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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Минай
0:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
9' Желтая карточка
Марлон
15' Вторая желтая карточка
Марлон
0:1
34' Пенальти
Траоре Лассина
47'
1
Кучер
Даниил
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
2
Векляк
Богдан
13
Лиховидько
Виктор
89
Синегуб
Олег
10
Ахмедзаде
Рустам
6
Петрусенко
Aлександр
23
Месхи
Михаил
9
Билоног
Дмитрий
11
Селезнёв
Евгений
30
Пятов
Андрей
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
5
Марлон
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Степаненко
Тарас
8
Антонио
Маркос
14
Тете
11
Марлос
Ромеро
19
Манор
Соломон
23
Траоре
Лассина
Минай
Шахтёр Донецк

Ход матча

9'
 
Марлон
15'
 
Марлон
19'
 
Витао
Тете
34'
0:1
Траоре Лассина

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горин Олег 1 0.2
2. Вишневский Олег 1 0.2
3. Гончар Игорь 0 0
4. Коваленко Богдан 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 4 (1) 0.67
2. Патрик Алан 2 0.33
3. Степаненко Тарас 1 0.17
4. Манор Соломон 1 0.17
5. Дентиньо 1 0.17
6. Корниенко Виктор 1 0.17
7. Педриньо II 1 0.17
8. Судаков Георгий 1 0.17
9. Мудрик Михаил 0 0
10. Кривцов Сергей 0 0
11. Исмаили Гонсалвес 0 0
12. Марлос Ромеро 0 0
13. Матвиенко Николай 0 0
14. Додо Домилсон 0 0
15. Конопля Ефим 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 2 0
2. Багайоко Сиака 2 0
3. Кныш Данило 1 0
4. Синегуб Олег 1 0
5. Месхи Михаил 1 0
6. Кучер Даниил 1 0
7. Байдал Антон 1 0
8. Кобак Эдвард 1 0
9. Горин Олег 1 0
10. Кулиев Эльдар 1 0
11. Петрусенко Aлександр 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Марлон 2 1
2. Тете 2 0
3. Антонио Маркос 1 0
4. Кривцов Сергей 1 0
5. Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Шахтёр Донецк 18.18% (2) 0 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Верес 1:0 Минай Заря 1:1 Минай Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия
Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925
Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Шахтёр Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Минай 0:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:1 Минай Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 20 - 2 16
2. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3. Днепр-1 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
5. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
6. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9. Ингулец Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
10. Металлист-1925 Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
12. Минай 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
13. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Минай 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Минай 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
2. Десна Безбородько Денис 4 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
4. Динамо Киев Цыганков Виктор 4 2 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
3. Александрия Бабогло Владислав 4 0
4. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
5. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Не забыли некоторые болельщики эпизод с падением в штрафной площади Ахмедзаде, продолжая кричать "ганьба" в сторону Екатерины Монзуль.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Шахтёр" минимально ведёт в счёте, но играет в меньшинстве. Второй тайм будет интересным.
  • Штанга
    45'
    ОПАСНО! У своей штрафной площади с мячом завозился Гончар, которого обокрал Соломон и метров с 15-ти пробивал в левый нижний угол - штанга спасла "Минай"!
  • Опасный момент
    45'
    Додо разогнал контратаку правым флангом, выполнил подачу на дальний край штрафной площади на Маркоса Антонио, который головой делал скидку в центр, но там защитникам "Миная" удалось помешать Соломону пробить в касание, и мяч рикошетом по дуге опустился в руки Кучеру.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Офсайд
    44'
    Синегуб сперва низом простреливал, а затем верхом подавал в штрафную площадь дончан, но защитники там работают внимательно. Позже прозвучал свисток, который зафиксировал офсайд у Селезнёва.
  • 43'
