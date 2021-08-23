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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
1:1
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
10' Желтая карточка
Попеску Овидиу
0:1
36' Гол
Аганович Аднан
54' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
1:1
58' Гол
Тэнасе Флорин
64' Желтая карточка
Паун Николае
1:1
67' Не забитый пенальти
Митря Богдан
68' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
73' Желтая карточка
Крецу Валентин
90'+6
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
9
Попеску
Октавиан
23
Попеску
Овидиу
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
10
Тэнасе
Флорин
7
Коман
Флоринел
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
22
Тамаш
Нандор
77
Аганович
Аднан
17
Фофана
Бубакар
II
6
Паун
Николае
90
Головфка
Кэтэлин
91
Боич
Петар
11
Штефэнеску
Мариус
ФКСБ
Сепси

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 2 (1) 0.33
2. Попеску Октавиан 2 0.33
3. Кордя Андрей 1 0.17
4. Моруцан Олимпиу 1 0.17
5. Стойка Янис 1 0.17
6. Кристя Юлиан 0 0
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митря Богдан 1 0.17
2. Аганович Аднан 1 0.17
3. Реп Райко 1 0.17
4. Асковски Стефан 1 0.17
5. Чунчуков Цветелин 1 0.17

Карточки

ФКСБ
# Игрок      
1. Шербан Сорин 1 1
2. Крецу Валентин 2 0
3. Коман Флоринел 2 0
4. Моруцан Олимпиу 2 0
5. Радунович Ристо 1 0
6. Тэнасе Флорин 1 0
7. Попеску Овидиу 1 0
8. Кордя Андрей 1 0
9. Alexandru Marian Musi 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Ниняй Бранислав 2 0
2. Митря Богдан 2 0
3. Leontin Grozavu 2 0
4. Паун Николае 2 0
5. Димитров Радослав 1 0
6. Аганович Аднан 1 0
7. Никзули Роланд 1 0
8. Штефэнеску Мариус 1 0
9. Фофана Бубакар II 1 0
10. Гонсалес Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Сепси 0 0 20% (1) 40% (2) 0 40% (2)

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Униря Слобозия 1:1 ФКСБ Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ
ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Университатя Крайова Сепси 2:2 ФКСБ ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси Академика Клинчени 0:2 ФКСБ
Сепси Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сепси 0:2 Арджеш Вииторул Констанца 1:0 Сепси Сепси 1:2 Миовени Сепси 1:1 Спартак Трнава
Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Спартак Трнава 0:0 Сепси Сепси 2:0 Академика Клинчени Уфа 1:3 Сепси Краснодар 1:2 Сепси Сепси 1:0 Вииторул Констанца Сепси 1:0 Ботошани Академика Клинчени 2:1 Сепси Сепси 2:2 ФКСБ ЧФР Клуж 0:1 Сепси Сепси 2:0 Университатя Крайова Ботошани 2:1 Сепси Сепси 1:0 Академика Клинчени ФКСБ 1:2 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Сепси: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Сепси 2:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:2 Сепси Лига 1 Сепси 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 Сепси Первая лига
Сепси 0:1 ФКСБ Кубок ФКСБ 2:1 Сепси Первая лига Сепси 0:0 ФКСБ Первая лига Сепси 1:5 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 4:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:0 Сепси Первая лига ФКСБ 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:4 ФКСБ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 6 6 0 0 9 - 3 18
2. Рапид Бухарест 6 5 1 0 7 - 0 16
3. Университатя Крайова 12 5 1 6 13 - 14 16
4. Ботошани 6 4 1 1 6 - 4 13
5. Вииторул Констанца 6 3 2 1 6 - 1 11
6. УТА Арад 6 3 2 1 6 - 3 11
7. Миовени 6 3 0 3 4 - 5 9
8. ФКСБ 6 2 3 1 8 - 5 9
9. Киндия Тырговиште 6 1 3 2 4 - 5 6
10. Динамо Бухарест 6 2 0 4 6 - 9 6
11. Волунтари 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Сепси 6 1 2 3 5 - 7 5
13. Арджеш 6 1 1 4 4 - 6 4
14. Газ-Метан Медиаш 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 6 4 1 1 7 - 2 13
2. ЧФР Клуж 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Вииторул Констанца 3 3 0 0 6 - 0 9
4. УТА Арад 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Рапид Бухарест 3 2 1 0 2 - 0 7
6. ФКСБ 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Динамо Бухарест 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Волунтари 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Киндия Тырговиште 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Ботошани 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Газ-Метан Медиаш 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Миовени 3 1 0 2 1 - 3 3
13. Сепси 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Академика Клинчени 2 0 0 2 2 - 4 0
15. Арджеш 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Ботошани 3 3 0 0 4 - 1 9
3. ЧФР Клуж 3 3 0 0 4 - 1 9
4. Миовени 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Арджеш 3 1 1 1 4 - 3 4
6. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Университатя Крайова 6 1 0 5 6 - 12 3
8. Сепси 3 0 2 1 2 - 3 2
9. ФКСБ 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Вииторул Констанца 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 8 1
12. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 1 - 5 0
14. Динамо Бухарест 3 0 0 3 0 - 5 0
15. Волунтари 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
2. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 4 1 0
3. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 3 0 0
4. Академика Клинчени Каскини Баутиста 3 1 0
5. Университатя Крайова Густаво Важенин 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Газ-Метан Медиаш Diogo Izata 3 1
2. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 0
3. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 4 0
4. Волунтари Тамаш Габриэль 3 0
5. Арджеш Меца Давид 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ФКСБ 1:1 Сепси онлайн




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