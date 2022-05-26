Позже
История личных встреч
Волга Ульяновск
Лада-Тольятти
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
6 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|10
|0.38
|Герюгов Азнаур
|9
|0.35
|Беляков Игорь
|7
|0.27
|Цыганцов Алексей
|5 (1)
|0.19
|Georgi Uridia
|3
|0.12
|Максименков Илья
|3 (1)
|0.12
|Рахманов Дмитрий
|2
|0.08
|Рахманов Денис
|2
|0.08
|Муромский Никита
|2
|0.08
|Паскин Герман
|2
|0.08
|Махмутов Руслан
|1
|0.04
|Денилханов Мурсалин
|1
|0.04
|Aydar Khabibullin
|1
|0.04
|Далиев Дауд
|1
|0.04
|Тутаев Руслан
|1
|0.04
|Уридия Гиоргий
|1
|0.04
|Bilal Bilalov
|1 (1)
|0.04
Лада-Тольятти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волчков Александр
|5
|0.19
|Калимулов Марк
|5
|0.19
|Калинин Владислав
|3
|0.12
|Gleb Bakharev
|3
|0.12
|Грязин Виктор
|2
|0.08
|Горбунов Павел
|2
|0.08
|Зверев Евгений
|2 (2)
|0.08
|Котов Дмитрий
|1
|0.04
|Моргунов Никита
|1
|0.04
|Трубин Никита
|1
|0.04
Карточки
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Максименков Илья
|0
|1
Лада-Тольятти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трубин Никита
|0
|2
|Дмитриев Дмитрий
|0
|2
|Artem Kovalchuk
|0
|1
|Ivan Litvenok
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
23
11
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
1
4%
1
9%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
5
22%
4
36%
31-45
5
22%
1
9%
46-60
5
22%
3
27%
61-75
5
22%
1
9%
76-90
Пропущено
9
41
2 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
11%
3
7%
1-15
1
11%
6
15%
16-30
0
0%
9
22%
31-45
1
11%
5
12%
46-60
2
22%
6
15%
61-75
4
44%
12
29%
29%
76-90
Забито
29
14
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
7%
0
0%
1-15
3
10%
4
29%
16-30
5
17%
4
29%
31-45
6
21%
1
7%
46-60
5
17%
3
21%
61-75
8
28%
2
14%
76-90
Пропущено
10
29
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
10%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
30%
7
24%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
40%
9
31%
61-75
2
20%
3
10%
76-90
Забито
52
25
18 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 11
19 Забивали первыми 6
4 Не забивали 12
3
6%
1
4%
1-15
5
10%
5
20%
16-30
10
19%
8
32%
31-45
11
21%
2
8%
46-60
10
19%
6
24%
61-75
13
25%
3
12%
76-90
Пропущено
19
70
6 В 1-м тайме 33
13 Во 2-м тайме 37
5 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 24
2
11%
7
10%
1-15
1
5%
10
14%
16-30
3
16%
16
23%
31-45
1
5%
7
10%
46-60
6
32%
15
21%
61-75
6
32%
15
21%
76-90
Результаты последних матчей
Волга Ульяновск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3 Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3
Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Звезда Пермь 3:0 Динамо Барнаул - Волга Ульяновск 0:2 Новосибирск - Волга Ульяновск 1:0
Лада-Тольятти
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лада-Тольятти - Спартак-Туймазы 2:1 Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти 2:0 Лада-Тольятти - Амкар 2:3 Носта - Лада-Тольятти 2:0
Лада-Тольятти - Новосибирск 0:4 Оренбург-2 - Лада-Тольятти 3:2 Лада-Тольятти - Урал-2 0:4 Иртыш Омск - Лада-Тольятти 1:1 Динамо Барнаул - Лада-Тольятти 2:2 Лада-Тольятти - Звезда Пермь 0:3 Лада-Тольятти - Торпедо Миасс 1:2 Тюмень - Лада-Тольятти 7:0 Лада-Тольятти - Тюмень 0:2 Торпедо Миасс - Лада-Тольятти 2:1 Звезда Пермь - Лада-Тольятти 3:0 Лада-Тольятти - Динамо Барнаул 1:0 Лада-Тольятти - Иртыш Омск 2:2 Урал-2 - Лада-Тольятти 4:3 Лада-Тольятти - Оренбург-2 0:0 Новосибирск - Лада-Тольятти 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тюмень
|27
|17
|6
|4
|75 - 30
|57
|2.
