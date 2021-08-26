Лига Европы 2021-2022
ХИК
1:3
Второй тайм: 81'
Стадион: Bolt Arena
Фенербахче
3' Желтая карточкаХостикка Сантери
0:1
11' ГолВаленсия Эннер
0:2
14' ГолВаленсия Эннер
1:2
27' ГолРиски Роопе
1:3
52' ГолВаленсия Эннер
75' Желтая карточкаГюлер Арда
20
Спарв
Тим
6
Жаир
11
Риски
Роопе
20
Густаво
Диас
41
Салаи
Аттила
26
Зайц
Миха
10
Озил
Месут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Спарв ТимПолузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кето ХугоВратарь
- Вратарь
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидНападающий
-
19 Casper Terho
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Густаво ДиасЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
11'
0:1
14'
0:2
27'
52'
1:3
75'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|4 (1)
|1
|2.
|Жаир
|1
|0.25
|3.
|Риски Рику
|1
|0.25
|4.
|Валенчич Филип
|0
|0
|5.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валенсия Эннер
|3
|1.5
|2.
|Гюмюшкая Мухаммед
|1
|0.5
|3.
|Сангаре Назим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|2.
|Риски Рику
|1
|0
|3.
|Браун Дэвид
|1
|0
|4.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|5.
|Хостикка Сантери
|1
|0
|6.
|Тенхо Миро
|1
|0
|7.
|Пелтола Матти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Азиз Сердар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|0
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +14 =3 -3Лахти 0:1 ХИК Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи
Фенербахче Последние 20 матчей: +15 =4 -1Фенербахче 2:0 Антальяспор Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче
Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор
Последние игры между собой
ХИК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фенербахче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|3.
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|3
|0
|0
|4.
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|3
|0
|0
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|2.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|3.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|4.
|Глазго Рейнджерс
|Ландстрем Джон
|1
|1
|5.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
Прогнозы на матч ХИК 1:3 Фенербахче
Исход игры
ХИК
15.1% (21)
Ничья
46.8% (65)
Фенербахче
38.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
36.69% (51)
Меньше
63.31% (88)
Обе команды забьют
Да
78.42% (109)
Нет
21.58% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (58)
1:2 Фенербахче
23.7% (33)
0:1 Фенербахче
10.1% (14)
2:1 ХИК
8.6% (12)
0:2 Фенербахче
3.6% (5)
2:0 ХИК
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:0 ХИК
2.9% (4)
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