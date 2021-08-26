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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Алашкерт
0:0
Перерыв

Стадион:
Глазго Рейнджерс
0'
27' Желтая карточка
Голдсон Коннор
36' Желтая карточка
Джеймс
40' Вторая желтая карточка
Джеймс
22
Чанчаревич
Огньен
55
Крючков
Владислав
3
Восканян
Тарон
2
Камета
Тьяго
33
Болевич
Деян
27
Хурцидзе
Давид
9
Овсепян
Румян
21
Григорян
Артак
88
Джеймс
10
Глишич
Александар
20
Эмбало
Хосе
28
Маккрори
Робби
16
Паттерсон
Нэйтан
6
Голдсон
Коннор
5
Хеландер
Филип
31
Баришич
Борна
37
Арфилд
Скотт
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
7
Хаджи
Янис
17
Арибо
Джо
20
Морелос
Альфредо
Алашкерт
4-3-1-2
Глазго Рейнджерс
4-5-1

Ход матча

27'
 
Голдсон Коннор
36'
Джеймс
 
40'
Джеймс
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Алашкерт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмбало Хосе 2 0.5
2. Глишич Александар 1 0.25
3. Папикян Агван 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морелос Альфредо 1 0.5
2. Тавернье Джеймс 0 0

Карточки

Алашкерт
# Игрок      
1. Джеймс 2 1
2. Григорян Артак 2 0
3. Болевич Деян 2 0
4. Батиста Вангу 1 0
5. Чанчаревич Огньен 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 1 1
2. Арфилд Скотт 1 0
3. Дэвис Стивен 1 0
4. Голдсон Коннор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Алашкерт 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Алашкерт Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Алашкерт 0:0 Юниор Севан Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Алашкерт 0:2 Ван Алашкерт 3:2 Кайрат
Кайрат 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:3 Арарат-Армения Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт Ван 3:1 Алашкерт Арарат 3:1 Алашкерт Арарат 0:0 Алашкерт Алашкерт 1:0 Пюник Ноа Ереван 1:3 Алашкерт Ноа Ереван 1:0 Алашкерт
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Росс Каунти 2:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Глазго Рейнджерс 5:0 Данфермлин Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё
Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз

