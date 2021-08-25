Шахтёр Донецк

—

Добрый вечер, уважаемые болельщики! Сегодня определятся последние участники группового этапа Лиги чемпионов. В ответом матче раунда плей-офф квалификации "Шахтёр" примет в Харькове "Монако". В первой встрече довольно неожиданно победили "горняки", но в этой паре шанс на выход сохраняют обе команды, так что будет интересно. Комментировать игру, с верой в дончан, для Вас будет Федосов Дмитрий!