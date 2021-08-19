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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
1:0
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
41' Желтая карточка
Азиз Сердар
48' Желтая карточка
Мурильо Луис-Карлос
1:0
65' Гол
Гюмюшкая Мухаммед
90' Желтая карточка
Браун Дэвид
90'+5
1
Байиндыр
Алтай
32
Тиссеран
Марсель
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
21
Осайи-Самуэль
Брайт
5
Соса
Хосе
20
Густаво
Диас
37
Новак
Филип
17
Кавечи
Ирфан
26
Зайц
Миха
10
Озил
Месут
12
Тоннандер
Якоб
3
Саксела
Янне
16
Морен
Валттери
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
70
Хостикка
Сантери
20
Спарв
Тим
6
Жаир
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
27
Валенчич
Филип
Фенербахче
3-4-3
ХИК
4-4-2

Ход матча

41'
Азиз Сердар
 
48'
 
Мурильо Луис-Карлос
54'
Кадыоглу Ферди
Кавечи Ирфан
 
62'
Сангаре Назим
Осайи-Самуэль Брайт
 
62'
Гюмюшкая Мухаммед
Озил Месут
 
64'
 
Браун Дэвид
Риски Рику
65'
Гюмюшкая Мухаммед
1:0
67'
Гюлер Арда
Новак Филип
 
81'
 
Коуассиви-Бениссан Кевин
Хостикка Сантери
81'
 
Вяянянен Сантери
Спарв Тим
86'
 
Пелтола Матти
Мурильо Луис-Карлос
86'
 
Олусанья Антони
Валенчич Филип
90'
 
Браун Дэвид

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюмюшкая Мухаммед 1 1
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 3 (1) 1
2. Жаир 1 0.33
3. Риски Рику 1 0.33
4. Валенчич Филип 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Азиз Сердар 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 3 0
2. Риски Рику 1 0
3. Браун Дэвид 1 0
4. О'Шоунесси Даниэль 1 0
5. Тенхо Миро 1 0
6. Пелтола Матти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 0 0 0 0 100% (1) 0
 ХИК 0 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт
Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги
ХИК Последние 20 матчей: +15 =3 -2
ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК
ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК Хака 1:2 ХИК ХИК 3:1 Оулу СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК ХИК 2:0 Лахти Ильвес 0:3 ХИК

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
2. ХИК Риски Роопе 3 1 1
3. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 0
4. Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 0 2
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
3. Глазго Рейнджерс Ландстрем Джон 1 1
4. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
5. Кайрат Абикен Айбол 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Азиз Сердар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Фенербахче 94.2% (129)
X 5.1% (7)
ХИК 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Фенербахче 1:0 ХИК онлайн


Прогнозы на матч Фенербахче 1:0 ХИК

Исход игры
Фенербахче
94.2% (129)
Ничья
5.1% (7)
ХИК
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (44)
Меньше
67.65% (92)
Обе команды забьют
Да
33.82% (46)
Нет
66.18% (90)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
45.3% (62)
2:1 Фенербахче
21.2% (29)
1:0 Фенербахче
16.8% (23)
3:1 Фенербахче
5.8% (8)
1:1 Ничья
3.6% (5)
3:2 Фенербахче
2.2% (3)
3:0 Фенербахче
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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