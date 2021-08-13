  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Минай
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горин Олег 1 0.25
2. Вишневский Олег 1 0.25
3. Гончар Игорь 0 0
4. Коваленко Богдан 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 3 0.6
2. Патрик Алан 2 0.4
3. Степаненко Тарас 1 0.2
4. Манор Соломон 1 0.2
5. Дентиньо 1 0.2
6. Корниенко Виктор 1 0.2
7. Педриньо II 1 0.2
8. Судаков Георгий 1 0.2
9. Мудрик Михаил 0 0
10. Кривцов Сергей 0 0
11. Исмаили Гонсалвес 0 0
12. Марлос Ромеро 0 0
13. Матвиенко Николай 0 0
14. Додо Домилсон 0 0
15. Конопля Ефим 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 2 0
2. Багайоко Сиака 2 0
3. Кныш Данило 1 0
4. Синегуб Олег 1 0
5. Месхи Михаил 1 0
6. Кучер Даниил 1 0
7. Байдал Антон 1 0
8. Кобак Эдвард 1 0
9. Горин Олег 1 0
10. Кулиев Эльдар 1 0
11. Петрусенко Aлександр 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Тете 2 0
2. Антонио Маркос 1 0
3. Кривцов Сергей 1 0
4. Марлон 1 0
5. Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Шахтёр Донецк 18.18% (2) 0 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Верес 1:0 Минай Заря 1:1 Минай Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия
Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925
Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Шахтёр Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Минай 0:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 5:1 Минай Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Десна Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
4. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
5. Днепр-1 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
6. Александрия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Заря Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Верес Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Минай Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Рух Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Ингулец Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
14. Черноморец Од Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
15. Львов Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 8 - 12 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 10 - 0 9
3. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Ингулец Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
2. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
4. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
11. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 4 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
3. Заря Вернидуб Виталий 3 0
4. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
5. Колос Ковалёвка Сичинава Ника 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Минай - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2021, осталось 2 дня 15 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Минай 0% (0)
    X 0% (0)
    Шахтёр Донецк 100% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Минай
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    16.00
    6.70
    1.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Минай - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Минай - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Минай
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Шахтёр Донецк
    100% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    34.04% (16)
    Нет
    65.96% (31)
    Популярный счёт
    0:2 Шахтёр Донецк
    51.1% (24)
    1:2 Шахтёр Донецк
    17% (8)
    1:3 Шахтёр Донецк
    14.9% (7)
    0:3 Шахтёр Донецк
    8.5% (4)
    0:1 Шахтёр Донецк
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     