2:1
Перерыв
Ход матча
6'
1:0
13'
2:0
25'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пипо АлексейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Новиков ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
-
63 Рыжков ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Вольнов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Мязин АндрейПолузащитник
-
90 Данилов ИванПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
История личных встреч
Челябинск
Лада-Тольятти
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
24 матча
87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челябинск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дорохов Егор
|9 (1)
|0.32
|Касаткин Никита
|8
|0.29
|Шайморданов Марат
|8 (3)
|0.29
|Руднев Максим
|6
|0.21
|Зырянов Никита
|5 (2)
|0.18
|Курышев Виктор
|4
|0.14
|Киселёв Виктор
|4 (3)
|0.14
|Дубровский Владислав
|3
|0.11
|Валиахметов Эдуард
|2
|0.07
|Бакай Дмитрий
|1
|0.04
|Дёмин Вячеслав
|1
|0.04
|Пипо Алексей
|1
|0.04
|Vladimir Ulyanovskiy
|1
|0.04
Лада-Тольятти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волчков Александр
|5
|0.18
|Калимулов Марк
|5
|0.18
|Gleb Bakharev
|4
|0.14
|Калинин Владислав
|3
|0.11
|Грязин Виктор
|2
|0.07
|Горбунов Павел
|2
|0.07
|Зверев Евгений
|2 (2)
|0.07
|Мязин Андрей
|1
|0.04
|Котов Дмитрий
|1
|0.04
|Моргунов Никита
|1
|0.04
|Трубин Никита
|1
|0.04
Карточки
Челябинск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дёмин Вячеслав
|0
|1
|Дубровский Владислав
|0
|1
|Курышев Виктор
|0
|1
Лада-Тольятти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трубин Никита
|0
|2
|Дмитриев Дмитрий
|0
|2
|Artem Kovalchuk
|0
|1
|Литвенок Иван
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
25
13
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
6
24%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
4
16%
4
31%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
4
16%
2
15%
76-90
Пропущено
12
42
2 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 23
1 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
0
0%
3
7%
1-15
1
8%
6
14%
16-30
1
8%
10
24%
31-45
3
25%
5
12%
46-60
3
25%
6
14%
61-75
4
33%
12
29%
76-90
Забито
26
14
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
3
12%
0
0%
1-15
7
27%
4
29%
16-30
6
23%
4
29%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
15%
3
21%
61-75
4
15%
2
14%
76-90
Пропущено
12
29
3 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
2
17%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
8%
7
24%
31-45
3
25%
2
7%
46-60
3
25%
9
31%
61-75
3
25%
3
10%
76-90
Забито
51
27
30 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 12
23 Забивали первыми 7
3 Не забивали 12
9
18%
2
7%
1-15
11
22%
5
19%
16-30
10
20%
8
30%
30%
31-45
6
12%
2
7%
46-60
7
14%
6
22%
61-75
8
16%
4
15%
76-90
Пропущено
24
71
5 В 1-м тайме 34
19 Во 2-м тайме 37
3 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 25
2
8%
7
10%
1-15
1
4%
10
14%
16-30
2
8%
17
24%
31-45
6
25%
7
10%
46-60
6
25%
15
21%
61-75
7
29%
29%
15
21%
76-90
Результаты последних матчей
Челябинск
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оренбург-2 - Челябинск 0:3 Челябинск - Новосибирск 2:0 Зенит-Ижевск - Челябинск 0:6 Челябинск - Амкар 1:0
Динамо Барнаул - Челябинск 0:1 Иртыш Омск - Челябинск 1:2 Челябинск - Носта 4:1 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Челябинск - Спартак-Туймазы 2:4 Урал-2 - Челябинск 1:2 Челябинск - Тюмень 0:0 Звезда Пермь - Челябинск 2:1 Челябинск - Торпедо Миасс 2:0 Торпедо Миасс - Челябинск 0:1 Челябинск - Звезда Пермь 1:2 Тюмень - Челябинск 3:0 Челябинск - Урал-2 3:0 Спартак-Туймазы - Челябинск 2:2 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Носта - Челябинск 0:3
Лада-Тольятти
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Лада-Тольятти - Спартак-Туймазы 2:1 Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти 2:0 Лада-Тольятти - Амкар 2:3
Носта - Лада-Тольятти 2:0 Лада-Тольятти - Новосибирск 0:4 Оренбург-2 - Лада-Тольятти 3:2 Лада-Тольятти - Урал-2 0:4 Иртыш Омск - Лада-Тольятти 1:1 Динамо Барнаул - Лада-Тольятти 2:2 Лада-Тольятти - Звезда Пермь 0:3 Лада-Тольятти - Торпедо Миасс 1:2 Тюмень - Лада-Тольятти 7:0 Лада-Тольятти - Тюмень 0:2 Торпедо Миасс - Лада-Тольятти 2:1 Звезда Пермь - Лада-Тольятти 3:0 Лада-Тольятти - Динамо Барнаул 1:0 Лада-Тольятти - Иртыш Омск 2:2 Урал-2 - Лада-Тольятти 4:3 Лада-Тольятти - Оренбург-2 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волга Ульяновск
|2:0
|28
|18
|8
|2
|56 - 20
|62
|2.
