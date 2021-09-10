Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Брондбю

46' Отличный пас сделал Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

45' Удар от ворот произведет Силькеборг

45' Отличные скиллы показывает Менса Кевин , обводя своих соперников

44' Удар от ворот произведет Брондбю

44' Отличный пас сделал Хелениус Никлас из команды Силькеборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

44' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

41' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Г О О О О Л - Хедлунд Симон забивает с левой ноги!

38' Удар от ворот произведет Брондбю

38' Андерс Клинге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Удар от ворот произведет Силькеборг

36' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Френнруп Мортен и попал в перекладину!

35' Удар от ворот произведет Силькеборг

35' Френнруп Мортен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Силькеборг

32' Каппис Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Отличный пас сделал Густав Дал из команды Силькеборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

30' Бруус Андреас пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

29' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

28' Матч возобновлен

27' Судье надоело, что Тобиас Сальквист тянет время и он наказал его горчичником

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

26' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

25' Хорошую попытку сделал Уре Микаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

25' ШАНС! Уре Микаэль вышел один на один с голкипером...

25' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Хорошую попытку сделал Валлис Николай . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Г О О О О Л - Бринк Марк забивает с правой ноги!

19' Удар от ворот произведет Брондбю

19' Отличные скиллы показывает Расмус Карстенсен, обводя своих соперников

18' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Андреас Оггесен пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

15' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Расмус Карстенсен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

14' Шиембе Кевин нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

14' Хедлунд Симон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

13' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Силькеборг

11' Менса Кевин не смог попасть в створ ударом издали

9' Шиембе Кевин из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Отличный пас сделал Радошевич Йосип из команды Брондбю . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хедлунд Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Выглядело как неплохой момент. Каппис Кристиан из команды Брондбю закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

4' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Брондбю

1' Хедлунд Симон наказан за толчок Расмус Карстенсен

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Силькеборг начинает с центра поля