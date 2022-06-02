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  4. ФНЛ-2. Группа 4 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ-2. Группа 4

Челябинск
 
Позже
Лада-Тольятти
Прогнозы 43
Челябинск 74.4% (32)
X 16.3% (7)
Лада-Тольятти 9.3% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Челябинск
Лада-Тольятти

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.3%
9.1%
13.6%
17 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

24 матча

87.5%
8.3%
4.2%
21 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Ф2Г4
0:3
П
0:5
П
7:0
ВДЗУП
3:0
ВДЗУП
0:4
ВДЗУПГБ
4:0
ВДЗУП
2:1
ВДЗУП
1:4
ВДЗУП
0:4
ВДЗУП
5:1
ВДЗУП
1:3
ВДЗУП
1:0
ВДЗУП
6:0
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
7:0
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
2:1
ВДЗУП
0:2
ВДЗУП
0:4
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
4:1
ВДЗУП
0:1
ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Челябинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дорохов Егор 9 (1) 0.33
Касаткин Никита 8 0.3
Шайморданов Марат 8 (3) 0.3
Руднев Максим 6 0.22
Курышев Виктор 4 0.15
Зырянов Никита 4 (2) 0.15
Дубровский Владислав 3 0.11
Киселёв Виктор 3 (2) 0.11
Валиахметов Эдуард 2 0.07
Бакай Дмитрий 1 0.04
Дёмин Вячеслав 1 0.04
Пипо Алексей 1 0.04
Vladimir Ulyanovskiy 1 0.04
Лада-Тольятти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волчков Александр 5 0.19
Калимулов Марк 5 0.19
Gleb Bakharev 4 0.15
Калинин Владислав 3 0.11
Грязин Виктор 2 0.07
Горбунов Павел 2 0.07
Зверев Евгений 2 (2) 0.07
Котов Дмитрий 1 0.04
Моргунов Никита 1 0.04
Трубин Никита 1 0.04

Карточки

Челябинск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дёмин Вячеслав 0 1
Дубровский Владислав 0 1
Курышев Виктор 0 1
Лада-Тольятти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трубин Никита 0 2
Дмитриев Дмитрий 0 2
Artem Kovalchuk 0 1
Ivan Litvenok 0 1

Голы по времени матча

Забито

25
13
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
6
24%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
4
16%
4
31%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
4
16%
2
15%
76-90

Пропущено

12
42
2 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 23
1 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
0
0%
3
7%
1-15
1
8%
6
14%
16-30
1
8%
10
24%
31-45
3
25%
5
12%
46-60
3
25%
6
14%
61-75
4
33%
12
29%
76-90

Забито

26
14
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
3
12%
0
0%
1-15
7
27%
4
29%
16-30
6
23%
4
29%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
15%
3
21%
61-75
4
15%
2
14%
76-90

Пропущено

12
29
3 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
2
17%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
8%
7
24%
31-45
3
25%
2
7%
46-60
3
25%
9
31%
61-75
3
25%
3
10%
76-90

Забито

51
27
30 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 12
23 Забивали первыми 7
3 Не забивали 12
9
18%
2
7%
1-15
11
22%
5
19%
16-30
10
20%
8
30%
30%
31-45
6
12%
2
7%
46-60
7
14%
6
22%
61-75
8
16%
4
15%
76-90

Пропущено

24
71
5 В 1-м тайме 34
19 Во 2-м тайме 37
3 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 25
2
8%
7
10%
1-15
1
4%
10
14%
16-30
2
8%
17
24%
31-45
6
25%
7
10%
46-60
6
25%
15
21%
61-75
7
29%
29%
15
21%
76-90

