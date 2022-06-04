0:2
Перерыв
Ход матча
12'
0:1
40'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
83 Гейкин ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Толкачёв ЛевПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Галанин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Защитник
-
36 Любухин ИванЗащитник
-
49 Гуров КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Устинов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
История личных встреч
Урал-2
Волга Ульяновск
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniil Arsentjev
|16 (4)
|0.57
|Татаринов Евгений
|7
|0.25
|Толкачёв Лев
|4 (1)
|0.14
|Щербаков Александр
|3
|0.11
|Новиков Денис
|3
|0.11
|Ежков Данила
|3
|0.11
|Дружинин Игорь
|2
|0.07
|Гуров Кирилл
|2
|0.07
|Галанин Иван
|1
|0.04
|Маковский Дмитрий
|1
|0.04
|Агеев Михаил
|1
|0.04
|Гейкин Глеб
|1
|0.04
|Быковский Илья
|1
|0.04
|Алексеев Сергей II
|1
|0.04
|Макаров Павел
|1
|0.04
|Dmitrij Makovskiy
|1
|0.04
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|12
|0.43
|Герюгов Азнаур
|9
|0.32
|Беляков Игорь
|7
|0.25
|Цыганцов Алексей
|5 (1)
|0.18
|Georgi Uridia
|3
|0.11
|Максименков Илья
|3 (1)
|0.11
|Рахманов Дмитрий
|2
|0.07
|Рахманов Денис
|2
|0.07
|Муромский Никита
|2
|0.07
|Паскин Герман
|2
|0.07
|Махмутов Руслан
|1
|0.04
|Денилханов Мурсалин
|1
|0.04
|Aydar Khabibullin
|1
|0.04
|Далиев Дауд
|1
|0.04
|Тутаев Руслан
|1
|0.04
|Уридия Гиоргий
|1
|0.04
|Билалов Билал
|1 (1)
|0.04
Карточки
Урал-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Некрасов Илья
|0
|2
|Щербаков Александр
|0
|1
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Максименков Илья
|0
|1
|Aydar Khabibullin
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
27
29
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
3
11%
2
7%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
6
22%
5
17%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
9
33%
8
28%
76-90
Пропущено
19
10
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
6
32%
4
40%
61-75
1
5%
2
20%
76-90
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
5%
1
4%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
8
38%
5
21%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
6%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
6
35%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
18%
5
45%
76-90
Забито
48
53
21 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
4
8%
3
6%
1-15
9
19%
5
9%
16-30
8
17%
11
21%
31-45
8
17%
11
21%
46-60
2
4%
10
19%
61-75
17
35%
13
25%
76-90
Пропущено
36
21
16 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 16
3
8%
3
14%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
7
19%
3
14%
31-45
9
25%
1
5%
46-60
7
19%
6
29%
61-75
4
11%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Урал-2
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Носта - Урал-2 0:2 Урал-2 - Новосибирск 2:0 Оренбург-2 - Урал-2 2:2 Урал-2 - Зенит-Ижевск 2:0
Иртыш Омск - Урал-2 2:2 Динамо Барнаул - Урал-2 0:0 Урал-2 - Тюмень 2:2 Лада-Тольятти - Урал-2 0:4 Урал-2 - Торпедо Миасс 2:0 Урал-2 - Челябинск 1:2 Спартак-Туймазы - Урал-2 1:0 Урал-2 - Амкар 1:4 Звезда Пермь - Урал-2 1:0 Урал-2 - Звезда Пермь 4:2 Амкар - Урал-2 0:2 Урал-2 - Спартак-Туймазы 1:1 Челябинск - Урал-2 3:0 Торпедо Миасс - Урал-2 2:1 Урал-2 - Лада-Тольятти 4:3 Тюмень - Урал-2 2:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3
Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Звезда Пермь 3:0 Динамо Барнаул - Волга Ульяновск 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волга Ульяновск
|2:0
|28
|18
|8
|2
|56 - 20
|62
|2.
|Челябинск
|2:1
|28
|20
|2
|6
|54 - 24
|62
|3.
|Тюмень
|28
|18
|6
|4
|79 - 30
|60
|4.
|Звезда Пермь
|2:1
|28
|16
|4
|8
|52 - 28
|52
|5.
