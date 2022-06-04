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  4. ФНЛ-2. Группа 4 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ-2. Группа 4

Урал-2
0:2
Перерыв
Волга Ульяновск

Ход матча

12'
0:1
Каштанов Алексей
40'
0:2
Каштанов Алексей
Прогнозы 120
Урал-2 17.5% (21)
X 9.2% (11)
Волга Ульяновск 73.3% (88)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Урал-2
Ничья
Волга Ульяновск
10.00
5.60
1.25
Все Коэффициенты
Новости
Урал-2
Волга Ульяновск

История личных встреч

Урал-2
Волга Ульяновск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Ф2Г4
2:1
П
0:3
П
2:0
ВДЗУП
3:0
ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Урал-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniil Arsentjev 16 (4) 0.57
Татаринов Евгений 7 0.25
Толкачёв Лев 4 (1) 0.14
Щербаков Александр 3 0.11
Новиков Денис 3 0.11
Ежков Данила 3 0.11
Дружинин Игорь 2 0.07
Гуров Кирилл 2 0.07
Галанин Иван 1 0.04
Маковский Дмитрий 1 0.04
Агеев Михаил 1 0.04
Гейкин Глеб 1 0.04
Быковский Илья 1 0.04
Алексеев Сергей II 1 0.04
Макаров Павел 1 0.04
Dmitrij Makovskiy 1 0.04
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 12 0.43
Герюгов Азнаур 9 0.32
Беляков Игорь 7 0.25
Цыганцов Алексей 5 (1) 0.18
Georgi Uridia 3 0.11
Максименков Илья 3 (1) 0.11
Рахманов Дмитрий 2 0.07
Рахманов Денис 2 0.07
Муромский Никита 2 0.07
Паскин Герман 2 0.07
Махмутов Руслан 1 0.04
Денилханов Мурсалин 1 0.04
Aydar Khabibullin 1 0.04
Далиев Дауд 1 0.04
Тутаев Руслан 1 0.04
Уридия Гиоргий 1 0.04
Билалов Билал 1 (1) 0.04

Карточки

Урал-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Некрасов Илья 0 2
Щербаков Александр 0 1
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максименков Илья 0 1
Aydar Khabibullin 0 1

Голы по времени матча

Забито

27
29
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
3
11%
2
7%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
6
22%
5
17%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
9
33%
8
28%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
6
32%
4
40%
61-75
1
5%
2
20%
76-90

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
5%
1
4%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
8
38%
5
21%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
6%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
6
35%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
18%
5
45%
76-90

Забито

48
53
21 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
4
8%
3
6%
1-15
9
19%
5
9%
16-30
8
17%
11
21%
31-45
8
17%
11
21%
46-60
2
4%
10
19%
61-75
17
35%
13
25%
76-90

