Лига Европы 2021-2022
Глазго Рейнджерс
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Айброкс
Алашкерт
10
Дэвис
Стивен
17
Арибо
Джо
14
Кент
Райан
33
Болевич
Деян
88
Джеймс
20
Эмбало
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Симпсон ДжекЗащитник
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
-
27 Келли СтивенПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
23 Райт СкоттНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Болевич ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эмбало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорян Александр
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмбало Хосе
|2
|0.67
|2.
|Глишич Александар
|1
|0.33
|3.
|Папикян Агван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Григорян Артак
|2
|0
|2.
|Болевич Деян
|1
|0
|3.
|Чанчаревич Огньен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Глазго Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Алашкерт
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Глазго Рейнджерс 5:0 Данфермлин Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага
Алашкерт Последние 20 матчей: +9 =4 -7Алашкерт 0:2 Ван Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:3 Арарат-Армения
Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт Ван 3:1 Алашкерт Арарат 3:1 Алашкерт Арарат 0:0 Алашкерт Алашкерт 1:0 Пюник Ноа Ереван 1:3 Алашкерт Ноа Ереван 1:0 Алашкерт Алашкерт 1:1 Ноа Ереван Алашкерт 1:0 Урарту
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|3.
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0
|2
|4.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|1
|5.
|Селтик
|Тернбулл Дэвид
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|3.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
|4.
|Алашкерт
|Григорян Артак
|2
|0
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт
Исход игры
Глазго Рейнджерс
93.2% (138)
Ничья
2% (3)
Алашкерт
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.66% (72)
Меньше
50.34% (73)
Обе команды забьют
Да
22.07% (32)
Нет
77.93% (113)
Популярный счёт
2:0 Глазго Рейнджерс
41.2% (61)
3:0 Глазго Рейнджерс
23.6% (35)
2:1 Глазго Рейнджерс
10.8% (16)
3:1 Глазго Рейнджерс
5.4% (8)
1:0 Глазго Рейнджерс
5.4% (8)
4:0 Глазго Рейнджерс
4.1% (6)
1:2 Алашкерт
2% (3)
4:1 Глазго Рейнджерс
2% (3)
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