Румыния: Первая лига 2021-2022
ФКСБ
1:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
Сепси
10' Желтая карточкаПопеску Овидиу
0:1
36' ГолАганович Аднан
55' Желтая карточкаНиняй Бранислав
1:1
58' ГолТэнасе Флорин
64' Желтая карточкаПаун Николае
1:1
67' Не забитый пенальтиМитря Богдан
68' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
73' Желтая карточкаКрецу Валентин
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
22
Тамаш
Нандор
91
Боич
Петар
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Тамаш НандорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Боич ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
Ход матча
10'
36'
0:1
55'
58'
1:1
64'
67'
1:1
73'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|2 (1)
|0.33
|2.
|Попеску Октавиан
|2
|0.33
|3.
|Кордя Андрей
|1
|0.17
|4.
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.17
|5.
|Стойка Янис
|1
|0.17
|6.
|Кристя Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митря Богдан
|1
|0.17
|2.
|Аганович Аднан
|1
|0.17
|3.
|Реп Райко
|1
|0.17
|4.
|Асковски Стефан
|1
|0.17
|5.
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шербан Сорин
|1
|1
|2.
|Крецу Валентин
|2
|0
|3.
|Коман Флоринел
|2
|0
|4.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|5.
|Радунович Ристо
|1
|0
|6.
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|7.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|8.
|Кордя Андрей
|1
|0
|9.
|Alexandru Marian Musi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ниняй Бранислав
|2
|0
|2.
|Митря Богдан
|2
|0
|3.
|Leontin Grozavu
|2
|0
|4.
|Паун Николае
|2
|0
|5.
|Димитров Радослав
|1
|0
|6.
|Аганович Аднан
|1
|0
|7.
|Никзули Роланд
|1
|0
|8.
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|9.
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|10.
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|Сепси
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =6 -6Униря Слобозия 1:1 ФКСБ Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ
ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси Академика Клинчени 0:2 ФКСБ
Сепси Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сепси 0:2 Арджеш Вииторул Констанца 1:0 Сепси Сепси 1:2 Миовени Сепси 1:1 Спартак Трнава
Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Спартак Трнава 0:0 Сепси Сепси 2:0 Академика Клинчени Уфа 1:3 Сепси Краснодар 1:2 Сепси Сепси 1:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Ботошани Академика Клинчени 2:1 Сепси Сепси 2:2 ФКСБ ЧФР Клуж 0:1 Сепси Сепси 2:0 Университатя Крайова Ботошани 2:1 Сепси Сепси 1:0 Академика Клинчени ФКСБ 1:2 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Сепси: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|Рапид Бухарест
|6
|5
|1
|0
|7 - 0
|16
|3.
|Университатя Крайова
|12
|5
|1
|6
|13 - 14
|16
|4.
|Ботошани
|6
|4
|1
|1
|6 - 4
|13
|5.
|Вииторул Констанца
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|7.
|Миовени
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|8.
|ФКСБ
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Волунтари
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Сепси
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|13.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Вииторул Констанца
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|УТА Арад
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Рапид Бухарест
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|ФКСБ
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Ботошани
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Миовени
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|13.
|Сепси
|1:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Ботошани
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|ЧФР Клуж
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|4.
|Миовени
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Арджеш
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Университатя Крайова
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|8.
|Сепси
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|ФКСБ
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|14.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|15.
|Волунтари
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|2.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|4
|1
|0
|3.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|0
|4.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|3
|1
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Густаво Важенин
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Газ-Метан Медиаш
|Diogo Izata
|3
|1
|2.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|0
|3.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|4
|0
|4.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|5.
|Арджеш
|Меца Давид
|3
|0