 26 4 3 19 19 - 51 15
15. Лада-Тольятти 26 3 5 18 23 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Звезда Пермь 14 10 2 2 31 - 10 32
2. Тюмень 14 10 2 2 44 - 14 32
3. Новосибирск 12 9 1 2 23 - 6 28
4. Волга Ульяновск 13 8 4 1 23 - 9 28
5. Челябинск 13 9 1 3 25 - 12 28
6. Иртыш Омск 14 7 4 3 27 - 18 25
7. Амкар 12 7 3 2 22 - 8 24
8. Урал-2 13 7 3 3 27 - 19 24
9. Динамо Барнаул 14 5 4 5 19 - 12 19
10. Спартак-Туймазы 13 6 1 6 25 - 29 19
11. Оренбург-2 13 3 5 5 21 - 25 14
12. Торпедо Миасс 12 4 1 7 11 - 18 13
13. Носта 13 4 1 8 11 - 23 13
14. Лада-Тольятти 14 3 3 8 12 - 31 12
15. Зенит-Ижевск 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волга Ульяновск 13 8 4 1 29 - 10 28
2. Челябинск 13 9 1 3 24 - 11 28
3. Тюмень 13 7 4 2 31 - 16 25
4. Новосибирск 14 6 4 4 16 - 12 22
5. Амкар 14 7 1 6 18 - 20 22
6. Звезда Пермь 13 5 2 6 19 - 17 17
7. Торпедо Миасс 14 4 4 6 14 - 20 16
8. Урал-2 13 4 3 6 19 - 17 15
9. Спартак-Туймазы 13 4 1 8 17 - 32 13
10. Оренбург-2 13 3 4 6 9 - 22 13
11. Иртыш Омск 12 2 4 6 20 - 29 10
12. Носта 13 2 2 9 12 - 28 8
13. Зенит-Ижевск 14 2 1 11 10 - 27 7
14. Динамо Барнаул 12 2 0 10 9 - 28 6
15. Лада-Тольятти 12 0 2 10 11 - 41 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург-2 - Челябинск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2022, осталось 2 дня 6 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Оренбург-2 28.9% (11)
    X 15.8% (6)
    Челябинск 55.3% (21)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Оренбург-2 - Челябинск онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург-2 - Челябинск

    Исход игры
    Оренбург-2
    29.7% (11)
    Ничья
    16.2% (6)
    Челябинск
    54.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Челябинск
    32.4% (12)
    2:1 Оренбург-2
    18.9% (7)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    1:0 Оренбург-2
    8.1% (3)
    0:1 Челябинск
    8.1% (3)
    0:2 Челябинск
    5.4% (2)
    1:3 Челябинск
    5.4% (2)
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    Оренбург-2
    Челябинск
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