Пропущено

36
21
16 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 16
3
8%
3
14%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
7
19%
3
14%
31-45
9
25%
1
5%
46-60
7
19%
6
29%
61-75
4
11%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Урал-2
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Носта - Урал-2 0:2 Урал-2 - Новосибирск 2:0 Оренбург-2 - Урал-2 2:2 Урал-2 - Зенит-Ижевск 2:0
Иртыш Омск - Урал-2 2:2 Динамо Барнаул - Урал-2 0:0 Урал-2 - Тюмень 2:2 Лада-Тольятти - Урал-2 0:4 Урал-2 - Торпедо Миасс 2:0 Урал-2 - Челябинск 1:2 Спартак-Туймазы - Урал-2 1:0 Урал-2 - Амкар 1:4 Звезда Пермь - Урал-2 1:0 Урал-2 - Звезда Пермь 4:2 Амкар - Урал-2 0:2 Урал-2 - Спартак-Туймазы 1:1 Челябинск - Урал-2 3:0 Торпедо Миасс - Урал-2 2:1 Урал-2 - Лада-Тольятти 4:3 Тюмень - Урал-2 2:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3
Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Звезда Пермь 3:0 Динамо Барнаул - Волга Ульяновск 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волга Ульяновск 2:0 28 18 8 2 56 - 20 62
2. Челябинск 2:1 28 20 2 6 54 - 24 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79 - 30 60
4. Звезда Пермь 2:1 28 16 4 8 52 - 28 52
5. Новосибирск 1:2 28 15 5 8 40 - 24 50
6. Амкар 27 15 4 8 42 - 28 49
7. Урал-2 0:2 28 12 6 10 48 - 38 42
8. Иртыш Омск 27 9 8 10 47 - 49 35
9. Торпедо Миасс 27 9 5 13 31 - 40 32
10. Спартак-Туймазы 27 10 2 15 44 - 67 32
11. Оренбург-2 27 6 9 12 30 - 50 27
12. Динамо Барнаул 27 7 5 15 29 - 41 26
13. Носта 27 6 3 18 23 - 53 21
14. Зенит-Ижевск 27 4 4 19 20 - 52 16
15. Лада-Тольятти 1:2 28 3 5 20 25 - 76 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Звезда Пермь 2:1 14 10 2 2 31 - 10 32
2. Тюмень 14 10 2 2 44 - 14 32
3. Волга Ульяновск 2:0 14 9 4 1 25 - 10 31
4. Челябинск 2:1 14 10 1 3 27 - 13 31
5. Новосибирск 1:2 14 9 1 4 24 - 12 28
6. Амкар 13 8 3 2 24 - 8 27
7. Иртыш Омск 14 7 4 3 27 - 18 25
8. Урал-2 0:2 14 7 3 4 27 - 21 24
9. Динамо Барнаул 14 5 4 5 19 - 12 19
10. Спартак-Туймазы 13 6 1 6 25 - 29 19
11. Торпедо Миасс 13 5 1 7 17 - 20 16
12. Оренбург-2 14 3 5 6 21 - 28 14
13. Носта 14 4 1 9 11 - 25 13
14. Лада-Тольятти 1:2 14 3 3 8 12 - 31 12
15. Зенит-Ижевск 13 2 3 8 10 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волга Ульяновск 2:0 14 9 4 1 31 - 10 31
2. Челябинск 2:1 14 10 1 3 27 - 11 31
3. Тюмень 14 8 4 2 35 - 16 28
4. Новосибирск 1:2 14 6 4 4 16 - 12 22
5. Амкар 14 7 1 6 18 - 20 22
6. Звезда Пермь 2:1 14 6 2 6 21 - 18 20
7. Урал-2 0:2 14 5 3 6 21 - 17 18
8. Торпедо Миасс 14 4 4 6 14 - 20 16
9. Оренбург-2 13 3 4 6 9 - 22 13
10. Спартак-Туймазы 14 4 1 9 19 - 38 13
11. Иртыш Омск 13 2 4 7 20 - 31 10
12. Носта 13 2 2 9 12 - 28 8
13. Динамо Барнаул 13 2 1 10 10 - 29 7
14. Зенит-Ижевск 14 2 1 11 10 - 27 7
15. Лада-Тольятти 1:2 14 0 2 12 13 - 45 2
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв, первый тайм окончен. "Волга" пока без проблем выполняет свою задачу победы в сегодняшнем матче на пути в ФНЛ. "Урал-2" действует довольно активно, но обострить ситуацию у ворот Семён Морозова никак не может. Сделаем паузу, скоро вернёмся.
  • 44'
    Подходит к концу первый тайм, по-прежнему активны футболисты "Урала". Можно даже сказать, что первым номером они действуют. Вот только никак не получается обострить ситуацию у чужих ворот.
  • 42'
    Да вроде и неплохо действуют игроки "Урала", но мастерства у "Волги" побольше, да и желания у них намного больше. Всё же на горизонте выход в ФНЛ.
  • 2 гола - дубль!
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Алексей Каштанов! 0:2!
    Цыганцов вновь подключился по своему правому флангу, навесил в центр штрафной площади, где форвард выиграл борьбу у защитников и эффектно по дуге переправил мяч в дальнюю девятку    !
  • 39'
    Цыганцов справа сместился к штрафной площади соперника, наносил удар сходу, но попал в защитника "Урала".
  • Фол, нарушение
    38'
    Штрафной на правом фланге заработали футболисты "Волги", и получилось довольно опасно! Герюгов справа навесил на дальнюю штангу, Каштанов с отклонением пытался то ли в дальний угол пробить, то ли скидку выполнить, но в итоге получилось мимо ворот.
  • 36'
    А вот и неплохой удар в створ получился по воротам "Волги", но правда с дальней дистанции. Морозову, тем не менее, пришлось потрудиться. Поймал голкипер мяч.
  • 33'
    Упал в штрафной площади "Волги" игрок "Урала", но арбитр уверенно показывает, что надо поднимать. Да, совсем сегодня судья не верит футболистам, уже даже и карточку за симуляцию мы раньше увидели.
  • 31'
    Вторым темпом продолжилась атака "Урала", в итоге дальний удар по воротам гостей последовал, выше перекладины получилось.
