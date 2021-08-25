Лига чемпионов 2021-2022
Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Металлист
Монако
30
Пятов
Андрей
5
Марлон
3
Витао
14
Тете
21
Патрик
Алан
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
-
3 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ДентиньоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Yann Lienard
-
Главный тренер: Ковач Нико
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тете
|1 (1)
|0.33
|2.
|Антонио Маркос
|1
|0.33
|3.
|Патрик Алан
|1
|0.33
|4.
|Траоре Лассина
|1
|0.33
|5.
|Педриньо II
|1
|0.33
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|1
|0.33
|2.
|Головин Александр
|1
|0.33
|3.
|Диоп Софьян
|1
|0.33
|4.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.33
|5.
|Чуамени Орельен
|1
|0.33
|6.
|Бен-Йеддер Виссам
|0
|0
|7.
|Якобс Исмаил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|1
|0
|2.
|Патрик Алан
|1
|0
|3.
|Марлон
|1
|0
|4.
|Майкон Барберан
|1
|0
|5.
|Трубин Анатолий
|1
|0
|6.
|Педриньо II
|1
|0
|7.
|Витао
|1
|0
|8.
|Судаков Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|2
|0
|2.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|3.
|Фофана Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Монако
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =0 -6Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк
Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага
Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Монако: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Монако
Исход игры
Шахтёр Донецк
49.7% (80)
Ничья
31.7% (51)
Монако
18.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
55% (88)
Меньше
45% (72)
Обе команды забьют
Да
83.13% (133)
Нет
16.88% (27)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
35.4% (57)
1:1 Ничья
28% (45)
1:2 Монако
10.6% (17)
1:0 Шахтёр Донецк
7.5% (12)
2:0 Шахтёр Донецк
4.3% (7)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:1 Монако
2.5% (4)
1:3 Монако
2.5% (4)
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