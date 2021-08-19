Лига конференций 2021-2022
Виктория Пльзень
2:0
Конец матча
Стадион: Дусан Арена
ЦСКА София
1:0
11' ГолГавел Милан
2:0
72' ГолМоскейра Джон
Ход матча
11'
1:0
72'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Богёйль Жан-Давид
|2
|0.4
|2.
|Ржезник Радим
|1
|0.2
|3.
|Каша Филип
|1
|0.2
|4.
|Хори Томаш
|1
|0.2
|5.
|Москейра Джон
|1
|0.2
|6.
|Гавел Милан
|1
|0.2
|7.
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.2
|8.
|Кайамба Жоэль
|1
|0.2
|9.
|Буха Павел
|1
|0.2
|10.
|Шулц Павел
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кери Грэм
|2
|0.4
|2.
|Йомов Георгий
|1
|0.2
|3.
|Мазику Брэдли
|1
|0.2
|4.
|Кайседо Хорди
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виктория Пльзень
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|ЦСКА София
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Виктория Пльзень Последние 20 матчей: +14 =1 -5Слован Либерец 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:1 Нью-Сейнтс Виктория Пльзень 2:1 Словацко Нью-Сейнтс 4:2 Виктория Пльзень
Богемианс-1905 1:2 Виктория Пльзень Динамо-Брест 1:2 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:1 Млада Болеслав Виктория Пльзень 2:1 Динамо-Брест Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Уфа 0:2 Виктория Пльзень Опава 1:3 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 4:0 Баник Острава Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Пардубице 3:0 Виктория Пльзень Спарта Прага 3:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:3 Пршибрам Славия Прага 5:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 1:0 Теплице Виктория Пльзень 2:1 Словацко Теплице 0:1 Виктория Пльзень
ЦСКА София Последние 20 матчей: +11 =4 -5Осиек 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 4:2 Осиек Лиепая 0:0 ЦСКА София ЦСКА-1948 2:4 ЦСКА София
ЦСКА София 0:0 Лиепая Лудогорец 4:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Берое ЦСКА-1948 1:0 ЦСКА София Арда Карджали 0:1 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:0 ЦСКА София ЦСКА София 4:1 Лудогорец ЦСКА София 1:0 Арда Карджали Левски София 0:2 ЦСКА София ЦСКА София 6:0 Монтана Царско Село 2:1 ЦСКА София Лудогорец 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Арда Карджали ЦСКА София 1:1 Лудогорец Берое 1:0 ЦСКА София ЦСКА София 4:0 Ботев Враца
Последние игры между собой
Виктория Пльзень: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
ЦСКА София: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Базель
|Кабрал Артур
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 2:0 ЦСКА София
Исход игры
Виктория Пльзень
84.6% (115)
Ничья
11.8% (16)
ЦСКА София
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (78)
Меньше
42.22% (57)
Обе команды забьют
Да
66.67% (90)
Нет
33.33% (45)
Популярный счёт
2:1 Виктория Пльзень
45.6% (62)
1:0 Виктория Пльзень
22.1% (30)
2:0 Виктория Пльзень
9.6% (13)
1:1 Ничья
9.6% (13)
3:1 Виктория Пльзень
4.4% (6)
1:2 ЦСКА София
2.9% (4)
4:1 Виктория Пльзень
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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