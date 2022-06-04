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  4. ФНЛ-2. Группа 4 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ-2. Группа 4

Челябинск
2:1
Перерыв
Лада-Тольятти
0'
1:0
6' Пенальти
Киселёв Виктор
2:0
13' Гол
Зырянов Никита
2:1
25' Гол
Мязин Андрей

Ход матча

6'
Киселёв Виктор
1:0
13'
Зырянов Никита
2:0
25'
2:1
Мязин Андрей
Прогнозы 115
Челябинск 84.3% (97)
X 9.6% (11)
Лада-Тольятти 6.1% (7)
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Лучшие коэффициенты
Челябинск
Ничья
Лада-Тольятти
0.00
0.00
0.00
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Челябинск
Лада-Тольятти

История личных встреч

Челябинск
Лада-Тольятти

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

24 матча

87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Ф2Г4
0:3
П
0:5
П
7:0
ВДЗУП
3:0
ВДЗУП
0:4
ВДЗУПГБ
4:0
ВДЗУП
2:1
ВДЗУП
1:4
ВДЗУП
0:4
ВДЗУП
5:1
ВДЗУП
1:3
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
6:0
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
7:0
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
2:1
ВДЗУП
0:2
ВДЗУП
0:4
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
4:1
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Челябинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дорохов Егор 9 (1) 0.32
Касаткин Никита 8 0.29
Шайморданов Марат 8 (3) 0.29
Руднев Максим 6 0.21
Зырянов Никита 5 (2) 0.18
Курышев Виктор 4 0.14
Киселёв Виктор 4 (3) 0.14
Дубровский Владислав 3 0.11
Валиахметов Эдуард 2 0.07
Бакай Дмитрий 1 0.04
Дёмин Вячеслав 1 0.04
Пипо Алексей 1 0.04
Vladimir Ulyanovskiy 1 0.04
Лада-Тольятти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волчков Александр 5 0.18
Калимулов Марк 5 0.18
Gleb Bakharev 4 0.14
Калинин Владислав 3 0.11
Грязин Виктор 2 0.07
Горбунов Павел 2 0.07
Зверев Евгений 2 (2) 0.07
Мязин Андрей 1 0.04
Котов Дмитрий 1 0.04
Моргунов Никита 1 0.04
Трубин Никита 1 0.04

Карточки

Челябинск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дёмин Вячеслав 0 1
Дубровский Владислав 0 1
Курышев Виктор 0 1
Лада-Тольятти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трубин Никита 0 2
Дмитриев Дмитрий 0 2
Artem Kovalchuk 0 1
Литвенок Иван 0 1

Голы по времени матча

Забито

25
13
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
6
24%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
4
16%
4
31%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
4
16%
2
15%
76-90

Пропущено

12
42
2 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 23
1 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
0
0%
3
7%
1-15
1
8%
6
14%
16-30
1
8%
10
24%
31-45
3
25%
5
12%
46-60
3
25%
6
14%
61-75
4
33%
12
29%
76-90

Забито

26
14
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
3
12%
0
0%
1-15
7
27%
4
29%
16-30
6
23%
4
29%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
15%
3
21%
61-75
4
15%
2
14%
76-90

Пропущено

12
29
3 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
2
17%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
8%
7
24%
31-45
3
25%
2
7%
46-60
3
25%
9
31%
61-75
3
25%
3
10%
76-90

Забито

51
27
30 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 12
23 Забивали первыми 7
3 Не забивали 12
9
18%
2
7%
1-15
11
22%
5
19%
16-30
10
20%
8
30%
30%
31-45
6
12%
2
7%
46-60
7
14%
6
22%
61-75
8
16%
4
15%
76-90

Пропущено

24
71
5 В 1-м тайме 34
19 Во 2-м тайме 37
3 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 25
2
8%
7
10%
1-15
1
4%
10
14%
16-30
2
8%
17
24%
31-45
6
25%
7
10%
46-60
6
25%
15
21%
61-75
7
29%
29%
15
21%
76-90

