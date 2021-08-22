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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Ботошани
0:2
Конец матча

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
33' Желтая карточка
Мораис Жуниор
34' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
34' Желтая карточка
Браун Кристофер
43' Желтая карточка
Шерони Алин
59' Желтая карточка
Григоре Драгош
62' Желтая карточка
Catalin Hlistei
63' Желтая карточка
Mihai Iosif
0:1
84' Гол
Бну-Марзук Юнес
87' Желтая карточка
Црепуля Любян
88' Желтая карточка
Saifeddine Alami Bazza
0:2
90' Гол
Saifeddine Alami Bazza
90'+5
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
25
Раковитан
Богдан
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
67
Папа
Энрико
27
Флореску
Эдуард
10
Онгенда
Эрвин
9
Mateus
Criciuma
11
Роман
Михай
28
Фили
Реалдо
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
20
Мойсе
Ромарио
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
17
Stefan
Panoiu
9
Бэлан
Адриан
8
Кырнац
Николае
Ботошани
Рапид Бухарест

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онгенда Эрвин 2 (1) 0.33
2. Роман Михай 1 0.17
3. Петковски Петар 1 0.17
4. Папа Энрико 1 0.17
5. Mateus Criciuma 1 0.17
6. Эджума Малком 0 0
7. Цигэнашу Александр 0 0
8. Браун Кристофер 0 0
9. Киндриш Андрей 0 0
Рапид Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэлан Адриан 2 0.33
2. Григоре Драгош 1 0.17
3. Saifeddine Alami Bazza 1 0.17
4. Бну-Марзук Юнес 1 0.17
5. Stefan Panoiu 1 0.17
6. Rares Ilie 0 0
7. Белу Клаудиу 0 0
8. Црепуля Любян 0 0
9. Кырнац Николае 0 0

Карточки

Ботошани
# Игрок      
1. Шерони Алин 3 0
2. Marius Croitoru 2 0
3. Цигэнашу Александр 2 0
4. Петковски Петар 2 0
5. Папа Энрико 2 0
6. Онгенда Эрвин 1 0
7. Браун Кристофер 1 0
8. Пап Эдуард 1 0
9. Martin Remacle 1 0
10. Сила Ришар 1 0
11. Раковитан Богдан 1 0
Рапид Бухарест
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 4 0
2. Сэпунару Кристиан 2 0
3. Белу Клаудиу 2 0
4. Бэлан Адриан 2 0
5. Catalin Hlistei 2 0
6. Кырнац Николае 2 0
7. Antonio Sefer 0 1
8. Григоре Драгош 1 0
9. Црепуля Любян 1 0
10. Saifeddine Alami Bazza 1 0
11. Албу Кристиан 1 0
12. Молдован Хорациу 1 0
13. Rares Ilie 1 0
14. Mihai Iosif 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботошани 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 50% (3) 0
 Рапид Бухарест 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Газ-Метан Медиаш 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 УТА Арад Университатя Крайова 1:2 Ботошани Волунтари 0:1 Ботошани
Ботошани 0:0 ФКСБ Уфа 2:1 Ботошани Сепси 1:0 Ботошани Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Академика Клинчени 4:3 Ботошани Университатя Крайова 2:3 Ботошани Ботошани 1:3 ФКСБ Ботошани 2:1 Сепси ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Ботошани 2:1 Академика Клинчени Ботошани 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 2:1 Ботошани Волунтари 1:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Астра 1:1 Ботошани Ботошани 1:2 Сепси
Рапид Бухарест Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ Арджеш 0:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 0:0 Вииторул Констанца Миовени 0:2 Рапид Бухарест
Рапид Бухарест 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:0 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Университатя Крайова Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича Дунэря Кэлэраши 3:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Рапид Бухарест 1:1 Миовени Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест АСУ Политехнича 1:2 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:1 Дунэря Кэлэраши Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 Рапид Бухарест Металоглобус 2:4 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 4:0 Дунэря Кэлэраши Униря Слобозия 2:1 Рапид Бухарест Рапид Бухарест 1:3 Чиксереда Меркуря-Чук Глория Бузау 0:0 Рапид Бухарест

Последние игры между собой

Ботошани: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рапид Бухарест: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рапид Бухарест 2:2 Ботошани Первая лига Ботошани 3:0 Рапид Бухарест Первая лига Рапид Бухарест 0:0 Ботошани Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 6 0 0 9 - 3 18
2. Рапид Бухарест 6 5 1 0 7 - 0 16
3. Университатя Крайова 11 5 1 5 13 - 13 16
4. Ботошани 6 4 1 1 6 - 4 13
5. Вииторул Констанца 6 3 2 1 6 - 1 11
6. УТА Арад 6 3 2 1 6 - 3 11
7. ФКСБ 5 2 2 1 7 - 4 8
8. Миовени 5 2 0 3 3 - 5 6
9. Киндия Тырговиште 6 1 3 2 4 - 5 6
10. Динамо Бухарест 6 2 0 4 6 - 9 6
11. Волунтари 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Арджеш 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Сепси 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Газ-Метан Медиаш 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 6 4 1 1 7 - 2 13
2. ЧФР Клуж 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Вииторул Констанца 3 3 0 0 6 - 0 9
4. УТА Арад 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Рапид Бухарест 3 2 1 0 2 - 0 7
6. ФКСБ 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Динамо Бухарест 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Волунтари 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Киндия Тырговиште 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Ботошани 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Газ-Метан Медиаш 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сепси 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Миовени 2 0 0 2 0 - 3 0
15. Арджеш 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Ботошани 3 3 0 0 4 - 1 9
3. ЧФР Клуж 3 3 0 0 4 - 1 9
4. Миовени 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Арджеш 3 1 1 1 4 - 3 4
6. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Университатя Крайова 5 1 0 4 6 - 11 3
8. Вииторул Констанца 3 0 2 1 0 - 1 2
9. ФКСБ 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Сепси 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 8 1
12. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 1 - 5 0
14. Динамо Бухарест 3 0 0 3 0 - 5 0
15. Волунтари 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 4 1 0
3. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
4. Академика Клинчени Каскини Баутиста 3 1 0
5. Университатя Крайова Густаво Важенин 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Газ-Метан Медиаш Diogo Izata 3 1
2. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 0
3. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 4 0
4. Волунтари Тамаш Габриэль 3 0
5. Арджеш Меца Давид 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ботошани 0:2 Рапид Бухарест онлайн




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