Между тем, ульяновец Алексей Каштанов оформляет дубль в ворота "Урала-2" и приближает "Волгу" к победе в группе 4.

Касаткин получает желтую карточку за симуляцию, завалился 10-й номер хозяев на газон, пытаясь нарисовать фол со стороны Котова.

Штрафной на правом фланге заработали тольяттинцы, оттуда последовала высокая подача на дальнюю штангу, до которой партнерам добраться не удалось.

Курышев сместился с левого фланга в центр и покатил на Зырянова, автор второго гола слегка замешкался и позволил защитникам накрыть удар.

Валиахметов с правого фланга левой грузит мяч в штрафную, Касаткин к нему не успевает, а затем в единоборстве на фланге всё тот же Валиахметов фолит.

Еще одна атака южноуральцев завершается попаданием одного из футболистов в офсайд, но концовка всё-таки остается за "Челябинском".

Сальников с левого фланга исполнил подачу на ближнюю штангу, где мяч скользнул по туловищу Курышева и отскочил за лицевую.

Курышев исполняет заброс в чужую штрафную в расчёте на Зырянова, однако Литвенок на выходе с угрозой справился.

В онлайн-таблице изменений не происходит, ульяновская "Волга" по-прежнему находится на первой позиции и собирается подниматься в ФНЛ.

Снова неплохая атака удается тольяттинцам, последовал прострел с правого фланга к 11-метровой отметке, однако набежавший Волчков попросту не попал по мячу.

Руднев получает желтую карточку за грубый фол у боковой линии против Рыжкова.

Мязин перед штрафной хозяев обыгрался с Волчковым и нанес неприятный удар с 23 метров - мяч прошел чуть левее створа.

Начинается заключительная стадия первого тайма, контроль над игрой "Челябинск" по-прежнему сохраняет, но уже всё не так однозначно.

25' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АНДРЕЙ МЯЗИН!

Пипо после фланговой подачи головой вынес мяч к линии штрафной, Вольнов нанес классный удар слёта, Глазков отбил прямо перед собой, а опытнейший Мязин на добивании был точен!

24' "Лада-Тольятти" получает возможность провести свою атаку, Мортоглян остро прострелил к радиусу штрафной, где защитники накрыли игрока гостевой команды.

23' Интересно, что последние 6 очных матчей завершились сухими и крупными победами "Челябинска", последний раз "Ладе" удавалось забить южноуральцам в апреле 2019 года, а последняя победа датирована октябрем 2016 года.

22' Курышев врывается в штрафную с левого края и простреливает во вратарскую, однако мяч застревает в оборонительных порядках и отскакивает удачно для Литвенка.

21' Матч первого круга, который состоялся в июле прошлого года, завершился победой "Челябинска" со счётом 3:0. Тогда отличились Дорохов, зимой перебравшийся в "Торпедо", Касаткин и Курышев.

19' В спокойном темпе проходят последние минуты встречи, добившись преимущества, "Челябинск" успокаивает игру.

17' У нас же "Лада-Тольятти" оправдывает статус главного аутсайдера группы, у клуба из Самарской области одна победа при семи поражениях в 2022 году.

15' "Волга", между тем, забивает в ворота "Урала-2", по дололнительным показателям ульяновцы опережают "Челябинск", а "Тюмень" остается третьей.

13' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! НИКИТА ЗЫРЯНОВ!

Касаткин протащил мяч по центру до штрафной и покатил левее на Зырянова, который аккуратно уложил снаряд в дальний угол!