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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Заря
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Ворскла
0' 17'
53
Мацапура
Дмитрий
15
Вернидуб
Виталий
32
Имереков
Максим
45
Фаворов
Денис
6
Леовижилду
28
Громов
Артём
7
Кочергин
Владислав
23
Булеца
Сергей
29
Назарина
Егор
11
Гладкий
Александр
22
Кабаев
Владислав
31
Ризнык
Дмитрий
17
Чеснаков
Владимир
16
Тамм
Йоонас
4
Пердута
Игорь
55
Бондаренко
Валерий
50
Кане
Ибрахим
5
Якубу
Наджиб
6
Скляр
Александр
8
Тилль
Оливье
38
Челядин
Артём
11
Степанюк
Руслан
Заря
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 3 0.5
2. Захеди Шахаб 2 0.33
3. Овусу Раймонд 2 0.33
4. Гладкий Александр 1 0.17
5. Фагундес Кристиан 1 0.17
6. Назарина Егор 1 0.17
7. Сайяд Аллахьяр 1 0.17
8. Булеца Сергей 0 0
9. Громов Артём 0 0
10. Имереков Максим 0 0
11. Леовижилду 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 4 0.67
2. Тилль Оливье 2 (1) 0.33
3. Скляр Александр 1 0.17
4. Чеснаков Владимир 1 0.17
5. Кане Ибрахим 1 0.17
6. Пердута Игорь 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 3 0
2. Имереков Максим 2 0
3. Хомченовский Дмитрий 2 0
4. Кабаев Владислав 2 0
5. Кочергин Владислав 2 0
6. Гладкий Александр 1 0
7. Цвек Ловро 1 0
8. Назарина Егор 1 0
9. Лунёв Максим 1 0
10. Мацапура Дмитрий 1 0
11. Овусу Раймонд 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 2 0
2. Тамм Йоонас 1 0
3. Яворский Сергей 1 0
4. Пердута Игорь 1 0
5. Степанюк Руслан 1 0
6. Пешич Иван 1 0
7. Якубу Наджиб 1 0
8. Кане Ибрахим 1 0
9. Челядин Артём 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3)
 Ворскла 33.33% (3) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 0

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Заря 2:3 Рапид Вена Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай
Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов
Ворскла Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ворскла 2:0 Металлист-1925 Верес 1:1 Ворскла Ворскла 4:1 Львов Ворскла 2:0 Рух Львов
Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла

Последние игры между собой

Заря: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ворскла: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ворскла 4:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Ворскла Премьер-лига Заря 4:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Заря Премьер-лига
Заря 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Заря Премьер-лига Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Ворскла Премьер-лига Заря 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Ворскла 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Ворскла Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 20 - 2 16
2. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
3. Днепр-1 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Ворскла 0:0 Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
5. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
6. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Заря 0:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
8. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Ингулец Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
10. Металлист-1925 Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Минай Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Рух Львов 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов 0:0 Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла 0:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Рух Львов 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Минай Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Заря 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Львов 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Заря 0:0 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ворскла 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Львов 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Рух Львов 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
2. Десна Безбородько Денис 4 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
4. Динамо Киев Цыганков Виктор 4 2 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
3. Александрия Бабогло Владислав 4 0
4. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
5. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 129
Заря 70.5% (91)
X 24% (31)
Ворскла 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Ворскла
2.16
3.90
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заря 0:0 Ворскла онлайн


Прогнозы на матч Заря 0:0 Ворскла

Исход игры
Заря
71.2% (89)
Ничья
22.4% (28)
Ворскла
6.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
50.81% (63)
Меньше
49.19% (61)
Обе команды забьют
Да
70.16% (87)
Нет
29.84% (37)
Популярный счёт
2:1 Заря
44% (55)
1:0 Заря
19.2% (24)
1:1 Ничья
19.2% (24)
2:0 Заря
5.6% (7)
0:1 Ворскла
3.2% (4)
3:1 Заря
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:2 Ворскла
1.6% (2)
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