Глазгианцы всё ещё не пытаются взвинтить темп на поле, надеясьпродолжая надеяться, что для победы над "Алашкертом" им будет достаточно преимущества в классе.

Робкие попытки выбежать в контратаку делают гости, но пока что не получается - перекусывают все обостряющие передачи подопечные Джеррарда.

Тавернье подключился к атаке по правому флангу, но выполнил крайне неудачную подачу в центр - мяч улетел за ворота.

Макгрегору сейчас пришлось выскакивать за пределы штрафной площади, чтобы не позволить Эмбало первым успеть к мячу. Не дремлет страж ворот "Джерс".

Угелумба с левого фланга выполнил острую подачу в центр штрафной площади, но Чанчаревичу с защитниками совместными усилиями удалось отвести угрозу от своих ворот.

12' Штрафной удар на левом фланге теперь заработали "плюшевые медведи". Но подача на этот раз получилась слишком низкой, и ближайший защитник ереванцев просто отбил мяч в аут.

11' Первый угловой в матче заработала команда Стивена Джеррарда. Подача последовала во вратарскую площадь, но там Восканян выпрыгнул выше всех, выбив мяч далеко в поле.

10' Первая замена в составе "Алашкерта": вместо травмированного Агвана Папикяна на поле вышел Вангу Батиста.

9' Папикян вернулся на поле, но снова почувствовал боль и упал на газон. Очень жаль, но понадобится вынужденная замена. Слёзы на глазах Агвана. Утешать его пытаются партнёры по команде.

8' Эмбало пытался отобрать мяч на правом фланге атаки, но удалось нападающему "Алашкерта" только нарушить правила.

7' Папикян в жёстком стыке в центре поля получил повреждение ноги. Надо оказать Агвану медицинскую помощь. Будем надеяться, что с парнем всё будет в порядке.

6' Впервые попытались высоко запрессинговать армяне своих соперников. Макгрегора удалось напугать, и вратарь просто выбил мяч в аут.

5' Хаджи нанёс первых удар по воротам в этой матче с дальней дистанции, но получилось несильно и неточно у него. Чанчаревич даже не испугался.

4' Ереванцы вышли на поле "Айброкс" без дрожи в коленках, что не может не радовать. Но контратаки проводить на первых минутах гости не стараются, сосредоточившись на защите.

3' Практически полный стадион болельщиков в Глазго. Потрясающая атмосфера. Мы уже и забыли, что это такое, когда на трибунах аншлаг.

2' Очень большим фаворитом букмекеры перед матчем видели "Рейнджерс", предрекая разгромную победу глазгианской команде. Мы, разумеется, будем надеяться на сенсацию.