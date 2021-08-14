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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тете 1 (1) 0.33
2. Антонио Маркос 1 0.33
3. Патрик Алан 1 0.33
4. Траоре Лассина 1 0.33
5. Педриньо II 1 0.33
6. Исмаили Гонсалвес 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 1 0.33
2. Головин Александр 1 0.33
3. Диоп Софьян 1 0.33
4. Желсон Мартиньш 1 0.33
5. Чуамени Орельен 1 0.33
6. Бен-Йеддер Виссам 0 0
7. Якобс Исмаил 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 1 0
2. Патрик Алан 1 0
3. Марлон 1 0
4. Майкон Барберан 1 0
5. Трубин Анатолий 1 0
6. Педриньо II 1 0
7. Витао 1 0
8. Судаков Георгий 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 2 0
2. Бадьяшиль Бенуа 1 0
3. Фофана Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 40% (2) 0 0 20% (1) 40% (2)
 Монако 0 0 20% (1) 60% (3) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк
Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага
Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Монако: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лига чемпионов Шахтёр Донецк 3:0 Монако Товарищеские матчи

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
4. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
5. Шериф Траоре Адама VII 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 2 дня 18 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Шахтёр Донецк 57.4% (31)
    X 27.8% (15)
    Монако 14.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Монако
    2.99
    3.65
    2.48
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Монако онлайн


    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Монако

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    57.4% (31)
    Ничья
    27.8% (15)
    Монако
    14.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (33)
    Меньше
    38.89% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    87.04% (47)
    Нет
    12.96% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    46.3% (25)
    1:1 Ничья
    25.9% (14)
    1:2 Монако
    9.3% (5)
    2:0 Шахтёр Донецк
    5.6% (3)
    1:0 Шахтёр Донецк
    3.7% (2)
    0:1 Монако
    3.7% (2)
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