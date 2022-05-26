  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. ФНЛ-2. Группа 4 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ-2. Группа 4

Волга Ульяновск
 
Позже
Лада-Тольятти
Прогнозы 37
Волга Ульяновск 89.2% (33)
X 2.7% (1)
Лада-Тольятти 8.1% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Волга Ульяновск
Лада-Тольятти

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
6 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Ф2Г4
0:4
П
5:0
П
0:3
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
1:2
ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
2:2
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
2:2
ВДЗУП
2:3
ВДЗУП
0:4
ВДЗУП
3:3
ВДЗУП
3:0
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
0:2
ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 10 0.38
Герюгов Азнаур 9 0.35
Беляков Игорь 7 0.27
Цыганцов Алексей 5 (1) 0.19
Georgi Uridia 3 0.12
Максименков Илья 3 (1) 0.12
Рахманов Дмитрий 2 0.08
Рахманов Денис 2 0.08
Муромский Никита 2 0.08
Паскин Герман 2 0.08
Махмутов Руслан 1 0.04
Денилханов Мурсалин 1 0.04
Aydar Khabibullin 1 0.04
Далиев Дауд 1 0.04
Тутаев Руслан 1 0.04
Уридия Гиоргий 1 0.04
Bilal Bilalov 1 (1) 0.04
Лада-Тольятти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волчков Александр 5 0.19
Калимулов Марк 5 0.19
Калинин Владислав 3 0.12
Gleb Bakharev 3 0.12
Грязин Виктор 2 0.08
Горбунов Павел 2 0.08
Зверев Евгений 2 (2) 0.08
Котов Дмитрий 1 0.04
Моргунов Никита 1 0.04
Трубин Никита 1 0.04

Карточки

Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максименков Илья 0 1
Лада-Тольятти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трубин Никита 0 2
Дмитриев Дмитрий 0 2
Artem Kovalchuk 0 1
Ivan Litvenok 0 1

Голы по времени матча

Забито

23
11
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
1
4%
1
9%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
5
22%
4
36%
31-45
5
22%
1
9%
46-60
5
22%
3
27%
61-75
5
22%
1
9%
76-90

Пропущено

9
41
2 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
11%
3
7%
1-15
1
11%
6
15%
16-30
0
0%
9
22%
31-45
1
11%
5
12%
46-60
2
22%
6
15%
61-75
4
44%
12
29%
29%
76-90

Забито

29
14
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
7%
0
0%
1-15
3
10%
4
29%
16-30
5
17%
4
29%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
5
17%
3
21%
61-75
8
28%
2
14%
76-90

Пропущено

10
29
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
10%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
30%
7
24%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
40%
9
31%
61-75
2
20%
3
10%
76-90

Забито

52
25
18 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 11
19 Забивали первыми 6
4 Не забивали 12
3
6%
1
4%
1-15
5
10%
5
20%
16-30
10
19%
8
32%
31-45
11
21%
2
8%
46-60
10
19%
6
24%
61-75
13
25%
3
12%
76-90

