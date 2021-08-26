Лига конференций 2021-2022
Унион Берлин
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Олимпиаштадион
КуПС
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авонийи Тайво
|2
|1
|2.
|Крузе Макс
|1
|0.5
|3.
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рангел
|5
|0.63
|2.
|Удо Аньекпено
|3
|0.38
|3.
|Ниссилья Урхо
|2
|0.25
|4.
|Икауниекс Янис
|1
|0.13
|5.
|Томас Диого
|1
|0.13
|6.
|Henry Uzochokwu
|1
|0.13
|7.
|Себбан Джордан
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Унион Берлин
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|0
|КуПС
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин
Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн
КуПС Последние 20 матчей: +13 =3 -4ХИФК 1:5 КуПС КуПС 0:4 Унион Берлин КуПС 4:0 КТП Астана 3:4 КуПС
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|1
|0
|2.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|3.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|4.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|5.
|Маккаби Хайфа
|Ацили Омер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 КуПС
Исход игры
Унион Берлин
95.5% (128)
Ничья
3.7% (5)
КуПС
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
26.12% (35)
Нет
73.88% (99)
Популярный счёт
2:0 Унион Берлин
40.3% (54)
3:0 Унион Берлин
20.1% (27)
2:1 Унион Берлин
14.2% (19)
1:0 Унион Берлин
7.5% (10)
4:0 Унион Берлин
5.2% (7)
3:1 Унион Берлин
5.2% (7)
1:1 Ничья
3.7% (5)
4:1 Унион Берлин
2.2% (3)
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