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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/32 финала кубка Английской лиги, в котором сыграют «Вест Бромвич» и «Арсенал». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.