Второй тайм

95' Рапид Бухарест заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Отличные скиллы показывает Эрве Каж , обводя своих соперников

92' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Григоре Драгош получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Григоре Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Г О О О О Л - Saifeddine Alami Bazza забивает ударом с правой ноги!

92' Вратарь парирует удар, который нанес Saifeddine Alami Bazza , и мяч снова в игре

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

90' Jaja из команды Ботошани подал угловой слева.

89' Богдан Раковитан из команды Ботошани четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

88' Saifeddine Alami Bazza тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

88' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Браун Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Глупую желтую получил Црепуля Любян за то, что отбил ногой мяч после свистка

86' Игрок из команды Рапид Бухарест совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

85' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

84' Киндриш Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Отличные скиллы показывает Эрве Каж , обводя своих соперников

80' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

79' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Jaja нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Ботошани выполняет удар от ворот.

74' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Флореску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

70' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' Браун Кристофер из команды Ботошани навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

66' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

64' Игрок Jaja из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

64' Jaja из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

64' Матч возобновлен

63' Mihai Iosif получает желтую карточку за неспортивное поведение

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Mateus Criciuma оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' ШАНС! Mateus Criciuma вышел один на один с голкипером...

63' Jaja из команды Ботошани находит одноклубника четким пасом пяткой.

62' Catalin Hlistei получает желтую карточку за нырок

62' Отличные скиллы показывает Catalin Hlistei , обводя своих соперников

61' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Игрок Mateus Criciuma из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

59' Тактическая замена. Роман Михай уходит с поля и его заменяет Jaja

59' Фили Реалдо не смог попасть в створ ударом издали

59' Отличные скиллы показывает Фили Реалдо , обводя своих соперников

58' Отличные скиллы показывает Роман Михай , обводя своих соперников

57' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

57' Отличные скиллы показывает Кырнац Николае , обводя своих соперников

56' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Ботошани выполняет удар от ворот.

55' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

52' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

52' Голкипер мог бы сыграть и получше

52' Флореску Эдуард пробил со штрафного прямо в стенку

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Отличные скиллы показывает Mateus Criciuma , обводя своих соперников

50' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Ботошани выполняет удар от ворот.

48' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Роман Михай нанес удар, мяч был парирован, но Horatiu Moldovan не удержал его в руках.

48' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота