Лига чемпионов 2021-2022
Динамо Загреб
Позже
Стадион: Максимир
Шериф
10
Майер
Ловро
27
Мишич
Йосип
99
Оршич
Мислав
90
Чоп
Дуйе
15
Кристиано
21
Аддо
Эдмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Майер ЛовроПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
-
90 Чоп ДуйеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
-
39 Юрич ДениНападающий
-
70 Менало ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
- Вратарь
-
15 КристианоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аддо ЭдмондПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Янсане МомоПолузащитник
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.29
|2.
|Адеми Ариян
|2
|0.29
|3.
|Иванушец Лука
|1
|0.14
|4.
|Оршич Мислав
|1
|0.14
|5.
|Петкович Бруно
|1
|0.14
|6.
|Менало Лука
|1
|0.14
|7.
|Якич Кристиян
|1
|0.14
|8.
|Франич Бартол
|1
|0.14
|9.
|Мишич Йосип
|0
|0
|10.
|Кастрати Лирим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Луваннор
|4
|0.57
|2.
|Траоре Адама VII
|4
|0.57
|3.
|Кастаньеда Франк
|2
|0.29
|4.
|Тилль Себастьян
|1 (1)
|0.14
|5.
|Коловос Димитрис
|1
|0.14
|6.
|Дуланто Густаво
|1
|0.14
|7.
|Арболеда Данило
|1
|0.14
|8.
|Янсане Момо
|0
|0
|9.
|Кристиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мишич Йосип
|2
|0
|2.
|Менало Лука
|2
|0
|3.
|Якич Кристиян
|2
|0
|4.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|5.
|Оршич Мислав
|1
|0
|6.
|Петкович Бруно
|1
|0
|7.
|Перич Дино
|1
|0
|8.
|Гояк Амер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньеда Франк
|3
|0
|2.
|Джульен Кестон
|2
|0
|3.
|Кристиано
|2
|0
|4.
|Коловос Димитрис
|1
|0
|5.
|Дуланто Густаво
|1
|0
|6.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|7.
|Янсане Момо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Загреб
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|Шериф
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2Динамо Загреб 1:0 Локомотив Загреб Шериф 3:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 ХНК Горица Легия 0:1 Динамо Загреб
Динамо Загреб 1:1 Легия Динамо Загреб 3:3 Риека Омония 0:1 Динамо Загреб Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 1:1 Динамо Загреб Славен 0:2 Динамо Загреб
Шериф Последние 20 матчей: +16 =2 -2Шериф 3:0 Динамо Загреб Шериф 1:0 Црвена Звезда Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф
Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф
Последние игры между собой
Динамо Загреб: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Шериф: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Загреб - Шериф
Исход игры
Динамо Загреб
90.1% (136)
Ничья
4.6% (7)
Шериф
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (78)
Меньше
46.94% (69)
Обе команды забьют
Да
51.02% (75)
Нет
48.98% (72)
Популярный счёт
2:0 Динамо Загреб
33.8% (51)
2:1 Динамо Загреб
32.5% (49)
3:1 Динамо Загреб
9.9% (15)
1:0 Динамо Загреб
7.9% (12)
4:0 Динамо Загреб
3.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (5)
1:2 Шериф
2.6% (4)
3:0 Динамо Загреб
2% (3)
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