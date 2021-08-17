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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Арсенал

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Блэкберн 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 4:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 3:2 Лутон Таун Борнмут 2:2 Вест Бромвич
Бирмингем 0:4 Вест Бромвич Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уокинг 0:1 Вест Бромвич Лидс 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Арсенал 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Лестер 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон
Арсенал Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси
Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Арсенал: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Арсенал 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:4 Арсенал Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Кубок лиги Вест Бромвич 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Кубок Carling

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Престон Норт Энд Синклер Скотт 2 0 0
2. Кардифф Сити Уоткинс Марли 2 0 0
3. Борнмут Брукс Дэвид 2 0 0
4. Плимут Гарди Райан 2 0 0
5. Ноттингем Форест Карвалью Жоау 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
2. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
3. Донкастер Anthony Greaves 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 2 дня 18 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Вест Бромвич 9.6% (5)
    X 9.6% (5)
    Арсенал 80.8% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Арсенал
    3.84
    3.72
    1.94
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Бромвич - Арсенал онлайн


    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Арсенал

    Исход игры
    Вест Бромвич
    9.6% (5)
    Ничья
    9.6% (5)
    Арсенал
    80.8% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (40)
    Меньше
    23.08% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    63.5% (33)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    0:1 Арсенал
    9.6% (5)
    2:1 Вест Бромвич
    7.7% (4)
    0:2 Арсенал
    3.8% (2)
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