|Челябинск
|2:1
|28
|20
|2
|6
|54 - 24
|62
|3.
|Тюмень
|28
|18
|6
|4
|79 - 30
|60
|4.
|Звезда Пермь
|2:1
|28
|16
|4
|8
|52 - 28
|52
|5.
|Новосибирск
|1:2
|28
|15
|5
|8
|40 - 24
|50
|6.
|Амкар
|27
|15
|4
|8
|42 - 28
|49
|7.
|Урал-2
|0:2
|28
|12
|6
|10
|48 - 38
|42
|8.
|Иртыш Омск
|27
|9
|8
|10
|47 - 49
|35
|9.
|Торпедо Миасс
|27
|9
|5
|13
|31 - 40
|32
|10.
|Спартак-Туймазы
|27
|10
|2
|15
|44 - 67
|32
|11.
|Оренбург-2
|27
|6
|9
|12
|30 - 50
|27
|12.
|Динамо Барнаул
|27
|7
|5
|15
|29 - 41
|26
|13.
|Носта
|27
|6
|3
|18
|23 - 53
|21
|14.
|Зенит-Ижевск
|27
|4
|4
|19
|20 - 52
|16
|15.
|Лада-Тольятти
|1:2
|28
|3
|5
|20
|25 - 76
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Звезда Пермь
|2:1
|14
|10
|2
|2
|31 - 10
|32
|2.
|Тюмень
|14
|10
|2
|2
|44 - 14
|32
|3.
|Волга Ульяновск
|2:0
|14
|9
|4
|1
|25 - 10
|31
|4.
|Челябинск
|2:1
|14
|10
|1
|3
|27 - 13
|31
|5.
|Новосибирск
|1:2
|14
|9
|1
|4
|24 - 12
|28
|6.
|Амкар
|13
|8
|3
|2
|24 - 8
|27
|7.
|Иртыш Омск
|14
|7
|4
|3
|27 - 18
|25
|8.
|Урал-2
|0:2
|14
|7
|3
|4
|27 - 21
|24
|9.
|Динамо Барнаул
|14
|5
|4
|5
|19 - 12
|19
|10.
|Спартак-Туймазы
|13
|6
|1
|6
|25 - 29
|19
|11.
|Торпедо Миасс
|13
|5
|1
|7
|17 - 20
|16
|12.
|Оренбург-2
|14
|3
|5
|6
|21 - 28
|14
|13.
|Носта
|14
|4
|1
|9
|11 - 25
|13
|14.
|Лада-Тольятти
|1:2
|14
|3
|3
|8
|12 - 31
|12
|15.
|Зенит-Ижевск
|13
|2
|3
|8
|10 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волга Ульяновск
|2:0
|14
|9
|4
|1
|31 - 10
|31
|2.
|Челябинск
|2:1
|14
|10
|1
|3
|27 - 11
|31
|3.
|Тюмень
|14
|8
|4
|2
|35 - 16
|28
|4.
|Новосибирск
|1:2
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|5.
|Амкар
|14
|7
|1
|6
|18 - 20
|22
|6.
|Звезда Пермь
|2:1
|14
|6
|2
|6
|21 - 18
|20
|7.
|Урал-2
|0:2
|14
|5
|3
|6
|21 - 17
|18
|8.
|Торпедо Миасс
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|9.
|Оренбург-2
|13
|3
|4
|6
|9 - 22
|13
|10.
|Спартак-Туймазы
|14
|4
|1
|9
|19 - 38
|13
|11.
|Иртыш Омск
|13
|2
|4
|7
|20 - 31
|10
|12.
|Носта
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|13.
|Динамо Барнаул
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|14.
|Зенит-Ижевск
|14
|2
|1
|11
|10 - 27
|7
|15.
|Лада-Тольятти
|1:2
|14
|0
|2
|12
|13 - 45
|2
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Прогнозы на матч Челябинск 2:1 Лада-Тольятти
Исход игры
Челябинск
84.3% (97)
Ничья
9.6% (11)
Лада-Тольятти
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
34.55% (38)
Нет
65.45% (72)
Популярный счёт
2:0 Челябинск
20.9% (24)
2:1 Челябинск
19.1% (22)
3:0 Челябинск
16.5% (19)
1:0 Челябинск
15.7% (18)
1:1 Ничья
7% (8)
1:2 Лада-Тольятти
2.6% (3)
4:0 Челябинск
2.6% (3)
7:0 Челябинск
1.7% (2)
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