Результаты последних матчей

Челябинск
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оренбург-2 - Челябинск 0:3 Челябинск - Новосибирск 2:0 Зенит-Ижевск - Челябинск 0:6 Челябинск - Амкар 1:0
Динамо Барнаул - Челябинск 0:1 Иртыш Омск - Челябинск 1:2 Челябинск - Носта 4:1 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Челябинск - Спартак-Туймазы 2:4 Урал-2 - Челябинск 1:2 Челябинск - Тюмень 0:0 Звезда Пермь - Челябинск 2:1 Челябинск - Торпедо Миасс 2:0 Торпедо Миасс - Челябинск 0:1 Челябинск - Звезда Пермь 1:2 Тюмень - Челябинск 3:0 Челябинск - Урал-2 3:0 Спартак-Туймазы - Челябинск 2:2 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Носта - Челябинск 0:3
Лада-Тольятти
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Лада-Тольятти - Спартак-Туймазы 2:1 Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти 2:0 Лада-Тольятти - Амкар 2:3
Носта - Лада-Тольятти 2:0 Лада-Тольятти - Новосибирск 0:4 Оренбург-2 - Лада-Тольятти 3:2 Лада-Тольятти - Урал-2 0:4 Иртыш Омск - Лада-Тольятти 1:1 Динамо Барнаул - Лада-Тольятти 2:2 Лада-Тольятти - Звезда Пермь 0:3 Лада-Тольятти - Торпедо Миасс 1:2 Тюмень - Лада-Тольятти 7:0 Лада-Тольятти - Тюмень 0:2 Торпедо Миасс - Лада-Тольятти 2:1 Звезда Пермь - Лада-Тольятти 3:0 Лада-Тольятти - Динамо Барнаул 1:0 Лада-Тольятти - Иртыш Омск 2:2 Урал-2 - Лада-Тольятти 4:3 Лада-Тольятти - Оренбург-2 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волга Ульяновск 2:0 28 18 8 2 56 - 20 62
2. Челябинск 2:1 28 20 2 6 54 - 24 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79 - 30 60
4. Звезда Пермь 2:1 28 16 4 8 52 - 28 52
5. Новосибирск 1:2 28 15 5 8 40 - 24 50
6. Амкар 27 15 4 8 42 - 28 49
7. Урал-2 0:2 28 12 6 10 48 - 38 42
8. Иртыш Омск 27 9 8 10 47 - 49 35
9. Торпедо Миасс 27 9 5 13 31 - 40 32
10. Спартак-Туймазы 27 10 2 15 44 - 67 32
11. Оренбург-2 27 6 9 12 30 - 50 27
12. Динамо Барнаул 27 7 5 15 29 - 41 26
13. Носта 27 6 3 18 23 - 53 21
14. Зенит-Ижевск 27 4 4 19 20 - 52 16
15. Лада-Тольятти 1:2 28 3 5 20 25 - 76 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Звезда Пермь 2:1 14 10 2 2 31 - 10 32
2. Тюмень 14 10 2 2 44 - 14 32
3. Волга Ульяновск 2:0 14 9 4 1 25 - 10 31
4. Челябинск 2:1 14 10 1 3 27 - 13 31
5. Новосибирск 1:2 14 9 1 4 24 - 12 28
6. Амкар 13 8 3 2 24 - 8 27
7. Иртыш Омск 14 7 4 3 27 - 18 25
8. Урал-2 0:2 14 7 3 4 27 - 21 24
9. Динамо Барнаул 14 5 4 5 19 - 12 19
10. Спартак-Туймазы 13 6 1 6 25 - 29 19
11. Торпедо Миасс 13 5 1 7 17 - 20 16
12. Оренбург-2 14 3 5 6 21 - 28 14
13. Носта 14 4 1 9 11 - 25 13
14. Лада-Тольятти 1:2 14 3 3 8 12 - 31 12
15. Зенит-Ижевск 13 2 3 8 10 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волга Ульяновск 2:0 14 9 4 1 31 - 10 31
2. Челябинск 2:1 14 10 1 3 27 - 11 31
3. Тюмень 14 8 4 2 35 - 16 28
4. Новосибирск 1:2 14 6 4 4 16 - 12 22
5. Амкар 14 7 1 6 18 - 20 22
6. Звезда Пермь 2:1 14 6 2 6 21 - 18 20
7. Урал-2 0:2 14 5 3 6 21 - 17 18
8. Торпедо Миасс 14 4 4 6 14 - 20 16
9. Оренбург-2 13 3 4 6 9 - 22 13
10. Спартак-Туймазы 14 4 1 9 19 - 38 13
11. Иртыш Омск 13 2 4 7 20 - 31 10
12. Носта 13 2 2 9 12 - 28 8
13. Динамо Барнаул 13 2 1 10 10 - 29 7
14. Зенит-Ижевск 14 2 1 11 10 - 27 7
15. Лада-Тольятти 1:2 14 0 2 12 13 - 45 2
