Украина: Премьер-лига 2021-2022
Рух Львов
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Арена Львов
Львов
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борячук Андрей
|2
|0.4
|2.
|Кузык Орест
|1
|0.2
|3.
|Климчук Юрий
|1
|0.2
|4.
|Федорчук Валерий
|0
|0
|5.
|Мысык Марьян
|0
|0
|6.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|7.
|Ореховский Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ренан Соарес
|1
|0.2
|2.
|Довгий Алексей
|1
|0.2
|3.
|Грисьо Максим
|1
|0.2
|4.
|Ременяк Артур
|1
|0.2
|5.
|Ньярко Эрнест
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Федорчук Валерий
|2
|0
|2.
|Белый Максим
|2
|0
|3.
|Мартынюк Ярослав
|2
|0
|4.
|Кондраков Даниил
|2
|0
|5.
|Дидик Роман
|2
|0
|6.
|Карасюк Роман
|1
|0
|7.
|Мысык Марьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чирьяк Фране
|2
|0
|2.
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|3.
|Алваро
|1
|0
|4.
|Ренан Соарес
|1
|0
|5.
|Довгий Алексей
|1
|0
|6.
|Махмутович Энес
|1
|0
|7.
|Грисьо Максим
|1
|0
|8.
|Якимец Владимир
|1
|0
|9.
|Бусько Андрей
|1
|0
|10.
|Романчук Александр II
|1
|0
|11.
|Нич Назарий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
|Львов
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =5 -8Днепр-1 2:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов
Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов
Львов Последние 20 матчей: +6 =5 -9Львов 1:2 Ингулец Львов 1:1 Александрия Ворскла 4:1 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк
Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов
Последние игры между собой
Рух Львов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Львов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 2
|16
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|5.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|Заря
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Ингулец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|15.
|Львов
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Десна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Минай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Заря
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Львов
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|4.
|Заря
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|5.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|10.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Львов
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|4.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|4
|2
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
|3.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
|4.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|4
|0
|5.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Львов
Исход игры
Рух Львов
50.8% (65)
Ничья
43.8% (56)
Львов
5.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (39)
Меньше
69.29% (88)
Обе команды забьют
Да
65.35% (83)
Нет
34.65% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (44)
1:0 Рух Львов
25.8% (33)
2:1 Рух Львов
21.1% (27)
0:0 Ничья
6.3% (8)
1:2 Львов
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Рух Львов
1.6% (2)
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