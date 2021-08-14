Лига чемпионов 2021-2022
Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Металлист
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тете
|1 (1)
|0.33
|2.
|Антонио Маркос
|1
|0.33
|3.
|Патрик Алан
|1
|0.33
|4.
|Траоре Лассина
|1
|0.33
|5.
|Педриньо II
|1
|0.33
|6.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|1
|0.33
|2.
|Головин Александр
|1
|0.33
|3.
|Диоп Софьян
|1
|0.33
|4.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.33
|5.
|Чуамени Орельен
|1
|0.33
|6.
|Бен-Йеддер Виссам
|0
|0
|7.
|Якобс Исмаил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|1
|0
|2.
|Патрик Алан
|1
|0
|3.
|Марлон
|1
|0
|4.
|Майкон Барберан
|1
|0
|5.
|Трубин Анатолий
|1
|0
|6.
|Педриньо II
|1
|0
|7.
|Витао
|1
|0
|8.
|Судаков Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|2
|0
|2.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|3.
|Фофана Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Монако
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =0 -6Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк
Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако Монако 3:1 Спарта Прага
Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Монако: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|3.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|4.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|5.
|Шериф
|Траоре Адама VII
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|3.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|4.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|5.
|Легия
|Енджейчик Артур
|3
|0
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Монако
Исход игры
Шахтёр Донецк
57.4% (31)
Ничья
27.8% (15)
Монако
14.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (33)
Меньше
38.89% (21)
Обе команды забьют
Да
87.04% (47)
Нет
12.96% (7)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
46.3% (25)
1:1 Ничья
25.9% (14)
1:2 Монако
9.3% (5)
2:0 Шахтёр Донецк
5.6% (3)
1:0 Шахтёр Донецк
3.7% (2)
0:1 Монако
3.7% (2)
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