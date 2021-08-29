Украина: Премьер-лига 2021-2022
Заря
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Славутич-Арена
Ворскла
28
Громов
Артём
16
Тамм
Йоонас
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|3
|0.5
|2.
|Захеди Шахаб
|2
|0.33
|3.
|Овусу Раймонд
|2
|0.33
|4.
|Гладкий Александр
|1
|0.17
|5.
|Фагундес Кристиан
|1
|0.17
|6.
|Назарина Егор
|1
|0.17
|7.
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0.17
|8.
|Булеца Сергей
|0
|0
|9.
|Громов Артём
|0
|0
|10.
|Имереков Максим
|0
|0
|11.
|Леовижилду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|4
|0.67
|2.
|Тилль Оливье
|2 (1)
|0.33
|3.
|Скляр Александр
|1
|0.17
|4.
|Чеснаков Владимир
|1
|0.17
|5.
|Кане Ибрахим
|1
|0.17
|6.
|Пердута Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|2.
|Имереков Максим
|2
|0
|3.
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|4.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|5.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|6.
|Гладкий Александр
|1
|0
|7.
|Цвек Ловро
|1
|0
|8.
|Назарина Егор
|1
|0
|9.
|Лунёв Максим
|1
|0
|10.
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|11.
|Овусу Раймонд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|2
|0
|2.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|3.
|Яворский Сергей
|1
|0
|4.
|Пердута Игорь
|1
|0
|5.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|6.
|Пешич Иван
|1
|0
|7.
|Якубу Наджиб
|1
|0
|8.
|Кане Ибрахим
|1
|0
|9.
|Челядин Артём
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|Ворскла
|33.33% (3)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +10 =1 -9Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай
Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов
Ворскла Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ворскла 2:0 Металлист-1925 Верес 1:1 Ворскла Ворскла 4:1 Львов Ворскла 2:0 Рух Львов
Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла
Последние игры между собой
Заря: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ворскла: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Заря 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Заря Премьер-лига Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Ворскла Премьер-лига Заря 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Ворскла 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Ворскла Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 2
|16
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|5.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|Заря
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Ингулец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|15.
|Львов
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Минай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Заря
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Львов
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Заря
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|10.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Львов
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|4
|2
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
|3.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
|4.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|4
|0
|5.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
Прогнозы на матч Заря 0:0 Ворскла
Исход игры
Заря
71.2% (89)
Ничья
22.4% (28)
Ворскла
6.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
50.81% (63)
Меньше
49.19% (61)
Обе команды забьют
Да
70.16% (87)
Нет
29.84% (37)
Популярный счёт
2:1 Заря
44% (55)
1:0 Заря
19.2% (24)
1:1 Ничья
19.2% (24)
2:0 Заря
5.6% (7)
0:1 Ворскла
3.2% (4)
3:1 Заря
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:2 Ворскла
1.6% (2)
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