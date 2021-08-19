Лига Европы 2021-2022
Фенербахче
1:0
Конец матча
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
ХИК
41' Желтая карточкаАзиз Сердар
48' Желтая карточкаМурильо Луис-Карлос
1:0
65' ГолГюмюшкая Мухаммед
90' Желтая карточкаБраун Дэвид
41
Салаи
Аттила
20
Густаво
Диас
37
Новак
Филип
17
Кавечи
Ирфан
26
Зайц
Миха
10
Озил
Месут
20
Спарв
Тим
6
Жаир
11
Риски
Роопе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
-
37 Новак ФилипПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
26 Зайц МихаНападающий
-
10 Озил МесутНападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Спарв ТимПолузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кето ХугоВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
Ход матча
41'
65'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюмюшкая Мухаммед
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|3 (1)
|1
|2.
|Жаир
|1
|0.33
|3.
|Риски Рику
|1
|0.33
|4.
|Валенчич Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Азиз Сердар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|2.
|Риски Рику
|1
|0
|3.
|Браун Дэвид
|1
|0
|4.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|5.
|Тенхо Миро
|1
|0
|6.
|Пелтола Матти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|ХИК
|0
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =5 -2Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт
Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги
ХИК Последние 20 матчей: +15 =3 -2ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|3.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|0
|4.
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0
|2
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Ландстрем Джон
|1
|1
|4.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|5.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
Прогнозы на матч Фенербахче 1:0 ХИК
Исход игры
Фенербахче
94.2% (129)
Ничья
5.1% (7)
ХИК
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (44)
Меньше
67.65% (92)
Обе команды забьют
Да
33.82% (46)
Нет
66.18% (90)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
45.3% (62)
2:1 Фенербахче
21.2% (29)
1:0 Фенербахче
16.8% (23)
3:1 Фенербахче
5.8% (8)
1:1 Ничья
3.6% (5)
3:2 Фенербахче
2.2% (3)
3:0 Фенербахче
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!