Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв, первый тайм окончен. "Волга" пока без проблем выполняет свою задачу победы в сегодняшнем матче на пути в ФНЛ. "Урал-2" действует довольно активно, но обострить ситуацию у ворот Семён Морозова никак не может. Сделаем паузу, скоро вернёмся.

44' Подходит к концу первый тайм, по-прежнему активны футболисты "Урала". Можно даже сказать, что первым номером они действуют. Вот только никак не получается обострить ситуацию у чужих ворот.

42' Да вроде и неплохо действуют игроки "Урала", но мастерства у "Волги" побольше, да и желания у них намного больше. Всё же на горизонте выход в ФНЛ.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Алексей Каштанов! 0:2!

Цыганцов вновь подключился по своему правому флангу, навесил в центр штрафной площади, где форвард выиграл борьбу у защитников и эффектно по дуге переправил мяч в дальнюю девятку!

39' Цыганцов справа сместился к штрафной площади соперника, наносил удар сходу, но попал в защитника "Урала".

38' Штрафной на правом фланге заработали футболисты "Волги", и получилось довольно опасно! Герюгов справа навесил на дальнюю штангу, Каштанов с отклонением пытался то ли в дальний угол пробить, то ли скидку выполнить, но в итоге получилось мимо ворот.