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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8148
Нордшелланн
0'
15' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
1:0
47' Гол
Исаксен Густав
2:0
77' Гол
Линн Виктор
87' Желтая карточка
Фрэнсис Абу
89' Желтая карточка
Святченко Эрик
90'+5
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Нвадике
Рафаэль
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
7
Систо
Пионе
1
Дос
Сантос
Хеслер
Эдуардо
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
17
Саймон
Адингра
14
Фрэнсис
Абу
8
Андерсен
Магнус
II
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
28
Lasso
Coulibaly
32
Andreas
Schjelderup
Митьюлланд
3-4-3
Нордшелланн
3-4-1-2

Ход матча

15'
 
Диоманде Мохаммед
47'
Исаксен Густав
(Брумадо Жуниор)
1:0
63'
Коолс Дион
Дюр Николас
 
63'
Каюсте Йенс
Брумадо Жуниор
 
69'
 
Вилладсен Оливер
Фресе Мартин
69'
 
Кристенсен Якоб
Андерсен Магнус
72'
Линн Виктор
Исаксен Густав
 
77'
Линн Виктор
(Олафссон Элиас-Рафн)
2:0
79'
 
Антман Оливер
Andreas Schjelderup
79'
 
Свенссон Даниэль
Диоманде Мохаммед
79'
 
Воледзи Максвелл
Хансен Киан
85'
Мабиль Авер
Систо Пионе
 
87'
 
