Жеребьёвка Кубка России 0:0 онлайн-трансляция

Игорь Лебеденко - прямое включение. "Сколько позволит здоровье, силы, желание есть. Составлять конкуренцию молодым парням - это интересно", - сказал Игорь. Вот такой позитив.

Лебеденко рассказал, что выезд к "Чайке" будет самым неудобным. В этом сезоне, как пообещал Игорь, в Кубке обязательно надо выходить из группы.

Наконец-то! Переходим к жеребьёвке, Дмитрий Булыкин будет решать судьбу. Всё внимание на таблицу!

Вот и всё. Классная жеребьёвка, ЦСКА на бумаге у нас фаворит, как и "Динамо". Неплохие шансы и у других, но кто-то точно будет жертвовать кубком. Кто? Узнает уже 25 и 26 августа. Спасибо за внимание! С Вами был Руслан Ситяшенко!

33' Это, конечно, не еврокубковые жеребьёвки. Тут любят потянуть время за разговором, но, если честно, то не в тему всё это.

32' А сейчас будет самое интересное! Кто же из команд Российской Премьер-лиги попадёт в столь интересные группы? 11 группа пока самая сложная.

21' Эксперты оценивают шансы команд ФНЛ-2, а мы ждем жеребьевки второй корзины.

16' Ведущие называют еще раз состав корзин. Начинают кататься шары!

14' Всё готово к самой жеребьевке!

11' По видеосвязи подключился Руслан Нигматуллин. Он отмечает, что важность победы в Кубке всегда одинаково, а новый формат - "классная идея".

9' На время слово берут эксперты, которые делятся своими идеями по проведению турнира. Но все сходятся во мнении, что групповой турнир - неплохая идея.

7' В первом туре сыграют команды ФНЛ-2 против ФНЛ-1, затем ФНЛ-2 против РПЛ и наконец ФНЛ-1 против РПЛ.

5' В первой корзине представители РПЛ, за исключением пятерки участников еврокубков. Во второй - клубы ФНЛ-1, в третьей - ФНЛ-2.

3' Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычёв и Александр Мостовой помогут вершить судьбу команд.