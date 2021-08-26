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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
ХИК
2:5
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
3' Желтая карточка
Хостикка Сантери
0:1
11' Гол
Валенсия Эннер
0:2
14' Гол
Валенсия Эннер
1:2
27' Гол
Риски Роопе
1:3
52' Гол
Валенсия Эннер
75' Желтая карточка
Гюлер Арда
2:3
88' Гол
Риски Рику
90' Желтая карточка
Пелтола Матти
2:4
90' Гол
Шанлитюрк Фатих
2:5
90' Гол в свои ворота
Пелтола Матти
90'+5
12
Тоннандер
Якоб
3
Саксела
Янне
16
Морен
Валттери
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
70
Хостикка
Сантери
20
Спарв
Тим
6
Жаир
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
27
Валенчич
Филип
1
Байиндыр
Алтай
32
Тиссеран
Марсель
20
Густаво
Диас
41
Салаи
Аттила
30
Сангаре
Назим
5
Соса
Хосе
26
Зайц
Миха
16
Кадыоглу
Ферди
10
Озил
Месут
13
Валенсия
Эннер
21
Осайи-Самуэль
Брайт
ХИК
4-4-2
Фенербахче
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 4 (1) 1
2. Риски Рику 2 0.5
3. Жаир 1 0.25
4. Валенчич Филип 0 0
5. Мурильо Луис-Карлос 0 0
6. Браун Дэвид 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенсия Эннер 3 1.5
2. Гюмюшкая Мухаммед 1 0.5
3. Шанлитюрк Фатих 1 0.5
4. Сангаре Назим 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 3 0
2. Пелтола Матти 2 0
3. Риски Рику 1 0
4. Браун Дэвид 1 0
5. О'Шоунесси Даниэль 1 0
6. Хостикка Сантери 1 0
7. Тенхо Миро 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Азиз Сердар 1 0
2. Гюлер Арда 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Фенербахче 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Лахти 0:1 ХИК Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи
КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП ХИК 2:1 Ильвес Мариехамн 0:1 ХИК Хака 1:2 ХИК ХИК 3:1 Оулу СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК
Фенербахче Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Фенербахче 2:0 Антальяспор Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче
Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор

Последние игры между собой

ХИК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Фенербахче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фенербахче 1:0 ХИК Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Алашкерт Джеймс 2 1
2. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
3. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
4. Глазго Рейнджерс Ландстрем Джон 1 1
5. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
ХИК 15.1% (21)
X 46.8% (65)
Фенербахче 38.1% (53)
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Где смотреть матч ХИК 2:5 Фенербахче онлайн


Прогнозы на матч ХИК 2:5 Фенербахче

Исход игры
ХИК
15.1% (21)
Ничья
46.8% (65)
Фенербахче
38.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
36.69% (51)
Меньше
63.31% (88)
Обе команды забьют
Да
78.42% (109)
Нет
21.58% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (58)
1:2 Фенербахче
23.7% (33)
0:1 Фенербахче
10.1% (14)
2:1 ХИК
8.6% (12)
0:2 Фенербахче
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:0 ХИК
2.9% (4)
2:0 ХИК
2.9% (4)
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