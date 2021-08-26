Лига Европы 2021-2022
Алашкерт
0:0
Перерыв
Стадион: Республиканский стадион
Глазго Рейнджерс
27' Желтая карточкаГолдсон Коннор
36' Желтая карточкаДжеймс
40' Вторая желтая карточкаДжеймс
33
Болевич
Деян
88
Джеймс
20
Эмбало
Хосе
37
Арфилд
Скотт
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
17
Арибо
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Болевич ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
-
20 Эмбало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Доса ДеуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорян Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Хогарт ДжейВратарь
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
-
27 Келли СтивенПолузащитник
-
51 Лоури АлексПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
56 Aaron Lyall
-
-
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
Ход матча
27'
36'
40'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 5
-
0 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмбало Хосе
|2
|0.5
|2.
|Глишич Александар
|1
|0.25
|3.
|Папикян Агван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морелос Альфредо
|1
|0.5
|2.
|Тавернье Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс
|2
|1
|2.
|Григорян Артак
|2
|0
|3.
|Болевич Деян
|2
|0
|4.
|Батиста Вангу
|1
|0
|5.
|Чанчаревич Огньен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|1
|1
|2.
|Арфилд Скотт
|1
|0
|3.
|Дэвис Стивен
|1
|0
|4.
|Голдсон Коннор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Алашкерт
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Глазго Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Алашкерт Последние 20 матчей: +8 =4 -8Алашкерт 0:0 Юниор Севан Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Алашкерт 0:2 Ван Алашкерт 3:2 Кайрат
Кайрат 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:3 Арарат-Армения Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт Ван 3:1 Алашкерт Арарат 3:1 Алашкерт Арарат 0:0 Алашкерт Алашкерт 1:0 Пюник Ноа Ереван 1:3 Алашкерт Ноа Ереван 1:0 Алашкерт
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +12 =3 -5Росс Каунти 2:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Глазго Рейнджерс 5:0 Данфермлин Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё
Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз
Последние игры между собой
Алашкерт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|3.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|0
|4.
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0
|2
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|2.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|3.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|4.
|Глазго Рейнджерс
|Ландстрем Джон
|1
|1
|5.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
Прогнозы на матч Алашкерт 0:0 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Алашкерт
2.8% (4)
Ничья
15.4% (22)
Глазго Рейнджерс
81.8% (117)
Тотал 2.5
Больше
49.65% (71)
Меньше
50.35% (72)
Обе команды забьют
Да
62.24% (89)
Нет
37.76% (54)
Популярный счёт
1:2 Глазго Рейнджерс
40.6% (58)
0:1 Глазго Рейнджерс
21.7% (31)
1:1 Ничья
13.3% (19)
0:2 Глазго Рейнджерс
12.6% (18)
1:3 Глазго Рейнджерс
6.3% (9)
2:1 Алашкерт
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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