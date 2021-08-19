  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций 2021-2022

Виктория Пльзень
2:0
Конец матча

Стадион:
ЦСКА София
0'
1:0
11' Гол
Гавел Милан
2:0
72' Гол
Москейра Джон
90'+4

Ход матча

11'
Гавел Милан
1:0
72'
Москейра Джон
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Богёйль Жан-Давид 2 0.4
2. Ржезник Радим 1 0.2
3. Каша Филип 1 0.2
4. Хори Томаш 1 0.2
5. Москейра Джон 1 0.2
6. Гавел Милан 1 0.2
7. Ба-Луа Адриэль 1 0.2
8. Кайамба Жоэль 1 0.2
9. Буха Павел 1 0.2
10. Шулц Павел 1 0.2
ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кери Грэм 2 0.4
2. Йомов Георгий 1 0.2
3. Мазику Брэдли 1 0.2
4. Кайседо Хорди 1 0.2

Карточки

Виктория Пльзень
# Игрок      
ЦСКА София
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виктория Пльзень 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4)
 ЦСКА София 0 20% (1) 60% (3) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Виктория Пльзень Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Слован Либерец 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:1 Нью-Сейнтс Виктория Пльзень 2:1 Словацко Нью-Сейнтс 4:2 Виктория Пльзень
Богемианс-1905 1:2 Виктория Пльзень Динамо-Брест 1:2 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:1 Млада Болеслав Виктория Пльзень 2:1 Динамо-Брест Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Уфа 0:2 Виктория Пльзень Опава 1:3 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 4:0 Баник Острава Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Пардубице 3:0 Виктория Пльзень Спарта Прага 3:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:3 Пршибрам Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 1:0 Теплице Виктория Пльзень 2:1 Словацко Теплице 0:1 Виктория Пльзень
ЦСКА София Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Осиек 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 4:2 Осиек Лиепая 0:0 ЦСКА София ЦСКА-1948 2:4 ЦСКА София
ЦСКА София 0:0 Лиепая Лудогорец 4:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА-1948 1:0 ЦСКА София Арда Карджали 0:1 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София ЦСКА София 4:1 Лудогорец ЦСКА София 1:0 Арда Карджали Левски София 0:2 ЦСКА София ЦСКА София 6:0 Монтана Царско Село 2:1 ЦСКА София Лудогорец 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Арда Карджали ЦСКА София 1:1 Лудогорец Берое 1:0 ЦСКА София ЦСКА София 4:0 Ботев Враца

Последние игры между собой

Виктория Пльзень: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
ЦСКА София: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
2. КуПС Рангел 5 0 0
3. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
4. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
5. Базель Кабрал Артур 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Кайседо Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Гавел Милан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Виктория Пльзень 84.6% (115)
X 11.8% (16)
ЦСКА София 3.7% (5)
Все прогнозы
Где смотреть матч Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София онлайн


Прогнозы на матч Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София

Исход игры
Виктория Пльзень
84.6% (115)
Ничья
11.8% (16)
ЦСКА София
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (78)
Меньше
42.22% (57)
Обе команды забьют
Да
66.67% (90)
Нет
33.33% (45)
Популярный счёт
2:1 Виктория Пльзень
45.6% (62)
1:0 Виктория Пльзень
22.1% (30)
2:0 Виктория Пльзень
9.6% (13)
1:1 Ничья
9.6% (13)
3:1 Виктория Пльзень
4.4% (6)
1:2 ЦСКА София
2.9% (4)
4:1 Виктория Пльзень
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 