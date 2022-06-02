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  4. ФНЛ-2. Группа 4 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ-2. Группа 4

Урал-2
 
Позже
Волга Ульяновск
Прогнозы 42
Урал-2 19% (8)
X 9.5% (4)
Волга Ульяновск 71.4% (30)
Все прогнозы

История личных встреч

Урал-2
Волга Ульяновск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Ф2Г4
2:1
П
0:3
П
2:0
ВДЗУП
3:0
ВДЗУП
1:1
ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Урал-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniil Arsentjev 16 (4) 0.59
Татаринов Евгений 7 0.26
Толкачёв Лев 4 (1) 0.15
Щербаков Александр 3 0.11
Новиков Денис 3 0.11
Ежков Данила 3 0.11
Дружинин Игорь 2 0.07
Гуров Кирилл 2 0.07
Галанин Иван 1 0.04
Маковский Дмитрий 1 0.04
Агеев Михаил 1 0.04
Гейкин Глеб 1 0.04
Быковский Илья 1 0.04
Алексеев Сергей II 1 0.04
Макаров Павел 1 0.04
Dmitrij Makovskiy 1 0.04
Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 11 0.41
Герюгов Азнаур 9 0.33
Беляков Игорь 7 0.26
Цыганцов Алексей 5 (1) 0.19
Georgi Uridia 3 0.11
Максименков Илья 3 (1) 0.11
Рахманов Дмитрий 2 0.07
Рахманов Денис 2 0.07
Муромский Никита 2 0.07
Паскин Герман 2 0.07
Махмутов Руслан 1 0.04
Денилханов Мурсалин 1 0.04
Aydar Khabibullin 1 0.04
Далиев Дауд 1 0.04
Тутаев Руслан 1 0.04
Уридия Гиоргий 1 0.04
Bilal Bilalov 1 (1) 0.04

Карточки

Урал-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Некрасов Илья 0 2
Щербаков Александр 0 1
Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максименков Илья 0 1
Aydar Khabibullin 0 1

Голы по времени матча

Забито

27
29
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
3
11%
2
7%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
6
22%
5
17%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
9
33%
8
28%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
6
32%
4
40%
61-75
1
5%
2
20%
76-90

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
5%
1
4%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
4
19%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
8
38%
5
21%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
6%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
6
35%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
18%
5
45%
76-90

Забито

48
53
21 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
4
8%
3
6%
1-15
9
19%
5
9%
16-30
8
17%
11
21%
31-45
8
17%
11
21%
46-60
2
4%
10
19%
61-75
17
35%
13
25%
76-90