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Офсайд
    44'
    Еще одна атака южноуральцев завершается попаданием одного из футболистов в офсайд, но концовка всё-таки остается за "Челябинском".
  • Фол, нарушение
    42'
    Валиахметов с правого фланга левой грузит мяч в штрафную, Касаткин к нему не успевает, а затем в единоборстве на фланге всё тот же Валиахметов фолит.
  • 41'
    Курышев сместился с левого фланга в центр и покатил на Зырянова, автор второго гола слегка замешкался и позволил защитникам накрыть удар.
  • 40'
    Штрафной на правом фланге заработали тольяттинцы, оттуда последовала высокая подача на дальнюю штангу, до которой партнерам добраться не удалось.
  • Желтая карточка
    39'
    Касаткин получает желтую карточку за симуляцию, завалился 10-й номер хозяев на газон, пытаясь нарисовать фол со стороны Котова.
  • 38'
    Между тем, ульяновец Алексей Каштанов оформляет дубль в ворота "Урала-2" и приближает "Волгу" к победе в группе 4.
  • 37'
    Начинается заключительная стадия первого тайма, контроль над игрой "Челябинск" по-прежнему сохраняет, но уже всё не так однозначно.
  • 35'
    Мязин перед штрафной хозяев обыгрался с Волчковым и нанес неприятный удар с 23 метров - мяч прошел чуть левее створа.
  • Желтая карточка
    34'
    Руднев получает желтую карточку за грубый фол у боковой линии против Рыжкова.
  • 32'
    Снова неплохая атака удается тольяттинцам, последовал прострел с правого фланга к 11-метровой отметке, однако набежавший Волчков попросту не попал по мячу.
  • 31'
    В онлайн-таблице изменений не происходит, ульяновская "Волга" по-прежнему находится на первой позиции и собирается подниматься в ФНЛ.
  • 30'
    Позиционная атака "Челябинска" завершается дальней попыткой в исполнении Пипо - мяч летит намного выше перекладины.
  • 29'
    Курышев исполняет заброс в чужую штрафную в расчёте на Зырянова, однако Литвенок на выходе с угрозой справился.
  • 27'
    Сальников с левого фланга исполнил подачу на ближнюю штангу, где мяч скользнул по туловищу Курышева и отскочил за лицевую.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АНДРЕЙ МЯЗИН!
      Пипо после фланговой подачи головой вынес мяч к линии штрафной, Вольнов нанес классный удар слёта, Глазков отбил прямо перед собой, а опытнейший Мязин на добивании был точен!
    • 24'
      "Лада-Тольятти" получает возможность провести свою атаку, Мортоглян остро прострелил к радиусу штрафной, где защитники накрыли игрока гостевой команды.
    • 23'
      Интересно, что последние 6 очных матчей завершились сухими и крупными победами "Челябинска", последний раз "Ладе" удавалось забить южноуральцам в апреле 2019 года, а последняя победа датирована октябрем 2016 года.
    • 22'
      Курышев врывается в штрафную с левого края и простреливает во вратарскую, однако мяч застревает в оборонительных порядках и отскакивает удачно для Литвенка.
    • 21'
      Матч первого круга, который состоялся в июле прошлого года, завершился победой "Челябинска" со счётом 3:0. Тогда отличились Дорохов, зимой перебравшийся в "Торпедо", Касаткин и Курышев.
    • 19'
      В спокойном темпе проходят последние минуты встречи, добившись преимущества, "Челябинск" успокаивает игру.
