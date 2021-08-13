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Жеребьёвка Кубка России
0:0
Первый тайм
онлайн-трансляция

Предыдущие игры

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Последние игры между собой

Жеребьёвка Кубка России: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Жеребьёвка Кубка России 0:0 онлайн-трансляция Жеребьёвка Кубка России
  • Второй тайм
  •  
    ГРУППА 1
    1. "Краснодар"
    2. ПФК "Кубань"
    3. "Ленинградец"

    		 
    ГРУППА 2
    1. "Урал"
    2. КАМАЗ
    3. "Торпедо-Владимир"

    		 
    ГРУППА 3
    1. "Арсенал" Тула
    2. "Велес"
    3. "Динамо" Брянск

    ГРУППА 4
    1. "Нижний Новгород"
    2. "Факел"
    3. "Динамо-Барнаул"

    ГРУППА 5
    1. "Ростов"
    2. "Торпедо" Москва
    3. "Чайка"

    ГРУППА 6
    1. "Уфа"
    2. "Алания"
    3. "Динамо-Легион"

    ГРУППА 7
    1. "Ахмат"
    2. "Ротор"
    3. "Кайрат-Москва"

    ГРУППА 8
    1. "Химки"
    2. "Балтика"
    3. "Саранск"

    ГРУППА 9
    1. "Крылья Советов"
    2. "Енисей"
    3. "Знамя"

    ГРУППА 10
    1. ЦСКА Москва
    2. "Металлург" Липецк
    3. "Зенит-Ижевск"

    ГРУППА 11
    1. "Динамо" Москва
    2. "Оренбург"
    3. "Динамо" Ставрополь

  • Первый тайм
  • Вот и всё. Классная жеребьёвка, ЦСКА на бумаге у нас фаворит, как и "Динамо". Неплохие шансы и у других, но кто-то точно будет жертвовать кубком. Кто? Узнает уже 25 и 26 августа. Спасибо за внимание! С Вами был Руслан Ситяшенко!
  • 38'
    Наконец-то! Переходим к жеребьёвке, Дмитрий Булыкин будет решать судьбу. Всё внимание на таблицу!
  • 37'
    Лебеденко рассказал, что выезд к "Чайке" будет самым неудобным. В этом сезоне, как пообещал Игорь, в Кубке обязательно надо выходить из группы. 
  • 34'
    Игорь Лебеденко - прямое включение. "Сколько позволит здоровье, силы, желание есть. Составлять конкуренцию молодым парням - это интересно", - сказал Игорь. Вот такой позитив.
  • 33'
    Это, конечно, не еврокубковые жеребьёвки. Тут любят потянуть время за разговором, но, если честно, то не в тему всё это.
  • 32'
    А сейчас будет самое интересное! Кто же из команд Российской Премьер-лиги попадёт в столь интересные группы? 11 группа пока самая сложная. 
  • 21'
    Эксперты оценивают шансы команд ФНЛ-2, а мы ждем жеребьевки второй корзины.
  • 16'
    Ведущие называют еще раз состав корзин. Начинают кататься шары!
  • 14'
    Всё готово к самой жеребьевке!
  • 11'
    По видеосвязи подключился Руслан Нигматуллин. Он отмечает, что важность победы в Кубке всегда одинаково, а новый формат - "классная идея".
  • 9'
    На время слово берут эксперты, которые делятся своими идеями по проведению турнира. Но все сходятся во мнении, что групповой турнир - неплохая идея.
  • 7'
    В первом туре сыграют команды ФНЛ-2 против ФНЛ-1, затем ФНЛ-2 против РПЛ и наконец ФНЛ-1 против РПЛ.
  • 5'
    В первой корзине представители РПЛ, за исключением пятерки участников еврокубков. Во второй - клубы ФНЛ-1, в третьей - ФНЛ-2.
  • 3'
    Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычёв и Александр Мостовой помогут вершить судьбу команд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинаем!
  • До матча
  • В прошлом сезоне победу в Кубке одержал московский «Локомотив». «Железнодорожники» в финальной игре одолели «Крылья Советов» со счётом 3:1.
  • Даты матчей:
    1 тур: 25 - 26 августа;
    2 тур: 23 - 25 сентября;
    3 тур: 27 - 28 октября.
  • Формат группового раунда Кубка России не изменился по сравнению с прошлым годом. Будет сформировано 11 групп по три команды, куда войдут представители РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Пятёрка участников еврокубков ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", а также "Сочи" с "Рубином") начнет борьбу с весеннего плей-офф.
  • Приветствую всех любителей спорта №1! Вашему вниманию предлагается прямая трансляция жеребьёвка Кубка России. За событиями Вам помогает следить Руслан Ситяшенко.
     
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