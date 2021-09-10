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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 15341
Силькеборг
0'
0:1
20' Гол
Бринк Марк
27' Желтая карточка
Tobias Sahlquist
1:1
39' Гол
Хедлунд Симон
89' Желтая карточка
Френнруп Мортен
90'+4
30
Хермансен
Мадс
17
Бруус
Андреас
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
23
Каппис
Кристиан
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
8
Греве
Матиас
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
15
Gustav
Klitgaard
Dahl
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
24
Andreas
Oggesen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Брондбю
4-3-1-2
Силькеборг
4-3-2-1

Ход матча

20'
0:1
Бринк Марк
(Валлис Николай)
27'
 
Tobias Sahlquist
39'
Хедлунд Симон
(Греве Матиас)
1:1
62'
Слимане Анис
Греве Матиас
 
65'
 
Тенгстедт Сёрен
Хелениус Никлас
65'
 
Гояни Роберт
Andreas Oggesen
73'
Павлович Андрия
Уре Микаэль
 
73'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Бруус Андреас
 
73'
Фаллениус Оскар
Каппис Кристиан
 
77'
 
Sebastian Joergensen
Anders Klynge
86'
Бёркеейет Тобиас
Хедлунд Симон
 
89'
Френнруп Мортен
 
90'
 
Маттссон Пелле
Феликс Йоэль

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уре Микаэль 4 0.5
2. Хедлунд Симон 1 0.13
3. Радошевич Йосип 1 0.13
4. Слимане Анис 1 0.13
5. Менса Кевин 1 0.13
6. Рустед Сигурд 1 0.13
7. Бёркеейет Тобиас 1 0.13
8. Каппис Кристиан 1 0.13
9. Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
10. Греве Матиас 0 0
11. Бруус Андреас 0 0
Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валлис Николай 2 0.25
2. Sebastian Joergensen 2 0.25
3. Хелениус Никлас 1 0.13
4. Alexander Lind 1 0.13
5. Бринк Марк 1 0.13
6. Рёйкьер Никлас 1 0.13
7. Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Менса Кевин 2 0
2. Бёркеейет Тобиас 2 0
3. Бруус Андреас 2 0
4. Хедлунд Симон 1 0
5. Радошевич Йосип 1 0
6. Уре Микаэль 1 0
7. Рустед Сигурд 1 0
8. Шиембе Кевин 1 0
9. Френнруп Мортен 1 0
10. Каппис Кристиан 1 0
11. Скиппер Антон 1 0
12. Нильс Фредериксен 1 0
Силькеборг
# Игрок      
1. Чалышир Андре 3 0
2. Mads Kaalund III 2 0
3. Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
4. Tobias Sahlquist 1 0
5. Gustav Klitgaard Dahl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)
 Силькеборг 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Брондбю 2:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю
Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю
Силькеборг Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Скиве 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 3:0 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг
Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг Кёге 0:3 Силькеборг

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Силькеборг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Силькеборг 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 3:1 Силькеборг Кубок Силькеборг 1:3 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 4:1 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Силькеборг Кубок Брондбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 3:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Брондбю САС Лигаен Силькеборг 0:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:2 Силькеборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 8 6 0 2 15 - 5 18
2. Копенгаген 7 5 2 0 17 - 5 17
3. Раннерс 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Нордшелланн 8 4 1 3 11 - 8 13
5. Ольборг 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Силькеборг 8 2 5 1 8 - 7 11
7. Виборг 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Брондбю 8 1 5 2 11 - 12 8
9. Оденсе 7 1 4 2 9 - 12 7
10. Сённерйюск 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Орхус 7 0 3 4 5 - 12 3
12. Вайле 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 10 - 3 9
2. Силькеборг 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Ольборг 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Раннерс 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Сённерйюск 4 1 1 2 3 - 6 4
9. Виборг 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Оденсе 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Орхус 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Вайле 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Раннерс 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Митьюлланд 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Ольборг 4 1 3 0 4 - 3 6
5. Нордшелланн 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Оденсе 4 1 2 1 6 - 7 5
7. Виборг 4 1 2 1 6 - 8 5
8. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
9. Брондбю 4 0 3 1 7 - 9 3
10. Сённерйюск 3 0 1 2 0 - 3 1
11. Орхус 3 0 1 2 0 - 4 1
12. Вайле 3 0 0 3 2 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 4 0
2. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 4 0
3. Ольборг Альманн Якоб 3 0
4. Копенгаген Зека Карлос 3 0
5. Силькеборг Чалышир Андре 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 1:1 Силькеборг онлайн




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