Пропущено

19
70
6 В 1-м тайме 33
13 Во 2-м тайме 37
5 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 24
2
11%
7
10%
1-15
1
5%
10
14%
16-30
3
16%
16
23%
31-45
1
5%
7
10%
46-60
6
32%
15
21%
61-75
6
32%
15
21%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3
Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Звезда Пермь 3:0 Динамо Барнаул - Волга Ульяновск 0:2 Новосибирск - Волга Ульяновск 1:0
Лада-Тольятти
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лада-Тольятти - Спартак-Туймазы 2:1 Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти 2:0 Лада-Тольятти - Амкар 2:3 Носта - Лада-Тольятти 2:0
Лада-Тольятти - Новосибирск 0:4 Оренбург-2 - Лада-Тольятти 3:2 Лада-Тольятти - Урал-2 0:4 Иртыш Омск - Лада-Тольятти 1:1 Динамо Барнаул - Лада-Тольятти 2:2 Лада-Тольятти - Звезда Пермь 0:3 Лада-Тольятти - Торпедо Миасс 1:2 Тюмень - Лада-Тольятти 7:0 Лада-Тольятти - Тюмень 0:2 Торпедо Миасс - Лада-Тольятти 2:1 Звезда Пермь - Лада-Тольятти 3:0 Лада-Тольятти - Динамо Барнаул 1:0 Лада-Тольятти - Иртыш Омск 2:2 Урал-2 - Лада-Тольятти 4:3 Лада-Тольятти - Оренбург-2 0:0 Новосибирск - Лада-Тольятти 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тюмень 27 17 6 4 75 - 30 57
2. Волга Ульяновск 26 16 8 2 52 - 19 56
3. Челябинск 26 18 2 6 49 - 23 56
4. Новосибирск 26 15 5 6 39 - 18 50
5. Звезда Пермь 27 15 4 8 50 - 27 49
6. Амкар 26 14 4 8 40 - 28 46
7. Урал-2 26 11 6 9 46 - 36 39
8. Иртыш Омск 26 9 8 9 47 - 47 35
9. Спартак-Туймазы 26 10 2 14 42 - 61 32
10. Торпедо Миасс 26 8 5 13 25 - 38 29
11. Оренбург-2 26 6 9 11 30 - 47 27
12. Динамо Барнаул 26 7 4 15 28 - 40 25
13. Носта 26 6 3 17 23 - 51 21
14. Зенит-Ижевск 26 4 3 19 19 - 51 15
15. Лада-Тольятти 26 3 5 18 23 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Звезда Пермь 14 10 2 2 31 - 10 32
2. Тюмень 14 10 2 2 44 - 14 32
3. Новосибирск 12 9 1 2 23 - 6 28
4. Волга Ульяновск 13 8 4 1 23 - 9 28
5. Челябинск 13 9 1 3 25 - 12 28
6. Иртыш Омск 14 7 4 3 27 - 18 25
7. Амкар 12 7 3 2 22 - 8 24
8. Урал-2 13 7 3 3 27 - 19 24
9. Динамо Барнаул 14 5 4 5 19 - 12 19
10. Спартак-Туймазы 13 6 1 6 25 - 29 19
11. Оренбург-2 13 3 5 5 21 - 25 14
12. Торпедо Миасс 12 4 1 7 11 - 18 13
13. Носта 13 4 1 8 11 - 23 13
14. Лада-Тольятти 14 3 3 8 12 - 31 12
15. Зенит-Ижевск 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волга Ульяновск 13 8 4 1 29 - 10 28
2. Челябинск 13 9 1 3 24 - 11 28
3. Тюмень 13 7 4 2 31 - 16 25
4. Новосибирск 14 6 4 4 16 - 12 22
5. Амкар 14 7 1 6 18 - 20 22
6. Звезда Пермь 13 5 2 6 19 - 17 17
7. Торпедо Миасс 14 4 4 6 14 - 20 16
8. Урал-2 13 4 3 6 19 - 17 15
9. Спартак-Туймазы 13 4 1 8 17 - 32 13
10. Оренбург-2 13 3 4 6 9 - 22 13
11. Иртыш Омск 12 2 4 6 20 - 29 10
12. Носта 13 2 2 9 12 - 28 8
13. Зенит-Ижевск 14 2 1 11 10 - 27 7
14. Динамо Барнаул 12 2 0 10 9 - 28 6
15. Лада-Тольятти 12 0 2 10 11 - 41 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Лада-Тольятти от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Волга Ульяновск 89.2% (33)
    X 2.7% (1)
    Лада-Тольятти 8.1% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Волга Ульяновск - Лада-Тольятти онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Лада-Тольятти

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    89.2% (33)
    Ничья
    2.7% (1)
    Лада-Тольятти
    8.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (15)
    Меньше
    58.33% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    30.56% (11)
    Нет
    69.44% (25)
    Популярный счёт
    1:0 Волга Ульяновск
    24.3% (9)
    2:0 Волга Ульяновск
    24.3% (9)
    2:1 Волга Ульяновск
    21.6% (8)
    3:0 Волга Ульяновск
    13.5% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Волга Ульяновск
    Лада-Тольятти
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 4000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 4000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     