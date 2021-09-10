Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Митьюлланд
2:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 8148
Нордшелланн
15' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
1:0
47' ГолИсаксен Густав
2:0
77' ГолЛинн Виктор
87' Желтая карточкаФрэнсис Абу
89' Желтая карточкаСвятченко Эрик
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Полузащитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
47'
1:0
77'
87'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|3
|0.38
|2.
|Брумадо Жуниор
|2
|0.25
|3.
|Исаксен Густав
|2
|0.25
|4.
|Систо Пионе
|2
|0.25
|5.
|Линн Виктор
|2
|0.25
|6.
|Феррейра Эвандер
|2 (1)
|0.25
|7.
|Мабиль Авер
|1
|0.13
|8.
|Святченко Эрик
|1
|0.13
|9.
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|10.
|Паулиньо VI
|0
|0
|11.
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.38
|2.
|Саймон Адингра
|2
|0.25
|3.
|Вилладсен Оливер
|2
|0.25
|4.
|Антман Оливер
|2 (1)
|0.25
|5.
|Хансен Киан
|1
|0.13
|6.
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.13
|7.
|Фресе Мартин
|0
|0
|8.
|Leo Walta
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брумадо Жуниор
|0
|1
|2.
|Святченко Эрик
|1
|0
|3.
|Хег Даниэль
|1
|0
|4.
|Систо Пионе
|1
|0
|5.
|Мабиль Авер
|1
|0
|6.
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|7.
|Николаесен Расмус
|1
|0
|8.
|Шарлес
|1
|0
|9.
|Паулиньо VI
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|2.
|Ннамани Эмека
|2
|0
|3.
|Adamo Nagalo
|2
|0
|4.
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|5.
|Фрэнсис Абу
|0
|1
|6.
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|7.
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|8.
|Фресе Мартин
|1
|0
|9.
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|10.
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|11.
|Саймон Адингра
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Нордшелланн
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =2 -8Брондбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Силькеборг Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 ПСВ
Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд
Нордшелланн Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ольборг 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Вайле Брондбю 0:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Оденсе
Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Орхус Нордшелланн 1:2 Виборг Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Нордшелланн: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|3.
|Раннерс
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|Ольборг
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Силькеборг
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Виборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Брондбю
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|10.
|Сённерйюск
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Орхус
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|12.
|Вайле
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Ольборг
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Брондбю
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Виборг
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Орхус
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Ольборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|Нордшелланн
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|7.
|Виборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|9.
|Силькеборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|2.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|3.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|4.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|5.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0