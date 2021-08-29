Не забыли некоторые болельщики эпизод с падением в штрафной площади Ахмедзаде, продолжая кричать "ганьба" в сторону Екатерины Монзуль.

Додо разогнал контратаку правым флангом, выполнил подачу на дальний край штрафной площади на Маркоса Антонио, который головой делал скидку в центр, но там защитникам "Миная" удалось помешать Соломону пробить в касание, и мяч рикошетом по дуге опустился в руки Кучеру.

ОПАСНО! У своей штрафной площади с мячом завозился Гончар, которого обокрал Соломон и метров с 15-ти пробивал в левый нижний угол - штанга спасла "Минай"!

Первый тайм окончен! "Шахтёр" минимально ведёт в счёте, но играет в меньшинстве. Второй тайм будет интересным.

45' 2 минуты компенсировано.

44' Синегуб сперва низом простреливал, а затем верхом подавал в штрафную площадь дончан, но защитники там работают внимательно. Позже прозвучал свисток, который зафиксировал офсайд у Селезнёва.

43' Активно всем составом идут в атаку минайцы под конец первого тайма, пытаясь сравнять счёт до свистка на перерыв.

42' Угловой на левом фланге заработали минайцы. Подача последовала на ближнюю штангу, откуда прошла скидка в центр на Лиховидько, который мощно проивал по воротам ногой с восьми метров, но под выстрел успел броситься Исмаили.

41' Всё нормально с Ахмедзаде, который уже совершил ускорение. Как мне кажется, все его были были от обиды, что не удалось заработать пенальти для своей команды.

40' Долго о чём-то Селезнёв общался с судьёй, а потом и Роберто де Дзерби вступил в дискуссию. Как-то забыли все о футболе.

39' "Ганьба, ганьба", - скандируют болельщики на трибунах "Авангарда", считая, что их команду засуживает Екатерина Монзуль. И это несмотря на спорное удаление Марлона.

38' Судя по повтору, азербайджанец действительно "рисовал" своё падение, так что Монзуль абсолютно права, не назначив пенальти в ворота гостей.

37' Продолжает лежать на газоне Ахмедзаде, показывая, что ему очень больно. Приходится вызывать медицинскую помощь.

36' С правого фланга в штрафную площадь гостей теперь ворвался Ахмедзаде, который падал после подката защитника, но свисток Монзул молчит. Трибуны "Авангарда" загудели.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Ласина Траоре!!!

Уверенная реализация удара с точки! Буркиниец развёл мяч и вратаря по разным углам.

33' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "МИНАЯ"! Траоре красиво прошмыгнул мимо двух защитников на левом краю штрафной площади, и нарвался на подножку Векляка.

32' Кучер выбил мяч далеко вперёд к чужой штрафной площади, что оказалось сюрпризом для Селезнёва, который сюда и не думал забегать.

31' Марлон уже занял место на трибунах стадиона "Авангард". Видно, что бразилец очень нервничает, переживая за товарищей, которых подвёл своим удалением.

30' Селезнёв в борьбе за мяч на правом краю чужой штрафной площади нарушил правила против Исмаили. Иронично улыбается нападающий, будучи уверенным, что правила он не нарушал.

29' Ахмедзаде попытался с правого фланга на дриблинге ворваться в штрафную площадь гостей, но Витао сумел чисто выбить мяч из-под ног соперника в аут.

28' Активно ведут себя болельщики "Миная" на ужгородском стадионе. Понимают они, что у их любимцев появились серьёзные шансы заработать очки в матче с вице-чемпионом Украины.

27' Неплохо в последние минуты мяч держится под контролем "Миная", и у дончан ничего не получается с этим поделать.

26' Лиховидько с левого фланга ворвался в штрафную площадку под острым углом, но передачу вдоль ворот ему помешал выполнить Степаненко. Виктор пытался выпросить угловой для своей команды, но Екатерина Монзуль показала на удар от ворот.

