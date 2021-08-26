Судья добавил к времени первого тайма целых четыре минуты.

Выиграл подбор у чужой штрафной Камара и с лету пробил в дальний угол, но Чанчаревич смог отбить мяч в сторону.

В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Чанчаревич. Без помощи медиков не обойтись.

Решился на дальний удар метров с двадцати трех Хаджи, но мяч от ноги защитника полетел в руки голкиперу.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в метче пока так и не открыт!

44' Мог убегать на ворота соперника Эмбало после тонкого паса от Овсепяна, но в последний момент его от мяча оттеснил Хеландер.

43' После скидки головой от Морелоса пробивал из-за пределов штрафной Голдсон, но мяч пролетел над перекладиной.

42' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Маккрори. Потребуется ему помощь медиков.

41' Вот это да, в меньшинстве остались хозяева! Джеймс налетел на голкипера, не сумев избежать столкновения, и ударил его ногой в голову. Судья тут же показал желтую карточку, которая стала для футболиста второй!

40' Дальний заброс исполнял Камара на ход Морелосу, но тот не смог оторваться от Восканянаи потерял мяч.

39' Со штрафного Хаджи навесил на дальнюю штангу, но мяч полетел слишком высоко, так что никто из партнеров не смог до него дотянуться.

38' Слишком активно вел споры с арбитром Джеймс, доказывая свою правоту. В итоге получил он желтую карточку.

37' На фланге Арибо получил по ногам в подкате от Джеймса. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

36' Глишич на скорости прорвался к штрафной соперника и пробил по воротам, но угодил в спину защитнику.

35' По флангу забросил Голдсон на ход Паттерсону, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

34' Разрезным пасом Овсепян запускал в штрафную соперника Хурцидзе, но тот в борьбе с Хеландером нарушил правила.

33' Пауза в матче. Оказался Чанчаревич в легком нокауте после попадания мяча в голову. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

32' Обрезались хозяева на своей половине поля, позволив Морелосу убежать один на один с голкипером, но не смог он в ближнем бою переиграть Чанчаревича.

31' Навесил в очередной раз с фланга Хаджи в центр штрафной, где пробил головой Дэвис, но немного выше перекладины.

30' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Овсепян. Здесь пробил головой Хурцидзе, но мяч оказался в руках голкипера.

29' Откровенно сбивал соперника на фланге Голдсон, срывая атаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

28' Морелос тонким пасом запускал на ворота соперника Хаджи, но в последний момент перехватил этот пас Восканян.

27' Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам попить воды и немного перевести дух.

26' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Морелос и сбросил на ход Паттерсону, но перехватил этот пас Камета.

25' Диагональный пас исполнял Болевич на ход Джеймсу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

24' В центре поля грамотно подставился Джеймс и заработал для своей команды важный штрафной удар.

23' Мягко забросил Джеймс в штрафную, куда врывался Глишич, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

22' Прекрасный шанс был у гостей. С фланга Паттерсон отдал поперечный пас на линию штрафной, где вторым касанием пробил Арибо. Вытянулся в струну Чанчаревич и смог потащить сферу с дальнего нижнего угла.

21' По флангу забросил Болевич на Григоряна, но тот в борьбе с защитником откровенно нарушил правила.

20' Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Хаджи, но мяч полетел по центру и оказался в руках голкипера.

19' В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся бежать в атаку, боясь ошибиться.

18' С левого фланга вновь навесил Баришич на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча в борьбе с защитником Камара.

17' Подключился к атаке своей команды по флангу Баришич и навесил в штрафную, но здесь спокойно забрал сферу в руки Чанчаревич.

15' Провалилась оборона гостей, позволив убежать на ворота Эмбало после паса от Джеймса, но снова арбитр остановил атаку из-за офсайда.

14' Протащил сферу по флангу Хаджи и попытался прострелить в штрафную, но мяч застрял в гуще защитников.

13' В центре поля Морелосу по ногам сзади заехал Овсепян. Штрафной удар исполнять будут шотландцы.

12' Отобрал мяч на чужой половине поля Арфилд и тут же забросил на ход Морелоса, но тот с убойной позиции пробил выше перекладины.

11' Убегал по флангу на скорости Хаджи и навесил в центр штрафной, где пробил головой Морелос, но не попал в створ ворот.

10' Забрасывал Джеймс в штрафную, куда врывался Эмбало, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

9' Тонким пасом Овсепян запускал в штрафную Джеймса, но перехватил мяч на выходе Маккрори.

8' Прорывался по флангу Камараи низом прострелил в штрафную, но здесь спокойно в аут вынес сферу Восканян.

7' Обыгрался Эмбало с партнером в стенку перед штрафной и пробил по воротам, но крайне неточо.

6' Мягко забросил в штрафную Арибо на Морелоса, но тому добраться до мяча не дали защитники.

5' В центре поля заехал по ногам сопернику Хурцидзе. Штрафной удар исполнять будут гости.

4' С фланга навесил на дальнюю штангу Камара, но здесь никого из партнеров не оказалось.

3' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.

2' Активнее начали встречу хозяева и провели уже опасную атаку, но без удара по воротам.