Последние игры между собой

Алашкерт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
2. ХИК Риски Роопе 3 1 1
3. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 0
4. Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 0 2
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Джеймс 2 1
2. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
3. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
4. Глазго Рейнджерс Ландстрем Джон 1 1
5. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в метче пока так и не открыт!
  • 45'
    Решился на дальний удар метров с двадцати трех Хаджи, но мяч от ноги защитника полетел в руки голкиперу. 
  • 45'
    В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Чанчаревич. Без помощи медиков не обойтись. 
  • 45'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Камара и с лету пробил в дальний угол, но Чанчаревич смог отбить мяч в сторону.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавил к времени первого тайма целых четыре минуты.
  • 44'
    Мог убегать на ворота соперника Эмбало после тонкого паса от Овсепяна, но в последний момент его от мяча оттеснил Хеландер.
  • 43'
    После скидки головой от Морелоса пробивал из-за пределов штрафной Голдсон, но мяч пролетел над перекладиной.
  • 42'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Маккрори. Потребуется ему помощь медиков. 
  • Жёлтая и сразу красная
    41'
    Вот это да, в меньшинстве остались хозяева! Джеймс налетел на голкипера, не сумев избежать столкновения, и ударил его ногой в голову. Судья тут же показал желтую карточку, которая стала для футболиста второй!
  • 40'
    Дальний заброс исполнял Камара на ход Морелосу, но тот не смог оторваться от Восканянаи потерял мяч.
  • 39'
    Со штрафного Хаджи навесил на дальнюю штангу, но мяч полетел слишком высоко, так что никто из партнеров не смог до него дотянуться. 
  • Желтая карточка
    38'
    Слишком активно вел споры с арбитром Джеймс, доказывая свою правоту. В итоге получил он желтую карточку.
  • 37'
    На фланге Арибо получил по ногам в подкате от Джеймса. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 36'
    Глишич на скорости прорвался к штрафной соперника и пробил по воротам, но угодил в спину защитнику.
  • 35'
    По флангу забросил Голдсон на ход Паттерсону, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 34'
    Разрезным пасом Овсепян запускал в штрафную соперника Хурцидзе, но тот в борьбе с Хеландером нарушил правила.
  • 33'
    Пауза в матче. Оказался Чанчаревич в легком нокауте после попадания мяча в голову. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • Опасный момент
    32'
    Обрезались хозяева на своей половине поля, позволив Морелосу убежать один на один с голкипером, но не смог он в ближнем бою переиграть Чанчаревича.
  • 31'
    Навесил в очередной раз с фланга Хаджи в центр штрафной, где пробил головой Дэвис, но немного выше перекладины. 
  • 30'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Овсепян. Здесь пробил головой Хурцидзе, но мяч оказался в руках голкипера.
  • Желтая карточка
    29'
    Откровенно сбивал соперника на фланге Голдсон, срывая атаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 28'
    Морелос тонким пасом запускал на ворота соперника Хаджи, но в последний момент перехватил этот пас Восканян.
  • 27'
    Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам попить воды и немного перевести дух.
  • 26'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Морелос и сбросил на ход Паттерсону, но перехватил этот пас Камета.
  • 25'
    Диагональный пас исполнял Болевич на ход Джеймсу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 24'
    В центре поля грамотно подставился Джеймс и заработал для своей команды важный штрафной удар.
  • 23'
    Мягко забросил Джеймс в штрафную, куда врывался Глишич, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • Опасный момент
    22'
    Прекрасный шанс был у гостей. С фланга Паттерсон отдал поперечный пас на линию штрафной, где вторым касанием пробил Арибо. Вытянулся в струну Чанчаревич и смог потащить сферу с дальнего нижнего угла.
  • 21'
    По флангу забросил Болевич на Григоряна, но тот в борьбе с защитником откровенно нарушил правила.
  • 20'
    Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Хаджи, но мяч полетел по центру и оказался в руках голкипера. 
  • 19'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся бежать в атаку, боясь ошибиться. 
  • 18'
    С левого фланга вновь навесил Баришич на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча в борьбе с защитником Камара.
  • 17'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Баришич и навесил в штрафную, но здесь спокойно забрал сферу в руки Чанчаревич.
  • Офсайд
    15'
    Провалилась оборона гостей, позволив убежать на ворота Эмбало после паса от Джеймса, но снова арбитр остановил атаку из-за офсайда.
  • 14'
    Протащил сферу по флангу Хаджи и попытался прострелить в штрафную, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 13'
    В центре поля Морелосу по ногам сзади заехал Овсепян. Штрафной удар исполнять будут шотландцы.
  • 12'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Арфилд и тут же забросил на ход Морелоса, но тот с убойной позиции пробил выше перекладины. 
  • 11'
    Убегал по флангу на скорости Хаджи и навесил в центр штрафной, где пробил головой Морелос, но не попал в створ ворот.
  • Офсайд
    10'
    Забрасывал Джеймс в штрафную, куда врывался Эмбало, но не выдержал он линию и оказался в офсайде. 
  • 9'
    Тонким пасом Овсепян запускал в штрафную Джеймса, но перехватил мяч на выходе Маккрори.
  • 8'
    Прорывался по флангу Камараи низом прострелил в штрафную, но здесь спокойно в аут вынес сферу Восканян.
  • 7'
    Обыгрался Эмбало с партнером в стенку перед штрафной и пробил по воротам, но крайне неточо.
  • 6'
    Мягко забросил в штрафную Арибо на Морелоса, но тому добраться до мяча не дали защитники.
  • 5'
    В центре поля заехал по ногам сопернику Хурцидзе. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 4'
    С фланга навесил на дальнюю штангу  Камара, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 3'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • 2'
    Активнее начали встречу хозяева и провели уже опасную атаку, но без удара по воротам.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    James получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    36'
    James получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Голдсон Коннор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Алашкерт 0:0 Глазго Рейнджерс онлайн


Прогнозы на матч Алашкерт 0:0 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Алашкерт
2.8% (4)
Ничья
15.4% (22)
Глазго Рейнджерс
81.8% (117)
Тотал 2.5
Больше
49.65% (71)
Меньше
50.35% (72)
Обе команды забьют
Да
62.24% (89)
Нет
37.76% (54)
Популярный счёт
1:2 Глазго Рейнджерс
40.6% (58)
0:1 Глазго Рейнджерс
21.7% (31)
1:1 Ничья
13.3% (19)
0:2 Глазго Рейнджерс
12.6% (18)
1:3 Глазго Рейнджерс
6.3% (9)
2:1 Алашкерт
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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