|Новосибирск
|1:2
|28
|15
|5
|8
|40 - 24
|50
|6.
|Амкар
|27
|15
|4
|8
|42 - 28
|49
|7.
|Урал-2
|0:2
|28
|12
|6
|10
|48 - 38
|42
|8.
|Иртыш Омск
|27
|9
|8
|10
|47 - 49
|35
|9.
|Торпедо Миасс
|27
|9
|5
|13
|31 - 40
|32
|10.
|Спартак-Туймазы
|27
|10
|2
|15
|44 - 67
|32
|11.
|Оренбург-2
|27
|6
|9
|12
|30 - 50
|27
|12.
|Динамо Барнаул
|27
|7
|5
|15
|29 - 41
|26
|13.
|Носта
|27
|6
|3
|18
|23 - 53
|21
|14.
|Зенит-Ижевск
|27
|4
|4
|19
|20 - 52
|16
|15.
|Лада-Тольятти
|1:2
|28
|3
|5
|20
|25 - 76
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Звезда Пермь
|2:1
|14
|10
|2
|2
|31 - 10
|32
|2.
|Тюмень
|14
|10
|2
|2
|44 - 14
|32
|3.
|Волга Ульяновск
|2:0
|14
|9
|4
|1
|25 - 10
|31
|4.
|Челябинск
|2:1
|14
|10
|1
|3
|27 - 13
|31
|5.
|Новосибирск
|1:2
|14
|9
|1
|4
|24 - 12
|28
|6.
|Амкар
|13
|8
|3
|2
|24 - 8
|27
|7.
|Иртыш Омск
|14
|7
|4
|3
|27 - 18
|25
|8.
|Урал-2
|0:2
|14
|7
|3
|4
|27 - 21
|24
|9.
|Динамо Барнаул
|14
|5
|4
|5
|19 - 12
|19
|10.
|Спартак-Туймазы
|13
|6
|1
|6
|25 - 29
|19
|11.
|Торпедо Миасс
|13
|5
|1
|7
|17 - 20
|16
|12.
|Оренбург-2
|14
|3
|5
|6
|21 - 28
|14
|13.
|Носта
|14
|4
|1
|9
|11 - 25
|13
|14.
|Лада-Тольятти
|1:2
|14
|3
|3
|8
|12 - 31
|12
|15.
|Зенит-Ижевск
|13
|2
|3
|8
|10 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волга Ульяновск
|2:0
|14
|9
|4
|1
|31 - 10
|31
|2.
|Челябинск
|2:1
|14
|10
|1
|3
|27 - 11
|31
|3.
|Тюмень
|14
|8
|4
|2
|35 - 16
|28
|4.
|Новосибирск
|1:2
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|5.
|Амкар
|14
|7
|1
|6
|18 - 20
|22
|6.
|Звезда Пермь
|2:1
|14
|6
|2
|6
|21 - 18
|20
|7.
|Урал-2
|0:2
|14
|5
|3
|6
|21 - 17
|18
|8.
|Торпедо Миасс
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|9.
|Оренбург-2
|13
|3
|4
|6
|9 - 22
|13
|10.
|Спартак-Туймазы
|14
|4
|1
|9
|19 - 38
|13
|11.
|Иртыш Омск
|13
|2
|4
|7
|20 - 31
|10
|12.
|Носта
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|13.
|Динамо Барнаул
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|14.
|Зенит-Ижевск
|14
|2
|1
|11
|10 - 27
|7
|15.
|Лада-Тольятти
|1:2
|14
|0
|2
|12
|13 - 45
|2
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Прогнозы на матч Урал-2 0:2 Волга Ульяновск
Исход игры
Урал-2
17.5% (21)
Ничья
9.2% (11)
Волга Ульяновск
73.3% (88)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (53)
Меньше
51.82% (57)
Обе команды забьют
Да
55.45% (61)
Нет
44.55% (49)
Популярный счёт
1:2 Волга Ульяновск
38.3% (46)
0:1 Волга Ульяновск
20% (24)
1:0 Урал-2
10% (12)
0:2 Волга Ульяновск
9.2% (11)
1:1 Ничья
6.7% (8)
1:3 Волга Ульяновск
2.5% (3)
2:1 Урал-2
2.5% (3)
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