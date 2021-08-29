Украина: Премьер-лига 2021-2022
Десна
0:2
Первый тайм: 29'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Верес
0:1
4' ГолНемчанинов Дмитрий
0:2
25' ГолСергийчук Михаил
47
Когут
Богдан
48
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
Ход матча
4'
25'
0:2
27'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|4
|0.67
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.33
|3.
|Завийский Тарас
|2
|0.33
|4.
|Будковский Филипп
|1
|0.17
|5.
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|6.
|Картушов Егор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гегедош Роберт
|1
|0.17
|2.
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.17
|3.
|Солдат Игорь
|1
|0.17
|4.
|Шестаков Михаил
|1
|0.17
|5.
|Кучеров Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селин Евгений
|2
|0
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|3.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|4.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|5.
|Завийский Тарас
|1
|0
|6.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0
|7.
|Сафронов Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Полулях Никита
|2
|0
|3.
|Кучеров Валерий
|2
|0
|4.
|Дахновский Виталий
|0
|1
|5.
|Сергийчук Михаил
|1
|0
|6.
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|7.
|Пасич Геннадий
|1
|0
|8.
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|0
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|Верес
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +9 =3 -8Динамо Киев 4:0 Десна Десна 2:1 Днепр-1 Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна
Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь
Верес Последние 20 матчей: +12 =4 -4Верес 1:0 Минай Верес 1:1 Ворскла Рух Львов 2:1 Верес Динамо Киев 4:0 Верес
Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од Прикарпатье 0:1 Верес
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Верес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 2
|16
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Десна
|0:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|6.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|Верес
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|9.
|Ингулец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Десна
|0:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Верес
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Десна
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Верес
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|10.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|4
|2
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
|3.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
|4.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|4
|0
|5.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
Прогнозы на матч Десна 0:2 Верес
Исход игры
Десна
87.8% (115)
Ничья
9.2% (12)
Верес
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
40.46% (53)
Нет
59.54% (78)
Популярный счёт
1:0 Десна
32.1% (42)
2:1 Десна
28.2% (37)
2:0 Десна
24.4% (32)
1:1 Ничья
7.6% (10)
1:2 Верес
2.3% (3)
3:1 Десна
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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