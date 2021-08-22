Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Голкипер мог бы сыграть и получше

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

47' Голкипер мог бы сыграть и получше

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Мойсе Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Мойсе Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Шерони Алин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Отличные скиллы показывает Кырнац Николае , обводя своих соперников

43' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

42' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

40' Богдан Раковитан нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ботошани выполняет удар от ворот.

36' Онгенда Эрвин из команды Ботошани направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

35' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

35' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Матч возобновлен

34' Браун Кристофер получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Сэпунару Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

33' Мораис Жуниор II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Horatiu Moldovan не дал случится голу! Роман Михай должен был забивать, но Horatiu Moldovan сделал отличный сейв

31' ШАНС! Роман Михай вышел один на один с голкипером...

31' Онгенда Эрвин разрезает оборону соперника отличным пасом

31' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

26' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Mateus Criciuma получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Mateus Criciuma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Stefan Panoiu из команды Рапид Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Кырнац Николае пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

16' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Пап Эдуард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Отличные скиллы показывает Stefan Panoiu , обводя своих соперников

10' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

9' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Головой пробил Богдан Раковитан, но голкипер отбил его в поле!

6' Отличные скиллы показывает Mateus Criciuma , обводя своих соперников

4' Выглядело как неплохой момент. Бэлан Адриан из команды Рапид Бухарест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

4' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ботошани выполняет удар от ворот.

4' Отличные скиллы показывает Белу Клаудиу , обводя своих соперников

2' Шерони Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Игрок Mateus Criciuma из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' Отличные скиллы показывает Mateus Criciuma , обводя своих соперников

1' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Онгенда Эрвин из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру