Лига конференций 2021-2022
Сивасспор
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Копенгаген
0:1
55' ГолДикс Кевин
1:1
59' ГолДжеймс Леке
Ход матча
55'
0:1
59'
1:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|0.4
|2.
|Османпаша Джанер
|1
|0.2
|3.
|Джеймс Леке
|1
|0.2
|4.
|Феликс Хорхе
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дикс Кевин
|3
|0.6
|2.
|Вильчек Камиль
|2
|0.4
|3.
|Биэл Пеп
|2
|0.4
|4.
|Бовинг Виллиам
|2
|0.4
|5.
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.4
|6.
|Фальк Расмус
|1
|0.2
|7.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.2
|8.
|Винд Жонас
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Сивасспор
|0
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|Копенгаген
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|7.14% (1)
|0
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: +12 =7 -1Сивасспор 0:1 Коньяспор Сивасспор 1:1 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Петрокуб
Петрокуб 0:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Сивасспор 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 0:0 Бешикташ Генчлербирлиги 2:3 Сивасспор Сивасспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 2:4 Сивасспор Сивасспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 3:5 Сивасспор Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:1 Хатайспор
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =5 -3Орхус 1:3 Копенгаген Копенгаген 4:2 Локомотив Пловдив Копенгаген 4:2 Брондбю Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген
Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|2.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|3.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|5.
|Базель
|Кабрал Артур
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Сивасспор 1:1 Копенгаген
Исход игры
Сивасспор
14.2% (19)
Ничья
43.3% (58)
Копенгаген
42.5% (57)
Тотал 2.5
Больше
33.08% (44)
Меньше
66.92% (89)
Обе команды забьют
Да
73.68% (98)
Нет
26.32% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (54)
1:2 Копенгаген
23.1% (31)
0:1 Копенгаген
15.7% (21)
1:0 Сивасспор
6.7% (9)
2:1 Сивасспор
6.7% (9)
0:2 Копенгаген
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!