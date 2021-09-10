Второй тайм

95' Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Сегодняшная посещаемость составляет 8148 болельщиков

94' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Лассо Кулибали из команды Норшеланн в офсайде

93' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн в офсайде

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Митьюлланд

90' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Святченко Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Фрэнсис Абу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

86' Саймон Адингра из команды Норшеланн сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

85' Удар от ворот произведет Норшеланн

85' Отличные скиллы показывает Виктор Линд, обводя своих соперников

85' Систо Пионе разрезает оборону соперника отличным пасом

85' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

83' Святченко Эрик пробует нанести удар издали, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер держит все под контролем

83' Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

83' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

82' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

82' Норшеланн контролирует мяч.

80' Удар от ворот произведет Митьюлланд

80' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.

79' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон

77' Г О О О О Л - Виктор Линд правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

77' Хорошую попытку сделал Саймон Адингра . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Отличные скиллы показывает Саймон Адингра , обводя своих соперников

77' Опасность предотвращена - Адамо Нагало из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

77' Отличные скиллы показывает Каюсте Йенс , обводя своих соперников

76' Удар от ворот произведет Норшеланн

76' Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали

75' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Митьюлланд

74' Отличный пас сделал Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

74' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

73' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Исаксен Густав уходит с поля и его заменяет Виктор Линд

71' Систо Пионе из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Норшеланн контролирует мяч.

69' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Далсгор Хенрик

67' Исаксен Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Далсгор Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.

65' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

65' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

64' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Хорошую попытку сделал Систо Пионе . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Норшеланн пытается что-то создать.

61' Хорошую попытку сделал Саймон Адингра . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Дюр Николас из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

60' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Митьюлланд

58' Отличные скиллы показывает Фресе Мартин , обводя своих соперников

58' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

58' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

57' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

57' Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

57' Удар от ворот произведет Норшеланн

56' Шанс! Жуниньо из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо

56' Дюр Николас хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

56' Мохаммед Диоманд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Хорошую попытку сделал Феррейра Эвандер . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Отличные скиллы показывает Саймон Адингра , обводя своих соперников

49' Удар от ворот произведет Митьюлланд

49' Как он промахнулся? Фресе Мартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает пас партнеру.

47' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает с правой ноги!

47' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

46' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.