Лига Европы 2021-2022
Алашкерт
Позже
Стадион: Республиканский стадион
Глазго Рейнджерс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмбало Хосе
|2
|0.67
|2.
|Глишич Александар
|1
|0.33
|3.
|Папикян Агван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морелос Альфредо
|1
|1
|2.
|Тавернье Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Григорян Артак
|2
|0
|2.
|Болевич Деян
|2
|0
|3.
|Джеймс
|1
|0
|4.
|Батиста Вангу
|1
|0
|5.
|Чанчаревич Огньен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|1
|1
|2.
|Арфилд Скотт
|1
|0
|3.
|Дэвис Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Алашкерт
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Глазго Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Алашкерт Последние 20 матчей: +8 =4 -8Алашкерт 0:0 Юниор Севан Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Алашкерт 0:2 Ван Алашкерт 3:2 Кайрат
Кайрат 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:3 Арарат-Армения Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт Ван 3:1 Алашкерт Арарат 3:1 Алашкерт Арарат 0:0 Алашкерт Алашкерт 1:0 Пюник Ноа Ереван 1:3 Алашкерт Ноа Ереван 1:0 Алашкерт
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +12 =3 -5Росс Каунти 2:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт Глазго Рейнджерс 5:0 Данфермлин Глазго Рейнджерс 1:2 Мальмё
Данди Юнайтед 1:0 Глазго Рейнджерс Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Ливингстон Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Транмир 1:0 Глазго Рейнджерс Партик Тисл 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Абердин Ливингстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 2:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 4:0 Коув Рейнджерз
Последние игры между собой
Алашкерт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|3.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|0
|4.
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0
|2
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Ландстрем Джон
|1
|1
|4.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|5.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
Прогнозы на матч Алашкерт - Глазго Рейнджерс
Исход игры
Алашкерт
3.6% (2)
Ничья
19.6% (11)
Глазго Рейнджерс
76.8% (43)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (33)
Меньше
41.07% (23)
Обе команды забьют
Да
78.57% (44)
Нет
21.43% (12)
Популярный счёт
1:2 Глазго Рейнджерс
51.8% (29)
1:1 Ничья
19.6% (11)
0:2 Глазго Рейнджерс
10.7% (6)
0:1 Глазго Рейнджерс
10.7% (6)
2:1 Алашкерт
3.6% (2)
1:3 Глазго Рейнджерс
3.6% (2)
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