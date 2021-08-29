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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рух Львов
1:0
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
27' Желтая карточка
Борячук Андрей
27' Желтая карточка
Махмутович Энес
49' Желтая карточка
Романчук Александр
58' Желтая карточка
Ньярко Эрнест
1:0
66' Гол в свои ворота
Ренан Соарес
78' Желтая карточка
Белый Максим
90' Желтая карточка
Бусько Андрей
90' Красная карточка
Карабин Ярослав
90'+6
79
Панькив
Юрий
2
Гагун
Роман
25
Белый
Максим
15
Мартынюк
Ярослав
17
Мысык
Марьян
91
Карасюк
Роман
9
Кузык
Орест
10
Притула
Остап
5
Федорчук
Валерий
7
Климчук
Юрий
45
Борячук
Андрей
31
Ильющенков
Александр
21
Романчук
Александр
II
4
Махмутович
Энес
27
Бусько
Андрей
25
Чирьяк
Фране
47
Грисьо
Максим
89
Политыло
Сергей
8
Брикнер
Иван
24
Якимец
Владимир
13
Нич
Назарий
30
Ньярко
Эрнест
Рух Львов
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борячук Андрей 2 0.33
2. Кузык Орест 1 0.17
3. Климчук Юрий 1 0.17
4. Федорчук Валерий 0 0
5. Мысык Марьян 0 0
6. Бойчук Богдан 0 0
7. Ореховский Павел 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ренан Соарес 1 0.17
2. Довгий Алексей 1 0.17
3. Грисьо Максим 1 0.17
4. Ременяк Артур 1 0.17
5. Ньярко Эрнест 0 0

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Белый Максим 3 0
2. Федорчук Валерий 2 0
3. Мартынюк Ярослав 2 0
4. Кондраков Даниил 2 0
5. Дидик Роман 2 0
6. Карабин Ярослав 0 1
7. Карасюк Роман 1 0
8. Борячук Андрей 1 0
9. Мысык Марьян 1 0
Львов
# Игрок      
1. Ньярко Эрнест 3 0
2. Чирьяк Фране 2 0
3. Махмутович Энес 2 0
4. Бусько Андрей 2 0
5. Романчук Александр II 2 0
6. Алваро 1 0
7. Ренан Соарес 1 0
8. Довгий Алексей 1 0
9. Грисьо Максим 1 0
10. Якимец Владимир 1 0
11. Нич Назарий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 50% (2) 25% (1) 0 25% (1) 0 0
 Львов 25% (1) 0 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Днепр-1 2:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов
Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов
Львов Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Львов 1:2 Ингулец Львов 1:1 Александрия Ворскла 4:1 Львов Львов 0:3 Шахтёр Донецк
Львов 1:1 Мариуполь Львов 1:1 Олимпик Донецк Ингулец 1:0 Львов Мариуполь 1:2 Львов Львов 1:1 Рух Львов Львов 1:0 Десна Львов 1:0 Минай Львов 3:1 Александрия Ворскла 2:1 Львов Днепр-1 5:1 Львов Львов 3:2 Шахтёр Донецк Заря 4:0 Львов Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов

Последние игры между собой

Рух Львов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Львов: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Львов 1:1 Рух Львов Премьер-лига Рух Львов 0:0 Львов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 20 - 2 16
2. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
3. Днепр-1 Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
5. Ворскла Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
7. Заря Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
8. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Ингулец Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
10. Рух Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11. Металлист-1925 Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Минай Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
14. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 7 - 16 4
15. Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6. Рух Львов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
4. Заря Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
5. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
8. Ингулец Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Черноморец Од Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
10. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
2. Десна Безбородько Денис 4 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
4. Динамо Киев Цыганков Виктор 4 2 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
2. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
3. Александрия Бабогло Владислав 4 0
4. Мариуполь Мампаси Марк 4 0
5. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Махмутович Энес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Борячук Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 128
Рух Львов 50.8% (65)
X 43.8% (56)
Львов 5.5% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Рух Львов 1:0 Львов онлайн


Прогнозы на матч Рух Львов 1:0 Львов

Исход игры
Рух Львов
50.8% (65)
Ничья
43.8% (56)
Львов
5.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (39)
Меньше
69.29% (88)
Обе команды забьют
Да
65.35% (83)
Нет
34.65% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (44)
1:0 Рух Львов
25.8% (33)
2:1 Рух Львов
21.1% (27)
0:0 Ничья
6.3% (8)
1:2 Львов
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 Рух Львов
1.6% (2)
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