    Активно всем составом идут в атаку минайцы под конец первого тайма, пытаясь сравнять счёт до свистка на перерыв.
  • Опасный момент
    42'
    Угловой на левом фланге заработали минайцы. Подача последовала на ближнюю штангу, откуда прошла скидка в центр на Лиховидько, который мощно проивал по воротам ногой с восьми метров, но под выстрел успел броситься Исмаили.
  • 41'
    Всё нормально с Ахмедзаде, который уже совершил ускорение. Как мне кажется, все его были были от обиды, что не удалось заработать пенальти для своей команды.
  • Судья
    40'
    Долго о чём-то Селезнёв общался с судьёй, а потом и Роберто де Дзерби вступил в дискуссию. Как-то забыли все о футболе.
  • Судья
    39'
    "Ганьба, ганьба", - скандируют болельщики на трибунах "Авангарда", считая, что их команду засуживает Екатерина Монзуль. И это несмотря на спорное удаление Марлона.
  • Видеоповтор
    38'
    Судя по повтору, азербайджанец действительно "рисовал" своё падение, так что Монзуль абсолютно права, не назначив пенальти в ворота гостей.
  • Травма, повреждение
    37'
    Продолжает лежать на газоне Ахмедзаде, показывая, что ему очень больно. Приходится вызывать медицинскую помощь.
  • Судья
    36'
    С правого фланга в штрафную площадь гостей теперь ворвался Ахмедзаде, который падал после подката защитника, но свисток Монзул молчит. Трибуны "Авангарда" загудели.
  • Пенальти
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Ласина Траоре!!!
    Уверенная реализация удара с точки! Буркиниец развёл мяч и вратаря по разным углам.
  • Пенальти!
    33'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "МИНАЯ"! Траоре красиво прошмыгнул мимо двух защитников на левом краю штрафной площади, и нарвался на подножку Векляка.
  • 32'
    Кучер выбил мяч далеко вперёд к чужой штрафной площади, что оказалось сюрпризом для Селезнёва, который сюда и не думал забегать.
  • 31'
    Марлон уже занял место на трибунах стадиона "Авангард". Видно, что бразилец очень нервничает, переживая за товарищей, которых подвёл своим удалением.
  • Фол, нарушение
    30'
    Селезнёв в борьбе за мяч на правом краю чужой штрафной площади нарушил правила против Исмаили. Иронично улыбается нападающий, будучи уверенным, что правила он не нарушал.
  • 29'
    Ахмедзаде попытался с правого фланга на дриблинге ворваться в штрафную площадь гостей, но Витао сумел чисто выбить мяч из-под ног соперника в аут.
  • 28'
    Активно ведут себя болельщики "Миная" на ужгородском стадионе. Понимают они, что у их любимцев появились серьёзные шансы заработать очки в матче с вице-чемпионом Украины.
  • 27'
    Неплохо в последние минуты мяч держится под контролем "Миная", и у дончан ничего не получается с этим поделать.
  • Судья
    26'
    Лиховидько с левого фланга ворвался в штрафную площадку под острым углом, но передачу вдоль ворот ему помешал выполнить Степаненко. Виктор пытался выпросить угловой для своей команды, но Екатерина Монзуль показала на удар от ворот.
  • 25'
    Ахмедзаде протащил мяч вперёд по правому флангу, но под прессингом Витао и Исмаили он ошибся, выпустив мяч за боковую линию.
  • 24'
    Билоног попытался за счёт скорости протащить мяч в атаку по левому флангу, но Додо оказался быстрее - мяч вернулся под контроль "Шахтёра".
  • 23'
    Аут на левом фланге минайцы заработали, и попытались сильно вбросить снаряд в центр штрафной площади, но там на перехвате уверенно сыграли защитники "Шахтёра".
  • 22'
    Немного прибавили в агрессии дончане после того как остались в меньшинстве. Но и "Минай" сейчас пытается достаточно большими силами выдвинуться вперёд.
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! Горин неудачно отдавал пас на вратаря, которого в подкате опередил Траоре, но удар в падении пришёлся чуть мимо правого нижнего угла ворот.
  • Замена
    20'
    Первая замена в составе "Шахтёра": вместо Тете на поле вышел Витао.
  • Опасный момент
    19'
    ОПАСНО! Соломон коварно пробивал во "вратарский" угол, но Кучер не дрогнул, потащив мяч в броске в сторону.
  • Фол, нарушение
    18'
    Марлос заработал опаснейший штрафной удар в полукружии чужой штрафной площади. Интересно, что сфолил против бразильского украинца Селезнёв.
  • 17'