Фрэнсис Абу
89'
Святченко Эрик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 3 0.38
2. Брумадо Жуниор 2 0.25
3. Исаксен Густав 2 0.25
4. Систо Пионе 2 0.25
5. Линн Виктор 2 0.25
6. Феррейра Эвандер 2 (1) 0.25
7. Мабиль Авер 1 0.13
8. Святченко Эрик 1 0.13
9. Андерссон Йоэль 0 0
10. Паулиньо VI 0 0
11. Олафссон Элиас-Рафн 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andreas Schjelderup 3 (2) 0.38
2. Саймон Адингра 2 0.25
3. Вилладсен Оливер 2 0.25
4. Антман Оливер 2 (1) 0.25
5. Хансен Киан 1 0.13
6. Диоманде Мохаммед 1 0.13
7. Фресе Мартин 0 0
8. Leo Walta 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Брумадо Жуниор 0 1
2. Святченко Эрик 1 0
3. Хег Даниэль 1 0
4. Систо Пионе 1 0
5. Мабиль Авер 1 0
6. Андерссон Йоэль 1 0
7. Николаесен Расмус 1 0
8. Шарлес 1 0
9. Паулиньо VI 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Диоманде Мохаммед 4 0
2. Ннамани Эмека 2 0
3. Adamo Nagalo 2 0
4. Lasso Coulibaly 2 0
5. Фрэнсис Абу 0 1
6. Тюкосен Мадс 1 0
7. Андерсен Магнус II 1 0
8. Фресе Мартин 1 0
9. Вилладсен Оливер 1 0
10. Andreas Schjelderup 1 0
11. Саймон Адингра 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Нордшелланн 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Брондбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Силькеборг Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 ПСВ
Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд
Нордшелланн Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ольборг 2:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Вайле Брондбю 0:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:1 Оденсе
Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Орхус Нордшелланн 1:2 Виборг Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Нордшелланн: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:4 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:3 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:4 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 8 6 0 2 15 - 5 18
2. Копенгаген 7 5 2 0 17 - 5 17
3. Раннерс 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Нордшелланн 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Ольборг 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Силькеборг 7 2 4 1 7 - 6 10
7. Виборг 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Брондбю 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Оденсе 7 1 4 2 9 - 12 7
10. Сённерйюск 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Орхус 7 0 3 4 5 - 12 3
12. Вайле 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Брондбю 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Орхус 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Митьюлланд 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
5. Нордшелланн 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Оденсе 4 1 2 1 6 - 7 5
7. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
9. Силькеборг 3 0 2 1 1 - 4 2
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 4 0
2. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 4 0
3. Ольборг Альманн Якоб 3 0
4. Копенгаген Зека Карлос 3 0
5. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8148 болельщиков
  • 94'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    94'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн в офсайде
  • Офсайд
    93'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн в офсайде
  • 92'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Мабиль Авер из команды Митьюлланд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Феррейра Эвандер мяча так и не получил
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Феррейра Эвандер
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 90'
    Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Желтая карточка
    89'
    Святченко Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Лассо Кулибали
  • 89'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
  • Желтая карточка
    87'
    Фрэнсис Абу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    87'
    Фрэнсис Абу из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Каюсте Йенс пострадал.
  • 87'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 86'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 86'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 45%, Норшеланн: 55%.
  • 85'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 85'
    Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Мабиль Авер
  • 85'
    Отличные скиллы показывает Виктор Линд, обводя своих соперников
  • 85'
    Систо Пионе разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 85'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 83'
    Святченко Эрик пробует нанести удар издали, но Эдуардо Дос Сантос Хеслер держит все под контролем
  • 83'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 83'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе
  • 82'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 81'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 80'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 79'
    Хансен Киан получил травму и заменен. Воледзи Максвелл выходит на поле.
  • 79'
    Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон
  • 79'
    Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
  • 77'
    Олафссон Элиас-Рафн сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Виктор Линд правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 77'
    Хорошую попытку сделал Саймон Адингра. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 77'
    Отличные скиллы показывает Саймон Адингра, обводя своих соперников
  • 77'
    Опасность предотвращена - Адамо Нагало из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 77'
    Отличные скиллы показывает Каюсте Йенс, обводя своих соперников
  • 76'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 76'
    Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали
  • 75'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 74'
    Отличный пас сделал Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 74'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Тактическая замена. Исаксен Густав уходит с поля и его заменяет Виктор Линд
  • 71'
    Систо Пионе из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 71'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 70'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    69'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Далсгор Хенрик.
  • 69'
    Тактическая замена. Андерсен Магнус II уходит с поля и его заменяет Кристенсен Якоб
  • 69'
    Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Вилладсен Оливер
  • Фол, нарушение
    68'
    Коолс Дион задерживает мяч рукой
  • 68'
    Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 67'
    Исаксен Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    67'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 67'
    Матч возобновлен
  • 67'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 67'
    Далсгор Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 66'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 66'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 65'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья сигнализирует, что Рафаэль Нвадике из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фрэнсис Абу
  • 65'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 64'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Тактическая замена. Брумадо Жуниор уходит с поля и его заменяет Каюсте Йенс
  • 63'
    Тактическая замена. Дюр Николас уходит с поля и его заменяет Коолс Дион
  • 63'
    Хорошую попытку сделал Систо Пионе. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 62'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 61'
    Хорошую попытку сделал Саймон Адингра. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 60'
    Дюр Николас из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 60'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 60'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья свистит. Фресе Мартин атаковал сзади соперника. Это Дюр Николас заработал своей команде штрафной
  • 58'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 58'
    Отличные скиллы показывает Фресе Мартин, обводя своих соперников
  • 58'
    Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе
  • 58'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    57'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 57'
    Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 57'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 56'
    Шанс! Жуниньо из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
  • Угловой
    56'
    Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд подал угловой справа.
  • 56'
    Дюр Николас хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 56'
    Мохаммед Диоманд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    56'
    Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд подал угловой слева.
  • 55'
    Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
  • 54'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 44%, Норшеланн: 56%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Исаксен Густав из команды Митьюлланд заходит слишком далеко, он валит Тюкосен Мадс.
  • 53'
    Хорошую попытку сделал Феррейра Эвандер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 53'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    52'
    Адамо Нагало возвращается на поле.
  • 52'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    52'
    Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    52'
    Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 51'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 46%, Норшеланн: 54%.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья свистит. Исаксен Густав атаковал сзади соперника. Это Адамо Нагало заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    50'
    Саймон Адингра задерживает мяч рукой
  • 50'
    Саймон Адингра нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 50'
    Отличные скиллы показывает Саймон Адингра, обводя своих соперников
  • 49'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 49'
    Как он промахнулся? Фресе Мартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 49'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 47'
    Брумадо Жуниор сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает с правой ноги!
  • 47'
    Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
  • Угловой
    46'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 46'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
  • 45'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 43'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Назначен штрафной. Пострадал Святченко Эрик, его свалил Лассо Кулибали.
  • 42'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 41'
    Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 49%, Норшеланн: 51%.
  • 41'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 40'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 39'
    Митьюлланд контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Лассо Кулибали из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Рафаэль Нвадике
  • 38'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Хорошую попытку сделал Феррейра Эвандер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 37'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    37'
    Тюкосен Мадс возвращается на поле.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тюкосен Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 36'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 45%, Норшеланн: 55%.
  • Травма, повреждение
    35'
    Тюкосен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 35'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Рафаэль Нвадике из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 33'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 33'
    Как он промахнулся? Саймон Адингра имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 33'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 33'
    Лассо Кулибали из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья свистит. Андреас Шельдеруп атаковал сзади соперника. Это Жуниньо заработал своей команде штрафной
  • 31'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 48%, Норшеланн: 52%.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 31'
    Брумадо Жуниор нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 30'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 30'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 29'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    28'
    Жуниньо из команды Митьюлланд в офсайде
  • 28'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Исаксен Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    27'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Брумадо Жуниор пострадал.
  • 27'
    Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Саймон Адингра, обводя своих соперников
  • 27'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 46%, Норшеланн: 54%.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья свистит. Святченко Эрик атаковал сзади соперника. Это Андреас Шельдеруп заработал своей команде штрафной
  • 25'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 25'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 25'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Фрэнсис Абу нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.
  • 24'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Дюр Николас из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
  • 23'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 52%, Норшеланн: 48%.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Дюр Николас из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фрэнсис Абу
  • 22'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 21'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Рафаэль Нвадике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 20'
    Андреас Шельдеруп нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 19'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 18'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 57%, Норшеланн: 43%.
  • 17'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Желтая карточка
    15'
    Мохаммед Диоманд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Фрэнсис Абу из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Феррейра Эвандер
  • 14'
    Фрэнсис Абу имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Рафаэль Нвадике из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 13'
    Шанс! Исаксен Густав из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
  • 13'
    Брумадо Жуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Исаксен Густав имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 12'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 12'
    Отличные скиллы показывает Исаксен Густав, обводя своих соперников
  • 11'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 42%, Норшеланн: 58%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Исаксен Густав
  • 9'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 9'
    Исаксен Густав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 9'
    Отличные скиллы показывает Исаксен Густав, обводя своих соперников
  • 9'
    Исаксен Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Митьюлланд начинает контратаку
  • 8'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 8'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    7'
    Святченко Эрик из команды Митьюлланд заходит слишком далеко, он валит Саймон Адингра.
  • Офсайд
    6'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн в офсайде
  • 6'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 49%, Норшеланн: 51%.
  • 6'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Саймон Адингра наказан за толчок Далсгор Хенрик
  • 5'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Исаксен Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Отличный пас сделал Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 4'
    Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья свистит. Лассо Кулибали атаковал сзади соперника. Это Систо Пионе заработал своей команде штрафной
  • Офсайд
    3'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн в офсайде
  • 2'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Митьюлланд контролирует мяч.
  • 1'
    Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 1'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Митьюлланд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Митьюлланд 2:0 Нордшелланн онлайн




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