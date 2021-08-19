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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Алашкерт
 
Позже

Стадион:
Глазго Рейнджерс

Бомбардиры внутри турнира

Алашкерт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмбало Хосе 2 0.67
2. Глишич Александар 1 0.33
3. Папикян Агван 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морелос Альфредо 1 1
2. Тавернье Джеймс 0 0

Карточки

Алашкерт
# Игрок      
1. Григорян Артак 2 0
2. Болевич Деян 2 0
3. Джеймс 1 0
4. Батиста Вангу 1 0
5. Чанчаревич Огньен 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 1 1
2. Арфилд Скотт 1 0
3. Дэвис Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Алашкерт 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Алашкерт Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Алашкерт 0:0 Юниор Севан Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Алашкерт 0:2 Ван Алашкерт 3:2 Кайрат
Кайрат 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:3 Арарат-Армения Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт Ван 3:1 Алашкерт Арарат 3:1 Алашкерт Арарат 0:0 Алашкерт Алашкерт 1:0 Пюник Ноа Ереван 1:3 Алашкерт Ноа Ереван 1:0 Алашкерт
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Росс Каунти 2:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Глазго Рейнджерс 5:0 Данфермлин Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё
Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз

Последние игры между собой

Алашкерт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
2. ХИК Риски Роопе 3 1 1
3. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 0
4. Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 0 2
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
3. Глазго Рейнджерс Ландстрем Джон 1 1
4. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
5. Кайрат Абикен Айбол 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алашкерт - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 2 дня 17 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Алашкерт 3.6% (2)
    X 19.6% (11)
    Глазго Рейнджерс 76.8% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алашкерт
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    9.60
    5.55
    1.33
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алашкерт - Глазго Рейнджерс онлайн


    Прогнозы на матч Алашкерт - Глазго Рейнджерс

    Исход игры
    Алашкерт
    3.6% (2)
    Ничья
    19.6% (11)
    Глазго Рейнджерс
    76.8% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (33)
    Меньше
    41.07% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (44)
    Нет
    21.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Глазго Рейнджерс
    51.8% (29)
    1:1 Ничья
    19.6% (11)
    0:2 Глазго Рейнджерс
    10.7% (6)
    0:1 Глазго Рейнджерс
    10.7% (6)
    2:1 Алашкерт
    3.6% (2)
    1:3 Глазго Рейнджерс
    3.6% (2)
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