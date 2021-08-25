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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
Позже

Стадион:
Монако
30
Пятов
Андрей
2
Додо
Домилсон
5
Марлон
3
Витао
22
Матвиенко
Николай
8
Антонио
Маркос
14
Тете
7
Майкон
Барберан
21
Патрик
Алан
19
Манор
Соломон
23
Траоре
Лассина
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
8
Чуамени
Орельен
22
Фофана
Юссуф
7
Желсон
Мартиньш
31
Фолланд
Кевин
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
Шахтёр Донецк
4-1-4-1
Монако
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тете 1 (1) 0.33
2. Антонио Маркос 1 0.33
3. Патрик Алан 1 0.33
4. Траоре Лассина 1 0.33
5. Педриньо II 1 0.33
6. Исмаили Гонсалвес 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 1 0.33
2. Головин Александр 1 0.33
3. Диоп Софьян 1 0.33
4. Желсон Мартиньш 1 0.33
5. Чуамени Орельен 1 0.33
6. Бен-Йеддер Виссам 0 0
7. Якобс Исмаил 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 1 0
2. Патрик Алан 1 0
3. Марлон 1 0
4. Майкон Барберан 1 0
5. Трубин Анатолий 1 0
6. Педриньо II 1 0
7. Витао 1 0
8. Судаков Георгий 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 2 0
2. Бадьяшиль Бенуа 1 0
3. Фофана Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 40% (2) 0 0 20% (1) 40% (2)
 Монако 0 0 20% (1) 60% (3) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк
Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага
Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Монако: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лига чемпионов Шахтёр Донецк 3:0 Монако Товарищеские матчи

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Сегодня определятся последние участники группового этапа Лиги чемпионов. В ответом матче раунда плей-офф квалификации "Шахтёр" примет в Харькове "Монако". В первой встрече довольно неожиданно победили "горняки", но в этой паре шанс на выход сохраняют обе команды, так что будет интересно. Комментировать игру, с верой в дончан, для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 160
Шахтёр Донецк 49.4% (79)
X 31.9% (51)
Монако 18.8% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Монако
3.65
3.75
2.19
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Монако онлайн


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Монако

Исход игры
Шахтёр Донецк
49.7% (80)
Ничья
31.7% (51)
Монако
18.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
55% (88)
Меньше
45% (72)
Обе команды забьют
Да
83.13% (133)
Нет
16.88% (27)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
35.4% (57)
1:1 Ничья
28% (45)
1:2 Монако
10.6% (17)
1:0 Шахтёр Донецк
7.5% (12)
2:0 Шахтёр Донецк
4.3% (7)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:1 Монако
2.5% (4)
1:3 Монако
2.5% (4)
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