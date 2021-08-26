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Лига конференций 2021-2022

Унион Берлин
0:0
Конец матча

Стадион:
КуПС
0' 90'+3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авонийи Тайво 2 1
2. Крузе Макс 1 0.5
3. Фогльзаммер Андреас 1 0.5
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рангел 5 0.63
2. Удо Аньекпено 3 0.38
3. Ниссилья Урхо 2 0.25
4. Икауниекс Янис 1 0.13
5. Томас Диого 1 0.13
6. Henry Uzochokwu 1 0.13
7. Себбан Джордан 1 0.13

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
КуПС
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Унион Берлин 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 0
 КуПС 14.29% (2) 0 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин
Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн
КуПС Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ХИФК 1:5 КуПС КуПС 0:4 Унион Берлин КуПС 4:0 КТП Астана 3:4 КуПС
КуПС 2:2 Лахти КуПС 1:1 Астана Ворскла 2:3 КуПС КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
КуПС 0:4 Унион Берлин Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
4. КуПС Рангел 5 0 0
5. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Унион Берлин 95.5% (128)
X 3.7% (5)
КуПС 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Унион Берлин 0:0 КуПС онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 КуПС

Исход игры
Унион Берлин
95.5% (128)
Ничья
3.7% (5)
КуПС
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
26.12% (35)
Нет
73.88% (99)
Популярный счёт
2:0 Унион Берлин
40.3% (54)
3:0 Унион Берлин
20.1% (27)
2:1 Унион Берлин
14.2% (19)
1:0 Унион Берлин
7.5% (10)
4:0 Унион Берлин
5.2% (7)
3:1 Унион Берлин
5.2% (7)
1:1 Ничья
3.7% (5)
4:1 Унион Берлин
2.2% (3)
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