Результаты последних матчей

Челябинск
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оренбург-2 - Челябинск 0:3 Челябинск - Новосибирск 2:0 Зенит-Ижевск - Челябинск 0:6 Челябинск - Амкар 1:0
Динамо Барнаул - Челябинск 0:1 Иртыш Омск - Челябинск 1:2 Челябинск - Носта 4:1 Волга Ульяновск - Челябинск 1:0 Челябинск - Спартак-Туймазы 2:4 Урал-2 - Челябинск 1:2 Челябинск - Тюмень 0:0 Звезда Пермь - Челябинск 2:1 Челябинск - Торпедо Миасс 2:0 Торпедо Миасс - Челябинск 0:1 Челябинск - Звезда Пермь 1:2 Тюмень - Челябинск 3:0 Челябинск - Урал-2 3:0 Спартак-Туймазы - Челябинск 2:2 Челябинск - Волга Ульяновск 1:3 Носта - Челябинск 0:3
Лада-Тольятти
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Волга Ульяновск - Лада-Тольятти 2:1 Лада-Тольятти - Спартак-Туймазы 2:1 Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти 2:0 Лада-Тольятти - Амкар 2:3
Носта - Лада-Тольятти 2:0 Лада-Тольятти - Новосибирск 0:4 Оренбург-2 - Лада-Тольятти 3:2 Лада-Тольятти - Урал-2 0:4 Иртыш Омск - Лада-Тольятти 1:1 Динамо Барнаул - Лада-Тольятти 2:2 Лада-Тольятти - Звезда Пермь 0:3 Лада-Тольятти - Торпедо Миасс 1:2 Тюмень - Лада-Тольятти 7:0 Лада-Тольятти - Тюмень 0:2 Торпедо Миасс - Лада-Тольятти 2:1 Звезда Пермь - Лада-Тольятти 3:0 Лада-Тольятти - Динамо Барнаул 1:0 Лада-Тольятти - Иртыш Омск 2:2 Урал-2 - Лада-Тольятти 4:3 Лада-Тольятти - Оренбург-2 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тюмень 28 18 6 4 79 - 30 60
2. Волга Ульяновск 27 17 8 2 54 - 20 59
3. Челябинск 27 19 2 6 52 - 23 59
4. Новосибирск 27 15 5 7 39 - 22 50
5. Амкар 27 15 4 8 42 - 28 49
6. Звезда Пермь 27 15 4 8 50 - 27 49
7. Урал-2 27 12 6 9 48 - 36 42
8. Иртыш Омск 27 9 8 10 47 - 49 35
9. Торпедо Миасс 27 9 5 13 31 - 40 32
10. Спартак-Туймазы 27 10 2 15 44 - 67 32
11. Оренбург-2 27 6 9 12 30 - 50 27
12. Динамо Барнаул 27 7 5 15 29 - 41 26
13. Носта 27 6 3 18 23 - 53 21
14. Зенит-Ижевск 27 4 4 19 20 - 52 16
15. Лада-Тольятти 27 3 5 19 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Звезда Пермь 14 10 2 2 31 - 10 32
2. Тюмень 14 10 2 2 44 - 14 32
3. Волга Ульяновск 14 9 4 1 25 - 10 31
4. Челябинск 13 9 1 3 25 - 12 28
5. Новосибирск 13 9 1 3 23 - 10 28
6. Амкар 13 8 3 2 24 - 8 27
7. Иртыш Омск 14 7 4 3 27 - 18 25
8. Урал-2 13 7 3 3 27 - 19 24
9. Динамо Барнаул 14 5 4 5 19 - 12 19
10. Спартак-Туймазы 13 6 1 6 25 - 29 19
11. Торпедо Миасс 13 5 1 7 17 - 20 16
12. Оренбург-2 14 3 5 6 21 - 28 14
13. Носта 14 4 1 9 11 - 25 13
14. Лада-Тольятти 14 3 3 8 12 - 31 12
15. Зенит-Ижевск 13 2 3 8 10 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челябинск 14 10 1 3 27 - 11 31
2. Волга Ульяновск 13 8 4 1 29 - 10 28
3. Тюмень 14 8 4 2 35 - 16 28
4. Новосибирск 14 6 4 4 16 - 12 22
5. Амкар 14 7 1 6 18 - 20 22
6. Урал-2 14 5 3 6 21 - 17 18
7. Звезда Пермь 13 5 2 6 19 - 17 17
8. Торпедо Миасс 14 4 4 6 14 - 20 16
9. Оренбург-2 13 3 4 6 9 - 22 13
10. Спартак-Туймазы 14 4 1 9 19 - 38 13
11. Иртыш Омск 13 2 4 7 20 - 31 10
12. Носта 13 2 2 9 12 - 28 8
13. Динамо Барнаул 13 2 1 10 10 - 29 7
14. Зенит-Ижевск 14 2 1 11 10 - 27 7
15. Лада-Тольятти 13 0 2 11 12 - 43 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челябинск - Лада-Тольятти от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 2 дня 2 часа 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Челябинск 74.4% (32)
    X 16.3% (7)
    Лада-Тольятти 9.3% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Челябинск - Лада-Тольятти онлайн

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    Прогнозы на матч Челябинск - Лада-Тольятти

    Исход игры
    Челябинск
    72.7% (32)
    Ничья
    15.9% (7)
    Лада-Тольятти
    11.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    43.9% (18)
    Нет
    56.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Челябинск
    22.7% (10)
    1:0 Челябинск
    18.2% (8)
    2:0 Челябинск
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    3:0 Челябинск
    9.1% (4)
    0:1 Лада-Тольятти
    4.5% (2)
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    Челябинск
    Лада-Тольятти
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