Румыния: Первая лига 2021-2022
Ботошани
0:0
Второй тайм: 67'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
Рапид Бухарест
33' Желтая карточкаМораис Жуниор
34' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
34' Желтая карточкаБраун Кристофер
43' Желтая карточкаШерони Алин
62' Желтая карточкаCatalin Hlistei
63' Желтая карточкаMihai Iosif
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
11
Роман
Михай
28
Фили
Реалдо
77
Белу
Клаудиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
89 Эрве КажНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
24 Сила РишарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares Ilie
-
13 Petre Goge
-
21 Bogdan Barbu
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
33'
34'
43'
62'
63'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онгенда Эрвин
|2 (1)
|0.33
|2.
|Роман Михай
|1
|0.17
|3.
|Петковски Петар
|1
|0.17
|4.
|Папа Энрико
|1
|0.17
|5.
|Mateus Criciuma
|1
|0.17
|6.
|Эджума Малком
|0
|0
|7.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|8.
|Браун Кристофер
|0
|0
|9.
|Киндриш Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэлан Адриан
|2
|0.33
|2.
|Григоре Драгош
|1
|0.17
|3.
|Stefan Panoiu
|1
|0.17
|4.
|Белу Клаудиу
|0
|0
|5.
|Црепуля Любян
|0
|0
|6.
|Кырнац Николае
|0
|0
|7.
|Rares Ilie
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шерони Алин
|3
|0
|2.
|Marius Croitoru
|2
|0
|3.
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|4.
|Петковски Петар
|2
|0
|5.
|Папа Энрико
|2
|0
|6.
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|7.
|Браун Кристофер
|1
|0
|8.
|Пап Эдуард
|1
|0
|9.
|Martin Remacle
|1
|0
|10.
|Сила Ришар
|1
|0
|11.
|Раковитан Богдан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|4
|0
|2.
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|3.
|Белу Клаудиу
|2
|0
|4.
|Бэлан Адриан
|2
|0
|5.
|Кырнац Николае
|2
|0
|6.
|Antonio Sefer
|0
|1
|7.
|Албу Кристиан
|1
|0
|8.
|Catalin Hlistei
|1
|0
|9.
|Молдован Хорациу
|1
|0
|10.
|Rares Ilie
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботошани
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
|0
|Рапид Бухарест
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Ботошани Последние 20 матчей: +8 =4 -8Газ-Метан Медиаш 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 УТА Арад Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 0:1 Ботошани
Ботошани 0:0 ФКСБ Уфа 2:1 Ботошани Сепси 1:0 Ботошани Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Академика Клинчени 4:3 Ботошани Университатя Крайова 2:3 Ботошани Ботошани 1:3 ФКСБ Ботошани 2:1 Сепси ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Ботошани 2:1 Академика Клинчени Ботошани 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 2:1 Ботошани Волунтари 1:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Астра 1:1 Ботошани Ботошани 1:2 Сепси
Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ Арджеш 0:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест
Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Чиксереда Меркуря-Чук Глория Бузау 0:0 Рапид Бухарест
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рапид Бухарест: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|Университатя Крайова
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|3.
|Рапид Бухарест
|0:0
|6
|4
|2
|0
|5 - 0
|14
|4.
|Ботошани
|0:0
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|5.
|Вииторул Констанца
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|ФКСБ
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|Миовени
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|9.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Волунтари
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Сепси
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|УТА Арад
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Рапид Бухарест
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Ботошани
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сепси
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|0:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Рапид Бухарест
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Миовени
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Арджеш
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Университатя Крайова
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|9.
|ФКСБ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|14.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|15.
|Волунтари
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|4
|1
|0
|3.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|4.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|3
|1
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1
|2.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|4
|0
|4.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|5.
|Арджеш
|Меца Давид
|3
|0