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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Динамо Загреб
 
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Стадион:
Шериф

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майер Ловро 2 (1) 0.29
2. Адеми Ариян 2 0.29
3. Иванушец Лука 1 0.14
4. Оршич Мислав 1 0.14
5. Петкович Бруно 1 0.14
6. Менало Лука 1 0.14
7. Якич Кристиян 1 0.14
8. Франич Бартол 1 0.14
9. Мишич Йосип 0 0
10. Кастрати Лирим 0 0
Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Луваннор 4 0.57
2. Траоре Адама VII 4 0.57
3. Кастаньеда Франк 2 0.29
4. Тилль Себастьян 1 (1) 0.14
5. Коловос Димитрис 1 0.14
6. Дуланто Густаво 1 0.14
7. Арболеда Данило 1 0.14
8. Янсане Момо 0 0
9. Кристиано 0 0

Карточки

Динамо Загреб
# Игрок      
1. Мишич Йосип 2 0
2. Менало Лука 2 0
3. Якич Кристиян 2 0
4. Теофил-Катерин Кевин 1 0
5. Оршич Мислав 1 0
6. Петкович Бруно 1 0
7. Перич Дино 1 0
8. Гояк Амер 1 0
Шериф
# Игрок      
1. Кастаньеда Франк 3 0
2. Джульен Кестон 2 0
3. Кристиано 2 0
4. Коловос Димитрис 1 0
5. Дуланто Густаво 1 0
6. Бизяк Ловро 1 0
7. Янсане Момо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Загреб 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3)
 Шериф 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4) 14.29% (2) 0 28.57% (4)

Предыдущие игры

Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Динамо Загреб 1:0 Локомотив Загреб Шериф 3:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 ХНК Горица Легия 0:1 Динамо Загреб
Динамо Загреб 1:1 Легия Динамо Загреб 3:3 Риека Омония 0:1 Динамо Загреб Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин Риека 1:5 Динамо Загреб Хайдук 1:1 Динамо Загреб Славен 0:2 Динамо Загреб
Шериф Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Шериф 3:0 Динамо Загреб Шериф 1:0 Црвена Звезда Шериф 7:1 Динамо-Авто Црвена Звезда 1:1 Шериф
Флорешты 1:3 Шериф Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф

Последние игры между собой

Динамо Загреб: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Шериф: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Шериф 3:0 Динамо Загреб Лига чемпионов Шериф 0:3 Динамо Загреб Лига чемпионов Динамо Загреб 1:0 Шериф Лига чемпионов Динамо Загреб 4:0 Шериф Лига чемпионов
Шериф 0:1 Динамо Загреб Лига чемпионов Динамо Загреб 1:1 Шериф Лига чемпионов Шериф 1:1 Динамо Загреб Лига чемпионов

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
3. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
4. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
5. Шериф Траоре Адама VII 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Фола Им Томас 2 1
3. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
4. Шкендия Кривак Ян 2 1
5. Легия Енджейчик Артур 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 2 дня 18 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Динамо Загреб 87.7% (50)
    X 5.3% (3)
    Шериф 7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Загреб
    Ничья
    Шериф
    1.42
    5.10
    8.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Динамо Загреб - Шериф

    Исход игры
    Динамо Загреб
    87.7% (50)
    Ничья
    5.3% (3)
    Шериф
    7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    58.18% (32)
    Нет
    41.82% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Загреб
    43.9% (25)
    2:0 Динамо Загреб
    28.1% (16)
    1:0 Динамо Загреб
    7% (4)
    3:1 Динамо Загреб
    5.3% (3)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    1:2 Шериф
    3.5% (2)
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