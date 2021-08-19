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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Глазго Рейнджерс
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Алашкерт
0' 17'
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
5
Хеландер
Филип
6
Голдсон
Коннор
3
Угелумба
Кэлвин
10
Дэвис
Стивен
4
Ландстрем
Джон
17
Арибо
Джо
7
Хаджи
Янис
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
22
Чанчаревич
Огньен
5
Кадио
Дидье
2
Камета
Тьяго
3
Восканян
Тарон
33
Болевич
Деян
21
Григорян
Артак
9
Овсепян
Румян
27
Хурцидзе
Давид
88
Джеймс
70
Папикян
Агван
20
Эмбало
Хосе
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Алашкерт
4-3-2-1

Ход матча

8'
 
Батиста Вангу
Папикян Агван

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Алашкерт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмбало Хосе 2 0.67
2. Глишич Александар 1 0.33
3. Папикян Агван 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
Алашкерт
# Игрок      
1. Григорян Артак 2 0
2. Болевич Деян 1 0
3. Чанчаревич Огньен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 0 0 0
 Алашкерт 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Глазго Рейнджерс 5:0 Данфермлин Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага
Алашкерт Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Алашкерт 0:2 Ван Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:3 Арарат-Армения
Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт Ван 3:1 Алашкерт Арарат 3:1 Алашкерт Арарат 0:0 Алашкерт Алашкерт 1:0 Пюник Ноа Ереван 1:3 Алашкерт Ноа Ереван 1:0 Алашкерт Алашкерт 1:1 Ноа Ереван Алашкерт 1:0 Урарту

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
2. ХИК Риски Роопе 3 1 1
3. Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 0 2
4. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 1
5. Селтик Тернбулл Дэвид 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
3. Кайрат Абикен Айбол 1 1
4. Алашкерт Григорян Артак 2 0
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Угелумба с левого фланга выполнил острую подачу в центр штрафной площади, но Чанчаревичу с защитниками совместными усилиями удалось отвести угрозу от своих ворот.
  • 16'
    Макгрегору сейчас пришлось выскакивать за пределы штрафной площади, чтобы не позволить Эмбало первым успеть к мячу. Не дремлет страж ворот "Джерс".
  • 15'
    Тавернье подключился к атаке по правому флангу, но выполнил крайне неудачную подачу в центр - мяч улетел за ворота.
  • 14'
    Робкие попытки выбежать в контратаку делают гости, но пока что не получается - перекусывают все обостряющие передачи подопечные Джеррарда.
  • 13'
    Глазгианцы всё ещё не пытаются взвинтить темп на поле, надеясьпродолжая надеяться, что для победы над "Алашкертом" им будет достаточно преимущества в классе.
  • Фол, нарушение
    12'
    Штрафной удар на левом фланге теперь заработали "плюшевые медведи". Но подача на этот раз получилась слишком низкой, и ближайший защитник ереванцев просто отбил мяч в аут.
  • Угловой
    11'
    Первый угловой в матче заработала команда Стивена Джеррарда. Подача последовала во вратарскую площадь, но там Восканян выпрыгнул выше всех, выбив мяч далеко в поле.
  • Замена
    10'
    Первая замена в составе "Алашкерта": вместо травмированного Агвана Папикяна на поле вышел Вангу Батиста.
  • Травма, повреждение
    9'
    Папикян вернулся на поле, но снова почувствовал боль и упал на газон. Очень жаль, но понадобится вынужденная замена. Слёзы на глазах Агвана. Утешать его пытаются партнёры по команде.
  • Фол, нарушение
    8'
    Эмбало пытался отобрать мяч на правом фланге атаки, но удалось нападающему "Алашкерта" только нарушить правила.
  • Травма, повреждение
    7'
    Папикян в жёстком стыке в центре поля получил повреждение ноги. Надо оказать Агвану медицинскую помощь. Будем надеяться, что с парнем всё будет в порядке.
  • 6'
    Впервые попытались высоко запрессинговать армяне своих соперников. Макгрегора удалось напугать, и вратарь просто выбил мяч в аут.
  • 5'
    Хаджи нанёс первых удар по воротам в этой матче с дальней дистанции, но получилось несильно и неточно у него. Чанчаревич даже не испугался.
  • 4'
    Ереванцы вышли на поле "Айброкс" без дрожи в коленках, что не может не радовать. Но контратаки проводить на первых минутах гости не стараются, сосредоточившись на защите.
  • 3'
    Практически полный стадион болельщиков в Глазго. Потрясающая атмосфера. Мы уже и забыли, что это такое, когда на трибунах аншлаг.
  • 2'
    Очень большим фаворитом букмекеры перед матчем видели "Рейнджерс", предрекая разгромную победу глазгианской команде. Мы, разумеется, будем надеяться на сенсацию.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Хозяева первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru и болельщиков российского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция первого матча раунда плей-офф Лиги Европы, в котором шотландский "Рейнджерс"сыграет дома с армянским "Алашкертом".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
    • Прогнозы 148
    Глазго Рейнджерс 93.2% (138)
    X 2% (3)
    Алашкерт 4.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Глазго Рейнджерс
    Ничья
    Алашкерт
    1.07
    16.50
    40.00
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт онлайн


Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт

Исход игры
Глазго Рейнджерс
93.2% (138)
Ничья
2% (3)
Алашкерт
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.66% (72)
Меньше
50.34% (73)
Обе команды забьют
Да
22.07% (32)
Нет
77.93% (113)
Популярный счёт
2:0 Глазго Рейнджерс
41.2% (61)
3:0 Глазго Рейнджерс
23.6% (35)
2:1 Глазго Рейнджерс
10.8% (16)
3:1 Глазго Рейнджерс
5.4% (8)
1:0 Глазго Рейнджерс
5.4% (8)
4:0 Глазго Рейнджерс
4.1% (6)
1:2 Алашкерт
2% (3)
4:1 Глазго Рейнджерс
2% (3)
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