Второй тайм

96' Влад Даниэл из команды ФКСБ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Радунович Ристо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

95' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

95' Плохо сыграл Митря Богдан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

95' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

94' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

94' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Сепси

93' Тэнасе Флорин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

92' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок Тэнасе Флорин из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Отличные скиллы показывает Тэнасе Флорин , обводя своих соперников

92' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Отличные скиллы показывает Стойка Янис , обводя своих соперников

91' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

91' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

88' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Гонсалес Эдер из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Игрок из команды Сепси совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

87' Чунчуков Цветелин бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

87' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

86' Marius Stefanescu из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

86' Отличные скиллы показывает Чунчуков Цветелин , обводя своих соперников

86' Игрок Стойка Янис из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

86' Отличные скиллы показывает Стойка Янис , обводя своих соперников

85' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

85' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Отличные скиллы показывает Асковски Стефан , обводя своих соперников

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Димитров Радослав получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Димитров Радослав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Плохо сыграл Винисиус Пауло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

80' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

80' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

80' Радунович Ристо из команды ФКСБ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Octavian Popescu мяча так и не получил

78' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

73' Крецу Валентин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Отличные скиллы показывает Кордя Андрей , обводя своих соперников

72' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет ФКСБ

71' Отличные скиллы показывает Головфка Кэтэлин , обводя своих соперников

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Коман Флоринел получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Коман Флоринел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Рефери не любит споров - именно за это Marius Stefanescu сейчас получил желтую

68' Отличные скиллы показывает Тэнасе Флорин , обводя своих соперников

67' СПАСЕНО - Митря Богдан пробил пенальти, но Andrei Vlad отбивает!

66' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Паун Николае совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Безумный фол. Паун Николае грубо играет против соперника. Пострадал Octavian Popescu

64' Удар от ворот произведет Сепси

64' Кордя Андрей из команды ФКСБ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

63' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кордя Андрей пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

63' Отличные скиллы показывает Кордя Андрей , обводя своих соперников

62' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

62' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Голкипер мог бы сыграть и получше

62' Аганович Аднан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Отличные скиллы показывает Коман Флоринел , обводя своих соперников

57' Коман Флоринел бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

55' Фофана Бубакар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Ниняй Бранислав тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

54' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

52' Отличные скиллы показывает Крецу Валентин , обводя своих соперников

52' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Олару Дариус из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Сепси

50' Коман Флоринел из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Аганович Аднан бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

48' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

48' Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' ФКСБ выполняет удар от ворот.

47' Тамаш Нандор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Отличные скиллы показывает Тамаш Нандор , обводя своих соперников

46' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля