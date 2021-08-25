Англия: Кубок лиги 2021-2022
Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Арсенал
- Основной состав
-
36 Палмер АлексВратарь
-
21 Кипре СедрикЗащитник
-
31 Шоттон СолЗащитник
-
20 Рич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 De Castro
-
33 Caleb Taylor
-
34 Ethan Ingram
-
- Запасные игроки
-
37 Ted CannВратарь
-
-
30 Ричардс РикоПолузащитник
-
38 Toby King
-
39 _Delaney T.
-
-
42 Малколм
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
20 Тавареш НунуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +8 =5 -7Блэкберн 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 4:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 3:2 Лутон Таун Борнмут 2:2 Вест Бромвич
Бирмингем 0:4 Вест Бромвич Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уокинг 0:1 Вест Бромвич Лидс 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Арсенал 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Лестер 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон
Арсенал Последние 20 матчей: +7 =5 -8Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси
Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Арсенал: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Вест Бромвич 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Кубок лиги Вест Бромвич 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Кубок Carling
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|2.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|3
|0
|0
|3.
|Астон Вилла
|Арчер Камерон
|3
|0
|0
|4.
|Суонси
|Уиттакер Морган
|3
|0
|0
|5.
|Престон Норт Энд
|Синклер Скотт
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Арсенал
Исход игры
Вест Бромвич
9.8% (14)
Ничья
11.9% (17)
Арсенал
78.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
67.83% (97)
Меньше
32.17% (46)
Обе команды забьют
Да
76.92% (110)
Нет
23.08% (33)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
54.5% (78)
0:1 Арсенал
11.9% (17)
1:1 Ничья
11.2% (16)
0:2 Арсенал
6.3% (9)
2:1 Вест Бромвич
5.6% (8)
1:3 Арсенал
4.9% (7)
1:0 Вест Бромвич
2.8% (4)
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