|Волга Ульяновск
|26
|16
|8
|2
|52 - 19
|56
|3.
|Челябинск
|26
|18
|2
|6
|49 - 23
|56
|4.
|Новосибирск
|26
|15
|5
|6
|39 - 18
|50
|5.
|Звезда Пермь
|27
|15
|4
|8
|50 - 27
|49
|6.
|Амкар
|26
|14
|4
|8
|40 - 28
|46
|7.
|Урал-2
|26
|11
|6
|9
|46 - 36
|39
|8.
|Иртыш Омск
|26
|9
|8
|9
|47 - 47
|35
|9.
|Спартак-Туймазы
|26
|10
|2
|14
|42 - 61
|32
|10.
|Торпедо Миасс
|26
|8
|5
|13
|25 - 38
|29
|11.
|Оренбург-2
|26
|6
|9
|11
|30 - 47
|27
|12.
|Динамо Барнаул
|26
|7
|4
|15
|28 - 40
|25
|13.
|Носта
|26
|6
|3
|17
|23 - 51
|21
|14.
|Зенит-Ижевск
|26
|4
|3
|19
|19 - 51
|15
|15.
|Лада-Тольятти
|26
|3
|5
|18
|23 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Звезда Пермь
|14
|10
|2
|2
|31 - 10
|32
|2.
|Тюмень
|14
|10
|2
|2
|44 - 14
|32
|3.
|Новосибирск
|12
|9
|1
|2
|23 - 6
|28
|4.
|Волга Ульяновск
|13
|8
|4
|1
|23 - 9
|28
|5.
|Челябинск
|13
|9
|1
|3
|25 - 12
|28
|6.
|Иртыш Омск
|14
|7
|4
|3
|27 - 18
|25
|7.
|Амкар
|12
|7
|3
|2
|22 - 8
|24
|8.
|Урал-2
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|9.
|Динамо Барнаул
|14
|5
|4
|5
|19 - 12
|19
|10.
|Спартак-Туймазы
|13
|6
|1
|6
|25 - 29
|19
|11.
|Оренбург-2
|13
|3
|5
|5
|21 - 25
|14
|12.
|Торпедо Миасс
|12
|4
|1
|7
|11 - 18
|13
|13.
|Носта
|13
|4
|1
|8
|11 - 23
|13
|14.
|Лада-Тольятти
|14
|3
|3
|8
|12 - 31
|12
|15.
|Зенит-Ижевск
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волга Ульяновск
|13
|8
|4
|1
|29 - 10
|28
|2.
|Челябинск
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|3.
|Тюмень
|13
|7
|4
|2
|31 - 16
|25
|4.
|Новосибирск
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|5.
|Амкар
|14
|7
|1
|6
|18 - 20
|22
|6.
|Звезда Пермь
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|7.
|Торпедо Миасс
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|8.
|Урал-2
|13
|4
|3
|6
|19 - 17
|15
|9.
|Спартак-Туймазы
|13
|4
|1
|8
|17 - 32
|13
|10.
|Оренбург-2
|13
|3
|4
|6
|9 - 22
|13
|11.
|Иртыш Омск
|12
|2
|4
|6
|20 - 29
|10
|12.
|Носта
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|13.
|Зенит-Ижевск
|14
|2
|1
|11
|10 - 27
|7
|14.
|Динамо Барнаул
|12
|2
|0
|10
|9 - 28
|6
|15.
|Лада-Тольятти
|12
|0
|2
|10
|11 - 41
|2
Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Лада-Тольятти
Исход игры
Волга Ульяновск
89.2% (33)
Ничья
2.7% (1)
Лада-Тольятти
8.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (15)
Меньше
58.33% (21)
Обе команды забьют
Да
30.56% (11)
Нет
69.44% (25)
Популярный счёт
1:0 Волга Ульяновск
24.3% (9)
2:0 Волга Ульяновск
24.3% (9)
2:1 Волга Ульяновск
21.6% (8)
3:0 Волга Ульяновск
13.5% (5)
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