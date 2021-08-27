Украина: Премьер-лига 2021-2022
Черноморец Од
0:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Черноморец
Александрия
16' Желтая карточкаБрагару Максим
18' Желтая карточкаБабогло Владислав
32' Желтая карточкаМихайленко Николай
27
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Дубра КаспарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бугай Владислав
|2
|0.33
|2.
|Михайленко Николай
|1
|0.17
|3.
|Авагимян Артур
|1
|0.17
|4.
|Путря Илья
|1 (1)
|0.17
|5.
|Исаенко Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Третьяков Максим
|1
|0.17
|2.
|Бабогло Владислав
|1
|0.17
|3.
|Ковалец Кирилл
|1
|0.17
|4.
|Калюжный Иван
|1
|0.17
|5.
|Спинелли Клаудио
|1
|0.17
|6.
|Цуриков Андрей
|0
|0
|7.
|Рыбалка Сергей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Ванат Владислав
|3
|0
|3.
|Кравченко Сергей
|1
|0
|4.
|Авагимян Артур
|1
|0
|5.
|Путря Илья
|1
|0
|6.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|7.
|Дубко Валерий
|1
|0
|8.
|Брагару Максим
|1
|0
|9.
|Михайленко Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабогло Владислав
|4
|0
|2.
|Рыбалка Сергей
|1
|0
|3.
|Третьяков Максим
|1
|0
|4.
|Одарюк Владимир
|1
|0
|5.
|Дубра Каспар
|1
|0
|6.
|Калюжный Иван
|1
|0
|7.
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|8.
|Билык Олег
|1
|0
|9.
|Демченко Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черноморец Од
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|Александрия
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Черноморец Од Последние 20 матчей: +10 =3 -7Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 2:3 Черноморец Од Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Днепр-1
Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 1:0 Волынь
Александрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10Колос Ковалёвка 0:1 Александрия Львов 1:1 Александрия Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Минай 1:0 Александрия
Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Александрия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Александрия 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Александрия 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Александрия Премьер-лига Черноморец Од 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Александрия 1:3 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Александрия Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|8 - 12
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|3.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|15.
|Александрия
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
|3.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|5.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Александрия
Исход игры
Черноморец Од
18.8% (25)
Ничья
26.3% (35)
Александрия
54.9% (73)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (57)
Меньше
56.82% (75)
Обе команды забьют
Да
65.91% (87)
Нет
34.09% (45)
Популярный счёт
1:2 Александрия
27.8% (37)
1:1 Ничья
22.6% (30)
0:1 Александрия
19.5% (26)
2:1 Черноморец Од
12% (16)
1:0 Черноморец Од
5.3% (7)
0:2 Александрия
4.5% (6)
0:0 Ничья
3% (4)
1:3 Александрия
1.5% (2)
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