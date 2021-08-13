Украина: Премьер-лига 2021-2022
Минай
Позже
Стадион: Авангард (Ужгород)
Шахтёр Донецк
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горин Олег
|1
|0.25
|2.
|Вишневский Олег
|1
|0.25
|3.
|Гончар Игорь
|0
|0
|4.
|Коваленко Богдан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|3
|0.6
|2.
|Патрик Алан
|2
|0.4
|3.
|Степаненко Тарас
|1
|0.2
|4.
|Манор Соломон
|1
|0.2
|5.
|Дентиньо
|1
|0.2
|6.
|Корниенко Виктор
|1
|0.2
|7.
|Педриньо II
|1
|0.2
|8.
|Судаков Георгий
|1
|0.2
|9.
|Мудрик Михаил
|0
|0
|10.
|Кривцов Сергей
|0
|0
|11.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|12.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|13.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|14.
|Додо Домилсон
|0
|0
|15.
|Конопля Ефим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|2
|0
|2.
|Багайоко Сиака
|2
|0
|3.
|Кныш Данило
|1
|0
|4.
|Синегуб Олег
|1
|0
|5.
|Месхи Михаил
|1
|0
|6.
|Кучер Даниил
|1
|0
|7.
|Байдал Антон
|1
|0
|8.
|Кобак Эдвард
|1
|0
|9.
|Горин Олег
|1
|0
|10.
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|11.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тете
|2
|0
|2.
|Антонио Маркос
|1
|0
|3.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|4.
|Марлон
|1
|0
|5.
|Корниенко Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Шахтёр Донецк
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +3 =4 -13Верес 1:0 Минай Заря 1:1 Минай Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия
Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =1 -6Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925
Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Шахтёр Донецк: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|8 - 12
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|3.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заря
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|4.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|5.
|Колос Ковалёвка
|Сичинава Ника
|3
|0
Прогнозы на матч Минай - Шахтёр Донецк
Исход игры
Минай
0% (0)
Ничья
0% (0)
Шахтёр Донецк
100% (47)
Тотал 2.5
Больше
44.68% (21)
Меньше
55.32% (26)
Обе команды забьют
Да
34.04% (16)
Нет
65.96% (31)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
51.1% (24)
1:2 Шахтёр Донецк
17% (8)
1:3 Шахтёр Донецк
14.9% (7)
0:3 Шахтёр Донецк
8.5% (4)
0:1 Шахтёр Донецк
4.3% (2)
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