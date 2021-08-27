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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Черноморец Од
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Александрия
0'
16' Желтая карточка
Брагару Максим
18' Желтая карточка
Бабогло Владислав
32' Желтая карточка
Михайленко Николай
66'
31
Кучерук
Владислав
37
Дубко
Валерий
27
Кузык
Денис
4
Тлумак
Юрий
91
Михайленко
Николай
14
Кравченко
Сергей
9
Путря
Илья
10
Авагимян
Артур
19
Исаенко
Евгений
45
Брагару
Максим
18
Бугай
Владислав
31
Билык
Олег
4
Бабогло
Владислав
9
Спинелли
Клаудио
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
11
Мирошниченко
Денис
8
Калюжный
Иван
17
Кожушко
Олег
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
90
Дубра
Каспар
Черноморец Од
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бугай Владислав 2 0.33
2. Михайленко Николай 1 0.17
3. Авагимян Артур 1 0.17
4. Путря Илья 1 (1) 0.17
5. Исаенко Евгений 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 1 0.17
2. Бабогло Владислав 1 0.17
3. Ковалец Кирилл 1 0.17
4. Калюжный Иван 1 0.17
5. Спинелли Клаудио 1 0.17
6. Цуриков Андрей 0 0
7. Рыбалка Сергей 0 0

Карточки

Черноморец Од
# Игрок      
1. Белошевский Богдан 1 2
2. Ванат Владислав 3 0
3. Кравченко Сергей 1 0
4. Авагимян Артур 1 0
5. Путря Илья 1 0
6. Цитаишвили Георгий 1 0
7. Дубко Валерий 1 0
8. Брагару Максим 1 0
9. Михайленко Николай 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 4 0
2. Рыбалка Сергей 1 0
3. Третьяков Максим 1 0
4. Одарюк Владимир 1 0
5. Дубра Каспар 1 0
6. Калюжный Иван 1 0
7. Шастал Дмитрий 1 0
8. Билык Олег 1 0
9. Демченко Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черноморец Од 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0
 Александрия 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Черноморец Од Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 2:3 Черноморец Од Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Днепр-1
Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:0 Волынь
Александрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Львов 1:1 Александрия Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия
Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия

Последние игры между собой

Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Александрия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Черноморец Од 0:3 Александрия Премьер-лига Александрия 3:2 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 3:0 Александрия Кубок Черноморец Од 1:3 Александрия Премьер-лига
Александрия 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Александрия 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Александрия Премьер-лига Черноморец Од 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Александрия 1:3 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Десна Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
4. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Александрия 0:0 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
6. Днепр-1 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
7. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Ингулец Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Черноморец Од 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
15. Львов Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 8 - 12 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 10 - 0 9
3. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Черноморец Од 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
15. Александрия 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 0:0 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Черноморец Од 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
11. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 4 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Александрия Бабогло Владислав 4 0
3. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
4. Заря Вернидуб Виталий 3 0
5. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Михайленко Николай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Бабогло Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Брагару Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Черноморец Од 18.8% (25)
X 26.3% (35)
Александрия 54.9% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Александрия
4.00
3.50
2.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 0:0 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Александрия

Исход игры
Черноморец Од
18.8% (25)
Ничья
26.3% (35)
Александрия
54.9% (73)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (57)
Меньше
56.82% (75)
Обе команды забьют
Да
65.91% (87)
Нет
34.09% (45)
Популярный счёт
1:2 Александрия
27.8% (37)
1:1 Ничья
22.6% (30)
0:1 Александрия
19.5% (26)
2:1 Черноморец Од
12% (16)
1:0 Черноморец Од
5.3% (7)
0:2 Александрия
4.5% (6)
0:0 Ничья
3% (4)
1:3 Александрия
1.5% (2)
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