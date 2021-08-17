Англия: Кубок лиги 2021-2022
Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Арсенал
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +8 =5 -7Блэкберн 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 4:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 3:2 Лутон Таун Борнмут 2:2 Вест Бромвич
Бирмингем 0:4 Вест Бромвич Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уокинг 0:1 Вест Бромвич Лидс 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Арсенал 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Лестер 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон
Арсенал Последние 20 матчей: +7 =5 -8Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси
Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Арсенал: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Вест Бромвич 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Кубок лиги Вест Бромвич 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Кубок Carling
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Престон Норт Энд
|Синклер Скотт
|2
|0
|0
|2.
|Кардифф Сити
|Уоткинс Марли
|2
|0
|0
|3.
|Борнмут
|Брукс Дэвид
|2
|0
|0
|4.
|Плимут
|Гарди Райан
|2
|0
|0
|5.
|Ноттингем Форест
|Карвалью Жоау
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|2.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
|3.
|Донкастер
|Anthony Greaves
|0
|1
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Арсенал
Исход игры
Вест Бромвич
9.6% (5)
Ничья
9.6% (5)
Арсенал
80.8% (42)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (40)
Меньше
23.08% (12)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
63.5% (33)
1:1 Ничья
9.6% (5)
0:1 Арсенал
9.6% (5)
2:1 Вест Бромвич
7.7% (4)
0:2 Арсенал
3.8% (2)
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