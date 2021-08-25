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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Арсенал
Вест Бромвич
Арсенал

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Блэкберн 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 4:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 3:2 Лутон Таун Борнмут 2:2 Вест Бромвич
Бирмингем 0:4 Вест Бромвич Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уокинг 0:1 Вест Бромвич Лидс 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Арсенал 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Лестер 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон
Арсенал Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси
Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Арсенал: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Арсенал 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:4 Арсенал Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Кубок лиги Вест Бромвич 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Кубок Carling

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
2. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 3 0 0
3. Астон Вилла Арчер Камерон 3 0 0
4. Суонси Уиттакер Морган 3 0 0
5. Престон Норт Энд Синклер Скотт 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/32 финала кубка Английской лиги, в котором сыграют «Вест Бромвич» и «Арсенал». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 143
Вест Бромвич 9.8% (14)
X 11.9% (17)
Арсенал 78.3% (112)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Бромвич
Ничья
Арсенал
14.00
7.70
1.21
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вест Бромвич - Арсенал онлайн


Прогнозы на матч Вест Бромвич - Арсенал

Исход игры
Вест Бромвич
9.8% (14)
Ничья
11.9% (17)
Арсенал
78.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
67.83% (97)
Меньше
32.17% (46)
Обе команды забьют
Да
76.92% (110)
Нет
23.08% (33)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
54.5% (78)
0:1 Арсенал
11.9% (17)
1:1 Ничья
11.2% (16)
0:2 Арсенал
6.3% (9)
2:1 Вест Бромвич
5.6% (8)
1:3 Арсенал
4.9% (7)
1:0 Вест Бромвич
2.8% (4)
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