  • Угловой
    30'
    Угловой игроки "Урала" заработали. Пошла подача справа на ближнюю штангу, там игрок хозяев поборолся за мяч, который отскочил к линии вратарской, и повезло гостям, что быстрее они сориентировались и его вынесли.
  • 28'
    Быстрая атака "Волги", пошла передача налево на ход нападающему, и Уридия в итоге с острого угла по воротам пробил, но не попал в створ! Надо сказать, Ландаков тут ближний угол контролировал.
  • 25'
    Навес справа в штрафную площадь "Волги", выбивают мяч гости. Надо ульяновской команде ещё забивать, чтобы нервы себе не трепать. Но "Урал" получше выглядит в последние минуты.
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт, футболисты "Волги" вновь наладили контроль над мячом, но и "Урал" активен, не даёт быстрые атаки развивать.
  • 21'
    Неплохой заброс налево в штрафную площадь "Волги", Морозов смело рванул на выход, в итоге форвард "Урала" против него правила нарушил.
  • 19'
    Активно стараются действовать футболисты "Урала", при первой возможности весьма резво они в атаку убегают. Но пока без опасных моментов.
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    • Желтая карточка
      16'
      Неплохая атака "Волги", Уридия слева ворвался в штрафную площадь, завалился на газон после контакта с соперником, но получил карточку за симуляцию. Не было там нарушения правил.
    • Угловой
      14'
      Угловой у ворот "Волги". Разыграли его справа хозяева, а плотный прессинг гостей так и не дал навесить в штрафную площадь.
    • 13'
      Да, "напихал" сейчас голкипер "Урала" своим защитникам, совсем одного бросили Каштанова во вратарской площадке.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Алексей Каштанов! 0:1!
      Открыли счёт гости! Билалов получил мяч на правом фланге, от лицевой навесил на дальнюю штангу, а там Каштанов удачно подстроился под мяч и головой отправил его в створ буквально с метра!
    • Фол, нарушение
      11'
      Уридия забрался слева в штрафную площадь "Урала", но к воротам его не пустили, в итоге полузащитник "Волги" и вовсе правила нарушил.
    • Фол, нарушение
      10'
      Неплохая подача с левого фланга в штрафную площадь "Волги", где нарушил правила игрок хозяев в попытке сыграть на втором этаже.
    • Офсайд
      8'
      Стараются игроки "Урала" мяч контролировать, пошёл длинный перевод направо, но офсайд арбитр на бровке усмотрел.
    • Желтая карточка
      6'
      Первая карточка в нашем матче. Илья Максименков сорвал быструю атаку соперника в центральном круге, в итоге получил предупреждение.
    • Угловой
      5'
      Герюгов навесил от правого флажка на дальнюю штангу, но получилось точно на голову игроку "Урала".
    • 4'
      Хорошая атака "Волги", Билалов навесил с правого фланга, защитник смог вынести мяч на угловой.
    • 2'
      Весьма активно начали поединок команды, много борьбы в центре поля, да и скорости довольно приличные.
    • 2'
      А вот и первый дальний удар по воротам "Урала", мяч проходит недалеко от штанги. Денис Рахманов отметился.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Урала". В оранжевой форме сегодня хозяева поля, а гости сыграют в тёмно-жёлтом.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
      Вашему вниманию предлагается важный матч 4-й группы ФНЛ-2 между командами "Урал-2" (Екатеринбург) и "Волга" (Ульяновск).
      С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
    • Ульяновской команде сегодня необходима победа, чтобы гарантировать себе выход в ФНЛ на следующий сезон. На данный момент команда Рината Аитова занимает второе место и отстаёт на один балл от "Тюмени", которая все свои 28 матчей уже сыграла.
    Прогнозы 120
    Урал-2 17.5% (21)
    X 9.2% (11)
    Волга Ульяновск 73.3% (88)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал-2
    Ничья
    Волга Ульяновск
    10.00
    5.60
    1.25
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Урал-2 0:2 Волга Ульяновск

    Исход игры
    Урал-2
    17.5% (21)
    Ничья
    9.2% (11)
    Волга Ульяновск
    73.3% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.18% (53)
    Меньше
    51.82% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    55.45% (61)
    Нет
    44.55% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Волга Ульяновск
    38.3% (46)
    0:1 Волга Ульяновск
    20% (24)
    1:0 Урал-2
    10% (12)
    0:2 Волга Ульяновск
    9.2% (11)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    1:3 Волга Ульяновск
    2.5% (3)
    2:1 Урал-2
    2.5% (3)
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    Урал-2
    Волга Ульяновск
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