    Штрафной удар из глубины поля с правого фланга выполнили минайцы. Гончар исполнил подал мяч на дальний край штрафной площади, но скидка в центр оттуда не прошла.
  • Жёлтая и сразу красная
    16'
    Ой-ой-ой! Вот это да! В таком тягучем матче "Шахтёр" остаётся в меньшинстве. Марлон жёстко сфолил Ахмедазаде, и по мнению Екатерины Монзуль это тянет на удаление. Дела...
  • 15'
    Такое ощущение, что невысокий темп матча устраивает сейчас обе команды. Хотя Роберто де Дзерби начал нервничать, ведь у его команды совершенно ничего не получается в конструктивном плане.
  • 14'
    Очень заряжен сегодня на борьбу Селезнёв, который ранее играл за "Шахтёр". То же самое касается главного тренера "Миная" Василия Кобина.
  • Фол, нарушение
    13'
    Тете с правого фланга низом простреливал в чужую штрафную площадку, но там защитники "Миная" были внимательны. В борьбде за подбор Марлос нарушил правила на Селезнёве.
  • Угловой
    12'
    Первый угловой с правого фланга подали гости, но Кривцову не удалось нанести прицельный удар по воротам.
  • Судья
    11'
    Сегодняшний матч, кстати, судит Екатерина Монзуль, которую считают лучшим арбитров в Украине. В нынешнем сезоне даже был тур, по ходу которого она два матча отсудила.
  • Желтая карточка
    10'
    Марлон в середине поля врезал локтем по лицу Селезнёву, за что вполне заслуженно получил жёлтую карточку.
  • 9'
    Очень невысокий темп матча показывают команды. Гости сейчас пешком пасуются поперёк поля в центре, не встречая никаких попыток прессинга.
  • Фол, нарушение
    8'
    Правым флангом провели атаку "горняки", откуда следовала подача в штрафную площадку, но там Траоре правила нарушил в борьбе с двумя защитниками.
  • 7'
    Очередное подключение в атаку Исмаили закончилось для "Шахтёра" неудачей - мяч снова был упущен за лицевую линию.
  • 6'
    С хорошим настроем на игру вышли "лисы". Не ощущается в их действиях никакого страха перед грандом украинского футбола.
  • 5'
    А сейчас минайцы провели полноценную атаку правым флангом с прострельной передачей в штрафную площадку, и Марлон выбил мяч только в аут.
  • 4'
    Первую контратаку "Миная" правым флангом разгонял Гончар, но ошибся при своём забеге, выпустив мяч за боковую линию.
  • 3'
    Соломон по левому флангу сделал жестковатый заброс на ход Исмаили, и бразильцу не удалось сохранить игровой снаряд в пределах поля.
  • 2'
    Разумеется, большим фаворитом матча является "Шахтёр", но на неделе дончане потратили уйму сил в раунде плей-офф Лиги чемпионов, добыв путёвку в групповой этап в ответном 120-минутном матче с "Монако". Так что хозяевам вполне можно на что-то в этой встрече надеяться.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Миная".
  • До матча
  • Старт матча немного откладывается. Нужно послушать гимн Украины.
  • Команды вышли на поле стадиона "Авангард" в Ужгороде.
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча шестого тура украинской Премьер-лиги, в котором "Минай" сыграет дома с донецким "Шахтёром".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил.
    • Прогнозы 134
    Минай 0% (0)
    X 1.5% (2)
    Шахтёр Донецк 98.5% (132)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Минай
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    17.00
    6.20
    1.95
    Все Коэффициенты
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Траоре Лассина из команды Шахтёр Донецк забивает с точки!
  • 19'
    Тете уходит с поля. Витао выходит вместо него
  • 15'
    Марлон получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    9'
    Марлон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Минай 0:1 Шахтёр Донецк онлайн


Прогнозы на матч Минай 0:1 Шахтёр Донецк

Исход игры
Минай
0% (0)
Ничья
1.5% (2)
Шахтёр Донецк
98.5% (132)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (63)
Меньше
52.63% (70)
Обе команды забьют
Да
30.83% (41)
Нет
69.17% (92)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
48.5% (65)
1:3 Шахтёр Донецк
14.9% (20)
0:3 Шахтёр Донецк
14.2% (19)
1:2 Шахтёр Донецк
11.9% (16)
0:1 Шахтёр Донецк
3.7% (5)
0:4 Шахтёр Донецк
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
1:4 Шахтёр Донецк
1.5% (2)
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