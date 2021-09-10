Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Брондбю
1:1
Конец матча
Стадион: Брондбю Зрители: 15341
Силькеборг
0:1
20' ГолБринк Марк
27' Желтая карточкаTobias Sahlquist
1:1
39' ГолХедлунд Симон
89' Желтая карточкаФреннруп Мортен
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
0:1
27'
39'
1:1
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 8
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уре Микаэль
|4
|0.5
|2.
|Хедлунд Симон
|1
|0.13
|3.
|Радошевич Йосип
|1
|0.13
|4.
|Слимане Анис
|1
|0.13
|5.
|Менса Кевин
|1
|0.13
|6.
|Рустед Сигурд
|1
|0.13
|7.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.13
|8.
|Каппис Кристиан
|1
|0.13
|9.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|10.
|Греве Матиас
|0
|0
|11.
|Бруус Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валлис Николай
|2
|0.25
|2.
|Sebastian Joergensen
|2
|0.25
|3.
|Хелениус Никлас
|1
|0.13
|4.
|Alexander Lind
|1
|0.13
|5.
|Бринк Марк
|1
|0.13
|6.
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.13
|7.
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|3.
|Бруус Андреас
|2
|0
|4.
|Хедлунд Симон
|1
|0
|5.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|6.
|Уре Микаэль
|1
|0
|7.
|Рустед Сигурд
|1
|0
|8.
|Шиембе Кевин
|1
|0
|9.
|Френнруп Мортен
|1
|0
|10.
|Каппис Кристиан
|1
|0
|11.
|Скиппер Антон
|1
|0
|12.
|Нильс Фредериксен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чалышир Андре
|3
|0
|2.
|Mads Kaalund III
|2
|0
|3.
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|4.
|Tobias Sahlquist
|1
|0
|5.
|Gustav Klitgaard Dahl
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|Силькеборг
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +8 =6 -6Брондбю 2:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю
Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю
Силькеборг Последние 20 матчей: +11 =7 -2Скиве 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 3:0 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг
Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг Кёге 0:3 Силькеборг
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Силькеборг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Брондбю 4:1 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 2:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:0 Силькеборг Кубок Брондбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Брондбю 3:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Брондбю САС Лигаен Силькеборг 0:1 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:2 Брондбю САС Лигаен Брондбю 0:2 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|2.
|Копенгаген
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|3.
|Раннерс
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|Ольборг
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Виборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Брондбю
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|9.
|Оденсе
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|10.
|Сённерйюск
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Орхус
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|12.
|Вайле
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|2.
|Силькеборг
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Ольборг
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Брондбю
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Виборг
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Оденсе
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Орхус
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Раннерс
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Ольборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|Нордшелланн
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|7.
|Виборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|8.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|10.
|Сённерйюск
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Орхус
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|Вайле
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|2.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|3.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|4.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|3
|0
|5.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|3
|0