25' Ахмедзаде протащил мяч вперёд по правому флангу, но под прессингом Витао и Исмаили он ошибся, выпустив мяч за боковую линию.

24' Билоног попытался за счёт скорости протащить мяч в атаку по левому флангу, но Додо оказался быстрее - мяч вернулся под контроль "Шахтёра".

23' Аут на левом фланге минайцы заработали, и попытались сильно вбросить снаряд в центр штрафной площади, но там на перехвате уверенно сыграли защитники "Шахтёра".

22' Немного прибавили в агрессии дончане после того как остались в меньшинстве. Но и "Минай" сейчас пытается достаточно большими силами выдвинуться вперёд.

21' ОПАСНО! Горин неудачно отдавал пас на вратаря, которого в подкате опередил Траоре, но удар в падении пришёлся чуть мимо правого нижнего угла ворот.

20' Первая замена в составе "Шахтёра": вместо Тете на поле вышел Витао.

19' ОПАСНО! Соломон коварно пробивал во "вратарский" угол, но Кучер не дрогнул, потащив мяч в броске в сторону.

18' Марлос заработал опаснейший штрафной удар в полукружии чужой штрафной площади. Интересно, что сфолил против бразильского украинца Селезнёв.

17' Штрафной удар из глубины поля с правого фланга выполнили минайцы. Гончар исполнил подал мяч на дальний край штрафной площади, но скидка в центр оттуда не прошла.

16' Ой-ой-ой! Вот это да! В таком тягучем матче "Шахтёр" остаётся в меньшинстве. Марлон жёстко сфолил Ахмедазаде, и по мнению Екатерины Монзуль это тянет на удаление. Дела...

15' Такое ощущение, что невысокий темп матча устраивает сейчас обе команды. Хотя Роберто де Дзерби начал нервничать, ведь у его команды совершенно ничего не получается в конструктивном плане.

14' Очень заряжен сегодня на борьбу Селезнёв, который ранее играл за "Шахтёр". То же самое касается главного тренера "Миная" Василия Кобина.

13' Тете с правого фланга низом простреливал в чужую штрафную площадку, но там защитники "Миная" были внимательны. В борьбде за подбор Марлос нарушил правила на Селезнёве.

12' Первый угловой с правого фланга подали гости, но Кривцову не удалось нанести прицельный удар по воротам.

11' Сегодняшний матч, кстати, судит Екатерина Монзуль, которую считают лучшим арбитров в Украине. В нынешнем сезоне даже был тур, по ходу которого она два матча отсудила.

10' Марлон в середине поля врезал локтем по лицу Селезнёву, за что вполне заслуженно получил жёлтую карточку.

9' Очень невысокий темп матча показывают команды. Гости сейчас пешком пасуются поперёк поля в центре, не встречая никаких попыток прессинга.

8' Правым флангом провели атаку "горняки", откуда следовала подача в штрафную площадку, но там Траоре правила нарушил в борьбе с двумя защитниками.

7' Очередное подключение в атаку Исмаили закончилось для "Шахтёра" неудачей - мяч снова был упущен за лицевую линию.

6' С хорошим настроем на игру вышли "лисы". Не ощущается в их действиях никакого страха перед грандом украинского футбола.

5' А сейчас минайцы провели полноценную атаку правым флангом с прострельной передачей в штрафную площадку, и Марлон выбил мяч только в аут.

4' Первую контратаку "Миная" правым флангом разгонял Гончар, но ошибся при своём забеге, выпустив мяч за боковую линию.

3' Соломон по левому флангу сделал жестковатый заброс на ход Исмаили, и бразильцу не удалось сохранить игровой снаряд в пределах поля.

2' Разумеется, большим фаворитом матча является "Шахтёр", но на неделе дончане потратили уйму сил в раунде плей-офф Лиги чемпионов, добыв путёвку в групповой этап в ответном 120-минутном матче с "Монако". Так что хозяевам вполне можно на что-то в этой встрече надеяться.