Пропущено

36
21
16 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 16
3
8%
3
14%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
7
19%
3
14%
31-45
9
25%
1
5%
46-60
7
19%
6
29%
61-75
4
11%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Урал-2
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Носта - Урал-2 0:2 Урал-2 - Новосибирск 2:0 Оренбург-2 - Урал-2 2:2 Урал-2 - Зенит-Ижевск 2:0
Иртыш Омск - Урал-2 2:2 Динамо Барнаул - Урал-2 0:0 Урал-2 - Тюмень 2:2 Лада-Тольятти - Урал-2 0:4 Урал-2 - Торпедо Миасс 2:0 Урал-2 - Челябинск 1:2 Спартак-Туймазы - Урал-2 1:0 Урал-2 - Амкар 1:4 Звезда Пермь - Урал-2 1:0 Урал-2 - Звезда Пермь 4:2 Амкар - Урал-2 0:2 Урал-2 - Спартак-Туймазы 1:1 Челябинск - Урал-2 3:0 Торпедо Миасс - Урал-2 2:1 Урал-2 - Лада-Тольятти 4:3 Тюмень - Урал-2 2:1
Волга Ульяновск
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Волга Ульяновск - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Волга Ульяновск 1:1 Носта - Волга Ульяновск 0:3
Оренбург-2 - Волга Ульяновск 2:3 Волга Ульяновск - Новосибирск 1:1 Звезда Пермь - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Иртыш Омск - Волга Ульяновск 3:3 Волга Ульяновск - Зенит-Ижевск 0:1 Волга Ульяновск - Тюмень 3:2 Спартак-Туймазы - Волга Ульяновск 0:5 Волга Ульяновск - Спартак-Туймазы 1:0 Тюмень - Волга Ульяновск 1:3 Зенит-Ижевск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Иртыш Омск 6:1 Волга Ульяновск - Динамо Барнаул 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Звезда Пермь 3:0 Динамо Барнаул - Волга Ульяновск 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тюмень 28 18 6 4 79 - 30 60
2. Волга Ульяновск 27 17 8 2 54 - 20 59
3. Челябинск 27 19 2 6 52 - 23 59
4. Новосибирск 27 15 5 7 39 - 22 50
5. Амкар 27 15 4 8 42 - 28 49
6. Звезда Пермь 27 15 4 8 50 - 27 49
7. Урал-2 27 12 6 9 48 - 36 42
8. Иртыш Омск 27 9 8 10 47 - 49 35
9. Торпедо Миасс 27 9 5 13 31 - 40 32
10. Спартак-Туймазы 27 10 2 15 44 - 67 32
11. Оренбург-2 27 6 9 12 30 - 50 27
12. Динамо Барнаул 27 7 5 15 29 - 41 26
13. Носта 27 6 3 18 23 - 53 21
14. Зенит-Ижевск 27 4 4 19 20 - 52 16
15. Лада-Тольятти 27 3 5 19 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Звезда Пермь 14 10 2 2 31 - 10 32
2. Тюмень 14 10 2 2 44 - 14 32
3. Волга Ульяновск 14 9 4 1 25 - 10 31
4. Челябинск 13 9 1 3 25 - 12 28
5. Новосибирск 13 9 1 3 23 - 10 28
6. Амкар 13 8 3 2 24 - 8 27
7. Иртыш Омск 14 7 4 3 27 - 18 25
8. Урал-2 13 7 3 3 27 - 19 24
9. Динамо Барнаул 14 5 4 5 19 - 12 19
10. Спартак-Туймазы 13 6 1 6 25 - 29 19
11. Торпедо Миасс 13 5 1 7 17 - 20 16
12. Оренбург-2 14 3 5 6 21 - 28 14
13. Носта 14 4 1 9 11 - 25 13
14. Лада-Тольятти 14 3 3 8 12 - 31 12
15. Зенит-Ижевск 13 2 3 8 10 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челябинск 14 10 1 3 27 - 11 31
2. Волга Ульяновск 13 8 4 1 29 - 10 28
3. Тюмень 14 8 4 2 35 - 16 28
4. Новосибирск 14 6 4 4 16 - 12 22
5. Амкар 14 7 1 6 18 - 20 22
6. Урал-2 14 5 3 6 21 - 17 18
7. Звезда Пермь 13 5 2 6 19 - 17 17
8. Торпедо Миасс 14 4 4 6 14 - 20 16
9. Оренбург-2 13 3 4 6 9 - 22 13
10. Спартак-Туймазы 14 4 1 9 19 - 38 13
11. Иртыш Омск 13 2 4 7 20 - 31 10
12. Носта 13 2 2 9 12 - 28 8
13. Динамо Барнаул 13 2 1 10 10 - 29 7
14. Зенит-Ижевск 14 2 1 11 10 - 27 7
15. Лада-Тольятти 13 0 2 11 12 - 43 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал-2 - Волга Ульяновск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 2 дня 2 часа 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Урал-2 19% (8)
    X 9.5% (4)
    Волга Ульяновск 71.4% (30)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Урал-2 - Волга Ульяновск онлайн

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    Прогнозы на матч Урал-2 - Волга Ульяновск

    Исход игры
    Урал-2
    18.6% (8)
    Ничья
    9.3% (4)
    Волга Ульяновск
    72.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    48.78% (20)
    Нет
    51.22% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Волга Ульяновск
    32.6% (14)
    0:1 Волга Ульяновск
    20.9% (9)
    0:2 Волга Ульяновск
    16.3% (7)
    1:0 Урал-2
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    2:1 Урал-2
    7% (3)
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    Урал-2
    Волга Ульяновск
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