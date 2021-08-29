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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Десна
0:2
Первый тайм: 29'

Стадион:
Верес
0'
0:1
4' Гол
Немчанинов Дмитрий
0:2
25' Гол
Сергийчук Михаил
27' Желтая карточка
 29'
72
Литовка
Игорь
3
Сафронов
Александр
4
Цымбалюк
Евгений
33
Селин
Евгений
12
Картушов
Егор
8
Домбровский
Андрей
17
Завийский
Тарас
11
Калитвинцев
Владислав
10
Тотовицкий
Андрей
7
Болбат
Сергей
28
Будковский
Филипп
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
42
Пасич
Евгений
48
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
21
Панасенко
Сергей
17
Пасич
Геннадий
7
Сергийчук
Михаил
Десна
Верес

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 4 0.67
2. Калитвинцев Владислав 2 0.33
3. Завийский Тарас 2 0.33
4. Будковский Филипп 1 0.17
5. Тотовицкий Андрей 0 0
6. Картушов Егор 0 0
Верес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гегедош Роберт 1 0.17
2. Немчанинов Дмитрий 1 0.17
3. Солдат Игорь 1 0.17
4. Шестаков Михаил 1 0.17
5. Кучеров Валерий 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Селин Евгений 2 0
2. Калитвинцев Владислав 2 0
3. Домбровский Андрей 2 0
4. Арвеладзе Леван 1 0
5. Завийский Тарас 1 0
6. Цымбалюк Евгений 1 0
7. Сафронов Александр 1 0
Верес
# Игрок      
1. Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Полулях Никита 2 0
3. Кучеров Валерий 2 0
4. Дахновский Виталий 0 1
5. Сергийчук Михаил 1 0
6. Клёц Дмитрий 1 0
7. Пасич Геннадий 1 0
8. Махнев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 0 11.11% (1) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5)
 Верес 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Динамо Киев 4:0 Десна Десна 2:1 Днепр-1 Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна
Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь
Верес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Верес 1:0 Минай Верес 1:1 Ворскла Рух Львов 2:1 Верес Динамо Киев 4:0 Верес
Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од Прикарпатье 0:1 Верес

Последние игры между собой

Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Верес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Верес 0:2 Десна Первый дивизион Десна 0:0 Верес Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 20 - 2 16
2. Днепр-1 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
4. Десна 0:2 Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
5. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
6. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Верес 2:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9. Ингулец Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
10. Металлист-1925 Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
12. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
13. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Десна 0:2 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Верес 2:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Верес 2:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
9. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
2. Десна Безбородько Денис 4 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
4. Динамо Киев Цыганков Виктор 4 2 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
3. Александрия Бабогло Владислав 4 0
4. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
5. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
Весь список
Прогнозы 131
Десна 87.8% (115)
X 9.2% (12)
Верес 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Десна
Ничья
Верес
3.25
3.90
5.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Десна 0:2 Верес онлайн


Прогнозы на матч Десна 0:2 Верес

Исход игры
Десна
87.8% (115)
Ничья
9.2% (12)
Верес
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
40.46% (53)
Нет
59.54% (78)
Популярный счёт
1:0 Десна
32.1% (42)
2:1 Десна
28.2% (37)
2:0 Десна
24.4% (32)
1:1 Ничья
7.6% (10)
1:2 Верес
2.3% (3)
3:1 Десна
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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