    • 17'
      У нас же "Лада-Тольятти" оправдывает статус главного аутсайдера группы, у клуба из Самарской области одна победа при семи поражениях в 2022 году.
    • 15'
      "Волга", между тем, забивает в ворота "Урала-2", по дололнительным показателям ульяновцы опережают "Челябинск", а "Тюмень" остается третьей.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! НИКИТА ЗЫРЯНОВ!
      Касаткин протащил мяч по центру до штрафной и покатил левее на Зырянова, который аккуратно уложил снаряд в дальний угол!
    • Угловой
      11'
      Угловой в исполнении челябинцев снова получился неприятным, но рефери в итоге определил фол в атаке.
    • Опасный момент
      10'
      Литвенок вынужден спасать свои ворота - Касаткин вошел в штрафную с левого края и мощно пальнул в ближний угол, но голкипер гостей справился.
    • 8'
      В онлайн-таблице "Челябинск" выходит на первое место, но, опять же, лицензию южноуральцы не получали. Интересно, что "Челябинск" начал сезон с восьми побед подряд, а сегодня в случае успеха такая серия повторится вновь.
    • Пенальти
      6'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ВИКТОР КИСЕЛЁВ!
      Киселёв с "точки" пробил в левый от себя угол, Литвенок дотянулся до мяча, однако выручить не сумел!
    • Пенальти!
      5'
      Пенальти в ворота гостей! Касаткин смело вошел в штрафную с правого края, обыграл нескольких соперников и поймал на себе фол со стороны Моргунова!
    • 4'
      Сегодня решается судьба путевки в ФНЛ-1 от группы 4, на которую претендуют "Тюмень", уже сыгравшая все матчи, ульяновская "Волга" и "Челябинск". Правда, южноуральцы, судя по всему, повышения в классе не ждут из-за отсутствия лицензии.
    • Фол, нарушение
      3'
      Касаткин получает мяч на входе в штрафную от Пипо, но при обработке подыгрывает себе рукой, на что реагирует арбитр.
    • Угловой
      2'
      Хозяева уже в первой атаке едва не довели атаку до острого момента, заработав угловой, однако остроты на "стандарте" не возникло.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В матче заключительного тура в группе 4 ФНЛ-2 "Челябинск" принимает "Ладу-Тольятти". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
    Прогнозы 115
    Челябинск 84.3% (97)
    X 9.6% (11)
    Лада-Тольятти 6.1% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челябинск
    Ничья
    Лада-Тольятти
    0.00
    0.00
    0.00
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    Прогнозы на матч Челябинск 2:1 Лада-Тольятти

    Исход игры
    Челябинск
    84.3% (97)
    Ничья
    9.6% (11)
    Лада-Тольятти
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    34.55% (38)
    Нет
    65.45% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Челябинск
    20.9% (24)
    2:1 Челябинск
    19.1% (22)
    3:0 Челябинск
    16.5% (19)
    1:0 Челябинск
    15.7% (18)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    1:2 Лада-Тольятти
    2.6% (3)
    4:0 Челябинск
    2.6% (3)
    7:0 Челябинск
    1.7% (2)
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    Челябинск
    Лада-Тольятти
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