Украина: Премьер-лига 2021-2022
Минай
0:1
Второй тайм: 47'
Стадион: Авангард (Ужгород)
Шахтёр Донецк
9' Желтая карточкаМарлон
15' Вторая желтая карточкаМарлон
0:1
34' ПенальтиТраоре Лассина
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
89
Синегуб
Олег
23
Месхи
Михаил
30
Пятов
Андрей
5
Марлон
14
Тете
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
-
44 Матич МиславЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 ВитаоЗащитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
9'
15'
34'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горин Олег
|1
|0.2
|2.
|Вишневский Олег
|1
|0.2
|3.
|Гончар Игорь
|0
|0
|4.
|Коваленко Богдан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|4 (1)
|0.67
|2.
|Патрик Алан
|2
|0.33
|3.
|Степаненко Тарас
|1
|0.17
|4.
|Манор Соломон
|1
|0.17
|5.
|Дентиньо
|1
|0.17
|6.
|Корниенко Виктор
|1
|0.17
|7.
|Педриньо II
|1
|0.17
|8.
|Судаков Георгий
|1
|0.17
|9.
|Мудрик Михаил
|0
|0
|10.
|Кривцов Сергей
|0
|0
|11.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|12.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|13.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|14.
|Додо Домилсон
|0
|0
|15.
|Конопля Ефим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|2
|0
|2.
|Багайоко Сиака
|2
|0
|3.
|Кныш Данило
|1
|0
|4.
|Синегуб Олег
|1
|0
|5.
|Месхи Михаил
|1
|0
|6.
|Кучер Даниил
|1
|0
|7.
|Байдал Антон
|1
|0
|8.
|Кобак Эдвард
|1
|0
|9.
|Горин Олег
|1
|0
|10.
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|11.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марлон
|2
|1
|2.
|Тете
|2
|0
|3.
|Антонио Маркос
|1
|0
|4.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|5.
|Корниенко Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Шахтёр Донецк
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +3 =4 -13Верес 1:0 Минай Заря 1:1 Минай Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия
Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =1 -6Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925
Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Шахтёр Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 2
|16
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 10
|12
|5.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|6.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|9.
|Ингулец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|12.
|Минай
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|15.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Минай
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|10.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Минай
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|4
|2
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
|3.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
|4.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|4
|0
|5.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
Прогнозы на матч Минай 0:1 Шахтёр Донецк
Исход игры
Минай
0% (0)
Ничья
1.5% (2)
Шахтёр Донецк
98.5% (132)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (63)
Меньше
52.63% (70)
Обе команды забьют
Да
30.83% (41)
Нет
69.17% (92)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
48.5% (65)
1:3 Шахтёр Донецк
14.9% (20)
0:3 Шахтёр Донецк
14.2% (19)
1:2 Шахтёр Донецк
11.9% (16)
0:1 Шахтёр Донецк
3.7% (5)
0:4 Шахтёр Донецк
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:4 Шахтёр Донецк
1.5% (2)
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